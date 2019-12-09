 "Бандерівці! Те саме, що й на Україні буде! Польсько-жидівська сволота!" - сварка на акції протесту в Мінську проти інтеграції РФ і Білорусі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прихильник зближення РФ і Білорусі - літній чоловік, погрожував своїм опонентам, що ситуація в Білорусі буде такою, як "на Україні".
"Бандерівці! Зрадники! Те саме, що й на Україні буде! Бандерівці! Сволота! Польсько-жидівська сволота!" - кричав чоловік своїм опонентам.
это именно то войско, которое во главе с Лжедмитрием превратило Москву в купу гною
Теперь пусть коровьеми лепешками тренеруются
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