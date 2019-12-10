EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2469  40
Все про:фінанси (64) Мангер (119) Слуга народу (552)

 До фінансування "Слуги народу" причетні підставні фізособи, підприємства і люди з оточення головного фігуранта справи Гандзюк Мангера, - "Наші гроші". ВIДЕО

У третьому кварталі 2019 року партія "Слуга народу" отримала близько 100 млн гривень як внесків від фізичних і юридичний осіб. Частина компаній, які фінансували СН, мають ознаки фіктивності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні програми "Наші гроші".

Зокрема, автори проєкту з'ясували, що частина фіктивних підприємств, які перерахували СН десятки мільйонів гривень, керувалися Олегом Семеновим - радником головного фігуранта справи Гандзюк Владислава Мангера.

"Він у мене радник на громадських засадах. Раніше дуже мені допомагав. Років зо два тому. Зараз бачимося раз на місяць, раз на два місяці. Про його бізнес, фінансові справи я не знаю ...", - розповів Мангер по телефону.

Серед інших великих спонсорів СН 22-річний кухар київського ресторану Ярослав Кузка, який перерахував 3 млн 300 тисяч гривень на рахунок партії, продавець жіночої білизни Юліана Куку, яка пожертвувала 500 тисяч.

Читайте також: Навчання "слуг народу" в Трускавці коштувало партії 11,2 млн грн

Донором партії, який перерахував 3 млн 300 тисяч гривень, є і власник фермерського господарства "Дари Закарпаття 1979" Артем Микулинський, який зареєстрований у Херсоні і фігурує в декількох дрібних кримінальних справах - дрібні крадіжки і бійки з дружиною. Крім того, органи опіки намагаються позбавити його батьківських прав. За твердженням мами Микулинського, Артем має інвалідність і ніде не працює.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164470
 
   
 Топ коментарі
 
Поэтому настоящие заказчики убийства активистки найдены не будут? По крайней мере - не при этой власти.
 показати весь коментар
 
Ох-хо-хо... так вот кто "замовыв Катю Гандзюк!"
Это слуги урода подстроили! Однако...
 показати весь коментар
 
Именно по этому они и кричали громче всех на выборах! Классика, вор всегда громче всех кричит "лови вора!!!".
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ох-хо-хо... так вот кто "замовыв Катю Гандзюк!"
Это слуги урода подстроили! Однако...
 показати весь коментар
 
 
Поэтому настоящие заказчики убийства активистки найдены не будут? По крайней мере - не при этой власти.
 показати весь коментар
 
 
Написал заявление,предоставил доказательства?? ИЛИ ПРОСТО ВЫСЕР ЗА ДЕНЬГИ.
 показати весь коментар
 
 
а это уже к правоохранителям вопрос. получена информация о возможной противоправной деятельности - возбуждайтесь, тем более не анонимка в районке, а большой медиаресурс.
 показати весь коментар
 
 
Говорящие головы "слуг" могут опровергнуть эту информацию.
Заявление писать кому и о чем?
 показати весь коментар
 
 
Ваши доказательства не доказательства
 показати весь коментар
 
 
Путаешь журналистов и полицию.
По поводу чего заявление писать - "посадите в тюрьму потому что жиды финансируют жидов"?
Вывод должен быть политический.
 показати весь коментар
 
 
Дик по свинарчукам після передачі Бігуса і без заяви справу завели. Що зараз заважає так само?
Чим Бігус зразка кінця 2019 не такий, як Бігус зразка 2018?
 показати весь коментар
 
 
Правоохоронні органи зобов'язані завести справу по факту опублікування інформації у ЗМІ.Такий закон є.
 показати весь коментар
 
 
Таты шо, какая неожиданность. Слуги урода пришли к власти на крови.
 показати весь коментар
 
 
На лохотроні вони прийшли до влади.
 показати весь коментар
 
 
От так цікаво... Поки Бігус про свинарчуків розповідав, то для зеботів він був своїм, а тільки пішли передачі про Богдана, Дубінського і інших слуг народа, то він вже поганий і ледь не порохобот))

А справжній журналіст і має всіх потроху кусати (якщо є за що, звичайно). Як кажуть в США, журналісти - сторожові пси демократії!
 показати весь коментар
 
 
Давыштонетрогайтебубочкуонещеучится!
 показати весь коментар
 
 
А ви казали не бариги, не свинарчуки, не куми......
 показати весь коментар
 
 
Продавец женского белья... пол лимона...
Где там типа новая таможня... фуры с трусами и лифами наверное как ласточки пролетают через границу...
 показати весь коментар
 
 
Пошло г... на вентилятор. В скотном дворе - оживление.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Опять фейковые новости.
Плевать, кто, кого и когда финансировал потому, как невозможно это проверить и найти доказательства, а без доказательств это все голимая туфта. Писеть ведь не мешками ворочать.
 показати весь коментар
 
Почему невозможно проверить?
"Слуги" не сами составляли и подавали отчет о их финансировании?
 показати весь коментар
 
 
Повар... три ляма...
А что там с ФОПами в том ресторане... что с кассовыми аппаратами и чеками?
 показати весь коментар
 
 
Ну фсеее!!! Щас еще окажется, что он и "групповой педофил-насильник", а там - и до Трубы опять дойдет! "...А Я вам не верю!!!Не верю!!!" А трубу - искренне жалко... На ней бы актерская труппа еще много пассажей сыграть бы смлгла...
 показати весь коментар
 
Зеленский и КО пришли к власти через убийства и др. провокации.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот и новая шняга... Жгите исчо, порохоботики.
 показати весь коментар
 
Именно по этому они и кричали громче всех на выборах! Классика, вор всегда громче всех кричит "лови вора!!!".
 показати весь коментар
 
 
эта "классика" у евреев имеет отдельное название...
 показати весь коментар
 
Ну а когда его маненечко "того"
Тады всю правду мы узнали про него... (с)
 показати весь коментар
 
 
Не будет в Украине народной власти пока не уничтожим олигархат
 показати весь коментар
 
 
И построим коммунизм с Гулагом и голодомором.
 показати весь коментар
 
 
"- Да неужели же они мошенники? Нет, скажите, ваше мнение, - тревожно пристал хозяин к гостю, - мошенники? В Москве есть мошенники? Это мне чрезвычайно интересно!
В ответ буфетчик так криво и горько улыбнулся, что всякие сомнения отлетели - в Москве есть мошенники.
- Это низко! - возмущенно воскликнул хозяин. - И я понимаю вас. Вы человек бедный... ведь вы человек бедный? А?
Буфетчик втянул голову в плечи, так что сразу стало видно, что он человек бедный.
- Сейчас мы это поправим, - заявил хозяин..."

Диалог из М&М. Или еще кто-то сомневается в моральных принципах слуг?
 показати весь коментар
 
 
Зеленые шмаркли бабло отмывают не скрываясь и еще орут, что борются с коррупцией!!!

Зебобики, пора в Ростов!!!
 показати весь коментар
 
По поводу " меценатов"-повара, продавца белья и фермера - они указали эти суммы в налоговой декларации ФОП? Как там с налогами у них?
Помните студенток 1 и 2 курсов, которые при Яныке стали владельцами шельфа ? - и ничего,никто не признал это "покупку" мошенничеством.
Тут будет также.Они Слуги, только чьи?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору