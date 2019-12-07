 "Слава нації!", "Живе Білорусь!" - у центрі Мінська на акції протесту порвали портрети Путіна. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання "Хартія'97".
Шмаття після цього зібрали і забрали, щоб не залишати за собою сміття.
У центрі Мінська сьогодні відбулися 2 акції проти "поглиблення інтеграції" з Росією. Обидві були санкціоновані владою. В цілому протести тривали 5 годин.
Акцію на підтримку Білорусі влаштували сьогодні і в Києві.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко перебуває з з візитом в Сочі. Там він обговорює з президентом Росії Володимиром Путіним подальшу інтеграцію двох держав.
5 грудня Лукашенко заявляв, що не підпише документи про інтеграцію з Росією, які можуть зашкодити Білорусі. При цьому він зазначив, що поки не вирішено низку принципових питань, зокрема щодо газу та нафти.
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Вы с дуба рухнули? Первой независимость объявила ЛИТВА 11 мартя 1990 года!! Через несколько месяцев после нас и наши сестры: Латвия и Эстония. Остатки Союза развалились в результате Беловежских соглашений полтора года спустя - в декабре 1991 года!
« Донецк 11.00 д Семашко спокойно, но временами сильно слышно бахи », - пишуть коментатори.
« У меня на Киевском в Донецке слышно очень, стекла дрожали », - додав інший автор.
Також інтенсивні обстріли чутні в сусідній Ясинуватої.
« Ясиноватая очень громко с виброй минут 15 уже это в районе девяти часов», - повідомив місцевий житель.
За словами очевидців, на околицях міста, можливо, є попадання снарядів. Також «лягає» в районі Ясинуватського блокпосту.
При цьому жителі міста відзначають, що чутні вихідні залпи.
« Ясиноватая минусует», - пишуть користувачі.
Хочуть і нам такого.