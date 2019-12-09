 Оржель і Вітренко можуть брати участь у двосторонній зустрічі Зеленського і Путіна в Парижі, - заступник голови ОП Тимошенко. ВIДЕО

"Щодо делегації, знаю, що є питання щодо газу тощо. У складі делегації є пан Оржель і пан Вітренко. За потреби вони братимуть участь в обговоренні питань газу та інших питань, які їх стосуються", - повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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