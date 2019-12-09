 Настрій доволі робочий, - заступник голови ОП Тимошенко анонсував, що зустріч "нормандської четвірки" затягнеться. ВIДЕО

Про це заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив журналістам hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що зараз проходить чотиристороння зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини — каже, проходяться по кожному пункту заготовленого комюніке pic.twitter.com/WNeCfbLeYz — hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко каже, Зеленський, Путін, Меркель і Макрон у робочому настрої — зараз тривають чотиристоронні переговори pic.twitter.com/X1Npd1cKdF — hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019

За його словами, зустрічі Зеленського і Путіна ще не було, вона запланована пізніше.

"Настрій доволі робочий", - додав Тимошенко.

"Двосторонньої зустрічі президента України Зеленського і президента Російської Федерації Путіна ще не було. Вона запланована і буде пізніше", - цитує Тимошенка Інтерфакс-Україна.

Він вказав, що "вже мав бути брифінг (за програмою саміту), а його ще немає, тому все зсувається за часом, тож будемо дивитися, як це все буде".

За словами Тимошенка, лідери країн вийдуть до преси, щойно буде підготовлено спільне комюніке.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч у Парижі: радники лідерів "нормандської четвірки" пішли виправляти текст домовленостей