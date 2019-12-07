 Лукашенко - Путіну: ми не просимо дешеві газ і нафту, ми просимо рівні умови. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство БЄЛТА.

"Ми не просимо, як, дехто каже, дешевий газ, дешеву нафту. Ми готові і по $200 газ купувати (зараз ціна на російський газ для Білорусі становить $127 за 1 тис. куб.м. - Ред.), і нафту купувати не по $63 за барель. Головне, щоб рівні були умови. Якщо наші підприємства купують за $200, значить, і конкуруючі підприємства (в Росії. - Ред.) повинні мати таку ж ціну. В іншому разі ми просто не створимо основу наших відносин", - сказав Лукашенко.

"Хочу висловити надію на те, що ми і далі будемо робити все, щоб наші народи і країни відчували свою близькість, продовжували зближення, насамперед, звичайно, в сфері економіки, але не тільки, також і в соціальній сфері, що надзвичайно важливо, а також отримували помітні переваги від цієї інтеграції", - заявив, зі свого боку, Володимир Путін.

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Відразу після протокольних вступних слів лідерів двох країн у приміщенні зникло світло. "Це Діма Пєсков (прессекретар Путіна. - Ред.). Я знаю", - пожартував Лукашенко.

Крім Путіна і Лукашенка, в переговорах беруть участь прем'єр-міністри та інші представники урядових делегацій двох країн.

Які саме документи збираються підписати за підсумками переговорів, не розголошують.

У Мінську сьогодні відбулися протести проти подальшої інтеграції Білорусі та Росії. Вони стали найбільшими білоруськими масовими акціями за останні кілька років. Під час акції кілька десятків людей демонстративно розірвали портрети Путіна, скандуючи "Слава нації!" і "Живе Білорусь!".

Акцію на підтримку Білорусі влаштували сьогодні і в Києві.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко перебуває з з візитом в Сочі. Там він обговорює з президентом Росії Володимиром Путіним подальшу інтеграцію двох держав.

5 грудня Лукашенко заявляв, що не підпише документи про інтеграцію з Росією, які можуть зашкодити Білорусі. При цьому він зазначив, що поки не вирішено низку принципових питань, зокрема щодо газу та нафти.