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 "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі. ВIДЕО

Російські пропагандисти акредитовані на "нормандському саміті" в Парижі вигукували питання під час офіційної церемонії прибуття в Єлисейський палац.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кремлівські пропагандисти намагалися з'ясувати, що для Зеленського буде успіхом на переговорах і запрошували в Москву 9 травня "на святкування нашої спільної перемоги".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лідери "Нормандської четвірки" прибувають на зустріч у Єлисейський палац. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164302
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапские собаки лают "Что для вас будет успехом?.. Вы приедете в Москву на празднование нашей общей победы?..", - пропагандисты РФ выкрикивают вопросы Зеленскому во время церемонии встречи - Цензор.НЕТ 9008
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поїде на день пабеди!!!!.... тільки не в Москву а в Ростов
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Зоряний час криворіжської гопоти.
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до чого тупі та нестримані кремлівськи шавки, щось там волають...
тупіше них - тільки прахоботня вітчизняна!
єдине, що їх об"єднує - бажання розколу України !
а в чому вони різні?...
ті шавки - і ті - песи...
хоча...однакові шавки!
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Интересное сочетание "нашей общей победы". Общей победы я бы ещё понял потому как была антигитлеровская коалиция.
Без помощи США и других стран победы не было бы, не было бы ничего на территории СССР.
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Допомога США насправді була мізерною та на Перемогу майже не вплинула:
Літальних апаратів 14 795
Танків 7 056
Легкових джипів 51 503
Вантажних автівок 375 883
Мотоциклів 35 170
Тракторів 8 071
Гвинтівок 8 218
Автоматичної зброї 131 633
Пістолетів 12 997
Вибухівки 345 735 тонн
Динаміту 70 400 000 фунтів
Пороху 127 000 тон
Тротилу 271 500 000 фунтів
Тилуола 237 400 000 фунтів
Детонаторів 903 000
Обладнання будівель $10 910 000
Товарних вагон в 11 155
Локомотивів 1 981
Вантажних суден 90
Протичовнові кораблі 105
Торпедних катерів 197
Радіолокаторів 445
Двигунів для кораблів 7 784
Запасів продовольства 4 478 000 тон
Машин і обладнання $1 078 965 000
Кольорових металів 802 000 тон
Нафтопродуктів 2 670 000 тон
Хімікалій 842 000 тон
Бавовни 106 893 000 тон
Шкір 49 860 тон
Шин 3 786 000
Армійських черевиків 15 417 000 пар
Ковдр 1 541 590
Спирту 331 066 л
Ґудзики 257 723 498 шт.
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1. ссср выпустил за фсю войну аж 265600 военных грузовиков, а сша поставили 375883. совсем "мизерная" поставка, однако. фсе гвардейские минометы, после начала поставок, устанавливали на студебеккеры.
2. воееные самолеты фсех типов ссср выпустил 86063, сша поставили 14795, что составляет 17%, от выпуска ссср. покрышкин, кстати, летал на аэрокобре.
3. ссср выпустило за фсю войну аж: 25 эсминцев; 2 крейсера и 52 подводные лодки. а, сша поставило только противолодочных кораблей 105 штук.
т.е. если сравнить, то окажется, что помощь и не такая "мизерна", а особенно с учетом временного фактора поставок.
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А кто и когда говорил, что она мизерна? Я рос в СССР, каждое 9 мая ОФИЦИАЛЬНО обязательно с благодарностью упоминалась помощь союзников? А США с Британией часто упоминали, что СССР помог им выиграть войну?
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так висловився вище Ортодром. тому я i взяв слово "мизерная" в лапки.
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Тільки вантажівки були різні, полуторки гармати просто не могли тянути, вся арта це студебекери.
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ну если быть откровенным до конца,-знали бы мы, какие вы, россияне подлые, коварные варвары, то победа Германии над вами, уже не выглядит такой катастрофической для всего бывшего СССР..С Гитлером все равно бы разобрались, но вы бы сегодня не устраивали шабаш пердунов в пилотках с орденами отцов и дедов...Вы же и без Украины победили бы, да?...как говорил ваш фюрер.....Редко пакостный вы народец, скажем прямо, г-да россияне, -читайте своих классиков...
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Сталин и организовал эту 2 мировую войну, натравливая европейских политиков друг на друга. Парад Победы они проводят, ********* конченные. У меня 2 деда с войны не вернулись, из-за идеи "торжества коммунизма во всем мире". Сидели бы уже, гниды московские, и не высовывались, со своими парадами.
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удержать все завоеванные страны Гитлер не смог бы - все равно народы и страны сбросили бы оккупацию и ярмо и разгромили бы Гитлера, да еще с помощью США, да с ядерными бомбами. Не зря Жуков со Сталиным так спешили - и Киев освободить к 7 ноября, и Берлин первыми захватить да еще пол Европы..с чудовищными жертвами, чтобы быть первыми. Да и страна СССР была нищая, бедная, разоренная . Сталин тоже не смог бы захватить всю Европу, из последних сил надрывалась армия.
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завизжавшие путинские дворняги жирик и прочие скабеевы....это хороший знак.
Боже, допоможи Україні.

.
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Все будет хорошо! Путина легко поставят раком, на этом саммите. А будет артачиться - так пакет санкций уже готов.
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Ваши б слова ,да Богу в уши! Не выглядит там все таким радужным, меркель закончила свою полит карьеру, и ей откровенно говоря похер чего и как, но не похер так что бы совсем, так как немецкий капиталл владеющий газовыми хабами весьма будет признателен ей за СП2, так что одного лоббиста интересов рашки ,по крайней мере в газовом вопросе мы там уже имеем,про макрона вообще говорить не приходится, он хоть к СП2 никаким боком и ему похер именно газ, но топить за рашку он начал чуть ли не в первый год правления, хотя та самая рашка макала макрона на выборах в унитаз башкой постоянно, и как только победил, он это помнил, видимо желтые жилеты говорящие по русски и возможно еще что-то как бы не бабки, заставили макрона позабыть, кто в этой компашке не хочет стать на сторону куйла? Разве что наш писюанист, и тот только на публике, а так тоже норовит чмоки-чмоки сделать путинской жопе, и трамповой, да по ходу любой что сильнее.....
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Московиты, выползшие из финно-угорских болот и закосившие четыре века назад под русь, ментально так и не смогли измениться: бросают, как те обезьяны, на окружающих дерьмо из своих собственных дырявых штанов и вопят, что все вокруг обгадились. Феерично, однако.
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Орда, батенька... Ханский улус, ничего не попишешь - гены.
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У власти России в нынешнее время не много вариантов сплотить свой народ. И лозунги "деды воевали" и "это наша общая победа" одно из не многих, что пока действует на обнищавших россиян...
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Вот зачем им то победобесие. Каждый ********* камлающий про пабеду Гулага над Треблинкой свой, и к нему можна зайти домой, - обокрасть и обматерить по дружески...
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Боюсь, что Зеленский таки поедет на парад 9 мая в Москву, а потом так же тихо подпишет вхождение Украины в состав России, как это делает сейчас Лукашенко. А сейчас он приехал подписывать уже готовый документ, потому что за такое короткое время провести реальные переговоры невозможно.
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Давай, алень, просыпайся уже. Скоро объявят итоги саммита.
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По итогам этого междусобойчика зелёным аленем будешь ты.
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То, что лают российские пропагандоны - не удивительно. Удивляет другое: как дружно подгавкивают им наши 8-мипроцентные лжепатриоты на Цензоре.
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а кто там ораал про делда вовки призывника 1942го "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі - Цензор.НЕТ 880
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Так такие же неадекваты, как ты и орали.
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я смеялся ты ведь свято веришь что криворожский военкомат работал в 1942 м году "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі - Цензор.НЕТ 4655
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У него пархатый дедуля работал в мусарне, взятки брал, и луком и картошкой. Внучек безналом на р/с в офшорах, за сдачу Украины.
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В 1942 году вообще не было мобилизации?
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На территории Кривого Рога "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі - Цензор.НЕТ 1458 была- только там ост арбайтеров забирали "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі - Цензор.НЕТ 1103 Да ещё с еврейскими корнями да в оккупации "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі - Цензор.НЕТ 1103 Деточка военкоматы при отступлении из города ликвидируются Так что призывать егго мог только военком по месту его реального пребывания как эвако "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі - Цензор.НЕТ 131
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Ты лучше скажи мне, с какого военкомата ты призывался во время мобилизации в 14-15 годах?
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Два єврейські висуванця,один від Ротшильда,другий від Бєні...
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Короля играет свита! Актер играет по сценарию! Откуда взяться личному? Всё будет, как дядя Коля сказал!
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Да, красавчик Зеленский. Вот, кто б что про него не писал, но им никогда не подняться до его уровня: когла родился в Кривом Роге, а через 42 года в Елисейском дворце тебя принимают на таком уровне.
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И шо зашквар что клоуна в Елисейском принимают там и не такие кадры были "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі - Цензор.НЕТ 394
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Шимус, а ну покажи класс: пусть тебя не президент Франции, а хотя бы дворецкий его лично примет в Елисейском дворце. А весь цензор, затаив дыхание, будет наблюдать.
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Пля под столом какой дворецкий "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі - Цензор.НЕТ 4082 Оно мне надо- мне ***** на дистанцию в 7 км и отработать 5 минут по его координатам и всё и нету твоего цоря минипута москвабадского или он у вас хан "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі - Цензор.НЕТ 4566
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вот ты и спалился кацап "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі - Цензор.НЕТ 9381 зашкварился как твой братишка на Минутке и как твой собутыльник бурят на Донбассе
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Ты так же писал про Януковича-родился в Енакиево, а принимают и в Париже, в Ростове. Можно добавить Каломойского, родилось замусоленное, сопливое и вонючее, работало фотографом по наглядке, а потом 20 млрд$ из Привата увел, твоих же денег, с президентом Израиля дружит. Тоже молодец, глушить лохов не западло.
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Ну, так не писал, но то, что судьбой Янека было после н-ой отсидки помереть в подворотне от цирроза или хреновой ширки, но он сумел это переломать - факт. Что касается бабла, которое у меня "увел Коломойский"... ну, я за его бабки на майдан не выходил, так что, тут я скоре, в стороне. И кто только не уводил у несчастных украигцев бабки? Или думаешь, что твой Порошенко тебя не кинул на "роттердамах" и прочих мутках?
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не потешай меня кацап твоё райю Рамзану платить его орлов обслуживать понял да "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі - Цензор.НЕТ 4268
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Если ты кацап и обслуживаешь рамзанов, то это не значит что все такие. Я, к прмеру, украинец и никого не обслуживаю.
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витя ты зашкварился- не виляй как ваньтука на минутке под прицелом
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Примус, мне на твое мнение положить, так что, можешь и дальше писать свои эротические фантазии про зашквары и пр
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ух зашквар от вас такое слышать....когда олигархи купили дебила-наркомана и клоуна, которые сдавал анализы на наркоту в фсбшной клинике своему актеру-врачу.....а теперь вы гордитесь ЭТИМ? Шанс Элизе.....и зонтиков не хватает да? это авансцена - и не видеть тут актера .... тогда 2 варианта 1-й Мирослабопонимание 2 Работа на врага - фсб...
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Евгений, а почему вас не купили, если ничего такого в этом нет? Наверное, потому что вы благородный и не продаетесь?)))
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это не Зеленский красавчик, а Коломойский.. ведь именно Беня профинансировал хорошо ботофермы и множество блогеров, которые топили против Порошенко и за Зеленского
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Єта патаму чьта он прііііікооольний, няшєчка, бусічка, по такім супєркачєствам мудрий нарід і вибіраєт себє важдя, что єму ещє нужна?
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То есть, украинский народ тупой, а кацапы умные, потому что выбрали себе хло далекое от квн?
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новость № 1 - Зеленский вышел!
новость № 2 - Зеленский едет!
новость №3 - Зеленский приехал!
Есть, мать-перемать, поле для яростного обсуждения!
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Дикие кацапские ваврвары...улюлюкают и орут как макаки...
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Никакого такта, никакого уважения. Что за хамство? А почему в Москву? Давайте в Минск, Киев...
Победа ж общая. Или и это заграбастали рашисты. Они же хуже гитлеризма и фашизма. Победу и ту просрали - победитель во Второй мировой войне живет хуже побежденного. Мразь да и только.
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Уважаемые редакторы могли бы просто сопроводить видео звуком сливающейся воды.
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Вы приедете в Москву на празднование нашей общей победы?..", - пропагандисты РФ выкрикивают вопросы Зеленскому))
Приедет .Обязательно приедет . "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі - Цензор.НЕТ 1801 . Только не в мацькву ,а в Ростов на Дону . "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі - Цензор.НЕТ 1760 .
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Мы приедем в Москву на развалены красной площади, как туристы.
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\\. Вы приедете в Москву на празднование нашей общей победы?.."\\
Я бы ответил так " Да. Приеду.. На такне Абрамс..."
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