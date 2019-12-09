 "Поїхали?" - Зеленський виїжджає з паризького готелю на переговори в "нормандському форматі". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські представники йдуть коридорами готелю і виходять на ґанок до поданого автомобіля.

"Поїхали?", - запитав глава української держави Володимир Зеленський і попрямував до машини.

Відео ТСН

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