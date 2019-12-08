 Морські піхотинці тренувалися знищувати ворожі цілі, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

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"Знайти, знищити та повернутися швидко й неушкодженими – виконання саме цих складних завдань – те, за що "вірних завжди" цінують у Збройних Силах", - наголошується в повідомленні.