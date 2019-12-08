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 Політика України
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Все про:Зеленський (7) Порошенко (13) Путін (5) РНБО (2) Донбас (8) Тука (1) нормандська четвірка (15) Братущак (45) Єрмак Андрій (2)

 Завдяки своїй безхребетній позиції Зеленський загнав себе у цугцванг, - Тука. ВIДЕО

В інтерв'ю Цензор.НЕТ колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука пояснив, чому скептично сприймає опитування "Дзеркала тижня" про настрої на окупованому Донбасі, розповів про ставлення до акцій протесту напередодні нормандської зустрічі в Парижі, про те, чому він не сприймає Петра Порошенка як лідера політичної партії, а також про очікування від зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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01:42 - Рубрика "Звірити годинник"
03:44 - Про участь в акції "Варта на Банковій"
04:05 - "Я вбачаю величезні ризики від майбутньої зустрічі у так званому нормандському форматі"
05:09 - "Від президента воюючої країни за всі ці місяці жодного разу не почув слова "перемога"
07:20 - "Я не дуже сприймаю Петра Олексійовича як лідера політичної партії"
08:10 - Про те, посилюють чи послаблюють акції протесту в Києві позиції президента Зеленського
09:15 - Про п’ять сценаріїв РНБОУ для нормандської зустрічі: "Брехня"
10:00 - Про можливість виборів на окупованому Донбасі
11:35 - "Я не прихильник миттєвих виборів на окупованих територіях"
12:00 - Про фейки в новинах ОРДЛО: "депортація", "бойова авіація проти цивільних" і "фільтраційні табори"
13:50 - "Назвіть мені хоч один показник, який би свідчив, що позиція Кремля бодай трошки змінилася"
15:00 - На окупованому Донбасі перебуває 35 тисяч членів незаконних збройних формувань
16:20 - Про прагнення Путіна підірвати Україну зсередини
18:25 - "Всі тези, які лунають від команди Зеленського, я сприймаю як загрозу національній безпеці моєї країни"
22:05 - Про що може домовитися Володимир Зеленський на зустрічі із Володимиром Путіним
24:14 - Завдяки своїй безхребетній позиції Зеленський загнав себе у позицію цугцвангу
26:20 - Чи можна вимагати посилення санкцій?
28:30 - Про те, що робити із окупованими територіями у ситуації, що склалася
31:15 - Про опитування, проведене на окупованих територіях і опубліковане у "Дзеркалі тижня"
33:33 - Про те, які настрої зараз на окупованих територіях
35:15 - "На жаль, зростає кількість прихильників так званої "ЛНР" серед молоді"
36:45 - Про спільний бізнес Андрія Єрмака із "Рособоронпромом" і зв’язки з Дмитром Козаком
40:00 - Про те, скільки людей насправді залишилося на окупованому Донбасі
43:45 - "Розробка будь-яких планів реінтеграції неконтрольованої території - абсолютна фікція"
45:45 - Що буде, якщо у Парижі домовляться, що окупований Донбас повернеться до України після виборів?
47:30 - Як окупований Донбас може перетворитися на чорну діру із відмивання брудних коштів
49:55 - Про оптимальний вихід для України у нинішній ситуації
50:38 - Рубрика "Війна" - Георгій Тука згадує Максима "Трассера" Сухенка


Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164131
 
   
 Топ коментарі
 
класно. П'ять років соплі жували з свиночолим підером, грошики заробляли, а тепер Зеленський винуватий.
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Суть порохоботов - еще до каких-либо решений и результатов уже вопить про зраду.
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Роман Донік‏ @donikroman 1 ч.1 час назад

Благодаря своей беспозвоночной позиции Зеленский загнал себя в цугцванг, - Тука - Цензор.НЕТ 4558

Хм... Зеленского призвали поддержать - экспрезидент, единственная заслуга которого в том, что его именем назвали тележку.
И второй экспрезидент, сливший Путину четверть территории своей страны и сейчас заходящийся в этой стране в розыске.
Крутая компания.
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ща тебя за этот вопрос быстро будут банить .... Если люди вспомнят Эндрю ....... то вопросы посыпятся снежным комом ... безответных ...
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там и к Авакову с "элитой" НФ вопросов много ..... А если начать интересоваться кто в итоге оседлал потоки контрабанды ... то много героев всплывет ... в разных погонах ... и в разных креслах ..
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глянь як швидко потерли коменти. Такого просто так не буває.
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правда глаза колет .а Вранье это конек барыги
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він мільйонер. Йому немає коли.
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Констатирована сегодня- вчера беспрецедентная активность работы ботофермских выродков из Рашситсткой соседки Украины.
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вот это еще позорище вылезло .... Ему бы с лекциями ездить по стране " Как нихрена не делать годами на госслужбе " ... Тут он профи
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Тука- не оскорбляй Зелю. Цугцванг- девичья фамилия его матери. Это куда, получается, он себя загнал? Благодаря своей беспозвоночной позиции Зеленский загнал себя в цугцванг, - Тука - Цензор.НЕТ 4018
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Тобі в 95 квартал. Будеш клованом.
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У кремлёвского Фюрера наверное больная поджелудочная железа и печень, учёные доказали что женщина Джаконда у которой такой взгляд болела,теперь россияне будут по тихому переживать о болезни великаго Фюрера
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советские украинцы не молятся Завдяки своїй безхребетній позиції Зеленський загнав себе у цугцванг, - Тука - Цензор.НЕТ 7335 им Вова Мавзолейный не велит
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Суть порохоботов - еще до каких-либо решений и результатов уже вопить про зраду.
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у Зебилов научились Благодаря своей беспозвоночной позиции Зеленский загнал себя в цугцванг, - Тука - Цензор.НЕТ 4500
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Головку лечи. Когда петя зрадничал, Зе в политике не было.
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И, согласитесь,поиск зрады у нас теперь получается намного качественней, чем у тех малороссов -благо, что зекретин сам зрада ходячая)))
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Не соглашусь, Алекс - это целенаправленные попытки ослабить позиции Украины. Олигархические кланы не могут допустить демократических преобразований - они(реформы) угрожают их власти и дерибану.
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одни кричат .. другие платят ... звенья одной цепи
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Этот феномен открыли еще перед выборами: "28 лет у нас были виноваты "попередники" и только теперь - "наступники""
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класно. П'ять років соплі жували з свиночолим підером, грошики заробляли, а тепер Зеленський винуватий.
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у табурєток лише одна позиція: каком квєрху
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Це той, що про кацапів на дамбвабве сказав: "ефективне управління"?
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Это чмо как то говорило что знает кто замочил группу Эндрю и обещал отомстить. Рассказывал про мерзавцев в высших кабинетах.
Правда оно говорило об этом, пока Петя его не пригрел.

https://112.ua/obshchestvo/tuka-o-rasstrele-gruppy-endryu-my-znaem-prakticheski-vse-no-est-propast-mezhdu-znat-i-dokazat-309475.html
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практически у всех есть ценник..деньги, слава, семейные тайны и т.д...главное найти эту точку..
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Так нечего этой проститутке рассуждать о благопристойности.
Мусор биологический, беспринципный, бесхребетный.
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_Много есть глупцов, не желающих видеть реальность ясно и мнящих зелёную чуму просто никудышниками. Это огромная ошибка с особо тяжкими следствиями. Они - суть действующие обдуманно предатели и враги Украины!
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фсе прапало, шеф, клиенту завтра гипс снимают.
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ще один великий знаток всього і вся , коли ви вже перестанете гадати на гущі , на говно перейдіть вже ....
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Ого у зебилов оврал. И кацапы на помощь подтянулись
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у порохоботоа напротив, у ник орал Благодаря своей беспозвоночной позиции Зеленский загнал себя в цугцванг, - Тука - Цензор.НЕТ 538
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Роман Донік‏ @donikroman 1 ч.1 час назад

Благодаря своей беспозвоночной позиции Зеленский загнал себя в цугцванг, - Тука - Цензор.НЕТ 4558

Хм... Зеленского призвали поддержать - экспрезидент, единственная заслуга которого в том, что его именем назвали тележку.
И второй экспрезидент, сливший Путину четверть территории своей страны и сейчас заходящийся в этой стране в розыске.
Крутая компания.
Этоуспехящитаю
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Президент, сливший четверть страны, сегодня со сцены на майдане рожи корчил. Не повезло ему - тема "Голосуйте за меня, а то Путин нападет" не сработала.
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Да... зе-лохи уже не те - все тупее и тупее с каждой ложью своего идола.
С каких пор марадер "в розыске в своей стране"?
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у Пэдра тоже есть единственная заслуга - назвал в честь себя любимого шоколад Благодаря своей беспозвоночной позиции Зеленский загнал себя в цугцванг, - Тука - Цензор.НЕТ 3262
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Практически уверен, что в сове тука пора менять заглавную букву на С....

Прак
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Лукашенко отказался принимать пищу из россии.Видать дешовый газ Маньяка Володьки дурно пахнет.
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Тука відро бальзаму вилив на душу пєтюшкам, он як з кальсонів вискакують один перед одним. Благодаря своей беспозвоночной позиции Зеленский загнал себя в цугцванг, - Тука - Цензор.НЕТ 7592
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А в чем Тука увидел позицию у Зеленского - я Нелох и ******* ? Позиция обиженного на армию, на людей с ПОЗИЦИЕЙ гражданина и патриота , прячущегося от острых вопросов и ответов за видосиками ... Разоружающего его принимающих военных в День их чествования- позиция сцыклв ...
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Пока что это недоросль в политике и ноль в дипломатии , хороший пацан и кривляка - это его достижения к 42 годам ,,, Что и дало семье небезбедненько жить . А что дает это сейчас украинцам?
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Це із збірника казочок про дефолт і доллар по 100 після виборів, безхребетний воровайка тука вичитав. Наймерзотнішого песдякула,який продав друга Ендрю за жменю срібників ще і цитують,як вам не гидко
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Степан Хмара:Тука это типичный бомжоватый порохобот!
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хотел что то о Туке тукнуть, но увидел вот это "Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"" и тукка стал неинтересен а шо это за онлай методичка для порохобота, или как бы витиеватее выразиться "мандры порохобота от дурачка до идиота"?
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Подельник Порошенко по приграничной контрабанде еще рассуждает о бесхребетности. Слизняк!
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Кто то в ютубе запостил.Новый президент Украины второй Винстон Черчилль победивший нацистов Германии.И смех и грех.Следующим президентом россии непременно станет Максим Галкин.Мода такая пошла по Миру
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все делает правильно Зеленский если туки туктят
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Тука - красава! В такой великолепной форме и накануне новогодних ёлок. Викапаний Чахлик Невмирущий. Продюсеры просто обязаны завалить ангажементами и антрепризами. Будет в ужасающей форме насылать прогибы, сдвиги, проседания и смещения на Керченский мост.
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А может мост и окроплённый. Тука на него за зам.министерскую зарплату проклёны насылал-насылал, ванговал-ванговал нихрена не взяло. Стоит собака. Може Туке надо было с бубном покомлать? (Комлание - этнографическое действие в шаманизме).
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Всі бувші завжди звинувачували папєрєднікав, Петро Олексійович з пєтюшками вирішили Пжити по новому - звинувачують наступників.
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Безхребетні (Invertebrata) - сукупна назва тварин, що не мають хребта. До безхребетних відносять типи найпростіших, губок, кишковопорожнинних, голкошкірих, молюсків, кілька типів нижчих черв'яків (сколецид), кільчастих черв'яків, членистоногих (вот ета паварот!...) і ряд інших
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Любой договор с россией должен восприниматься по аналогии Молотов-Рибеннтроп,братский союз на 10 лет между нацистами и коммунистами 80 лет назад.Хотя меж ними разницы никакой
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Спочатку прочитав "Туск". Аж оф.... ))) Думаю на нашого вже прямим текстом. Але краще б це сказав саме Туск. Може хоч трохи б дійшло
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При чем тут беспозвоночная позиция? Зачем придумывать оправдания?
Оно целенаправленно идет напролом по сдаче Украины! У него такая цель!
И оно идет к это цели очень даже решительно!!!
Так что свою задачу оно выполняет.
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tZE inform‏ @tZEinform 9 ч.9 часов назад

Завдяки своїй безхребетній позиції Зеленський загнав себе у цугцванг, - Тука - Цензор.НЕТ 2484

Зеленский продолжает пристраивать особо крикливых "аппазиционеров" на теплые места.
Найема (он 7.62 от 5.56 не отличит) в "Укроборонпром"
Лещенко - в "Укрзализныцю".
Не важно что они бездари и дилетанты - важно что они против Порошенко
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То ли дело Порошенко, тот трудоустраивал тех, кто за Порошенко, почувствуйте разницу Завдяки своїй безхребетній позиції Зеленський загнав себе у цугцванг, - Тука - Цензор.НЕТ 5567
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Распечайте это для Порошенко и насчёт кума приведите в пример Стеця
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Тука Су....а вспомни себя урод какой ты желеобразный когда под бабки шоколада прогнулся учить тут надумал продажная шлюшка
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Тука, этот знатный шоколадный лизун что-то говорит?Давайте ещё Олешко спросим Завдяки своїй безхребетній позиції Зеленський загнав себе у цугцванг, - Тука - Цензор.НЕТ 6713
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Два основных тезиса верны на 100%, о цугцванге Зеленского , любой последующий ход только ухудшает позицию, точная формулировка. И о Порошенко, что ему нужно отойти в сторону и заняться чем то типа консультаций типа Кучмы, Ющенко, убрав свой личный антирейтинг и черную карму с партии ЕС. По хорошему это нужно было сделать еще до президентских выборов, все соцопросы давали результат что он проигрывает любому кандидату во втором туре. ( ну разве что не Бойко) Нужно было заранее искать адекватную замену и продвигать его, а не переться свой персоной в заранее проигранную партию, дабы сохранить себя любимого и бесподобного ( почти богоподобного, прости Господи) в политике, власти. А вообще нужно законодательно разрешить только один президентский срок скажем на 4-5 лет в течении всей жизни. Иначе их будут постоянно "выносить" демократическими и не очень способами.
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как может чел судить о настроениях в дыныры, не выезжая из Киева?
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Мне нравятся эти мародерствующие личности. Как то забыл этот недоразвитый, как поставлял БЕСПЛАТНО, когда простые граждане платили геноцидные тарифы. А теперь это чувырло вылезло и начинает кого то чему то учить.... На свою кривую рожу для начала нужно посмотреть.....
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У Моники Янелоха есть СВОЯ позиция,кроме коленно - локтевой?! Только в спортзале.
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