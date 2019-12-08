 Папа Римський Франциск закликав молитися за Україну напередодні зустрічі в "нормандському форматі". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Ватикану".
Зустрічаючись у неділю, 8 грудня, з паломниками, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву "Ангел Господній", Папа Франциск присвятив кілька слів запланованій на понеділок зустрічі очільників країн так званої "Нормандської четвірки".
Він сказав:
"Завтра в Парижі відбудеться зустріч президентів України, Росії та Франції і Федерального Канцлера Німеччини, відома як "нормандський формат", з метою пошуків вирішення болісного конфлікту, що вже роками триває в східній Україні. Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливою молитвою, бо там потрібен мир, і вас запрошую чинити те саме, аби ця ініціатива політичного діалогу причинилася до плодів миру в справедливості для цих теренів та їхнього населення", - сказав він.
Нагадаємо, завтра в Парижі відбудеться саміт в "нормандському форматі".
Давайте поддержим его молитву....
Это кстати, та же боженька который молились в голодоморы.... Эффективная боженька, как раз таким ксениям как выше подходит)
Попа, у тя шизофрения? Это как подкидывать дров в пожар и надеяться что погаснет? Как то так получается, лицемер ты эдакий. Иди лучше мыть ноги нигерам, ты это любишь.
Это я бы сказал этой лживой Попе.
Просто заголовок и суть статьи-разные.
Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину
И
Папа Римский Франциск заявил, что молится за положительные результаты встречи в "нормандском формате".Источник: https://censor.net.ua/v3164096
=====
Почувчтвуй, как говорится,разницу
на полном серьезе рассказывает о летающих мущинках с крылышками и просит воздух чтобы маньяк стал очень бобрым, радостно этого маньяка принимая и раздавая ему брязкальца
Он тоже думает , что можно "посмотреть в глаза" вурдалаку ***** и что-то там лицезреть кроме пустоты , жажды крови и презрению ко всему роду человеческому ?!
Гебня это и есть бесы , это и есть вурдолаки , это и есть Мордор !!!