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 Політика України, Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6657) мітинг (494) нормандська четвірка (804) Олег Богачук (937) Офіс Президента (176)

 Активісти проводять мітинг під Офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники акції "Варта на Банковій" планують стояти, поки не буде результатів саміту і двосторонніх переговорів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Фото, відео: Олег Богачук

Нагадаємо, 8 грудня на Майдані в Києві пройшло віче. Пізніше почалася акція "Варта на Банковій".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164376
 
   
 Топ коментарі
 
Козломордый здесь водки нет!
Вали обратно в свой кадыровский гарем!
Активісти проводять мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 2613
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нашо, якщо є наколоті апельсини? Та й печиво від Нуланд трохи залишилось.
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Спасибо Пороху за подработку и бесплатную еду для людей
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Хотите знать сущность любого порохобота?
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Кому шо... зебанат, а почему все ваши в реале теперь врут, что за шмарклю не голосовали или не хотят про политику теперь вообще говорить?)
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===В частности, утверждает, что решение войти в Иловайск было политическим. То есть, его принимал лично президент Порошенко и продиктовано оно было стремлением как можно быстрее окружить Донецк и на параде ко Дню независимости рапортовать об очередной победе. Это совпадает с утверждениями Геннадия Корбана. Также оно подтверждается рядом добробатовцев, которые говорят, что агитировать их на штурм Иловайска приезжал лично Валерий Гелетей - тогда министр обороны и особо доверенное лицо ПАПа.

Также, как признается Муженко, после окружения наших сил, исходные переговоры о «зеленом коридоре» вел Петр Порошенко, очевидно, с Владимиром Путиным. Муженко обсуждал с российским начгенштаба Герасимовым лишь технические детали. ===

===Есть инфа, что о необходимости сворачивания этих вооруженных формирований, из которых потом выросли добробаты, шла речь на известной встрече в Вене, где участвовали Порошенко, Фирташ, Кличко и Левочкин.

И если удастся подтвердить доказательно, в том числе, и с помощью американских правоохранителей, что в Вене ПАП принял на себя некое обязательство по добробатам, то Иловайск из военной ошибки, повлекшей массовые потери (за что тоже судят!), превратится в чудовищную государственную измену. ===
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ненька украина горить .... аааааааааааааааааааааааа
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Пока порохоботы мерзнут у буржуек, Петро переписал, кроме шоколадного и весь свой аграрный бизнес на своего сына! Я не удивлюсь, если скоро Форбс напишет о появлении в Украине нового и совсем молодого миллиардера! Зачем он это делает специалисты видят два варианта: или готовится сесть в тюрьму или готовится на тот свет...
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