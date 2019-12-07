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 Зеленський та його команда зробили хоробрі кроки щодо Донбасу, і ці кроки - на користь України, - Лайчак. ВIДЕО

Адміністрація президента України Володимира Зеленського зробила важливі кроки в плані виконання Мінських домовленостей, що в жодному разі не є капітуляцією або здачею українського суверенітету.

Про це заявив в ексклюзивному коментарі власному кореспондентові Укрінформу чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак на полях 26-го засідання Ради міністрів ОБСЄ в Братиславі, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми маємо Мінські домовленості, у яких визначено, що має бути зроблено. І що насправді є важливим — так це те, що після трьох років застою зараз ми почали просуватися з їх імплементацією. Президент Зеленський та його команда зробили, я б сказав, дуже відповідальні та хоробрі кроки. І ці кроки є на користь України. Я повністю не погоджуюся з усіма тими, хто говорить, що це щось типу капітуляції чи якась здача українського суверенітету", - заявив він.

Голова ОБСЄ переконаний, що "кроки в напрямку відновлення повного контролю над своєю територією та повного суверенітету лише посилюють, а не роблять слабшим".

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"І міжнародна спільнота чітко заявила, що Мінські домовленості — це та єдина основа для побудови миру та відновлення територіальної цілісності України. І тому ми маємо робити все можливе, щоб їх імплементувати, а також забезпечити те, щоб кожна сторона виконала свою частину зобов’язань в рамках Мінських домовленостей", - заявив Лайчак.

Він також висловив очікування, що саміт в "Нормандському форматі" 9 грудня у Парижі допоможе визначити майбутні кроки в плані імплементації Мінських домовленостей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164038
 
   
 Топ коментарі
 
Светлана Самборска
2 hrs ·Позавчера в Бахмуте Донецкой области не выходя из комы умер украинец. За то, что говорил по-украински. Убило его местное быдло, которое после выборов нутром почувствовало, что теперь на его улице праздник.

Это было позавчера. А вчера 96% украинцев поддержали политику нынешней власти на Донбассе. И можно сколько угодно говорить о манипуляциях, о том, что дело происходило на канале олигарха Ахметова, что программу вел старый манипулятор Савик "Моя мама - латентный офицер КГБ" Шустер. Что выступал перед баранами профессиональный актер из театра олигарха Коломойского, что, может проценты там вообще нарисованы (скорее всего так и есть). Что угодно можно говорить. Но от факта 73% проголосовавших за Зеленского никуда не деться.
Да, это процент сейчас меньше. Но основной фактор этого уменьшения - голосование за землю и коммуналка. Это не капитуляция, уже идущая полным ходом. На капитуляцию им плевать.
Вот каменты в ответ на слова моей френдессы, что капитуляции она не хочет -https://www.facebook.com/president.gov.…/…/1818904594921066… Почитайте их, у меня в скрин все не влезли. Большая часть украиноязычных. И это написано, повторюсь, буквально на следующий день после того, как умер украинец, в своем городе забитый до смерти за украинский язык.
Понимаете, можно сколько угодно убеждать себя в подтасовках, но вот здесь мы видим, что у людей не то, что абстрактное мышление, не то, что логика, нет! - у людей отключен инстинкт самосохранения. Страх работает (йди в окоп сама, нехай твої близькі йдуть, аби не ми!), а инстинкт - нет. Им Леся прямо пишет: вы понимаете, что с такой политикой ОРДЛО будет по всей Украине, вы понимаете, какая перспектива вас ждет? А как же, отвечают ей, понимаем: отличная перспектива - барыгу раскуркулят.
Это большинство. Это те 73%, что проголосовали за Зеленского, который десятилетиями унижал украинский язык и культуру. Под аплодисменты. Это те 73%, что проголосовали за Зеленского после того, как он назвал Украину проституткой.
73% - это продукт пропаганды, кто бы спорил. Но не нужно делать из них жертв. Им включали Зеленского, но не заставляли смотреть. Это в СССР по всем каналам было одно и тоже, а за спиной товарищ майор: «Я тебе попереключаю». Сейчас нет монополии у телевизора. Смотреть Беня-ТВ никто не заставляет. Смотреть Шария на ютубе никто не заставляет. 73% такие же жертвы пропаганды, как толстяки - жертвы холодильника. 73% проголосовали против армии-мовы-веры, потому что им не нужны армия, мова и вера. 73% выбрали шоу, потому что им интересней шоу. И проще, без напряга.
Зеленский всегда играл на понижение. Весь его юмор - это или издевательство над украинцами, или ниже пояса, или героизация быдлячества (эбонитовые палочки из этой серии, например), или высмеивание патриотизма. И всегда такого калибра, чтоб понимал даже титушка, исключенный из ПТУ за тупость.
Все "творчество" Зеленского - хоть на сцене, хоть в кино - это обыдлячивание. Это опускание аудитории до интеллектуального уровня титушек. И растиражированность этого "творчества" - прямое следствие того, что обыдлячивание выгодно олигархату. Быдлом управлять проще. Включил телевышки, зарядил Савика - вуаля! 96% за «Ура! Нас убивают в наших городах за наш язык! Наконец-то! Нет армии-мове-вере! Да моторолам по всей стране!» А со стороны такой Саакашвили «Пойдем за это молиться!»
Ну ок. Идите. Идите молитесь. Еще ж не допросились моторол себе на голову. Идите просите. Только не плачьте, когда выпросите.
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Акционеры Газпропа в один голос хвалят действия Зелупы. Нужно задуматься об етом.
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Главное достижение Зеленского это то, что он сумел объединить в защите корыта Юлю и Петю. Не удивлюсь, что завтра эти два политических трансгендера сольются в совместном оргазме.
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Его клованское достижение в том что он подтянул к корыту своих корешей кумов итд.
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за Зеленским стоят спецслужбы вражеские и русская мафия! Это показывают встречи его с Семом Кислиным и Хорошковским и окружение его палит!
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- Папа, папа, а что значит, когда наши враги нас хвалят?...
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Зе конкретно попал..чего и стоило ожидать. Уже дошло до того что два нормальных бойца ( специально не указываю фамилии их все знают) очень явно начали намекать что если этот ********** привезет нам контракт по газу с ********** ( а по сути -это снятие санкций с параши и сотрудничество Европы с кацапами по военным технологиям..) или ещё какой нибуть капитулятивный пункт ,хоть один.. - выжить ему будет трудно буквально в физическом плане. Кстати один из этих людей при желании может по щелчку пальца поднять армию и легко устроить конец существования и "личных армий" разных хачей вонючих и не только.. и самим разным ********* не взирая на ранг если будет стоять вопрос о сдаче параше страны. Держит от этого только реальный ум этого человека и понимание угроз.Но если деваться будет просто некуда.....все поняли....Это с одной стороны.. С другой заворованные ******** требуют у Зелупеня сдать страну и тоже под угрозой.. этот чмошника тупорылого оттуда привезут с инфарктом после того как его ***** на личной беседе без свидетелей возьмёт за воротник двумя пальцами и нагнув матов и назвав это ничто словами которыми оно не ожидает даже, - объяснит что он с ним сделает если этот клоун не выполнит его условия..А этот сцыкун который "42 года не лох" насерет в штаны и получит удар.. Именно так проходят такие личные тёрки..Чего ещё ждать?? Именно поэтому НАСТОЯЩАЯ Украина собирается вся с 8-го числа показать всем...хуйлу, макарону, перделькель .зелупеню что решать будут не они..Они пойдут ***** ровными рядами как и положено заслуженным ********* и ********** нашего времени. Решать будет страна Украина которую представляет её народ ( активная его часть) . Это цель всего данного мероприятия. И если мы не выйдем - завтра мы начнём умирать медленно как нищая периферийная кацапня и как белорусская область ********** вымирации.. "Цыбулята" уже идут на всё..на "общее правительство", на слияние государств..на "в жопу дать.." потому что на газовой игле просто в системе. Дожились вместе с расееей на "дешевом газе"..И спрыгнуть - это значит положить экономику Беларуси в ноль...Им ****** уже если кто не понял.. Сябры, я вас поздравляю ..Всё что могли вы уже ********! Нам же этого делать категорически нельзя..Любой ценой нельзя.Хоть Майдан хоть война..
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Вся нормандская встреча это прикрытие западными лидерами предательства зеленского, и оформление пакета документов подготовленных в кремле.
Если встречи не проводить, то как это выполнять, это чистое предательство, а так этот обман украинцев подаётся, как видимость чего то значимого, слово лидеров(нечего не значущее).
Эти европейские "доброжелатели" уже заранее начинают отмазывать предательство зеленского.
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Зеколаборанти зробили сміливі кроки до паРАШИ.
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Чого тут сперечатися? Все стане очевидним 9 грудня. Якщо щось буде не так то Йолка вже чекає на Вофку разом з його корпоративом 🌲
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Лузерский результат. А ко***** Зеленского.. Ну это неукраинская ко..*****. Это как пришёл к примеру робот Вертер. В Украину. Или в лес. И пофиг. Решил, что в лесу должен быть мир - лисы, волки, зайцы, дятлы, мыши, муравьи, ну и люди должны жить в мире. Ему пофиг - он не зверь и не человек. Он робот Вертер, поэтому ему пофиг. Посадим крота во главе цивилизации и будем жить.
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порошенко безальтернативный лидер?
да ну его нах... Зеленський та його команда зробили хоробрі кроки щодо Донбасу, і ці кроки - на користь України, - Лайчак - Цензор.НЕТ 3960
Но текст прочитать стоит...

Nuss Pavlo

Капитуляцию Украины населению преподнесут как «мирное соглашение». Одним из приоритетных вопросов на субботнем закрытом заседании Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины под руководством Зеленского, по моему глубокому убеждению, является вопрос об информационном сопровождении капитуляции Украины перед Москвой.
Судя по тезисам, которыми начали активно вбрасывать в информационное пространство, капитуляцию решили завуалировать в так называемое «мирное соглашение Украины и России». Именно по этой причине реальная гроза капитуляции в Париже впервые объединила всю украинскую парламентскую и гражданскую оппозицию.
Сделав заявление об объединении оппозиционных сил против угрозы капитуляции, организовав процесс подготовки к вече #ЧервоніЛінії, которое состоится завтра, в воскресенье, Президент Порошенко еще раз доказал, что является безальтернативным общенациональным лидером, и именно по этой причине его ненавидят в России и именно по этой причине его так боится Зеленский, бросив все усилия для борьбы не с Путиным, а с Порошенко!
Потому, когда Вас с экранов телевизоров оповестят о достижении «мирного соглашения», знайте - Вас обманывают и вами манипулируют, а Украина де-факто, в лице Зеленского - капитулировала перед врагом!


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Вот Зеленский кричит - хочу мира. Бездумно кричит и беспонятливо. Бывают девушки, которые хотят выйти замуж точно с таким же желанием. Только никто не берёт. Вроде и всем дает, а никто не дает. Был ещё крот, который хотел на Дюймовочке жениться. Или глупый жаб - сын зелёной жабы - тоже шенячка проснулась - хотел на Дюймовочке жениться. И у Зеленского такое же желание. Тупое и бездумное. Только Дюймовочка - это теперь Украина.
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Заходят как-то в бар наркоман, пианист и клоун, а бармен им говорит: "Здравствуйте, Владимир Александрович!".
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председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак

Чехия-то, покруче Словакии... ...и министры там поумнее... -- вот и развалились пополам... *)
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А тепер настав час зовсім ******** історій від щекоманди: Зеленський та його команда зробили хоробрі кроки щодо Донбасу, і ці кроки - на користь України, - Лайчак - Цензор.НЕТ 3379
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Во всей истории человечества есть основные цели страны-агрессора в войне:
1. Захватывается полностью или частично территория государства, в этом помогают врагам колобаранты.
2. Захватывается на определённое время всё государство, меняется власть, ставятся вассалы победителей, государство вассальное, в этом помогают колобаранты.
3. Сепаратисты начинают воевать и им помогают из вне, что бы выйти из состава государства и провозгласить своё новое государство.
Вот основные цели агрессора в войне.
Что делают в днр+лнр, убиваю граждан Украины, что бы войти в состав Украины как республики с особыми статусами республик, при этом колобаранты требуют от Украины амнистировать всех кто убивал украинских солдат на их условиях(россии) и платить всем кто воевал против Украины и т.д.
днр+лнр мечтают влиять на всю международную политику Украины. А так же, враг-оккупант мечтает обменять вхождение этих днр+лнр в Украину, вроде как единую страну, на захваченный Крым.
Вопрос:
С какого дуба упали в россии, днр+лнр и доброжелатели из ЕС, ОБСЕ, ООН и т.д.
Если в ЕС проводят референдумы даже когда необходимо определить соглашение об ассоциации Украины с ЕС, как чихать в ЕС, ширину туалетной бумаги, как вести себя с наркоманами, позволить им колотятся в парках.
А Украина возьми и договаривайся о вхождении этой шоблы днр+лнр с особым статусом.
днр+лнр, не желают брать в рашу, заставляют на рашинских условиях, быть услышанными всей Украиной, быть плацдармом в любой момент для оккупанта, рассадником зла.
Этого не будет, это земля Украины, кому не нравиться на выход в рашу, кто за Украину останутся. Оккупант будет изгнан с Украинской земли.
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И где-же Зебил возьмёт нам деньги на пенсии, если развитие Украины продолжает падать и соответственно доходы? У Коломойского возьмёт или у других менее жадных ж...в? Зеленський та його команда зробили хоробрі кроки щодо Донбасу, і ці кроки - на користь України, - Лайчак - Цензор.НЕТ 8340
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Единственно, что сделал зеленый недоразвитый это показал, что Украина хочет только позорного мира. Мира, который устраивает всех, кроме украинцев. Тех, украинцев, которые хотят оставить своим детям свою Родину, а не далекое воспоминание о нкй
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Фото сделанное 2 часа назад в Киеве на жд. Барыга продолжает свозить, ожидается приезд 3000 поездов, и это только до 00:00, еще 7000 до 8:00. Порохоскот качает Зеленський та його команда зробили хоробрі кроки щодо Донбасу, і ці кроки - на користь України, - Лайчак - Цензор.НЕТ 8653 Зеленський та його команда зробили хоробрі кроки щодо Донбасу, і ці кроки - на користь України, - Лайчак - Цензор.НЕТ 8653 Зеленський та його команда зробили хоробрі кроки щодо Донбасу, і ці кроки - на користь України, - Лайчак - Цензор.НЕТ 2949
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Украину сольёт никакой не клоун, и не кацапы, и не *****..Украину с патрохами сдаст быдло хохло малоросское которое лёжа ни диване и смотря Скотов по Г+Г устало ат вайны, и хочет дружить с мышебратьями на условиях рабов холопов лишь бы колбаска подешевела и газ дешевле дали. Вот этот скот малоросский и есть основная проблема Украины.
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а свыня майдан собирает, завтра трактор пригонят, думает , что еще посвинячит, але рябошапка, почему свыни не на нарах, и дальше серут?
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