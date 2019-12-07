 Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун". ВIДЕО

Його опублікував "Український мілітарний портал", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нещодавно крилата ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун" успішно пройшла етап випробувань, під час яких здійснила політ у кілька сотень кілометрів заданим маршрутом і на заданих висотах, чим підтвердила свої льотні характеристики", - йдеться в коментарі до ролика.

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