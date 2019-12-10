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 Політика України
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Все про:Аваков (1097) вибори (4034) кордон (1359) Донбас (12609) нормандська четвірка (804)

 Українська поліція готова патрулювати кордон з РФ на окупованому Донбасі з "представниками територіальних громад", - Аваков (оновлено). ВIДЕО

Українська поліція зайде на окуповані території Донецької та Луганської областей, коли їх залишать незаконні збройні формування, і готова патрулювати з "представниками територіальних громад".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у коментарі hromadske на полях саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

На уточнювальне запитання, чи йдеться про спільне патрулювання з так званою "народною міліцією", яка зараз має контроль на окупованих територіях, Аваков просто повторив: "Я ж вам сказав — територіальних громад" (насправді він сказав "марад", але зрозуміло, що йшлося про "громади").

"Це дуже важкий перехідний період, він триватиме пів року або й рік, але ми готові пройти. Але це буде потім, коли усі зі всім погодяться, а поки ми бачимо, що Путін не готовий повернути нам кордон", — додав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чотири", - Аваков за п'ятибальною системою оцінив переговори, які відбулися в Парижі в рамках "нормандського саміту". ВIДЕО

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":

  • розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;
  • обмін полонених до кінця 2019 року;
  • повне припинення вогню до кінця 2019 року;
  • продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;
  • розширення мандата СММ ОБСЄ;
  • наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться до березня 2020 року.

Про що не домовилися:

  • проведення місцевих виборів на Донбасі;
  • відновлення Україною контролю над кордоном;
  • транзит газу.
Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164421
 
 
 Топ коментарі
 
С этими "отводами войск", вы не то, что восточную границу возьмете, а и западную потеряете!
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Фориула есть, миротворцев нет, для зелохов это победа.
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территориальных общин - ето новое название ДНР милиции?
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"А на хера мне этот домик на колесах, если у него нет колес?"
(С)
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трепло , забыл ,что морозил еще в 2017 г https://www.unian.net/politics/1728371-avakov-pogranichnikam-budte-gotovyi-k-deokkupatsii-donbassa-v-etom-godu-video.html В 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем - уже и Крыма. Українська поліція готова патрулювати кордон з РФ на окупованому Донбасі з "представниками територіальних громад", - Аваков (оновлено) - Цензор.НЕТ 6556


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В том, о чем договорились, забыли о главном: инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой. Источник: https://censor.net.ua/n3164403
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Фориула есть, миротворцев нет, для зелохов это победа.
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С этими "отводами войск", вы не то, что восточную границу возьмете, а и западную потеряете!
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Маленькие шаги, но очень важны для человечества. , ради мира на земле.
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Весь мир, затаив дыхание, следит....... Акции на биржах замерли в ожидании....
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Туда можно заходить лишь тогда, когда дамбасяо сами восстановят то, что разграбили и распилили на металлолом... И когда сами перевешают всех впопучленцев и колаборантов на столбах...
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Зеленский думал, раз-раз, и этот туда же, шоу...
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Тобто за Крим "нєуспєлі", а за транзит газу встигли?
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Говорили про наболіле - про бабло. Дешевий (для декого) газ в обмін на Крим. Валодья приїде з Парижу мільярдером.
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Контроль за восточной границей можно вернуть только военным путем. Уже пора разрабатывать планы в штабах, а США передать Украине законсервированые бомбандировшики из стратегического запаса, потому что они понадобятся для ковровых бомбадировок позиций русских бандитов после вывода из строя парашинской системы пво!
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дурачок, Евросоюзу и США не нужна полномасштабная война в Европе. Никто не позволит этого сделать. Иначе санкции будут введены уже против Украины, а не рашки.
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война будет вне зависимости что и кому выгодно и не выгодно!
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я слышал, что сказал ****: о последовательном выполнении минской капитуляции подписаной трусливым барыгой /а именно: псевдовыборы и легализация бандитов, а типа потом может быть якобы "контроль" за границей/!
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Зеленский сказал открытым текстом - никаких выборов до передачи контроля над границей Киеву ! И похоже эти трое там неплохо нагнули пуйла, судя по выражению его лица. Может ещё полезных санкций ему прописали )
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и что с того что сказал Зеленеский? ымперцы будут ссылаться на подписаную барыгой минскую капитуляцию и скажут потом, что исперпали терпение, признают ЛНДР и что можно будет сделать ПУСТОЙ БОЛТОВНЕЙ? - НИЧЕГО! Все вопросы в политике решают с позиции силы, а для этого нужно готовиться, а не молоть попосту языком! Старуха-проститутка Европа Челословакию кинула два раза 1938 и 1968, Финляднию два раза 1918 и 1939, балтийские страны скормила кремлю /на 50 лет оккупации/, сколько еще нужно примеров, чтоб понять, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, хватит ждать и надеятся, что кто-то другой будет умирать за свободу и независимость Украины!
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трусливым барыгой? ТРУСЛИВЫЙ БАРЫГА торопился подписать Минские, потому что каждый день гибли ДЕСЯТКИ НАШИХ РЕБЯТ!! ДЕСЯТКИ КОТОРЫЕ ВЫЛИВАЛИСЬ В СОТНИ И ТЫСЯЧИ!! потому что мы воевали со второй по мощности армией в мире!!

А Зеля готов на любые уступки за 1-2 погибших в день и вас это не смущает!!

вот жеж твари двуличные. тьфу.
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Да, именно ТРУСЛИВЫЙ БАРЫГА! Маннергейм не был трусом и финны два раза отстояли свою независимость. ощутимо дав под зад русскому ымперскому медведю. а Бенеш был трусом и согласился на МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР /и Чехословакия потеряла свою независимость на полвека, сначала с оккупацией Германии, а потом с оккупацией совком/! не надо идти на поводу европейских шлюх - они всегда пекутся только о собственной выгоде и недальновидны с своих пацифистки-утопических идеях /об умиротворении агрессоров и оккупантов/
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Что касаемо Зе, ему досталоась в дурное наследство минская капитуляция барыги, которую лигитимизировали все европейские барыги /газ и нефть важнее Украины/. И он победил на выборах с обещанием перед лохторатом прекратить войну /обещание глупое и недальновидное - на НАСЕЛЕНИЕ тоже большим умом не отличается и умирать за свободу, которой у людей все равно нет, никто не хочет/!
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Вот ты гнида лахтинская, бот винья,глубоко зашифрованная
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переход на личность это прием троллей, когда нет аргументов! можешь обзывать меня как пожелаешь - это лишь говорит о тебе /а не о мне/, но факт остается фактом: барыга - трус и жадный олигарх /а не президент/, пастор - слизняк и бесхребетная тряпка, просравшая Крым и ползучию оккупацию Донбасса /кацапы не в неаглую поначалу перли, "стеснялись", проверяли будут защищать страну или руководство сдрейфит - и пастор наложил полные штаны/.
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Хороший план, прямо в яблочко! Именно этого и хочет кремль, чтобы ему развязали руки, а там пойдет такая мясорубка, что мало никому не покажется и все будет по закону, ведь в конституции написано оберегать граждан в любой точке земного шара, а их там уже больше ста тысяч.
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мясорубка будет в любом случае. только жертв будет меньше с той стороны, кто будет подготовлен к ней
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и у этотого уже морда освинючилась...шо за болезнь такая...
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А " представители територіальних общин" це хто... Переодіті козлор лі чи сєпари з корпусів, які стануть поліцією. І як наша нацгвардія буде ходити з сєпарами - не уявляю.
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Дуже просто. Відбираються лояльні до рашки ватнічькі, яких серед мусорського складу більш ніж достатньо. ОБиСиЙе ж зависає з лугандонськими бл9д9ми в саунах, то чому б не перейти авакянським мусорам до "спільного патрулювання"?
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Перевдягнені контрактники вс рф з місцевими паспортами.
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Против только петяботы и рашня!Совпадение?
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Яка гарна гра слів. Народна міліція - територіальні громади. ПафстанцЫ - російські найманці. Скоро чекати на "донецьку і луганську федеративні республіки", прописані в Конституції?
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Аваков їздив на оглядини до путіна. Я так зрозумів, що в одного до иншого претензій нема. Може ще й героєм рассіі, як кадиров, стати.
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Українська поліція з сепарами буде контролювати кордон? А сепари будуть представниками якої країни, в цих сумісних патрулюваннях?
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Давайте задамо собі питання. зеленський змінив порошенка, а аваков, ситник, труба, холодницький залишилися на своїх посадах. Чому? Вони що виконують якісно свої посадові обовязки і за 5 років побороли корупцію та воровство, посадили десятки, сотні топ корупціонерів та злодіїв, тим самим повернули в державний бюджет вкрадені кошти? Ні ! результат близький до нуля. Саботаж, імітації, маніпуляції і ще більші витрати на ці безрезультативні структури. То кому це вигідно, щоб ситуація тільки ускладнювалася і хто реально керує державою? А я вам скажу хто злодійський олігархат через своїх маріонеток. І така гнила ситуація грає на руку зовнішнім ворогам, які як було вже неодноразово в історії україни, після ослаблення та розграбування України з середини, спокійно підгрібали її під себе, а далі терором заганяли вже всіх у стойло і "панів" і холуїв.
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Доганяй краще в методичках.Бо Трубу вже звільнено.
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Та ти шо?!!!! Звільнено трубу,!!! Це звичайно перемога!!!!!! Ти хлопаєш та стрибаєш від радості. Я тобі сказав, що там всі труби, тому і ситуація, схожа до - діло ТРУБА... От вже мені ці примітиви, як вони мене нервують....!
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Занадто багато знаків оклику.Здоров"я,доброго настрою.Кріпіться.
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Дякую і ви кріпіться, щоб для вас не було "забагато"...
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"Компромисс может быть: мы не за месяц возьмем границу, а за два дня."

.....или на два дня.
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ай красава . згоден патрулювати власний кордон з колаборантами і окупантами в якості живого щита і лигітимізації терористів і загарбників
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Он сам хоть понял - какую хрень брякнул? Мухоморов из Парижа пацаны завезли?
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на самом деле он сказал "марад", но понятно, что речь шла об "общинах".Источник: https://censor.net.ua/v3164421

Да он же бухой!
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Что это за общины? Из первобытно-общинного строя?
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Арсений(с) Аваков? ))))
Алё, вы ничего не перепутали?
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