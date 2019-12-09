 Активісти продовжують стояти під Офісом президента на Банковій. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео "Рух опору капітуляції" в Facebook.
Як повідомили активісти на відео, вони стоятимуть до початку саміту в "нормандському форматі" і далі будуть діяти відповідно до його результатів.
Активісти перебували на Банковій всю ніч. Там розкладено кілька наметів.
Як передає "Інтерфакс-Україна", зараз до місця проведення акції починають прибувати люди. За словами присутніх, вони мають намір продовжувати акцію до кінця саміту "нормандської четвірки".
Урядовий квартал як і раніше охороняють бійці спецпідрозділу Національної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, співробітники Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
Обстановка в районі проведення акції спокійна.
Як повідомлялося, орієнтовно о 16.00 (за київським часом) 9 грудня в Парижі розпочнеться зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччини, Франції та РФ).
А для "слуг урода" і путчу не потрібно. Як воно виникло так вмить і зникне.
Кстати, я как профессор высшей школы, то есть учитель, ни фига не бастую. И в нашем русскоговорящем городе миллионике тоже никто не бастует. В том числе и учителя. Плачут только порохоботы на цензоре.