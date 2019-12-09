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Все про:Одеса (2220) пожежа (1923) Росія (14025)

 Російський музикант Morgenshtern під час виступу в Одесі назвав "й#баною показухою" траур у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі. ВIДЕО

Російський співак Morgenshtern, виступаючи 8 грудня в одеському клубі, зі сцени назвав день жалоби у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі "й#баною показухою". Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, відео виступу опубліковано на сторінці "Подслушано Одесса" у Facebook.

8 листопада під час виступу в Одесі він поглумився з наслідків трагедії.

"Я вважаю, що день жалоби - це просто показуха, просто й#бана показуха. Влаштуймо замість жалоби день, бл#дь, крику: "Якого х#я пожежних перевірок немає в місті?" - сказав зі сцени артист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих під час пожежі в Одеському коледжі збільшилася до 12, - ДСНС

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

8 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб ушанувати пам'ять загиблих унаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164203
 
 
 Топ коментарі
 
Жаль,что не отпи*дили вато-певца
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Слушатели достойны своего кумира,ватники малоросы,были бы патриотами освистали и покинули бы зал,но это вата
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бидлота 73% верещить від радості "Просто #баная показуха. Давайте вместо траура устроим день, бл#дь, крика: "С х#я ли пожарных проверок нет в городе?" - российский музыкант Morgenshtern в Одессе - Цензор.НЕТ 9388
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Скорее это #баные одесситы - которые пошли на этот концерт...
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Одесса, вас обосрали, обоссали и блевотиной облили, а ты визжишь от вАсторга. ****, *******************************! Ну главное шо то не биндеры!
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Черт Баканов чертей не ловит, он их разводит. Интересно, его кацапская жена уже получила украинское гражданство или считает, что оно ей уже не пригодится?
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На тему вивірки та чортів згадалася карикатура... якось вона в тему...

Російський музикант Morgenshtern під час виступу в Одесі назвав "й#баною показухою" траур у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі - Цензор.НЕТ 4218
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Ох, ****! Мой логин ещё работает. Сто лет тут небыл .
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Теперь по теме. Хотелось бы напомнить немытой кацапсине про "Зимнюю вишню". Эй, вшивый, где ваши пожарные проверки? Или ваши личинки ватников сгрели там понарошку? Да и траур был №баной показухой.
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Показуха не показуха то він ахфігел і загнув, а про пожежні перевірки він правий. Хтось не виконав свою роботу.
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Ага. А траур - это «***@ная показуха»
Правий, правий.
***@ний позор Одессы, приглашающей такую мразь.
Не зря, видать, ихние «ВОРОВАЙКИ» волають ротами «ЗАХАТИМ - АДЕСУ ЗАБИРЬОМ»
Одесса этого УЖЕ хочет.
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Вот тебе Одесса и руцький мир...….

И Вы еще ходите на это тупорылое рузькэ быдло???
Одесса, разочарован...….
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Да это чмо терпило, и оно приехало в Украину что то там гавкать, пускай валит в рашку и там что-то вякает.
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Нда....
А перед этим сгорела гостиница Токио...
А перед этим сгорел детский санаторий...
Так что по части проверок....
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Одесити, нормальненько? Ви й надалі будете запрошувати ватанів?
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А Воровайки недавно, это даже не Одесса, это был Киев. Гнать руснявую попсу и точка, переносчиков касабской культуры
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А разве воровайки давали концерт в Киеве? 😲
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Начебто скасували.
Тьху, навіщо я знову побачив фото, де оті три підпарканні кацапські шаболди...Російський музикант Morgenshtern під час виступу в Одесі назвав "й#баною показухою" траур у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі - Цензор.НЕТ 2731
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В Украине отменили концерты шансонгруппы Воровайки - масса инфы в сети. Концерт был запланирован на 11 февраля. Так что они не выступали в Киеве.
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"И ни одной сволочи на горизонте... Вот и хорошо. Вот и ладушки"
(с) S.T.A.L.K.E.R.
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Разумеется нет, спохватились в последний момент, потому и не не дали им выступать. Но могли и не спохватился, и услышали бы в столице рашн-блатняк
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Надеюсь это был его последний концерт в Украине. Прикопать бы гадину...
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Шо этот глист вообще делает в Одессе?
Palladium совсем сдурел што ли? Какого черта они организовали концерт запаребриковского певца ротом?
Palladium должен быть оштрафован и закрыт, чтоб другие боялись. Совсем оборзели, сволочи ватные.
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При зелених так і буде. Або звикай, або прибирай цвіль (зелену).
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Такий типу весь пафосний, наколотий, розфуфирений, мегапрогресивний антітсістємщік, який ,,нетакойкакфсе,, і матом разгаваріваєт, щоб справляти враження всезнаючого вольнодумця-циніка.
А по факту типовий расєянський кріпак і пєвєц ртом з мисленням рівня Лідії Аркадієвни, який розказує про бути щаслівим здесь і сейчас, в країні бараків і деревяних параш з диркою і тотально деградантної, кланово-ментовської системи.
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Кацапье здесь "декомпенсирует" - дома полное говно которое только верноподданические ***** вопли издает, а к нам приезжают и давай нас "учить протесту"... Козлота. Но и публика у него, увы, соответствующая.
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А с какого пня рэперов стали называть певцами?
Бубнить речитативом - это не петь
Этих уйо@ков нужно называть просто ***********.
Тем более , что RAP - это Rhytmic AMERICAN Poetry.
Какое отношение КАЦАПСКИЕ ублюдки , ритмично гавкающие на мацковскам наречии
имеют к АМЕРИКАНСКОЙ поэзии?
Да и вообще, зачем эту шваль пускают на территорию ?
Оно доказало, что не бывало в крыму за последние 6 лет и не нарушало этим законов Украины?
Отож.
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Який збіг! Пороховата теж називає день жалоби показухою.
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"пороховата" это те кто с россией на востоке воюет? Ты дебил или зарплату отрабатываешь?
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А что он не так сказал? Представителям власти и контролирующих органов проще скорчить скорбные рожи и объявить траур, чем начать ответственно выполнять свои функции.
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Начинать надо было гораздо раньше, ещё до Виктории.
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ну так у нас пока на альтарь не положишь пару душ, ничего не зачухаются.
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А мне даже не важно так он сказал, или не так. Погибли люди, да, в этом надо разбираться и принимать меры, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем. Но какое отношение этот долбо.б имеет к трагическим событиям? Думаю ему надо закрыть свой орган для зарабатывания денег и пи.довать домой. А организации, согласившейся принять это ч.о поставить на вид, что не.уй тут шастать пи.арасам всяким.
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Нравится Рашинская культура -Терпите и ее отрыжку.
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Та ватаны там в Адессе скорбят, что «Вороваек» не впустили.
Таке щастие мимо носа пронесли!
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Почему в день траура концерт? да еще и кацапский?
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Ось вам Моргенштерн здорової людини - німецька Medieval Metal група Morgenstern, для ознайомлення така собі бадьора пісенька Ach So Bald - "Ой, який лисий" "Ой, вже скоро..."
Morgenstern - Ach So Bald

Російський музикант Morgenshtern під час виступу в Одесі назвав "й#баною показухою" траур у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі - Цензор.НЕТ 2134
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Давайте побольше паРашинских маланцев на наши сцены!
А то Зебила в Мордор не пускают - играть пипеткой на рояле...
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подвесить за.... ну на выбор публики... а публика там ещё та
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"Бдение" (также "Охрана колыбели" или "Колыбель Иуды")
Жертву поднимали на верхушку пирамиды и затем постепенно опускали. Верхушка пирамиды должна была проникать в область ануса, яичек или копчика, а если пытали женщину - то вагины. Боль была настолько сильной, что зачастую обвиняемый терял сознание. Если это случалось, процедура откладывалась, пока жертва не очнется. В Германии "пытка бдением" называлась "охрана колыбели".

Російський музикант Morgenshtern під час виступу в Одесі назвав "й#баною показухою" траур у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі - Цензор.НЕТ 139
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Отрезать этому ******* язык и заставить сожрать
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Є ось такий цікавий варіант:
"Вилка еретика"
Этот инструмент, применявшийся в качестве наказания за ересь и богохульство, действительно напоминал двустороннюю стальную вилку с четырьмя острыми шипами, вонзающимися в тело под подбородком и в районе грудины. Вилка плотно крепилась кожаным ремнем к шее преступника. Глубоко проникая в плоть, она причиняла боль при любой попытке пошевелить головой и позволяла говорить только неразборчивым, еле слышным голосом. Иногда на вилке можно было прочесть латинскую надпись "Я отрекаюсь".

Російський музикант Morgenshtern під час виступу в Одесі назвав "й#баною показухою" траур у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі - Цензор.НЕТ 6105
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Траур - это одно...проверки - это другое...
********* мокшанское чмо, со сдвинутыми по фазе мозгами - этого просто не понимает!
Токож, як не розуміє частина наших громадян, що шатати та колоти Україну перед міжнародними зустрічами, на яких може вирішитися її доля - не варто!
Пройдисвіти, на зразок Порошенок, Пашинських та Парубіїв - користуються такими корисними ідіотами в своїх корисливих цілях!
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Мне предлагали бесплатно билеты на Винника и я отказался из-за его непонятных высказываний по Крыму, а эти на какого-то Моргенштерна из РФ ходят.
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нехай ще більше парашинської наволочі запрошують в Україну, щоб вони паскудили тут та матюками вкривали народ країни...дебіли...може, вам подобається, коли мокшани вас паскудять...
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