 "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кремлівські пропагандисти намагалися з'ясувати, що для Зеленського буде успіхом на переговорах і запрошували в Москву 9 травня "на святкування нашої спільної перемоги".

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