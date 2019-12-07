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Все про:газ (1111) Лукашенко (464) Путін (12070)

 Лукашенко - Путіну: ми не просимо дешеві газ і нафту, ми просимо рівні умови. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Сочі відбуваються переговори президентів Білорусі і Росії, присвячені подальшій інтеграції цих держав. Відразу після протокольних вступних слів Лукашенка і Путіна в приміщенні зникло світло.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство БЄЛТА.

"Ми не просимо, як, дехто каже, дешевий газ, дешеву нафту. Ми готові і по $200 газ купувати (зараз ціна на російський газ для Білорусі становить $127 за 1 тис. куб.м. - Ред.), і нафту купувати не по $63 за барель. Головне, щоб рівні були умови. Якщо наші підприємства купують за $200, значить, і конкуруючі підприємства (в Росії. - Ред.) повинні мати таку ж ціну. В іншому разі ми просто не створимо основу наших відносин", - сказав Лукашенко.

Лукашенко - Путіну: ми не просимо дешеві газ і нафту, ми просимо рівні умови 01

"Хочу висловити надію на те, що ми і далі будемо робити все, щоб наші народи і країни відчували свою близькість, продовжували зближення, насамперед, звичайно, в сфері економіки, але не тільки, також і в соціальній сфері, що надзвичайно важливо, а також отримували помітні переваги від цієї інтеграції", - заявив, зі свого боку, Володимир Путін.

Лукашенко - Путіну: ми не просимо дешеві газ і нафту, ми просимо рівні умови 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слава нації!", "Живе Білорусь!" - у центрі Мінська на акції протесту порвали портрети Путіна. ВIДЕО

Відразу після протокольних вступних слів лідерів двох країн у приміщенні зникло світло. "Це Діма Пєсков (прессекретар Путіна. - Ред.). Я знаю", - пожартував Лукашенко.

Крім Путіна і Лукашенка, в переговорах беруть участь прем'єр-міністри та інші представники урядових делегацій двох країн.

Які саме документи збираються підписати за підсумками переговорів, не розголошують.

Лукашенко - Путіну: ми не просимо дешеві газ і нафту, ми просимо рівні умови 03

У Мінську сьогодні відбулися протести проти подальшої інтеграції Білорусі та Росії. Вони стали найбільшими білоруськими масовими акціями за останні кілька років. Під час акції кілька десятків людей демонстративно розірвали портрети Путіна, скандуючи "Слава нації!" і "Живе Білорусь!".

Акцію на підтримку Білорусі влаштували сьогодні і в Києві.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко перебуває з з візитом в Сочі. Там він обговорює з президентом Росії Володимиром Путіним подальшу інтеграцію двох держав.

5 грудня Лукашенко заявляв, що не підпише документи про інтеграцію з Росією, які можуть зашкодити Білорусі. При цьому він зазначив, що поки не вирішено низку принципових питань, зокрема щодо газу та нафти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164034
 
   
 Топ коментарі
 
Хйуло цар всєя вати. Він не погодиться на рівноправ'я.
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Сказал ЗЕбил лижущий сапоги Портнову и Сивохо с Королевской.
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Дивіться зелені, ви ж нам другого бацьку обрали.
А отже і фуйла в Україну пустили.
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И это прекрасно. Я лично за то чтобы русня там пошустрила по полной. и главное беглых их микромордора в Украину не впускать.
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О, знову "скоро". А то я думав, що "скоро" тільки рашка розвалиться.
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для тих хохлів,котрі за двомовність.

спочатку бульбаші насрали на власну мову..
потім їм стала по..уй Незалежність..
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ты в белорусии давно видно был , вот у нас есть мова - и че
у нас за последние 12 - 15 лет не одного взяточника не закрыли , не одно чиновника не наказали ( максимум условка ) , а ты видимо с передка пишешь , да ?
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Цель совкодрочеров очевидна - воссоздать империю зла. Они будут любыми путями втягивать в это дерьмо Украину
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ху*ло приехало на зиму картошки набрать
засморщеный карлик, пальцы в кулочёк заныкал, жрать нету, по ночам ногти грызёт
Лукашенко - Путіну: ми не просимо дешеві газ і нафту, ми просимо рівні умови - Цензор.НЕТ 5288
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Лично мне Лука до одного места. Но вот кацапсины даже в названиях статьи делают акцент, что именно попросили у ***** или кацапов чего то там. Именно попросил, ну типа как и Украина именно просит о поставках газа. А кацапсячее быдло хавает это за милую душу. Но вот облом, проскочила статья, что суд в Стокгольме обязал Газпром выплатить три лярда. Кацапсячее свинобыдло в шоке, мол как это так?! Лукашенко - Путіну: ми не просимо дешеві газ і нафту, ми просимо рівні умови - Цензор.НЕТ 2952 прАклятые нищеброды-хахлы всю жизТЬ у нас крали газ, а мы еще им и дАлжны АказываеЦА?! Лукашенко - Путіну: ми не просимо дешеві газ і нафту, ми просимо рівні умови - Цензор.НЕТ 6900
Лукашенко - Путіну: ми не просимо дешеві газ і нафту, ми просимо рівні умови - Цензор.НЕТ 4889
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если честно то нам на кацапню насрать так же как и на обитателей миниатюрной версии мордора.
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Ну судя по 73%, сразу южнее "миниатюрной версии мордора", есть чуть более крупная мордорская копия.
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Ни о чем. Избиратели Зеленского голосовали против соевого вранья и мародерства. Если ты считаешь сие нормальным, то тебе с этим и жить. Когда поменяете своего Цыгана на любого другого президента, тогда и расскажешь, что у вас не мини-мордор. А пока свои представления затусуй себе... сам знаешь куда.
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Избиратели Зеленского голосовали ЗА мир с РФ, и за то, что-бы все было "как раньше". Есть пруфы это оспорить??? Достаточно посмотреть КАК зеботы комментируют и эту тему, и вообще их общий вектор. Так что когда поменяете своего Еврея на любого другого президента, тогда и расскажешь, что в Украине не медиум-мордер. А до сих пор, можешь с разбегу затусовать свои же советы туда...ну куда советуешь другим.
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Откуда ты знаешь за что голосовали избиратели Зеленского, драник ты недожаренный? А зачем нам менять Еврея? Бо ты так решил? Чы ты евреев не любишь?
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Хахло, оттуда же, откуда и твои глупые "представления" о "мини-мордоре". Или у тебя, "патриота" с Парижу, имеются какие-то иные пруфы? Нет??? Ну так захлопни тогда и свою варежку. Тогда и советы не будешь получать ровно такие же, какие смеешь раздавать сам.
Ля, половина Украины мечтает себе такого "бацьку" в Президенты (и всегда мечтала!), но находится же чудило, которое еще и смеет при этом "диагнозы" выписывать белорусам))
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Цікаво де був ***** коли включили світло в залі?)
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*****- педофіл пі столом? Там йому з лукою комфортно?
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равные условия в делишках с паРашей? похоже бацька начал впадать в маразм.
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Совковые чмошники из ваты, почему в Украине минимальная зарплата выше чем на педофильно-путенской паРаше и в Беларуси
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Это очень печально, что вы ориентируетесь и гордитесь минималкой. Но объективности ради, МЗП в Украине и Беларуси почти одинаковые - 370$ и 330$. Гордиться и там и там особо нечем...
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Гордиться нечем. Но газ и нефть нам по дешевке кацапы не дают. И войну против рашкостана уже пять лет ведем именно мы, а не Беларусь. Так шо забейся под плинтус, звычайный бульбаш.
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"Гордиться нечем..." - ну в таком случае своей жене советуй забиться в угол. Ок?

А еще поблагодари МВФ, ЕС, Штаты, Канаду и пр. и пр., что дают хотя-бы на это.
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А чего это у тебя бомбит, провокатор ты КГБшный? Вкалываешь на режим усатого кацапского Холуя? Так я тебе еще раз повторю, забейся кобыле в трещину, убогий.
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Покажи мне недалекий, где я на него "вкалываю"?) Мне - "бомбит"!))) Невежа, тебя мамка с папкой разве не учили не влезать с пустой головой в чужой разговор? Судя по "манерам", тебя вообще мало чему учили...
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Откуда данные про минимальные зарплаты? Вот, например, в Украине:
https://sovet.ua/novosti/2019/02/12/minimalnaya-zarabotnaya-plata-v-ukraine-v-2019-godu
А вот в Беларуси:

http://mintrud.gov.by/ru/min_zar_plata_2019/
Не сходится, да?
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Tak vet Ukraine vojna idiot,a Belorus i rosiji nenado i vojni minimalka jest ocen malaja.
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ты где живешь ? у нас зарплата минималка чет около 3800 да ? ( на руки ) , а в рашке пенсия минималка 8 косых с чем то
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Вообще это ЗНАК- потух свет...Это то, что ожидает такой союз- полный мрак. Лукашенко - Путіну: ми не просимо дешеві газ і нафту, ми просимо рівні умови - Цензор.НЕТ 6230
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Рівні умови))))) калхозенфюрер у своєму бидлячому білорасєйському репертуарі)))
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rosiji cena gaza po 63 dolarov,tak i Belorus stolko xocet.Prodavat stranu za gaz?
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Лукашенко - Путину: мы не просим https://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies074.gif
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Если очень грубо обьяснять-нас кинули.Когда подписывали договора об вхождении в ЕАЭС были одни условия,сейчас выкатили другие.Ибо договора с Россией не стоят и бумаги,на которой написаны Лукашенко - Путіну: ми не просимо дешеві газ і нафту, ми просимо рівні умови - Цензор.НЕТ 2642Русские,кстати этим очень гордятся))Впрочем,вы это в курсе)
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Лукашенко - Путину: мы не просим ...

Я Вас прошу -- нет, я Вас просто умаляю!
Сплясать со мною аргентинское тангО... (с)
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Вроде не наивный, просит равенства. Его в природе нет вообще.
Кто то умнее, кто то сильнее.
А он равенства просит.
разве оно было между большевиком из обкома и крепостным колхозником.
Нет его и не будет.
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