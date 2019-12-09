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Все про:Одеса (2220) пожежа (1923)

 "Це репери, вони зібралися по інтернету. У нас сьогодні по інтернету наркотики продають, і ніхто не знає", - господар клубу про скандальний виступ Morgenshtern. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Патріоти прийшли вимагати вибачень від власника одеського нічного клубу, під час виступу в якому російський репер Morgenshtern назвав траур за жертвами пожежі "#баною показухою".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Думська".

Кілька десятків патріотично налаштованих одеситів прийшли в нічний клуб "Палладіум", щоб висловити свій протест проти вчорашніх висловлювань російського співака Morgenshtern.

Активісти розписали вікна клубу написами "Сепарклуб закрито" і показово склали біля входу шини, після чого зайшли всередину.

Це репери, вони зібралися по інтернету. У нас сьогодні по інтернету наркотики продають, і ніхто не знає, - господар клубу про скандальний виступ Morgenshtern 01Це репери, вони зібралися по інтернету. У нас сьогодні по інтернету наркотики продають, і ніхто не знає, - господар клубу про скандальний виступ Morgenshtern 02

"Там вони трохи пошуміли, розкидавши предмети меблів", - повідомляє "Думська"

Читайте також: ЗМІ Одеси, я #бав ваш рот, - російський музикант Morgenshtern, який назвав траур за жертвами пожежі в коледжі "й#баною показухою", відповів на критику журналістів. ФОТО

Після цього до активістів вийшов власник закладу Валерій Твердовський. Він публічно вибачився за те, що трапилося і заявив, що "більше такого тут не буде".

При цьому Твердовський пояснив, що дізнався про скандальні заяви російського музиканта тільки сьогодні близько 16-ї години. "Це репери, вони зібралися по інтернету. У нас сьогодні по інтернету наркотики продають, і ніхто не знає", - пояснив він.

Це репери, вони зібралися по інтернету. У нас сьогодні по інтернету наркотики продають, і ніхто не знає, - господар клубу про скандальний виступ Morgenshtern 03

Отримавши від власника клубу пояснення, присутні пішли.

Нагадаємо, російський музикант Morgenshtern, виступаючи 8 грудня в одеському клубі, зі сцени назвав день жалоби у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі "й#баною показухою".

Пізніше у відповідь на критику в одеських ЗМІ музикант заявив, що "#бав їх рот".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164384
 
 
 Топ коментарі
 
Та ну дурку включил, мол хозяин не знает кто поёт в его клубе...
А кто тогда заплатил гонорар этому кацапскому певцу ртом?
Надо было разнести этот клуб - и сказать:
Это вандалы по интернету тусуются!
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Тем бы реперам репы начистить...И хозяину клуба за компанию. "Это рэперы, они собрались по интернету. У нас сегодня по интернету наркотики продают, и никто не знает", - хозяин клуба о скандальном выступлении Morgenshtern - Цензор.НЕТ 8544
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По интернету собрались, завалились в дорогущий "Палладиум" , а хозяин ни сном, ни духом?.. Лошок какой-то. "Это рэперы, они собрались по интернету. У нас сегодня по интернету наркотики продают, и никто не знает", - хозяин клуба о скандальном выступлении Morgenshtern - Цензор.НЕТ 4564
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Тем бы реперам репы начистить...И хозяину клуба за компанию.
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По интернету собрались, завалились в дорогущий "Палладиум" , а хозяин ни сном, ни духом?.. Лошок какой-то. "Это рэперы, они собрались по интернету. У нас сегодня по интернету наркотики продают, и никто не знает", - хозяин клуба о скандальном выступлении Morgenshtern - Цензор.НЕТ 4564
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Та ну дурку включил, мол хозяин не знает кто поёт в его клубе...
А кто тогда заплатил гонорар этому кацапскому певцу ртом?
Надо было разнести этот клуб - и сказать:
Это вандалы по интернету тусуются!
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Бла бла бла))) какие то рэперы собрались... Чешет шо дышит
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А тут показуха уже другого рода ....
Один долбодятел показужно пёрднул, другие показушно разложили запаски и прибежали извинения искать. Вышел третий показушник и театрально извинился за первого перед вторыми. Вторых это полностью удовлеторило, он показушно поорали, поснимали всё на телефоны, забрали запаски и испорились. Теперь вопрос: кому это надо было, этот гадский цирк и где мля Баканов? В нормальной стране, приехали бы общительные ребята с надписью СБУ и запаковали бы доходягу в автобус и заболтливо выкинули бы на белорусской границе с пинком под зад. А котику в костюме посоветовали бы следить за тем скотом которое он к себе приглашает и при повторении назидательно выпороть. Но всех устаривает плядский цырк с ряженными идиотами. Ну видно время не пришло ещё. "Это рэперы, они собрались по интернету. У нас сегодня по интернету наркотики продают, и никто не знает", - хозяин клуба о скандальном выступлении Morgenshtern - Цензор.НЕТ 2067
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Печально не то, что какой-то там кацап что-то сказал, а то, что многочисленные "украинцы" сейчас в разных комментах его оправдывают, типа: "Все правильно сказал, молодец!". Да и на самом концерте зрители аплодировали в ответ на этот высер. Короче, как бы изощренно какой-либо кацап не испражнялся бы в глаза малороссов, они все равно найдут тысячу доказательств, что это не моча, а божья роса. Вот это грустно. А то, что он там сказал, то фигня.
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котики продают по тірнету , никто не знает а сей болгарин знает, а шо у него под носом то не знает, может он не паприку в клюбе етим реперам подсипает?
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смотришь на очередной такой ппц ... и понимаешь что без погромов эту российскую чуму не вывести
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И что, это блатное поющее существо удалилось не на четырех костях, постанывая и отхаркиваю кровянку?! Для них же на расее это дело привычное...
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Так можно было по нету некрофилов собрать и сказать , что не при делах . Совсем берега попутал барыга .
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