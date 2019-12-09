 Активісти проводять мітинг під Офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Фото, відео: Олег Богачук

Нагадаємо, 8 грудня на Майдані в Києві пройшло віче. Пізніше почалася акція "Варта на Банковій".