 Морські піхотинці тренувалися знищувати ворожі цілі, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
"Знайти, знищити та повернутися швидко й неушкодженими – виконання саме цих складних завдань – те, за що "вірних завжди" цінують у Збройних Силах", - наголошується в повідомленні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
"Знайти, знищити та повернутися швидко й неушкодженими – виконання саме цих складних завдань – те, за що "вірних завжди" цінують у Збройних Силах", - наголошується в повідомленні.
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Это т народ -
НЕ ПРОБУДИТЬ !!.
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ибо...
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С ними - КОКС !!!!
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