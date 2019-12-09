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 Політика України
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 Оржель і Вітренко можуть брати участь у двосторонній зустрічі Зеленського і Путіна в Парижі, - заступник голови ОП Тимошенко. ВIДЕО

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і міністр енергетики і захисту довкілля України Олексій Оржель входять до складу делегації, яка перебуває в Парижі разом із президентом України Володимиром Зеленським.

"Щодо делегації, знаю, що є питання щодо газу тощо. У складі делегації є пан Оржель і пан Вітренко. За потреби вони братимуть участь в обговоренні питань газу та інших питань, які їх стосуються", - повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також читайте: Сурков, Ушаков, Міллер і Новак входять до російської делегації для участі в переговорах у Парижі, - росЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164211
 
 
 Топ коментарі
 
Оржель, - русский агент под прикрытием!
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Вова пам'ятай, тебе з нетерпінням чекають на Майдані!
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Заехал в Ашан, купил гирлянду на ёлочку. Ведь скоро может быть уже и йолка. ЗеДячтлы, а, как по вашему правильно, ёлка, йолка или ялинка?
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зелох42 возьми с собой Пэтра, раяль тебя не спасёт и заднеприводный багдаша тоже.
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Наличие Витренко - хоть какая-то надежда на защиту интересов Украины.
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Оржель, - русский агент под прикрытием!
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такой же, как и Мендель и Зеленский и Дубойский (настоящая фамилия Наташки Витренки, дочки Миши Дубойского)...Агенты моссада и хабада....
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Эх, Пэтруху не взяли с собой, а у него такие красные линии.
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До чого тут газ? Зебіли чекайте великої перемоги. Шось на зразок угоди кучми - газ в обмін на стратегічну авіацію, угоди овоща знижка в обмін на Крим.
Не кажіть шо не попереджали, погань тупоголова.
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теперь понятно для чего поехал и с чем приедет Оржель и Витренко могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5761
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а ты уверен что зелох42 назад приедет? с таким составом делегации поедет он в растовские ***** к Витьку в гости, новый год встречать.
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Вова пам'ятай, тебе з нетерпінням чекають на Майдані!
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Писдёшь за газ будет.
Вован то же всю свою газовую шоблу привёз.
Так шо будем иметь рашинский газ на 3 копейки дешевле и за это кормить кормильцев.
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Сам Папа Франциск обещал за нас помолиться... Всё будет Украина!
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Заехал в Ашан, купил гирлянду на ёлочку. Ведь скоро может быть уже и йолка. ЗеДячтлы, а, как по вашему правильно, ёлка, йолка или ялинка?
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А петю не взяли потому, что хотят ЧЕРНЫЙ КРЕСТ на нем поставить. Да, если бы не он с палатками, завтра рабство. 20 палаток выставили, две обогреваются, сторожа там, а остальные пустые. Потужна сыла.
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На переговори в Сочі янукОвоч теж делегацію привіз, коли путя сказав, що хоче з вітьою с глазу на глаз пагаваріть, то всю делегацію як вітром здуло. А через пів години розмови з пітіним янукОвоч вийшов червоний як рак, і після тих "переговорів" поставив жирний хрест на асоціації з ЄС. Не виключено, що таке ж повториться і з всенародним преЗЕдентом., який в ********** нагастролював компромату не на одну каденцію.
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На прокладку соросят Нафтогаз 2,8 млрд из бюджета есть на 800 дармоедов в законе.Надо же и им как то оправдывать свое иснування кроме дерибана на тарифах.
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12 декабря будет решаться вопрос о продолжении санкций для россии.
И как вы думаете, кто озабочен этим вопросом? Кто обращается к новоизбранному председателю Совета ЕС Шарлю Мишелю с призывом продлить санкции для агрессора?
Угу. Петр Порошенко.
Зеленский ни единого раза не обратился к Европейскому Союзу с меседжем о необходимости продления санкций. Возникает вопрос - а он вообще про них знает?
А если знает, то почему игнорирует такие важные вопросы? Хотя ответ мы знаем. К сожалению. Но даже не зная этот прискорбный ответ возникает уверенность - преЗедент наш не умеет достигать результатов в международной политике. Проще сказать, он там полное зеро.
В то же время Пётр Алексеевич остаётся неформальным лидером украинской дипломатии. И пока Зеленский бегает на одном месте в спортзале, записывая гундосые видосики, Порошенко использует всё своё влияние на пользу Украине.

 После того табуанального позора, главой парламентского комитета по иностранным делам вместо Яременко выбрали вчерашнюю студентку московского университета Лизу Ясько. Что интересно - Ясько не голосовала за постановление про обращение к НАТО. И это абсолютно чётко свидетельствует о её пророссийских симпатиях. Хотя чему удивляться? Это поколение, не нюхавшее совка, но Ясько ещё и училась в МГУ. Она обработана имперской пропагандой.

 "Вже третій місяць комітет ВР у закордонних справах є паралізованим" - https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3x6qQS57qoU&feature=emb_logo
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Поїхали поговорити про капітуляцію пуйла, і, зовсім випадково, в делегацію потрапили оржель та Вітренко, а у пуйла міллер з ще якимось. Випадково
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