 "Це репери, вони зібралися по інтернету. У нас сьогодні по інтернету наркотики продають, і ніхто не знає", - господар клубу про скандальний виступ Morgenshtern. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Думська".
Кілька десятків патріотично налаштованих одеситів прийшли в нічний клуб "Палладіум", щоб висловити свій протест проти вчорашніх висловлювань російського співака Morgenshtern.
Активісти розписали вікна клубу написами "Сепарклуб закрито" і показово склали біля входу шини, після чого зайшли всередину.
"Там вони трохи пошуміли, розкидавши предмети меблів", - повідомляє "Думська"
Після цього до активістів вийшов власник закладу Валерій Твердовський. Він публічно вибачився за те, що трапилося і заявив, що "більше такого тут не буде".
При цьому Твердовський пояснив, що дізнався про скандальні заяви російського музиканта тільки сьогодні близько 16-ї години. "Це репери, вони зібралися по інтернету. У нас сьогодні по інтернету наркотики продають, і ніхто не знає", - пояснив він.
Отримавши від власника клубу пояснення, присутні пішли.
Нагадаємо, російський музикант Morgenshtern, виступаючи 8 грудня в одеському клубі, зі сцени назвав день жалоби у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі "й#баною показухою".
Пізніше у відповідь на критику в одеських ЗМІ музикант заявив, що "#бав їх рот".
А кто тогда заплатил гонорар этому кацапскому певцу ртом?
Надо было разнести этот клуб - и сказать:
Это вандалы по интернету тусуются!
Один долбодятел показужно пёрднул, другие показушно разложили запаски и прибежали извинения искать. Вышел третий показушник и театрально извинился за первого перед вторыми. Вторых это полностью удовлеторило, он показушно поорали, поснимали всё на телефоны, забрали запаски и испорились. Теперь вопрос: кому это надо было, этот гадский цирк и где мля Баканов? В нормальной стране, приехали бы общительные ребята с надписью СБУ и запаковали бы доходягу в автобус и заболтливо выкинули бы на белорусской границе с пинком под зад. А котику в костюме посоветовали бы следить за тем скотом которое он к себе приглашает и при повторении назидательно выпороть. Но всех устаривает плядский цырк с ряженными идиотами. Ну видно время не пришло ещё.