 Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Провокація відбулася наприкінці заходу. Після того, як хор виконав гімн, п'ятий президент Петро Порошенко зі сцени крикнув у мікрофон: "Слава Україні!" Цієї миті чоловік, який стояв із червоно-чорним прапором на плечах неподалік сцени, кинув у політика кілька яєць.

Провокатора відразу затримали і спробували побити учасники віче. Поліція, що прибула на місце події, забрала чоловіка.

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Автор фото і відео - Олег Богачук















