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 Події, За кордоном
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Все про:Білорусь (842) протест (1019)

 "Бандерівці! Те саме, що й на Україні буде! Польсько-жидівська сволота!" - сварка на акції протесту в Мінську проти інтеграції РФ і Білорусі. ВIДЕО

Під час акції протесту в Мінську виникла сварка між противниками і прихильником "поглиблення інтеграції" Росії та Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прихильник зближення РФ і Білорусі - літній чоловік, погрожував своїм опонентам, що ситуація в Білорусі буде такою, як "на Україні".

"Бандерівці! Зрадники! Те саме, що й на Україні буде! Бандерівці! Сволота! Польсько-жидівська сволота!" - кричав чоловік своїм опонентам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слава нації!", "Живе Білорусь!" - у центрі Мінська на акції протесту порвали портрети Путіна. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164213
 
   
 Топ коментарі
 
Зачетно рвануло у старой телогрейки.
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Нашего полку прибыло...К жидобандеровцам добавились жидополяки. Ждемс жидофиннов и жидокитайцев
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То, что на раске-педераске 98% быдла, мы в курсе. "Бандеровцы! То же, что и на Украине будет! Польско-жидовская сволочь!", - словесная перепалка на акции протеста в Минске против интеграции РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 6492
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Вчера на Оболонской набережной видел двух женщин среднего возраста, которые распивали водку под громкую музыку (переносная колонка) каких-то российских блатных. Вот он "русский" мир в действии. Наверно, переселенки несут нам свою культуру.
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А если это были не переселение, а картонные кыянки?На них же не написано было?
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Какие-то не местные. Хотя на лбу и не написано. Может работа у них такая, фсбэшная.
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Коренные киевлянки. Проверка правописания исправляет))
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Їхав убером з тиждень тому... Водій смиканий якийсь, то водичку пив, то за вухо хапався, то починав під час їзди на телефоні шукати відео на ютубі... Зупинився він на якомусь з каналів мертвечука, ішла передача шмарія... На моє питання- що він робить- нічого не відповів, проте вимкнув... Біда.
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"Бандеровцы, Польско-жидовская сволочь!" -

это именно то войско, которое во главе с Лжедмитрием превратило Москву в купу гною "Бандерівці! Те саме, що й на Україні буде! Польсько-жидівська сволота!" - сварка на акції протесту в Мінську проти інтеграції РФ і Білорусі - Цензор.НЕТ 8578
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правильно!!! хороший пример для всего мира!!! не удивительно, что у нас такое происходит, учитывая что в стране 98% быдла и сепаров. учитесь
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То, что на раске-********* 98% быдла, мы в курсе. "Бандеровцы! То же, что и на Украине будет! Польско-жидовская сволочь!", - словесная перепалка на акции протеста в Минске против интеграции РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 6492
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не исключено. подсчитай украинских сначала, и прочти ежедневные новости на этом сайте. потом скажешь процент погрешности быдла. лично я все давно понял
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то есть 98 быдло, а ты в 2 и всех можешь назвать поименно?))))
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Ваня, я у тебе в попередній темі запитав- як це, бути бидлом? Чому ти почав морозитись. Ти ж не заперечив, що ти бидло та вата, отже розкажи людям, як це?
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Владушка, вижу ты взял на себя роль ассенизатора Молодец..))) Сколько за яму берешь?
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Как у этого тупого совкого быдла перемышалось "бандеровцы" и "польско-жидовские", наверно как и царь+членин+сралин. Совкобыдлотварь
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Та й в Украіні подібних советцкіх « отставников» ще багато..
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А буде ж, як в Криму. По Білорусі скільки москальських воєнних об'єктів? - Отож...
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Ватнолаптевых отстранили от всех спортивных соревновании
Теперь пусть коровьеми лепешками тренеруются
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Ничего там не будет. Картопляныки трусы зачетные. Им та независимая Беларусь пофиг.
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Нашего полку прибыло...К жидобандеровцам добавились жидополяки. Ждемс жидофиннов и жидокитайцев
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Насчет жидокитайцев у кацапов кишка тонка. Несмотря на то что кацапы все пропитые алкоголики но все же понимают кто хозяин и на кого пасть им открывать нельзя.
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А из космоса скрепным угрожает флот жидорептилоидов.
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Почему белорусы не требуют референдум по такому важному вопросу?
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Потому что дубиной по башке получат от помощника х-ла колхозана лукашенко.
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Референдум на Беларашке? Ты серьезно? Может еще про выборы на Беларашке анекдот расскажешь?
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А что *на Украине* случилось? *на украине* хотя бы украинский язык не забыли и свою историю, так как сейчас на Беларашке.
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"будет все как в Украине" дед правий на 100%.Пуйло с Меркелями и Макрона- пошматуют Беларусь
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Про жидобандеровцев знаю, сам такой.Про жидополяков слышу впервые.
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Кем только не станешь,лишь бы подальше от раши.
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Як антисемітізм - так завжди мокшанським духом пре.
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Ось він - вертухаев вертухай вертухайович.
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Совок это не мировоззрение а клинический диагноз От Киева до Луганска и Одессы, таких пердунов в каждом троллейбусе встретите.....
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