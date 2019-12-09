 Українські ветерани порвали прапор РФ біля Єлисейського палацу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналістка Роксолана Бича, передає Цензор.НЕТ.

"Ветерани АТО біля будівлі Єлисейського палацу. Близько 10 ветеранів прилетіли з України, щоб не допустити здачі український інтересів на зустрічі в "нормандському форматі". Біля палацу порвали прапор Росії на знак протесту проти російської окупації", - повідомила журналістка.

Зокрема, українські ветерани розірвали російський прапор і кинули його на землю. Також на землю кинули прапор так званої "республіки".

"Це те, що насправді ми хотіли б сказати і Російській Федерації, і штучним "республікам", які вона сьогодні створила на території України", - сказав ветеран Максим Жорін, кидаючи розірваний прапор РФ.

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