 Російський музикант Morgenshtern під час виступу в Одесі назвав "й#баною показухою" траур у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відео виступу опубліковано на сторінці "Подслушано Одесса" у Facebook.
8 листопада під час виступу в Одесі він поглумився з наслідків трагедії.
"Я вважаю, що день жалоби - це просто показуха, просто й#бана показуха. Влаштуймо замість жалоби день, бл#дь, крику: "Якого х#я пожежних перевірок немає в місті?" - сказав зі сцени артист.
Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.
8 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб ушанувати пам'ять загиблих унаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.
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Теперь по теме. Хотелось бы напомнить немытой кацапсине про "Зимнюю вишню". Эй, вшивый, где ваши пожарные проверки? Или ваши личинки ватников сгрели там понарошку? Да и траур был №баной показухой.
Правий, правий.
***@ний позор Одессы, приглашающей такую мразь.
Не зря, видать, ихние «ВОРОВАЙКИ» волають ротами «ЗАХАТИМ - АДЕСУ ЗАБИРЬОМ»
Одесса этого УЖЕ хочет.
И Вы еще ходите на это тупорылое рузькэ быдло???
Одесса, разочарован...….
А перед этим сгорела гостиница Токио...
А перед этим сгорел детский санаторий...
Так что по части проверок....
Тьху, навіщо я знову побачив фото, де оті три підпарканні кацапські шаболди...
(с) S.T.A.L.K.E.R.
Palladium совсем сдурел што ли? Какого черта они организовали концерт запаребриковского певца ротом?
Palladium должен быть оштрафован и закрыт, чтоб другие боялись. Совсем оборзели, сволочи ватные.
А по факту типовий расєянський кріпак і пєвєц ртом з мисленням рівня Лідії Аркадієвни, який розказує про бути щаслівим здесь і сейчас, в країні бараків і деревяних параш з диркою і тотально деградантної, кланово-ментовської системи.
Бубнить речитативом - это не петь
Этих уйо@ков нужно называть просто ***********.
Тем более , что RAP - это Rhytmic AMERICAN Poetry.
Какое отношение КАЦАПСКИЕ ублюдки , ритмично гавкающие на мацковскам наречии
имеют к АМЕРИКАНСКОЙ поэзии?
Да и вообще, зачем эту шваль пускают на территорию ?
Оно доказало, что не бывало в крыму за последние 6 лет и не нарушало этим законов Украины?
Отож.
Таке щастие мимо носа пронесли!
"Ой, який лисий""Ой, вже скоро..."
Morgenstern - Ach So Bald
youtube.com/watch?v=CZE1f2l4zJA
А то Зебила в Мордор не пускают - играть пипеткой на рояле...
Жертву поднимали на верхушку пирамиды и затем постепенно опускали. Верхушка пирамиды должна была проникать в область ануса, яичек или копчика, а если пытали женщину - то вагины. Боль была настолько сильной, что зачастую обвиняемый терял сознание. Если это случалось, процедура откладывалась, пока жертва не очнется. В Германии "пытка бдением" называлась "охрана колыбели".
"Вилка еретика"
Этот инструмент, применявшийся в качестве наказания за ересь и богохульство, действительно напоминал двустороннюю стальную вилку с четырьмя острыми шипами, вонзающимися в тело под подбородком и в районе грудины. Вилка плотно крепилась кожаным ремнем к шее преступника. Глубоко проникая в плоть, она причиняла боль при любой попытке пошевелить головой и позволяла говорить только неразборчивым, еле слышным голосом. Иногда на вилке можно было прочесть латинскую надпись "Я отрекаюсь".
********* мокшанское чмо, со сдвинутыми по фазе мозгами - этого просто не понимает!
Токож, як не розуміє частина наших громадян, що шатати та колоти Україну перед міжнародними зустрічами, на яких може вирішитися її доля - не варто!
Пройдисвіти, на зразок Порошенок, Пашинських та Парубіїв - користуються такими корисними ідіотами в своїх корисливих цілях!