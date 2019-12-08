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Все про:Папа Римський (54) нормандська четвірка (15)

 Папа Римський Франциск закликав молитися за Україну напередодні зустрічі в "нормандському форматі". ВIДЕО

Під час недільної зустрічі з вірянами Папа Римський Франциск заявив, що молиться за позитивні результати зустрічі в "нормандському форматі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Ватикану".

Зустрічаючись у неділю, 8 грудня, з паломниками, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву "Ангел Господній", Папа Франциск присвятив кілька слів запланованій на понеділок зустрічі очільників країн так званої "Нормандської четвірки".

Він сказав:

"Завтра в Парижі відбудеться зустріч президентів України, Росії та Франції і Федерального Канцлера Німеччини, відома як "нормандський формат", з метою пошуків вирішення болісного конфлікту, що вже роками триває в східній Україні. Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливою молитвою, бо там потрібен мир, і вас запрошую чинити те саме, аби ця ініціатива політичного діалогу причинилася до плодів миру в справедливості для цих теренів та їхнього населення", - сказав він.

Нагадаємо, завтра в Парижі відбудеться саміт в "нормандському форматі".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164096
 
   
 Топ коментарі
 
Бо що ще лишається робити за такого преЗедента... Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину в преддверии встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 5006
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А что эта молитва сделает? Ничего. Нужно выходить и спасать страну от зебилов
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А секта Парашенка против.
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Бо що ще лишається робити за такого преЗедента... Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину в преддверии встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 5006
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Молись не молись ,а лишень від ЗЕлі завтра залежить вісітимуть чи ні на гіляках 73% його виборців.та "слуг народу". Папа Римський Франциск закликав молитися за Україну напередодні зустрічі в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 3551
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Папе Римскому как и Зеленскому нужен Мир и любовь всего мира...
Давайте поддержим его молитву....

Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину в преддверии встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 2740
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Целовать ноги какого то мужика, это мир и любовь?
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Це означає, що він агент московії. В цьому випадку він акцентує, що війна в україні це внутрішній фактор розбрату. Всі вони там гоморозбещені. Хай їм колька в роті!
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А что эта молитва сделает? Ничего. Нужно выходить и спасать страну от зебилов
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Как это ничего не сделает? Попа улучшит свое самочувствие(смотря на смешное стадо и вентилируя бормотанием легкие))
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Завтра вторая попытка для петикантропов, не упусти возможность.
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Ага,давай еще крестный ход. Чего же боженька нам так хреново во всем помогает?Или его нет,или он аферист,или он тоже любит бабло.
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Кризиса нет, просто Яхве любит деньги Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину в преддверии встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 7429
Это кстати, та же боженька который молились в голодоморы.... Эффективная боженька, как раз таким ксениям как выше подходит)
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Чмокается с Путиным, дарит ему ордена и в то же время "молится за мир"......
Попа, у тя шизофрения? Это как подкидывать дров в пожар и надеяться что погаснет? Как то так получается, лицемер ты эдакий. Иди лучше мыть ноги нигерам, ты это любишь.

Это я бы сказал этой лживой Попе.
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Ну почему он лживый?
Просто заголовок и суть статьи-разные.
Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину
И
Папа Римский Франциск заявил, что молится за положительные результаты встречи в "нормандском формате".Источник: https://censor.net.ua/v3164096
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Почувчтвуй, как говорится,разницу
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а то не 1 сотона?
на полном серьезе рассказывает о летающих мущинках с крылышками и просит воздух чтобы маньяк стал очень бобрым, радостно этого маньяка принимая и раздавая ему брязкальца
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Да не в вере дело.А именно в том что я написал.Это может быть и просто пожеланием.А что для него "положительные результаты"-непонятно.Для кого положительные?
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Для Путина вестимо. Он же бабло держит в банке ватикана, как пишут. Попе та Украина до фени, как и любому попу.
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Папа тоже не чужд вере во всякую чертовщинку ?!
Он тоже думает , что можно "посмотреть в глаза" вурдалаку ***** и что-то там лицезреть кроме пустоты , жажды крови и презрению ко всему роду человеческому ?!

Гебня это и есть бесы , это и есть вурдолаки , это и есть Мордор !!!
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це не Папа-лжепророк з Одкровення, час якого на порозі.ІМХО.
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Дякуємо, Ваше Святості за піклування про Україну і українців
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Папа хоч без колорадської стрічки був?
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Молитись щоб шемпанзе обісравсь не так сильно як завжди
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Папа заставь Макрона і Меркель помолитися за Україну , а фуйла знищити.
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