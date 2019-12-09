 Російський музикант Morgenshtern під час виступу в Одесі назвав "й#баною показухою" траур у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відео виступу опубліковано на сторінці "Подслушано Одесса" у Facebook.

8 листопада під час виступу в Одесі він поглумився з наслідків трагедії.

"Я вважаю, що день жалоби - це просто показуха, просто й#бана показуха. Влаштуймо замість жалоби день, бл#дь, крику: "Якого х#я пожежних перевірок немає в місті?" - сказав зі сцени артист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих під час пожежі в Одеському коледжі збільшилася до 12, - ДСНС

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

8 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб ушанувати пам'ять загиблих унаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.