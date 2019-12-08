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Все про:акція (5) Київ (6) нормандська четвірка (15) Олег Богачук (9) Офіс Президента (41)

 Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція "Варта на Банковій" під Офісом президента триватиме до завтрашнього вечора.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, учасники встановили сцену, намети, кухню і бочки для обігріву.

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Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 01
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 02
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 03
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 04

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Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 05
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 06
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 07
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 08
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 09
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 10

Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 11
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 12
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 13
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 14
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 15
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 16
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 17
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 18
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 19
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 20

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Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 21
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 22
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 23
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 24
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 25
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 26
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 27
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 28

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні була пікова активність російських ботоферм із часів президентських виборів, - Денисенко

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Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 33
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 34
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 35

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Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 36
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 37
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 38
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 39
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 40
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 41
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 42

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Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 43
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 44
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 45
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 46
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 47

Фото, відео: Олег Богачук

Нагадаємо, акція "Варта на Банковій" розпочалася 8 грудня о 19.00. Правоохоронці нарахували дві тисячі учасників.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164138
 
   
 Топ коментарі
 
По идее сейчас зебельня должна начать в Мариинском парке собираться...
Потом йолка... потом Ростов...
😀
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Дякую вам, українці, громадяни, люди.
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Я читал. Там такое написано, что настоящая ситуация даже близко еще не подбирается к тому, что по мнению подписавших сторон должно быть. В этом и абсурд ситуации.
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А я про що?
А ще, там немає жодного слова про відведення особового складу ЗСУ, лише важке озброєння. А от про виведення з території України усіх іноземних формувань- є такий пункт. Тому я й кажу- теперішнє відведення о/с є лише виконанням забаганки *****, так як мінськом воно не передбачене.
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Там написано например вот это.

- освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
- право на языковое самоопределение;
- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
- государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
- содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.


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Это Вы про "особый статус"? Так он был временным. А срок действия истекает в декабре этого года. Никто же даже не пытался этот пункт выполнить ДО окончания конфликта. А вот Зеля хочет показать, что он может.
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Ти справді шлимазл? Мінські угоди - це тонкий тролінг ху*ла Порошенком. Україна ніколи не збиралася їх виконувати.
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Смешно. Думать что ты можешь тролить того, кто пришел и забрал у тебя десятки тысяч квадратных километров территорий и весь военный флот.
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Неее, куда мне примитивному человеку до столь великих стратегий, да и вот Путин тоже, не мог предугадал столь потрясающую по своей хитроумности и величию стратегию, поэтому и проигрывает Путин по всем фронтам.
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Все набагато простіше. Порох знав, що ***** їх не буде виконувати, тому санкції досі продовжуються. Спершу санкції ввели за Крим, проте потім під'єднали до них і "невиконання мінських угод"
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головне - не переплутати "зраду" і "перемогу" ... Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 3305
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 9976
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Магдалєна, на кого розрахована ця маячня? На людей, що не читали Мінський протокол? В мінських і слова немає про відведення військ від лінії розмежування. Звідки ти взяла, що нинішні дії зєлі мають хоч якесь відношення до мінську?
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Якщо аналізувати слова Пристайка і Гончарука про цілі перемовин, то можна побачити різні слова та те, що вони обидва не говорять про мінські угоди. Тобто до єдиного плану вони не прийшли і Зе буде говорити лише про те, що йому дозволить *****.
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ты уже всех подряд магдаленой обзываешь, олигофрен. теперь у тебя будет кличка "магдалена"
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Ехолалією тільки ти страждаєш, отже кожен, хто копіює коментар опонента- є магдалєною. Ти спалилось, коли писали на нік магдалєни, а ти відповіло з ніка NNN. Після мого слушного зауваження ти знову відповіло з магдалєни. Це тяжка форма лахтоботофазії...
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не отходи от зеркала, соево-кацапный зебобик и читай сам себе себе : "Ехолалією тільки ти страждаєш, отже кожен, хто к опіює коментар опонента- є магдалєною. Ти спалилось, коли писали на нік магдалєни, а ти відповіло з ніка NNN. Після мого слушного зауваження ти знову відповіло з магдалєни. Це тяжка форма лахтоботофазії..."
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Не ври, об отводе в 3 районах были договоренности уже позже, о чем Петя хвастался в ЕС.
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важку техніку і арту відвели ще 5 років тому !
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Не бреши, у Мінських і слова немає про відведення особового складу ЗСУ. Зате є пункти про виведення усіх іноземних формувань.
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Договор о разведении на 3 участках был подписан в сентябре 2016, глянь в инете если не веришь.
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То рамочний договір, а я кажу про "Мінський протокол".
До того ж, той рамочний договір так і не спрацював, бо інформація про обстріли генштабом передавалась вправно. А зараз обстріли приховуються, на одній з ділянок розведення підбили з птрк нашу вантажівку. Отже я ще раз кажу- те що зараз робить зе- не має ніякого відношення до Мінських протоколів.
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Я Мінські напам'ять знаю. Де там пункт про відведення особового складу ЗСУ від лінії розмежування?
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Чи через свою необізнаність не можеш відрізнити "важке озброєння" від "особового складу"? Підкажу, особовий склад- це військовослужбовці, яких зараз відводять, щоб прогнутись перед ******. Повір, ***** це не оцінить.
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Ура, на майдане срач начинается Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 2928 надеюсь у Пети фатит бабосов финансировать єтих лентяев до своей посадки!!...не логично же городить на майдане писюары на один день, значит это надолго Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 4323дерзайте порохоботы, задача минимум устроить бардак, задача максимум укрывать там Петюню, чтоб за ним не пришли....походу Петя 1 янв переезжает жить на майдан Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 2928
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завтра вже все заспокоїться ... майданити нікому - всі найбільш "активні" надають перевагу не мерзнути в наметах , а спокійно сидіти за компом і топити за соєвого Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 8390
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у людей есть естественные потребности для этого там и стоят биотулеты, я понимаю что для вас зебилов видеть биотуалет это вдиковинку Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 3616
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Главное у Лахты прокси барахлит, то флаг Украины, то США
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Понятно что там собрались бездельники за деньги готовые хоть неделю там у бочки греться, притом был бы какой смысл в этом. Загадили площадь вместо того чтоб спокойно собраться завтра вечером.
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ВИнторогий не тебе козломордому указывать как, и когда, и где украинцам собираца. Сиди на бутылке и не пикай в сторону Украины.
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А не пойти ли тебе нахрен козлина мокшанская.
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Не ной винторогий всё равно украинцы соберуца когда захотят и тебя мокшу никто спрашивать не будет. Сиди на бутылке дальше ато ОМОН отлупит.
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Не ссы ЗЕбил, ЗЕколовун тебе скоро всё вернёт, а бородатая бабушка тебе добавит. Жди конца эпохи бедности ЗЕбильчик.
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людей з областей , сьогодні , звозили - за чий кошт ?
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Так а ты чего не пошел? По 300 баков раздают...
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Зустрів 2014 на Майдані, то видно і 2020 теж там зустріну. Треба так треба!

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Щиро дякуємо киянам що вийшли. Ми у себе в місті теж провели акцію "Ні капітуляціїї"
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Karl Volokh
Більшість моїх дискусій сьогодні на двох акціях точилися навколо питання, чи дізнаємося ми завтра, що, насправді, підписав Зеленський.

Моя думка така: Зеленського Путін не лише за рівного собі, а й за партнера взагалі не вважає. І на жодні таємні домовленості не піде - йому потрібна гучна перемога. Тому, слідкуймо за заявами ТАСС - є дуже висока вірогідність, що саме там дізнаємося подробиці, котрі Зеленський волів би приховати
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С каких пор ТАСС стал надежным источником, да там что угодно напишут чтоб выставить царя в самом лучшем свете. Естественно он там всех нагнет, иначе никак.
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ні - вони хочуть , аби в народу була "память рыбок-гуппи" , але в них нічого не вийде ! Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 5550
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Больше всего меня умляет то, что петя уже наверное десятый сон видит, а эти за три шаленых бджилки мёрзнут Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 6290
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тимошлюхе и ********** верить может лишь полный мудак с лоботомией, тимошлюха продала Украину за 2 000 000 000 долларов, а парашенко с парупидаром грабили страну как евнухович! НЕ ТУПИТЕ!!! ДУМАЕ ТЕ!!!
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Там ще піаніно поставили біля входу.
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Петя скидывает их, завтра доллар еще упадет.
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м-да...Олешко уже не тот! и смех и грех!))Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 5506
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Да уж... Соевые идиоты - это идиоты с большой буквы! Ни один вменяемый человек не прицепит на плакат серийного убийцу и палача Чегевару, убивавшего без разбору стариков, женщин и детей. Равно, как и нормальный человек не будет таскать фотку Берии. С таким успехом соевые идиоты вскоре Павлова-Нокию себе на транспоранты нацепят. 😂
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Ну наконец Майдан. Мочи ватника Зелю!
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