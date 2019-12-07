 Зеленський та його команда зробили хоробрі кроки щодо Донбасу, і ці кроки - на користь України, - Лайчак. ВIДЕО

Про це заявив в ексклюзивному коментарі власному кореспондентові Укрінформу чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак на полях 26-го засідання Ради міністрів ОБСЄ в Братиславі, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми маємо Мінські домовленості, у яких визначено, що має бути зроблено. І що насправді є важливим — так це те, що після трьох років застою зараз ми почали просуватися з їх імплементацією. Президент Зеленський та його команда зробили, я б сказав, дуже відповідальні та хоробрі кроки. І ці кроки є на користь України. Я повністю не погоджуюся з усіма тими, хто говорить, що це щось типу капітуляції чи якась здача українського суверенітету", - заявив він.

Голова ОБСЄ переконаний, що "кроки в напрямку відновлення повного контролю над своєю територією та повного суверенітету лише посилюють, а не роблять слабшим".

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"І міжнародна спільнота чітко заявила, що Мінські домовленості — це та єдина основа для побудови миру та відновлення територіальної цілісності України. І тому ми маємо робити все можливе, щоб їх імплементувати, а також забезпечити те, щоб кожна сторона виконала свою частину зобов’язань в рамках Мінських домовленостей", - заявив Лайчак.

Він також висловив очікування, що саміт в "Нормандському форматі" 9 грудня у Парижі допоможе визначити майбутні кроки в плані імплементації Мінських домовленостей.