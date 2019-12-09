 "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кремлівські пропагандисти намагалися з'ясувати, що для Зеленського буде успіхом на переговорах і запрошували в Москву 9 травня "на святкування нашої спільної перемоги".
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Матеріали за темою: Нормандські переговори
Кремль запросить Зеленського на святкування Дня Перемоги наступного року
Зеленський і Разумков привітали вчителів зі святом: "Саме від вас значною мірою залежать наші успіхи, перемоги і майбутнє"
Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ, - прем'єр Чехії Бабіш привітав Зеленського з перемогою його партії на виборах
Зустріч у "нормандському форматі" - це вже успіх, ми серйозно до неї готуємося, - Зеленський
Російські пропагандисти спробували зіпсувати Зеленському відпочинок у Туреччині. ВIДЕО
+51
Кацапские собаки лают
+44
поїде на день пабеди!!!!.... тільки не в Москву а в Ростов
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Зоряний час криворіжської гопоти.
тупіше них - тільки прахоботня вітчизняна!
єдине, що їх об"єднує - бажання розколу України !
а в чому вони різні?...
ті шавки - і ті - песи...
хоча...однакові шавки!
Без помощи США и других стран победы не было бы, не было бы ничего на территории СССР.
Літальних апаратів 14 795
Танків 7 056
Легкових джипів 51 503
Вантажних автівок 375 883
Мотоциклів 35 170
Тракторів 8 071
Гвинтівок 8 218
Автоматичної зброї 131 633
Пістолетів 12 997
Вибухівки 345 735 тонн
Динаміту 70 400 000 фунтів
Пороху 127 000 тон
Тротилу 271 500 000 фунтів
Тилуола 237 400 000 фунтів
Детонаторів 903 000
Обладнання будівель $10 910 000
Товарних вагон в 11 155
Локомотивів 1 981
Вантажних суден 90
Протичовнові кораблі 105
Торпедних катерів 197
Радіолокаторів 445
Двигунів для кораблів 7 784
Запасів продовольства 4 478 000 тон
Машин і обладнання $1 078 965 000
Кольорових металів 802 000 тон
Нафтопродуктів 2 670 000 тон
Хімікалій 842 000 тон
Бавовни 106 893 000 тон
Шкір 49 860 тон
Шин 3 786 000
Армійських черевиків 15 417 000 пар
Ковдр 1 541 590
Спирту 331 066 л
Ґудзики 257 723 498 шт.
2. воееные самолеты фсех типов ссср выпустил 86063, сша поставили 14795, что составляет 17%, от выпуска ссср. покрышкин, кстати, летал на аэрокобре.
3. ссср выпустило за фсю войну аж: 25 эсминцев; 2 крейсера и 52 подводные лодки. а, сша поставило только противолодочных кораблей 105 штук.
т.е. если сравнить, то окажется, что помощь и не такая "мизерна", а особенно с учетом временного фактора поставок.
Боже, допоможи Україні.
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новость № 2 - Зеленский едет!
новость №3 - Зеленский приехал!
Есть, мать-перемать, поле для яростного обсуждения!
Победа ж общая. Или и это заграбастали рашисты. Они же хуже гитлеризма и фашизма. Победу и ту просрали - победитель во Второй мировой войне живет хуже побежденного. Мразь да и только.
Приедет .Обязательно приедет . . Только не в мацькву ,а в Ростов на Дону . .
Я бы ответил так " Да. Приеду.. На такне Абрамс..."