 "Ну, нарешті ви повернули нам наші території. Скільки готові компенсувати?", - план кандидата в президенти Зеленського на розмову з Путіним. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме такий порядок переговорів планував президент України Володимир Зеленський під час виборчої кампанії, коли був іще кандидатом на посаду глави держави.
"Якщо зустрінуся з паном Путіним, я йому скажу:"Ну, нарешті ви повернули наші території. Скільки ви ще готові компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь в ескалації Криму і Донбасу? Допомагали їм на всьому їхньому страшному, жорстокому, огидному шляху", - сказав на одній з пресконференцій Зеленський.
НЕ ЗАБЫВАЙ ШО ТЫ УКРАИНЕЦ
https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
все люди братья на планете Земля, а некоторые и сестры...
гражданин УКРАИНЫ есть украинец
лишите его гражданства и он перестанет быть украинцем как гражданин. но останется евреем или чукчей
Они все еще политическая нация Украины?
некоторые негры тоже рождаются французами
кажется этот шабаш затмит и монику зелински с тампушей...
- Виходь на смертний бій, підлий Змій!
А той йому відповідає:
- Ну виходь, так виходь. Але навіщо ти мені в дупу кричиш?
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна, б) затеяна злым Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать, чтобы всем было хорошо, т.е. работают на замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры не имеют никакого рационального смысла и призваны лишь закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; являются частью путинского замысла.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины "...в эти два дня не решается", с украинской стороны решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании хотя бы пары извилин той части соотечественников, которые еще не безнадежны окончательно.
Виновны ли Зеленский и его сторонники?.. Конечно. Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей. Сочетание этих пунктов, обойдется нам в новое, большое бо-бо- кровь, смерти, куча денег
Такие вот они "патриотьі"...
- Отпустите меня, пожалуйста!Я больше не буду. Честное слово!
А ось відповіді путіна, знаючи їх на 100%, НІТ!!!
Гм, так эскалации или оккупации?
Боятися нема кого - після того, як країни - підписанти Будапештського меморандуму виявилися ганебними брехунами.
У України є велика армія, і в разі чого, якщо почнеться третя світова війна - то Україна в цьому не винна.
А здохнуть всі.
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А Хло отвечает, - Ваш патрон Коломойский уже озвучил обговариваемую сумму за капитуляцию Вашей страны, но 100 млрд я конечно не дам. Половину и в течении 50 лет.
Плюс, конечно патрону и Вам лично...