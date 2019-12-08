 Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, учасники встановили сцену, намети, кухню і бочки для обігріву.
Фото, відео: Олег Богачук
Нагадаємо, акція "Варта на Банковій" розпочалася 8 грудня о 19.00. Правоохоронці нарахували дві тисячі учасників.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, учасники встановили сцену, намети, кухню і бочки для обігріву.
Фото, відео: Олег Богачук
Нагадаємо, акція "Варта на Банковій" розпочалася 8 грудня о 19.00. Правоохоронці нарахували дві тисячі учасників.
А ще, там немає жодного слова про відведення особового складу ЗСУ, лише важке озброєння. А от про виведення з території України усіх іноземних формувань- є такий пункт. Тому я й кажу- теперішнє відведення о/с є лише виконанням забаганки *****, так як мінськом воно не передбачене.
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
- право на языковое самоопределение;
- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
- государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
- содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
До того ж, той рамочний договір так і не спрацював, бо інформація про обстріли генштабом передавалась вправно. А зараз обстріли приховуються, на одній з ділянок розведення підбили з птрк нашу вантажівку. Отже я ще раз кажу- те що зараз робить зе- не має ніякого відношення до Мінських протоколів.
п.2 https://izvestia.kiev.ua/article/80550
Karl Volokh
Більшість моїх дискусій сьогодні на двох акціях точилися навколо питання, чи дізнаємося ми завтра, що, насправді, підписав Зеленський.
Моя думка така: Зеленського Путін не лише за рівного собі, а й за партнера взагалі не вважає. І на жодні таємні домовленості не піде - йому потрібна гучна перемога. Тому, слідкуймо за заявами ТАСС - є дуже висока вірогідність, що саме там дізнаємося подробиці, котрі Зеленський волів би приховати
9.11.18 Нынешняя власть вынуждена воровать, дабы противостоять атаке путинско-олигархических информационных войск, - Волох