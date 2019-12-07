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Все про:Білорусь (874) портрет (10) протест (1046) Путін (12070)

 "Слава нації!", "Живе Білорусь!" - у центрі Мінська на акції протесту порвали портрети Путіна. ВIДЕО

Десятки учасників акції протесту розірвали портрети Путіна під час акції проти об'єднання Білорусі з Росією.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання "Хартія'97".

Шмаття після цього зібрали і забрали, щоб не залишати за собою сміття.

У центрі Мінська сьогодні відбулися 2 акції проти "поглиблення інтеграції" з Росією. Обидві були санкціоновані владою. В цілому протести тривали 5 годин.

Акцію на підтримку Білорусі влаштували сьогодні і в Києві.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко перебуває з з візитом в Сочі. Там він обговорює з президентом Росії Володимиром Путіним подальшу інтеграцію двох держав.

5 грудня Лукашенко заявляв, що не підпише документи про інтеграцію з Росією, які можуть зашкодити Білорусі. При цьому він зазначив, що поки не вирішено низку принципових питань, зокрема щодо газу та нафти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164029
 
   
 Топ коментарі
 
Минск сегодня. Протестующие с плакатами "Нет русскому фашизму и бандитизму" скандируют "Отправим Сашу в Рашу!" и рвут портреты фюрера преступной федерации

"Слава нации!", "Жыве Беларусь!", - в центре Минска на акции протеста порвали портреты Путина - Цензор.НЕТ 7678
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от новостей из Беларуси - у зебилов и кацапов жутко подгорает.. "Слава нации!", "Жыве Беларусь!", - в центре Минска на акции протеста порвали портреты Путина - Цензор.НЕТ 1072
сейчас у них начнутся истерики о "злобном госдепе" и "проплаченных митингах"))
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РОССИЯ ПЕРВАЯ ВЫСКОЧИЛА ИЗ СССР,
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Вы с дуба рухнули? Первой независимость объявила ЛИТВА 11 мартя 1990 года!! Через несколько месяцев после нас и наши сестры: Латвия и Эстония. Остатки Союза развалились в результате Беловежских соглашений полтора года спустя - в декабре 1991 года!
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Пока не рухнул,тем более первые администрации городские стали свергать(как и границы) в ИндоПэриджане=Од(Аз)эрБэйДжане и в 1990г. были большие жертвы.ВОПРОС В ДРУГОМ-ВСЕ ДУМАЛИ,ЧТО ТОЛЬКО СЛАВЯНСКИЕ РЕСПУБЛИКИ ОСТАНУТСЯ В СОЮЗЕ,но Кремль не хотел этого и после убежал.Вот что я имел в виду. Привет Улу(Ала)Ата Бею(ЛИТВА) =Древнему Отцу Беку и АгаЯнУсу (Каунас)=Господину Горящему Сознанию и всем странам БалаАты(Балтии)=Дите Отца .Все перевод с одэри(азэри).
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первые страны Балтии,а потом кацапстану на тот момент надо было самим что то жрать искать, и поэтому ельцин всех распустил(Чечня видно в эти планы не входила),а вот теперь пуйло захотел снова империей стать - сейчас же рашка тупо бензоколонка,причем бывшая практически уже...а без нас империи ну никак не получится )поэтому нам и надо продолжать мочить кацапов,а если еще и все вместе,то быстрее управимся "Слава нації!", "Живе Білорусь!" - у центрі Мінська на акції протесту порвали портрети Путіна - Цензор.НЕТ 1486
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А у нас на війні щось таки бумкає:Люди пишуть, що особливо інтенсивні обстріли чутні в північній і західній частинах міста. Вони активізувалися з 9:00.
« Донецк 11.00 д Семашко спокойно, но временами сильно слышно бахи », - пишуть коментатори.
« У меня на Киевском в Донецке слышно очень, стекла дрожали », - додав інший автор.
Також інтенсивні обстріли чутні в сусідній Ясинуватої.
« Ясиноватая очень громко с виброй минут 15 уже это в районе девяти часов», - повідомив місцевий житель.
За словами очевидців, на околицях міста, можливо, є попадання снарядів. Також «лягає» в районі Ясинуватського блокпосту.
При цьому жителі міста відзначають, що чутні вихідні залпи.
« Ясиноватая минусует», - пишуть користувачі.
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Tolko interesno kto golosoval za etogo produrka Lukasenka.Sto on zdelal dlia strani za ego pravlenija.Vet vybrory jest liudi golosujet,neuzeli liudi nevydet sto on nicego ******** dlia strani.sovetski politruk ,a ne prezident on.
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Лукашенко не дурак ,ему то объединение нужно ,как рыбке зонтик ...а посему его и не будет. "Слава нації!", "Живе Білорусь!" - у центрі Мінська на акції протесту порвали портрети Путіна - Цензор.НЕТ 6736
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Он будет еще 10 лет вешать на это лапшу, лишь бы получать из России халявный газ и нефть!
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Прикольно як зебіли захищають об'єднання Білорусі та РФ.
Хочуть і нам такого.
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