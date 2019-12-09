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 "Ну, нарешті ви повернули нам наші території. Скільки готові компенсувати?", - план кандидата в президенти Зеленського на розмову з Путіним. ВIДЕО

Головним питанням на переговорах з Путіним буде повернення українських територій і компенсація втрат України під час російсько-української війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме такий порядок переговорів планував президент України Володимир Зеленський під час виборчої кампанії, коли був іще кандидатом на посаду глави держави.

"Якщо зустрінуся з паном Путіним, я йому скажу:"Ну, нарешті ви повернули наші території. Скільки ви ще готові компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь в ескалації Криму і Донбасу? Допомагали їм на всьому їхньому страшному, жорстокому, огидному шляху", - сказав на одній з пресконференцій Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Путін проведуть двосторонню зустріч після переговорів у "нормандському форматі", - "Интерфакс"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164177
 
   
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вот как надо разговаривать УРОК БЕСПЛАТНЫЙ ЗЕЛЕНСКОМУ
НЕ ЗАБЫВАЙ ШО ТЫ УКРАИНЕЦ

https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
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ну если он украинец, то мы все значит евреи... "Ну, нарешті ви повернули нам наші території. Скільки готові компенсувати?", - план кандидата в президенти Зеленського на розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 2716
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украинец- гражданин УКРАИНЫ как ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАЦИЯ
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Sophia-Maria Duglass - ну да, ну да....

все люди братья на планете Земля, а некоторые и сестры...
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есть национальность . а есть политическая нация
гражданин УКРАИНЫ есть украинец
лишите его гражданства и он перестанет быть украинцем как гражданин. но останется евреем или чукчей
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Sophia-Maria Duglass - а вот как быть например с папой Зе Беней и другими Шефирами с его команды у которых помимо паспортов Украины есть еще и паспорта Израиля....?

Они все еще политическая нация Украины?
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украинец - гражданин УКРАИНЫ - это политическая нация
некоторые негры тоже рождаются французами
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У негров тоже паспорта на все случаи жизни??? Не позорься, тут евро агитки не проходят.
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Тут ключові слова -"компенсировать денег".Це означає:$100 млрд. каламойскаму-ЗЄ.Дивно,що ЗЄ каже " сколько ви готови ЕЩЕ компенсировать денег"?Виходить,що путін їм -каламойскаму-ЗЄ ВЖЕ почав платити.
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Дайте БУБОЧКЕ успокоительное перед встречей . ибо **** попытается его вывести из равновесия
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зебоба,а ты еще и нанюхайся хорошенько, еще круче скажешь)а шо,горит сарай - гори и хата!
кажется этот шабаш затмит и монику зелински с тампушей...
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Все ж таки мене не покидає враження , що "кокс" який постійно нюхає Вофка разбодяжений баранячими барабульками. Бо так і прьот чувака, так і прьот як барана на нові ворота 😕
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Ці питання треба ставити не пуйлу. Ці питання треба ставити міжнародному трибуналу, коли Раша буде знищена. А поки Раша не знищена, то Вовік нагадує того "івана царевича", який кричить в печеру Змію Гориничу:
- Виходь на смертний бій, підлий Змій!
А той йому відповідає:
- Ну виходь, так виходь. Але навіщо ти мені в дупу кричиш?
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Але скоріше за все у Вовіка завдання інакше. А у Вовіка завдання - відволікти увагу українців від чергового їх пограбунку. З цього Нового Року припиняє дію Мораторій по продажу землі. Ні закону про продаж землі нема, ні Мораторій не продовжується і навіть ніхто про це не говорить. А це означає, що з Нового Року почнеться неконтрольований ринок землі. Нічим не обмежений і не упорядкований. Це помилка влади? Зовсім ні. Це системна робота ліквідаційної комісії ім. Зеленського по закриттю проекту "Україна".
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1. Ситуация, когда одновременно улучшается стратегическая позиция Украины и России невозможна.
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна, б) затеяна злым Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать, чтобы всем было хорошо, т.е. работают на замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры не имеют никакого рационального смысла и призваны лишь закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; являются частью путинского замысла.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины "...в эти два дня не решается", с украинской стороны решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании хотя бы пары извилин той части соотечественников, которые еще не безнадежны окончательно.
Виновны ли Зеленский и его сторонники?.. Конечно. Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей. Сочетание этих пунктов, обойдется нам в новое, большое бо-бо- кровь, смерти, куча денег
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Ботьі Порошенко и примкнувшие к ним портянки "под прикрьітием" , предсказьівают полную победу Путина на переговорах ? По принципу "сгорел сарай- гори и хата"!
Такие вот они "патриотьі"...
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Перемога над скоморохом, дуже видатна річ.
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Перемога над Украиной , в планах Путина , не знал?
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в смысле "победу"? Чтобы кто-то "победил" надо чтобы учавствовали 2 человека. Пу учавствовать не собирается, ему и без "переговоров" неполхо живется.
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А хто такий "Путина"? - Може ти мав на увазі "путана" або ж *****? 😕
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На самом деле цели и ценности у абсолютного большинства украинцеч одни и те же. Все желают успеха и процветания своей стране. Никто не хочет зрады и капитуляции. Причина раздора в том, что большая часть страны разглядела в гетмане барыгу и громко заявила об этом на выборах. Меньшую часть это сильно задело. По сути всё упёрлось исключительно в личности. Ведь если отбросить эмоции и посмотреть на факты, то новая власть пока ничем ни хуже, ни лучше предыдущей. С той лишь разницей, что у новой ещё серёзный запас времени.
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Вгагалі то ні, просто вжився в образ клоуна.
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Теперь он стал заложником своей предвыборной брехни.
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та ладно, 73% лохторат все равно не в состоянии заметить что их поимели.
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Минут через 15 переговоров Вовочка встанет и голосом Деточкина из известного кинофильма скажет:
- Отпустите меня, пожалуйста!Я больше не буду. Честное слово!
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Как говорила моя бабушка - "Дурень думкою багатіє!"
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Это он ещё 4 с половиной года будет нам врать, а предательство называть победой ?
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Мені особисто питання, які поставить(?!) путіну наш президент подобаються.
А ось відповіді путіна, знаючи їх на 100%, НІТ!!!
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Попри те, що я не голосувала за Зеленського, хочу побажати йому успіхів на зустрічі. Можливо і не перемоги, але щоб і не спозорився.
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"Кандидата в президенты Зеленского"?!)))),ну ясно-понятно это оговорка по Фрейду)))
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Слова не пройдохи-политика, а простого человека. По крайней мере Зе делает, чтобы над нашими военными было мирное небо, а на все остальное надо время: и экономическая сила Украины, и чтобы ***** сдохло, и рф развалилась.
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не ображайте Монiку, в неї генiальнi плани, та ще й сьогоднi корпоратив -

"Ну, нарешті ви повернули нам наші території. Скільки готові компенсувати?", - план кандидата в президенти Зеленського на розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 5669
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" учавствовали в эскалации Крыма и Донбасса?"
Гм, так эскалации или оккупации?
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Україна (і вибраний на виборах президент) повинні на переговорах диктувати свої умови, диктувати впевнено і нахабно.
Боятися нема кого - після того, як країни - підписанти Будапештського меморандуму виявилися ганебними брехунами.
У України є велика армія, і в разі чого, якщо почнеться третя світова війна - то Україна в цьому не винна.
А здохнуть всі.
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Сколько готовы компенсировать?"
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А Хло отвечает, - Ваш патрон Коломойский уже озвучил обговариваемую сумму за капитуляцию Вашей страны, но 100 млрд я конечно не дам. Половину и в течении 50 лет.
Плюс, конечно патрону и Вам лично...
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Зеля наверное из тех наивных, которые верят в то, что Чечня победила и получает теперь компенсацию от русских.
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ну что друзья до встречи КВНа и КГБ остались считанные часы запасайтесь попкорном, шоу скоро начинается.
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яку частину України шмаркля готова віддати *****???
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А зеленский уже давно забыл , что он обещал избирателям во время предвыборной компаниии! У него из всех обещаний осталась одна идея фикс- преславутый, никому не нужный, мир на донбассе! Естественно сдачей интересов украины! На других условиях путин и близко с ним не сядет,
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Война с кацапией была де-факто проиграна соевым мародером после подписания капитулянтских минских соглашений. Сегодня можно говорить лишь об оформлении результатов соевой капитуляции, а проплаченные свинорылом шабаши - лишь попытка скрыть истинное положение дел от украинского народа
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