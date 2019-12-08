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Все про:віче (2) майдан (2) провокація (4) яйце (12) Олег Богачук (9)

 Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловіка з червоно-чорним прапором на плечах затримали спочатку учасники віче, а згодом - поліція.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Провокація відбулася наприкінці заходу. Після того, як хор виконав гімн,  п'ятий президент Петро Порошенко зі сцени крикнув у мікрофон: "Слава Україні!" Цієї миті чоловік, який стояв із червоно-чорним прапором на плечах неподалік сцени, кинув у політика кілька яєць.

Провокатора відразу затримали і спробували побити учасники віче. Поліція, що прибула на місце події, забрала чоловіка.

Дивіться також: Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор фото і відео - Олег Богачук

Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць 01Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць 02
Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць 03
Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць 04
Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць 05
Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць 06

Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць 07
Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164098
 
   
 Топ коментарі
 
замаскувався....бо з прапором срср не дійшов би до сцени. Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц - Цензор.НЕТ 8378
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Каким макаром собрание людей с требованием отстаивания национальной позиции может сорвать международные переговоры? Зебилы, у вас совсем потекло Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц - Цензор.НЕТ 3164
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Заводять країну в кризу тупорилі виборці які вибирають зеків, клоунів
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Провокатор чей? Пёсик?
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Человек исполнил желание миллионов украинцев.Из ПС?
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Тут справа така - кинув яйко - значить провокатор,кинув гранату - герой...
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Як я і прогнозував вчора, Порошенко звезе до 20 000 людей, це приблизно 40-50 млн грн в день. Тільки що організатори цю цифру і назвали, візуально видно, що десь 15-20 тис і є. Там 3/4 просто масовка за гроші, інші дійсно зомбовані тим, що їм втирає регіонал-олігарх Порошенко. Насправді це і є їх максимум (ну може з натяжкою 30 000 зберуть колись). Це просто ніщо. Просто картинка для своїх же «ЗМІ». Це не розширить їх вплив, це максимум зацементує їх підтримку на нинішньому рівні.
Тому не панікуйте, це стадо не здатне ні на які перевороти, це просто кучка не зовсім адекватних людей, а інколи і просто зрадники. Особисто я просто ржу з цього шоу і вам раджу Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць - Цензор.НЕТ 5921
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Так попал или не попал?
В Украине уже давно есть народная традиция бросать в будущих или бывших яйцами.
А.С.: чувак бросивший яйцо в Януковича долго извенялся и каялся перед ним вместе с родителями, теперь работает зам.губернатора Ив.Франковской обл, правда он теперь все отрицает- то было давно, не помню, я патриот и и и.т.д.Правда его Янык действительно простил, и он смог сделать карьеру при бело- голубых, как и теперь, при зелёных.Щыри Патриоты они такие -если лижут зад, то зализывают начисто
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Во как - провокатора. А в 2004 яйцо в Януковича тоже провокатор бросал? Как он сейчас, кстати?
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Пора Кучерявого на нары.Пущай там помитингует.
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Какой там провокатор! Среди патриотов на самом деле есть крутые разногласия по вопросу отношения к Порошенко. Сравните, например, две пары больших патриотов: Хмару и Билецкого - с одной стороны; Парубия и Вятровича - с другой.
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Как сегодня под мостом поймали Парашенка с хвостом...
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Не то слово. Это как сравнивать личные отношения между Кабаевым , и, с одной стороны, с Валуевым и Матвиенко, и, с другой стороны, Лукашенко и Шойгу. Там далеко все не так однозначно...
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