 Український уряд має отримати доступ до будь-якого місця на Донбасі до місцевих виборів, - Лайчак. ВIДЕО

Про це заявив в ексклюзивному коментарі власному кореспондентові Укрінформу чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак на полях 26-го засідання Ради міністрів ОБСЄ в Братиславі, передає Цензор.НЕТ.
"Міністр Пристайко дав чітко зрозуміти, і це цілком логічно, що для того, щоб вибори були вільними і чесними, вони мають відбуватися в середовищі, яке є демократичним, чесним і вільним. Очевидно, що люди мають отримати доступ до інформації. І український уряд має отримати доступ до будь-якого місця на своїй території", - заявив Лайчак, коментуючи питання про вибори в ОРДЛО та відновлення контролю України над державним кордоном із РФ.
Глава ОБСЄ підкреслив, що "український уряд про це чітко заявив". "І я вважаю, що це дуже логічно. Будемо сподіватися, що це відбудеться", - додав він.
Буде мати, але не з цим іудою.
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Наші війська там будуть, як гарант миру та безпеки ?
Кумедненько...
"Очевидно, что люди должны иметь доступ к информации." - интересно, о какой такой информации идёт речь?
Скорее всего автономия из льготными условиями где из бюджета Украины будет выделены деньги на их восстановление а налоги в бюджет Украины от них не будет поступать ни копейки.
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