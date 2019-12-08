 Завдяки своїй безхребетній позиції Зеленський загнав себе у цугцванг, - Тука. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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01:42 - Рубрика "Звірити годинник"
03:44 - Про участь в акції "Варта на Банковій"
04:05 - "Я вбачаю величезні ризики від майбутньої зустрічі у так званому нормандському форматі"
05:09 - "Від президента воюючої країни за всі ці місяці жодного разу не почув слова "перемога"
07:20 - "Я не дуже сприймаю Петра Олексійовича як лідера політичної партії"
08:10 - Про те, посилюють чи послаблюють акції протесту в Києві позиції президента Зеленського
09:15 - Про п’ять сценаріїв РНБОУ для нормандської зустрічі: "Брехня"
10:00 - Про можливість виборів на окупованому Донбасі
11:35 - "Я не прихильник миттєвих виборів на окупованих територіях"
12:00 - Про фейки в новинах ОРДЛО: "депортація", "бойова авіація проти цивільних" і "фільтраційні табори"
13:50 - "Назвіть мені хоч один показник, який би свідчив, що позиція Кремля бодай трошки змінилася"
15:00 - На окупованому Донбасі перебуває 35 тисяч членів незаконних збройних формувань
16:20 - Про прагнення Путіна підірвати Україну зсередини
18:25 - "Всі тези, які лунають від команди Зеленського, я сприймаю як загрозу національній безпеці моєї країни"
22:05 - Про що може домовитися Володимир Зеленський на зустрічі із Володимиром Путіним
24:14 - Завдяки своїй безхребетній позиції Зеленський загнав себе у позицію цугцвангу
26:20 - Чи можна вимагати посилення санкцій?
28:30 - Про те, що робити із окупованими територіями у ситуації, що склалася
31:15 - Про опитування, проведене на окупованих територіях і опубліковане у "Дзеркалі тижня"
33:33 - Про те, які настрої зараз на окупованих територіях
35:15 - "На жаль, зростає кількість прихильників так званої "ЛНР" серед молоді"
36:45 - Про спільний бізнес Андрія Єрмака із "Рособоронпромом" і зв’язки з Дмитром Козаком
40:00 - Про те, скільки людей насправді залишилося на окупованому Донбасі
43:45 - "Розробка будь-яких планів реінтеграції неконтрольованої території - абсолютна фікція"
45:45 - Що буде, якщо у Парижі домовляться, що окупований Донбас повернеться до України після виборів?
47:30 - Як окупований Донбас може перетворитися на чорну діру із відмивання брудних коштів
49:55 - Про оптимальний вихід для України у нинішній ситуації
50:38 - Рубрика "Війна" - Георгій Тука згадує Максима "Трассера" Сухенка
Правда оно говорило об этом, пока Петя его не пригрел.
https://112.ua/obshchestvo/tuka-o-rasstrele-gruppy-endryu-my-znaem-prakticheski-vse-no-est-propast-mezhdu-znat-i-dokazat-309475.html
Мусор биологический, беспринципный, бесхребетный.
Хм... Зеленского призвали поддержать - экспрезидент, единственная заслуга которого в том, что его именем назвали тележку.
И второй экспрезидент, сливший Путину четверть территории своей страны и сейчас заходящийся в этой стране в розыске.
Крутая компания.
Этоуспехящитаю
С каких пор марадер "в розыске в своей стране"?
Прак
Оно целенаправленно идет напролом по сдаче Украины! У него такая цель!
И оно идет к это цели очень даже решительно!!!
Так что свою задачу оно выполняет.
Картопелькі від агресора не бажаєте? А от натє - на 1,6 млн.дол))
Зеленский продолжает пристраивать особо крикливых "аппазиционеров" на теплые места.
Найема (он 7.62 от 5.56 не отличит) в "Укроборонпром"
Лещенко - в "Укрзализныцю".
Не важно что они бездари и дилетанты - важно что они против Порошенко