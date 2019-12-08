EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1887  27
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4658) ОБСЄ (2348) Донбас (14002)

 Український уряд має отримати доступ до будь-якого місця на Донбасі до місцевих виборів, - Лайчак. ВIДЕО

Уряд України має отримати доступ до будь-якого місця на території Донбасу, включно з кордоном із РФ, до проведення місцевих виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це заявив в ексклюзивному коментарі власному кореспондентові Укрінформу чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак на полях 26-го засідання Ради міністрів ОБСЄ в Братиславі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Зеленський та його команда зробили хоробрі кроки щодо Донбасу, і ці кроки - на користь України, - Лайчак. ВIДЕО

"Міністр Пристайко дав чітко зрозуміти, і це цілком логічно, що для того, щоб вибори були вільними і чесними, вони мають відбуватися в середовищі, яке є демократичним, чесним і вільним. Очевидно, що люди мають отримати доступ до інформації. І український уряд має отримати доступ до будь-якого місця на своїй території", - заявив Лайчак, коментуючи питання про вибори в ОРДЛО та відновлення контролю України над державним кордоном із РФ.

Глава ОБСЄ підкреслив, що "український уряд про це чітко заявив". "І я вважаю, що це дуже логічно. Будемо сподіватися, що це відбудеться", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164052
 
   
 Топ коментарі
 
Только правительство должно иметь доступ? Тоесть Зелупу и Мертвечука будут водить под охраной на *избирательные участки* а простые граждане которых росийские войска выгнали с дамбаса не смогут ни проголосовать ни выдвинуть свои кандидатуры ни агитировать? Так а нах*я тогда ваши выборы. Ето прямое нарушение Конституции Украины и выборы никто в Украине не признает, а того кто проведет выборы ждет уголовная ответственность.
 показати весь коментар
 
Лет через 10 после деоккупации можно проводить выборы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Делов-то, - назначить чепушилина вице-премьером и ось вам - "украинская" власть...
 показати весь коментар
 
 
Только правительство должно иметь доступ? Тоесть Зелупу и Мертвечука будут водить под охраной на *избирательные участки* а простые граждане которых росийские войска выгнали с дамбаса не смогут ни проголосовать ни выдвинуть свои кандидатуры ни агитировать? Так а нах*я тогда ваши выборы. Ето прямое нарушение Конституции Украины и выборы никто в Украине не признает, а того кто проведет выборы ждет уголовная ответственность.
 показати весь коментар
 
 
Кому "должно імєть"?
Буде мати, але не з цим іудою.
 показати весь коментар
 
 
РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?..!!!!!!!!!!

.
.
.
.
...
 показати весь коментар
 
Не «иметь доступ», а стоять войсками на границе.
 показати весь коментар
 
 
Лет через 10 после деоккупации можно проводить выборы.
 показати весь коментар
 
 
Какие нах выборы,половина население получило паспорта РФ.
 показати весь коментар
 
 
Украинское правительство должно иметь доступ к любому месту на Донбассе до местных выборов, - Продажное сепаратистское антиукраинское правительство проклятых капитулянтов может и будет иметь доступ на оккупированном кремлёвскими фашистами )(уйла ставшим кацапским бандустаном Донбассе. Потому что они своей антиукраинской деятельностью мало чем отличаются от бандитов коллаборантов. А вот как будут принимать участие в преступных бандитских выборах под дулами автоматов оккупантов: украинские: партии и их наблюдатели , избирательные комиссии, украинские правоохранительные органы, СМИ.... ?
 показати весь коментар
 
 
Лайфхак став медіапідтримкою Нормандського формату? Цілком безкорисливо?
 показати весь коментар
 
Український уряд повинний мати доступ в якому вигляді ?
Наші війська там будуть, як гарант миру та безпеки ?
 показати весь коментар
 
 
У нас зараз немає українського уряду.
 показати весь коментар
 
 
Що ж... Вибори і Пушилін з Плотніцкім у ВР- справа вже вирішена. Гіві з Моторолою не дожили, але Порошенка за це посадять.
Кумедненько...
 показати весь коментар
 
 
Лайчак совершенно не в теме. Его даже критиковать нельзя. Но своими словами он помогает Зеле предавать(не Родину, а ) Украину.
 показати весь коментар
 
Так в чем же дело,реальное украинское правительство в лицах Ахметова,Медведчука и Пинчука все эти годы и сейчас имеют свободный доступ до всех мест как на Донбасе так и на Луганщине.
 показати весь коментар
 
Извините, а какой ожидается результат в случае выборов на Донбассе, которые будут проходить в среде, которая является демократической, честной и свободной?
"Очевидно, что люди должны иметь доступ к информации." - интересно, о какой такой информации идёт речь?
 показати весь коментар
 
Финишной точкой точкой будет автономия или федерализация и ЗЕ на это пойдет так как он обязан исполнять приказы своих протеже.
Скорее всего автономия из льготными условиями где из бюджета Украины будет выделены деньги на их восстановление а налоги в бюджет Украины от них не будет поступать ни копейки.
 показати весь коментар
 
Які в дупу вибори на Лугандоні??? Років 50 особливий статут "больненьких на голову"!!! І ніяких виборів. Військова адміністрація.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору