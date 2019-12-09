 "Ну, нарешті ви повернули нам наші території. Скільки готові компенсувати?", - план кандидата в президенти Зеленського на розмову з Путіним. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме такий порядок переговорів планував президент України Володимир Зеленський під час виборчої кампанії, коли був іще кандидатом на посаду глави держави.

"Якщо зустрінуся з паном Путіним, я йому скажу:"Ну, нарешті ви повернули наші території. Скільки ви ще готові компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь в ескалації Криму і Донбасу? Допомагали їм на всьому їхньому страшному, жорстокому, огидному шляху", - сказав на одній з пресконференцій Зеленський.

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