 Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун". ВIДЕО

Його опублікував "Український мілітарний портал", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нещодавно крилата ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун" успішно пройшла етап випробувань, під час яких здійснила політ у кілька сотень кілометрів заданим маршрутом і на заданих висотах, чим підтвердила свої льотні характеристики", - йдеться в коментарі до ролика.
И последующее намазывание попы ваЗЕлином.
Как то так...
Ракета має хрестоподібне складане крило.[4]
CONTRA
"Адмірал Григорович"
Водоизмещение 3830 тонн (стандартное)
4035 тонн (полное)
Залпу "Нептунів" вистачить і на максимум,що має рашка в Чорному Морі-
на ракетний есмінець "Москва" -11 490 т
щодо Пєтіної(ПЄтіних воєначальників) "ідеї " москітного флоту..
порівняйте ціну комплексу "Нептун" і Пєтіної "Гюрзи"(кажуть,пробивається 12-мм калібром)...
і порівняйте ефективність.
ПИтання будуть?
ВСЕ.
Імперія "видохлась"..
«Москва» (бывший - «Слава») - флагман Черноморского флота.
«Маршал Устинов» (бывший «Адмирал флота Лобов») - В строю [3], Северный флот.
«Варяг» (с 16 октября 1989 по 21 декабря 1995 года «Червона Украина») - флагман Тихоокеанского флота.
«Украина» (бывший «Комсомолец», с 23 марта 1985 по 20 марта 1993 «Адмирал флота Лобов») - в 1993 году вошёл в состав ВМС Украины будучи готовым на 95%.
В 2017 году Президент Украины (*** і ПАТРІОТ)Пётр Порошенко принял решение о демонтаже оборудования и продаже недостроенного крейсера на лом[4].
Пєтя Вирішив замінити на бронекатери"Гюрза"...
Хоча і так непогано.
Морські цілі - малозахищені як на тепер ,відкриті і повільні..
радарна система "Форта" не бачить цілі нижче 25 м. )
і піна з рота...
Всего по аэродрому было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк", 58 из которых достигли цели. Израильская "Имиджсат Интернешнл" (ISI) оценила последствия удара. По оценке экспертов ISI, 44 цели были поражены ракетами, некоторые из них - более чем одной ракетой.
Гаюлий Серега
Не смеши - даже амеры засцали нанести удар по базу Хмэймим - а там самолеты стояли на стоянках в линию, как в 41-ом. А у нас забздели даже вертушку поднять по русским колоннам летом 2014 года. Начинать надо не оттуда, а с себя! Слабой бабе меч - обуза и источник повышенного травматизма!
Да и вообще - об чем мы говорим - нужно военнообязанным оружие раздать и чтобы москали про это знали! А мы блин письками меряемся. как в детсом садике, в туалете, когда нянечка не смотрит...
Вполне годится для поражения не особо защищённых кораблей и наземных целей.
Да, это не последняя новинка в плане характеристик, ни и таким оружием вполне можно воевать. Конструкторы просто здраво оценили свои силы и сделали рабочий вариант.
Создать сейчас что-то очень современное, на уровне хотя-бы П-800, не говорю уже, что бы лучше, мы просто не сможем. Нет столько денег просто в стране. Да и время на разработку и доводку чего-то особенного может уйти непозволительно много.
Она сделана в Украине.