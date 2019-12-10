 До фінансування "Слуги народу" причетні підставні фізособи, підприємства і люди з оточення головного фігуранта справи Гандзюк Мангера, - "Наші гроші". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні програми "Наші гроші".
Зокрема, автори проєкту з'ясували, що частина фіктивних підприємств, які перерахували СН десятки мільйонів гривень, керувалися Олегом Семеновим - радником головного фігуранта справи Гандзюк Владислава Мангера.
"Він у мене радник на громадських засадах. Раніше дуже мені допомагав. Років зо два тому. Зараз бачимося раз на місяць, раз на два місяці. Про його бізнес, фінансові справи я не знаю ...", - розповів Мангер по телефону.
Серед інших великих спонсорів СН 22-річний кухар київського ресторану Ярослав Кузка, який перерахував 3 млн 300 тисяч гривень на рахунок партії, продавець жіночої білизни Юліана Куку, яка пожертвувала 500 тисяч.
Донором партії, який перерахував 3 млн 300 тисяч гривень, є і власник фермерського господарства "Дари Закарпаття 1979" Артем Микулинський, який зареєстрований у Херсоні і фігурує в декількох дрібних кримінальних справах - дрібні крадіжки і бійки з дружиною. Крім того, органи опіки намагаються позбавити його батьківських прав. За твердженням мами Микулинського, Артем має інвалідність і ніде не працює.
Это слуги урода подстроили! Однако...
Заявление писать кому и о чем?
По поводу чего заявление писать - "посадите в тюрьму потому что жиды финансируют жидов"?
Вывод должен быть политический.
Чим Бігус зразка кінця 2019 не такий, як Бігус зразка 2018?
А справжній журналіст і має всіх потроху кусати (якщо є за що, звичайно). Як кажуть в США, журналісти - сторожові пси демократії!
Где там типа новая таможня... фуры с трусами и лифами наверное как ласточки пролетают через границу...
Плевать, кто, кого и когда финансировал потому, как невозможно это проверить и найти доказательства, а без доказательств это все голимая туфта. Писеть ведь не мешками ворочать.
"Слуги" не сами составляли и подавали отчет о их финансировании?
А что там с ФОПами в том ресторане... что с кассовыми аппаратами и чеками?
Тады всю правду мы узнали про него... (с)
В ответ буфетчик так криво и горько улыбнулся, что всякие сомнения отлетели - в Москве есть мошенники.
- Это низко! - возмущенно воскликнул хозяин. - И я понимаю вас. Вы человек бедный... ведь вы человек бедный? А?
Буфетчик втянул голову в плечи, так что сразу стало видно, что он человек бедный.
- Сейчас мы это поправим, - заявил хозяин..."
Диалог из М&М. Или еще кто-то сомневается в моральных принципах слуг?
Зебобики, пора в Ростов!!!
Помните студенток 1 и 2 курсов, которые при Яныке стали владельцами шельфа ? - и ничего,никто не признал это "покупку" мошенничеством.
Тут будет также.Они Слуги, только чьи?