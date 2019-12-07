 Зеленський та його команда зробили хоробрі кроки щодо Донбасу, і ці кроки - на користь України, - Лайчак. ВIДЕО

Про це заявив в ексклюзивному коментарі власному кореспондентові Укрінформу чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак на полях 26-го засідання Ради міністрів ОБСЄ в Братиславі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми маємо Мінські домовленості, у яких визначено, що має бути зроблено. І що насправді є важливим — так це те, що після трьох років застою зараз ми почали просуватися з їх імплементацією. Президент Зеленський та його команда зробили, я б сказав, дуже відповідальні та хоробрі кроки. І ці кроки є на користь України. Я повністю не погоджуюся з усіма тими, хто говорить, що це щось типу капітуляції чи якась здача українського суверенітету", - заявив він.
Голова ОБСЄ переконаний, що "кроки в напрямку відновлення повного контролю над своєю територією та повного суверенітету лише посилюють, а не роблять слабшим".
"І міжнародна спільнота чітко заявила, що Мінські домовленості — це та єдина основа для побудови миру та відновлення територіальної цілісності України. І тому ми маємо робити все можливе, щоб їх імплементувати, а також забезпечити те, щоб кожна сторона виконала свою частину зобов’язань в рамках Мінських домовленостей", - заявив Лайчак.
Він також висловив очікування, що саміт в "Нормандському форматі" 9 грудня у Парижі допоможе визначити майбутні кроки в плані імплементації Мінських домовленостей.
Если встречи не проводить, то как это выполнять, это чистое предательство, а так этот обман украинцев подаётся, как видимость чего то значимого, слово лидеров(нечего не значущее).
Эти европейские "доброжелатели" уже заранее начинают отмазывать предательство зеленского.
да ну его нах...
Но текст прочитать стоит...
Nuss Pavlo
Капитуляцию Украины населению преподнесут как «мирное соглашение». Одним из приоритетных вопросов на субботнем закрытом заседании Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины под руководством Зеленского, по моему глубокому убеждению, является вопрос об информационном сопровождении капитуляции Украины перед Москвой.
Судя по тезисам, которыми начали активно вбрасывать в информационное пространство, капитуляцию решили завуалировать в так называемое «мирное соглашение Украины и России». Именно по этой причине реальная гроза капитуляции в Париже впервые объединила всю украинскую парламентскую и гражданскую оппозицию.
Сделав заявление об объединении оппозиционных сил против угрозы капитуляции, организовав процесс подготовки к вече #ЧервоніЛінії, которое состоится завтра, в воскресенье, Президент Порошенко еще раз доказал, что является безальтернативным общенациональным лидером, и именно по этой причине его ненавидят в России и именно по этой причине его так боится Зеленский, бросив все усилия для борьбы не с Путиным, а с Порошенко!
Потому, когда Вас с экранов телевизоров оповестят о достижении «мирного соглашения», знайте - Вас обманывают и вами манипулируют, а Украина де-факто, в лице Зеленского - капитулировала перед врагом!
Чехия-то, покруче Словакии... ...и министры там поумнее... -- вот и развалились пополам... *)
1. Захватывается полностью или частично территория государства, в этом помогают врагам колобаранты.
2. Захватывается на определённое время всё государство, меняется власть, ставятся вассалы победителей, государство вассальное, в этом помогают колобаранты.
3. Сепаратисты начинают воевать и им помогают из вне, что бы выйти из состава государства и провозгласить своё новое государство.
Вот основные цели агрессора в войне.
Что делают в днр+лнр, убиваю граждан Украины, что бы войти в состав Украины как республики с особыми статусами республик, при этом колобаранты требуют от Украины амнистировать всех кто убивал украинских солдат на их условиях(россии) и платить всем кто воевал против Украины и т.д.
днр+лнр мечтают влиять на всю международную политику Украины. А так же, враг-оккупант мечтает обменять вхождение этих днр+лнр в Украину, вроде как единую страну, на захваченный Крым.
Вопрос:
С какого дуба упали в россии, днр+лнр и доброжелатели из ЕС, ОБСЕ, ООН и т.д.
Если в ЕС проводят референдумы даже когда необходимо определить соглашение об ассоциации Украины с ЕС, как чихать в ЕС, ширину туалетной бумаги, как вести себя с наркоманами, позволить им колотятся в парках.
А Украина возьми и договаривайся о вхождении этой шоблы днр+лнр с особым статусом.
днр+лнр, не желают брать в рашу, заставляют на рашинских условиях, быть услышанными всей Украиной, быть плацдармом в любой момент для оккупанта, рассадником зла.
Этого не будет, это земля Украины, кому не нравиться на выход в рашу, кто за Украину останутся. Оккупант будет изгнан с Украинской земли.