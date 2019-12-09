 Оржель і Вітренко можуть брати участь у двосторонній зустрічі Зеленського і Путіна в Парижі, - заступник голови ОП Тимошенко. ВIДЕО

"Щодо делегації, знаю, що є питання щодо газу тощо. У складі делегації є пан Оржель і пан Вітренко. За потреби вони братимуть участь в обговоренні питань газу та інших питань, які їх стосуються", - повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Також читайте: Сурков, Ушаков, Міллер і Новак входять до російської делегації для участі в переговорах у Парижі, - росЗМІ
Не кажіть шо не попереджали, погань тупоголова.
Вован то же всю свою газовую шоблу привёз.
Так шо будем иметь рашинский газ на 3 копейки дешевле и за это кормить кормильцев.
И как вы думаете, кто озабочен этим вопросом? Кто обращается к новоизбранному председателю Совета ЕС Шарлю Мишелю с призывом продлить санкции для агрессора?
Угу. Петр Порошенко.
Зеленский ни единого раза не обратился к Европейскому Союзу с меседжем о необходимости продления санкций. Возникает вопрос - а он вообще про них знает?
А если знает, то почему игнорирует такие важные вопросы? Хотя ответ мы знаем. К сожалению. Но даже не зная этот прискорбный ответ возникает уверенность - преЗедент наш не умеет достигать результатов в международной политике. Проще сказать, он там полное зеро.
В то же время Пётр Алексеевич остаётся неформальным лидером украинской дипломатии. И пока Зеленский бегает на одном месте в спортзале, записывая гундосые видосики, Порошенко использует всё своё влияние на пользу Украине.
После того табуанального позора, главой парламентского комитета по иностранным делам вместо Яременко выбрали вчерашнюю студентку московского университета Лизу Ясько. Что интересно - Ясько не голосовала за постановление про обращение к НАТО. И это абсолютно чётко свидетельствует о её пророссийских симпатиях. Хотя чему удивляться? Это поколение, не нюхавшее совка, но Ясько ещё и училась в МГУ. Она обработана имперской пропагандой.
"Вже третій місяць комітет ВР у закордонних справах є паралізованим" - https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3x6qQS57qoU&feature=emb_logo