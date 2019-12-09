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Все про:акція (673) Офіс Президента (176) капітуляція (5)

 Активісти продовжують стояти під Офісом президента на Банковій. ВIДЕО

У Києві біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій триває акція "Варта на Банковій" з вимогою до президента Володимира Зеленського не допустити здачі національних інтересів держави на переговорах лідерів країн "Нормандського формату" в Парижі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео "Рух опору капітуляції" в Facebook.

Як повідомили активісти на відео, вони стоятимуть до початку саміту в "нормандському форматі" і далі будуть діяти відповідно до його результатів.

Активісти перебували на Банковій всю ніч. Там розкладено кілька наметів.

Як передає "Інтерфакс-Україна", зараз до місця проведення акції починають прибувати люди. За словами присутніх, вони мають намір продовжувати акцію до кінця саміту "нормандської четвірки".

Урядовий квартал як і раніше охороняють бійці спецпідрозділу Національної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, співробітники Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Обстановка в районі проведення акції спокійна.

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Як повідомлялося, орієнтовно о 16.00 (за київським часом) 9 грудня в Парижі розпочнеться зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччини, Франції та РФ).

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164168
 
   
 Топ коментарі
 
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Вава,не сци

Активисты продолжают стоять под Офисом президента на Банковой - Цензор.НЕТ 4268
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ЗЕбіли, сьогодні Народ України вручив Зеленському козирного туза. Це найпотужніший його козир на переговорах з xyiлoм.

Активисты продолжают стоять под Офисом президента на Банковой - Цензор.НЕТ 2465
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Стойте стойте,ребята. Может выстоите пару-тройку вонючих окатышей. Ведь их так любит ваша любимая соевая свинья.
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Просто цікаво: де всенародна підтримка політики Зеленського, масові мітинги 73% на захист свого вибору? мабуть, вони почали щось підозрювати, а може соромно зізнатися, що це вони вибрали ганьбу на посаду президента?
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А цієї підтримки ніколи і не було. Результати останніх виборів це лише наслідки маніпуляції суспільної свідомості і не більше того. І ця так звана "підтримка" це як мильна булька - раптом виникла і вмить луснула... В 1991 році в Союзі нараховувалося 17 мільйонів членів КПСС. Але через три дні після серпневого "путчу" вони всі вмить зникли.
А для "слуг урода" і путчу не потрібно. Як воно виникло так вмить і зникне.
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Тепер навіть ті хто 100% щось там доказував і голусував ( при наймні я таких знаю) зараз доказують, що такого не було))) Це так само як за зека було. ))
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Обідно те, що Порошенко зклав фундамент і цей фундамен засипають ЗЕНЕЛОХИ сілью після чого він потихенько починає розсипатись (( І це за пів року такого " правління"!
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Ні, якщо фундамент міцний то йому нічого не зашкодить. А фундамент міцний. Інакше чого б це стільки часу козлорожих так ковбасить лише від одного імені Порошенка. Козлорожі лише ніяк не можуть зрозуміти одного - Україна не Росія. І на місце одного Гетьмана українці завжди оберуть іншого, а не чекатимуть милості від природи.
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А чего метушиться, если и так все идет как надо. Зебилы это же все таки не тупая праздная порохосрань. Нужно и работать и учиться, чтобы страну поднимать из нищеты и экономического разорения, устроенного пецей.
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С 2009 на крупнейшем танковом заводе им. Малышева изготовлен 1 танк.
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Дефіцит бюджету України 2,6% ВВП за підсумками 2019 року, що значно вище показників попередніх років. Вчителі бастують, шахтарям не платять зарплату. Кого ще підняли із ніщети? Вибачаюся, згадав: 2 тижні назад Каломойському повернули 7 млрд грн., вибачили заборгованість з податків МАУ, дозволили купити дешеву ел.енергію РФ Бєні, дороге вугілля в РФ для Центренерго і продати ел.енергію з Центренерго дешево фірмам Бєні (банкротять Центренерго). Це на вскідку досягнення за останні місяці. Ви такі забавні
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Усе пропало, так? Спасибо за пецино наследие.
Кстати, я как профессор высшей школы, то есть учитель, ни фига не бастую. И в нашем русскоговорящем городе миллионике тоже никто не бастует. В том числе и учителя. Плачут только порохоботы на цензоре.
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А те 100 процентов стоящих, которые проплачены диабетическим боровом, это активисты или их уже нельзя называть активистами?
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Вы стоять стойте, а вот помойку там устраивать не надо!
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Цікаві тут коментарі від лахти. Одне задоволення читати їхні опуси . І за що лише цим убогим жалованьє платять ..😁
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