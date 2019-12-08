 Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, учасники встановили сцену, намети, кухню і бочки для обігріву.

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Фото, відео: Олег Богачук

Нагадаємо, акція "Варта на Банковій" розпочалася 8 грудня о 19.00. Правоохоронці нарахували дві тисячі учасників.

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