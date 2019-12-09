 Активісти проводять мітинг під Офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 8 грудня на Майдані в Києві пройшло віче. Пізніше почалася акція "Варта на Банковій".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 8 грудня на Майдані в Києві пройшло віче. Пізніше почалася акція "Варта на Банковій".
Также, как признается Муженко, после окружения наших сил, исходные переговоры о «зеленом коридоре» вел Петр Порошенко, очевидно, с Владимиром Путиным. Муженко обсуждал с российским начгенштаба Герасимовым лишь технические детали. ===
===Есть инфа, что о необходимости сворачивания этих вооруженных формирований, из которых потом выросли добробаты, шла речь на известной встрече в Вене, где участвовали Порошенко, Фирташ, Кличко и Левочкин.
И если удастся подтвердить доказательно, в том числе, и с помощью американских правоохранителей, что в Вене ПАП принял на себя некое обязательство по добробатам, то Иловайск из военной ошибки, повлекшей массовые потери (за что тоже судят!), превратится в чудовищную государственную измену. ===
🤔