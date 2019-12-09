 Під час обшуку в ексдружини Труханова Колтунової знайшли його пістолет і $300 тис. його мами, - ЦПК. ВIДЕО

На одному з відео зображено обшуки в елінгу (місце для зберігання човнів) Колтунової, який за розміром і облаштуванням є житловим приміщенням. Там у сейфі знайшли пістолет "Форт" Труханова і 300 тисяч доларів його матері. Сам мер Одеси стверджує, що його речі у помешканні ексдружини нібито тимчасово — через ремонти. А гроші його матір зберігає у Колтунової, бо дуже довіряє їй, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ЦПК.

Також на відео видно, як Труханов телефонує мамі на прохання детективів, аби та підтвердила, що гроші її. Під час розмови він каже, що перебуває "у нас на дачі". Прокурори вважають це ще одним доказом співжиття експодружжя.

Читайте також: Труханов не прийшов на суд щодо його е-декларації: засідання перенесли на 9 грудня

На засіданні зачитали приватну переписку Колтунової зі спільною з Трухановим донькою, яка теж може підтверджувати сімейні стосунки, попри розлучення.

"Сьогодні тільки перше засідання, на якому суд досліджує докази, але матеріали прокурорів вже виглядають дуже переконливо. Виникає логічне запитання: чому Труханов користується майном ексдружини, але не декларує його. Чому проводить з нею стільки часу, але не декларує як людину, з якою має спільний побут", — коментує побачене і почуте юрист Центру протидії корупції Денис Свириденко.

Нагадаємо, Труханов був одружений із Колтуновою протягом 1985-1997 років. Але протягом 2015-2016 мав спільний побут з ексдружиною, тому і декларувати її майно він був зобов'язаний. За даними слідства, одеський мер не вніс до декларації за 2015 і 2016 роки майно на 32 млн грн і 18 млн грн відповідно.