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 Політика України
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Все про:суд (5646) Труханов (189)

 Під час обшуку в ексдружини Труханова Колтунової знайшли його пістолет і $300 тис. його мами, - ЦПК. ВIДЕО

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) відбулося засідання у справі про недекларування мером Одеси Геннадієм Трухановим майна цивільної дружини Тетяни Колтунової. Прокурори продемонстрували відео і прослуховування, які можуть свідчити про реальні сімейні стосунки між ними.

На одному з відео зображено обшуки в елінгу (місце для зберігання човнів) Колтунової, який за розміром і облаштуванням є житловим приміщенням. Там у сейфі знайшли пістолет "Форт" Труханова і 300 тисяч доларів його матері. Сам мер Одеси стверджує, що його речі у помешканні ексдружини нібито тимчасово — через ремонти. А гроші його матір зберігає у Колтунової, бо дуже довіряє їй, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ЦПК.

Також на відео видно, як Труханов телефонує мамі на прохання детективів, аби та підтвердила, що гроші її. Під час розмови він каже, що перебуває "у нас на дачі". Прокурори вважають це ще одним доказом співжиття експодружжя.

Читайте також: Труханов не прийшов на суд щодо його е-декларації: засідання перенесли на 9 грудня

На засіданні зачитали приватну переписку Колтунової зі спільною з Трухановим донькою, яка теж може підтверджувати сімейні стосунки, попри розлучення.

"Сьогодні тільки перше засідання, на якому суд досліджує докази, але матеріали прокурорів вже виглядають дуже переконливо. Виникає логічне запитання: чому Труханов користується майном ексдружини, але не декларує його. Чому проводить з нею стільки часу, але не декларує як людину, з якою має спільний побут", — коментує побачене і почуте юрист Центру протидії корупції Денис Свириденко.

Нагадаємо, Труханов був одружений із Колтуновою протягом 1985-1997 років. Але протягом 2015-2016 мав спільний побут з ексдружиною, тому і декларувати її майно він був зобов'язаний. За даними слідства, одеський мер не вніс до декларації за 2015 і 2016 роки майно на 32 млн грн і 18 млн грн відповідно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164259
 
   
 Топ коментарі
 
О том, что мамаша Трухи- талантливый бизнесвумен. У бандитов это наследственное. Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4396
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шо прицепились до мамы, мама с пенсии собрала,И ВОТ ЗА ТАКИЕ ВЕЩИ- РАССТРЕЛЯТЬ И МАМУ И СЫНА И ВСЮ СЕМЬЮ- И БОЛЬШЕ НИКОГДА , В БЛИЖАЙШЕЕ СТОЛЕТИЕ, ТАКОГО НЕ СЛУЧИТЬСЯ, БОГАТЫХ РОДСТВЕННИКОВ НЕ БУДЕТ
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таки не хренові пенсії в матусь можновладців...То мазератті, то сотні тисяч баксів...Мабуть, на шкідливих виробництвах працювали...
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О том, что мамаша Трухи- талантливый бизнесвумен. У бандитов это наследственное. Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4396
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это говорит о идиотских Законах, которые они для себя приняли...
Виссарионычу, этих доказив было-бы достаточно...
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Труха звісно гнида кримінальна, але приклад зі сраліном не кращий варіант...
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шо прицепились до мамы, мама с пенсии собрала,И ВОТ ЗА ТАКИЕ ВЕЩИ- РАССТРЕЛЯТЬ И МАМУ И СЫНА И ВСЮ СЕМЬЮ- И БОЛЬШЕ НИКОГДА , В БЛИЖАЙШЕЕ СТОЛЕТИЕ, ТАКОГО НЕ СЛУЧИТЬСЯ, БОГАТЫХ РОДСТВЕННИКОВ НЕ БУДЕТ
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я бы Инквизиции подбросил и Французского революционного реакцизма.. с Гильотиной...
вот все страны прошли через все это века 2 как минимум и живут более менее...
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яго мама любит зелень, харашо шо хоть не скорость.
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Не факт! Может она "зелень" собирает на скорости...
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это меняет ситуацию, значит ннада дальше обыски проводить......
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Все рівно не вірю що цю паскуду закриють ...
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таки не хренові пенсії в матусь можновладців...То мазератті, то сотні тисяч баксів...Мабуть, на шкідливих виробництвах працювали...
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І додайте при цьому, що мама нічого не їла, за помешкання не платила, на громадському (або іншому) транспорті не їздила і т.п............
Підскажіть, будьласка, як так получається?????????
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В таких випадках Манною Небесною харчуються...
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100% Вони такі...
А пістолет, це щоб застрелитись, коли зовсім погано стане....
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Это не мои деньги а деньги мамы, она с пенсии 300 тыс баксов накопила..))
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Лишат бедную маму субсидии,чем за квартиру платить ？😭
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Пистолет наградной, а деньги мама в лото "Забава" выиграла. Или всю жизнь экономила Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3850.
Чего к мэру Одессы пристали Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2451. Он же со всеми президентами дружит. И с Петей и с Вовой. И ленточки с ними резал Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2756.
Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9631
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Рафік біл полностью невіновнік...
В крайней степені невіновнік....
Он прішел к Нам, своім пешьком і фсе на рассказал.......
Папа! Я етого не делаль.........
Вот как фсе біло по расказу Рафіка............
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Эту ленту разрезали ещё в 2017 году. Не надо из людей делать дураков!
Вот ссылка:http://culturemeter.od.ua/truhanov-i-zelenskij-otkryli-v-odesse-novuju-avtostanciju-36094/
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А где утверждение, что это фот этого года, а зебил? Резал - глагол прошедшего времени.Плохо что тебя на ликбез в Трускавец не взяли . Лови фото этого года, зебуин
Під час обшуку в ексдружини Труханова Колтунової знайшли його пістолет і $300 тис. його мами, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3960
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Мама с 60-х годов валютная проститутка,вот и накопила,всё честно своим трудом и талантом
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Это просто цирк, мама пенсионерка хранит огромные деньги у бывшей невестки, при этом вместе с деньгами хранится пистолет Труханова. Вот же брехло, ну хоть бы такую чушь не нес.
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Труханов уже столько украл,что точно откупится,если не от прокуроров,то от судей обязательно.Поэтому таких сепаров легче просто грохнуть при задержании,тем более что у него пистолет.Главное опять не попасть в какого-то ребенка
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Іконки стоять.. Рядком, гарненько. Людина їб. свою країну, але в нього хороші стосунки з Господом. Нічого не нагадує? Ікона, вишиванка, гімн.. От це і є скрєпи за які чіпляється Путін в сподіванні втягти нас в Мордор.
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Это очень древняя мулька для судов. следаков и прочая. Мамы, тёщи, деды с Волгой, свекрухи с 3 дачами и джингулями! Та же комедь один в один в Харькове у мэра. Как сказал Лудший была любовь и не стало любви. А там у любви такое вылезло, и фирмы на неё, и земли до горизонта, и за кордоном валом недвижимости. Но фамилия другая, мам и бабок тоже хватает. Всем всё ясно. Но когда закон соблюдают одни строго, то тогда как ни странно, другие его этот закон в гробу видали. Пристрелить просто так по морали нельзя, потому что не по закону, а официально ничего нет у негодяя. Тырить продолжает. Быдло и совки выбирают от восторга и зависти что сами так не могут. Ждём пока перемрут. Но дети у сволочей есть!
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Мама с женой собирали всю жизнь, а он бедный,как церковная мышь...
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Сволочь паскудная, брешет в наглую тварюка.
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Бггг))) от статьи такое впечатление, что полицию наняла нынешняя пассия трухи, чтоб уличить его в измене с бывшей😁
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До чого-ж тупі українці, навіть гроші сховати толком не здатні, а ще економіку підняти на 40%, за 5 років надіються...
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Він не українець Трухлявий холоп ***** з ксівою Великої Підшконки.
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Трухлява сеперська гнида кєнт Свиночолого рига обох на гілляку.
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