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 Політика України, Суспільство
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 "Поїхали?" - Зеленський виїжджає з паризького готелю на переговори в "нормандському форматі". ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис виїзду української делегації на переговори в "нормандському форматі".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські представники йдуть коридорами готелю і виходять на ґанок до поданого автомобіля.

"Поїхали?", - запитав глава української держави Володимир Зеленський і попрямував до машини.

Відео ТСН

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164322
 
   
 Топ коментарі
 
Это точно, ко-манда тужится из последних сил: изображать одновременно зе-банутость и искренность становится все труднее...
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о Б-же, "поехали" ! )) Наполеон наш выдвигаются )


"Поїхали?" - Зеленський виїжджає з паризького готелю на переговори в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 7253

шмаркля, на зворотньому шляху дуй прямо на Ростов!
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