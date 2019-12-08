 Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.
Провокація відбулася наприкінці заходу. Після того, як хор виконав гімн, п'ятий президент Петро Порошенко зі сцени крикнув у мікрофон: "Слава Україні!" Цієї миті чоловік, який стояв із червоно-чорним прапором на плечах неподалік сцени, кинув у політика кілька яєць.
Провокатора відразу затримали і спробували побити учасники віче. Поліція, що прибула на місце події, забрала чоловіка.
Автор фото і відео - Олег Богачук
Тому не панікуйте, це стадо не здатне ні на які перевороти, це просто кучка не зовсім адекватних людей, а інколи і просто зрадники. Особисто я просто ржу з цього шоу і вам раджу
В Украине уже давно есть народная традиция бросать в будущих или бывших яйцами.
А.С.: чувак бросивший яйцо в Януковича долго извенялся и каялся перед ним вместе с родителями, теперь работает зам.губернатора Ив.Франковской обл, правда он теперь все отрицает- то было давно, не помню, я патриот и и и.т.д.Правда его Янык действительно простил, и он смог сделать карьеру при бело- голубых, как и теперь, при зелёных.Щыри Патриоты они такие -если лижут зад, то зализывают начисто