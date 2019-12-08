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 Суспільство
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 Морські піхотинці тренувалися знищувати ворожі цілі, - Міноборони. ВIДЕО

Якість роботи морських піхотинців відточується як на полі бою, так і під час навчань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

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"Знайти, знищити та повернутися швидко й неушкодженими – виконання саме цих складних завдань – те, за що "вірних завжди" цінують у Збройних Силах", - наголошується в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164125
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы! Тренируйтесь хорошо и больше!.... Морские пехотинцы тренировались уничтожать вражеские цели, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4018
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с 1941 по 1945 50 миллионов трупов,с 1914 по 1923 гг еще 30....повторить не хочешь?
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не фекалистан а просто скотомогильник..соответственно и живут там скоты.
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Щеб техніку їм новітню, а не 70-х років минулого століття.
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не фекалистан а просто скотомогильник..соответственно и живут там скоты.
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с 1941 по 1945 50 миллионов трупов,с 1914 по 1923 гг еще 30....повторить не хочешь?
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Это росЦия детка !!.
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Это т народ -

НЕ ПРОБУДИТЬ !!.
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ибо...
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С ними - КОКС !!!!
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