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 Українські ветерани порвали прапор РФ біля Єлисейського палацу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ветерани АТО напередодні зустрічі в "нормандському форматі" прибули до будівлі Єлисейського палацу. На знак протесту проти російської окупації вони розірвали прапор РФ.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналістка Роксолана Бича, передає Цензор.НЕТ.

"Ветерани АТО біля будівлі Єлисейського палацу. Близько 10 ветеранів прилетіли з України, щоб не допустити здачі український інтересів на зустрічі в "нормандському форматі". Біля палацу порвали прапор Росії на знак протесту проти російської окупації", - повідомила журналістка.

Зокрема, українські ветерани розірвали російський прапор і кинули його на землю. Також на землю кинули прапор так званої "республіки".

Українські ветерани порвали прапор РФ біля Єлисейського палацу 01

"Це те, що насправді ми хотіли б сказати і Російській Федерації, і штучним "республікам", які вона сьогодні створила на території України", - сказав ветеран Максим Жорін, кидаючи розірваний прапор РФ.

Українські ветерани порвали прапор РФ біля Єлисейського палацу 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164299
 
   
 Топ коментарі
 
Это правильно.... хоть капля дегтя в бочку меда пуйлу
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Рабам безвиз не нужен рабы должны сидеть в стойле
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