 Українська поліція готова патрулювати кордон з РФ на окупованому Донбасі з "представниками територіальних громад", - Аваков (оновлено). ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у коментарі hromadske на полях саміту "нормандської четвірки" в Парижі.
На уточнювальне запитання, чи йдеться про спільне патрулювання з так званою "народною міліцією", яка зараз має контроль на окупованих територіях, Аваков просто повторив: "Я ж вам сказав — територіальних громад" (насправді він сказав "марад", але зрозуміло, що йшлося про "громади").
"Це дуже важкий перехідний період, він триватиме пів року або й рік, але ми готові пройти. Але це буде потім, коли усі зі всім погодяться, а поки ми бачимо, що Путін не готовий повернути нам кордон", — додав Аваков.
Глава МВС Аваков розповів про плани щодо роботи поліції на територіях Донбасу, які мають звільнити від бойовиків pic.twitter.com/XnUpPKNxK4— hromadske (@HromadskeUA) December 10, 2019
Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":
- розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;
- обмін полонених до кінця 2019 року;
- повне припинення вогню до кінця 2019 року;
- продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;
- розширення мандата СММ ОБСЄ;
- наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться до березня 2020 року.
Про що не домовилися:
- проведення місцевих виборів на Донбасі;
- відновлення Україною контролю над кордоном;
- транзит газу.
(С)
Это же секрет!
А Зеля готов на любые уступки за 1-2 погибших в день и вас это не смущает!!
вот жеж твари двуличные. тьфу.
.....или на два дня.
таки добром оно не кончится..
Да он же бухой!
Алё, вы ничего не перепутали?