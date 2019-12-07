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 Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун". ВIДЕО

У мережі з'явилося захоплююче відео польоту протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" та її супроводу винищувачем Су-27.

Його опублікував "Український мілітарний портал", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нещодавно крилата ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун" успішно пройшла етап випробувань, під час яких здійснила політ у кілька сотень кілометрів заданим маршрутом і на заданих висотах, чим підтвердила свої льотні характеристики", - йдеться в коментарі до ролика.

Дивіться також: Дніпровське КБ "Південне" розробило протикорабельну надзвукову ракету нового покоління. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164005
 
   
 Топ коментарі
 
Судя по масштабным выбросам сероводорода с территории Московского Улуса - ракета получилась правильная! Осталось провести испытания с боевой частью и можно запускать в производство...
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не треба гарну новину псувати зеленим лайном
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А теперь на минутку представим, что с 2014 года у власти зеленая, ватная мразота. Увидели бы мы "Нептун", "Вильха", "Богдана" и т.п.? Вопрос конечно же риторический.
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Мы бы увидели игру пипеткой на рояле перед ******
И последующее намазывание попы ваЗЕлином.
Как то так...
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От би ще десь на полігоні, скажімо, в Неваді провести зйомки ядерних випробовувань за участю наших військових! Щоб картинка у кацапів склалася ну, так як про Ізраїль. Увесь світ знає, що юридично Ізраїль безядерна країна, але ж і всім відомо, що ядерна зброя в іудеїв є! Тому і бздять, що-небудь сказати проти захоплення Палестини та розширення на схід. Думаю, після такого відоса кацапи ну, зовсім по-іншому вели себе не лише по відношенню до України, а й усього світу.
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припиніть дурнуваті "ура-патріотичні" фантазії!!
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] Стартова маса ракети - близько 870 кг, бойова частина важить 150 кг.[25] Цих характеристик достатньо для ураження бойових надводних кораблів і транспортних суден водотоннажністю до 5000 тон.[26]
Ракета має хрестоподібне складане крило.[4]

CONTRA

"Адмірал Григорович"
Водоизмещение 3830 тонн (стандартное)
4035 тонн (полное)

Залпу "Нептунів" вистачить і на максимум,що має рашка в Чорному Морі-
на ракетний есмінець "Москва" -11 490 т
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апропо,Хоча есмінець "Москва" має застарілу систему "Форт" і з 64 протиракетами,саме недосконалість радарної системи дає шанс,наприклад,одночасним пуском(24 ракети у залпі) з ОДНОЧАСНИМ підльотом до цілі навіть з двох НАЗЕМНИХ комплексів Нептун "накрити "Москву" пи..дою"...
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апропо..


щодо Пєтіної(ПЄтіних воєначальників) "ідеї " москітного флоту..

порівняйте ціну комплексу "Нептун" і Пєтіної "Гюрзи"(кажуть,пробивається 12-мм калібром)...
і порівняйте ефективність.

ПИтання будуть?
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У росії лише 3 (!!!) есмінця типу "Москви".
ВСЕ.
Імперія "видохлась"..

«Москва» (бывший - «Слава») - флагман Черноморского флота.
«Маршал Устинов» (бывший «Адмирал флота Лобов») - В строю [3], Северный флот.
«Варяг» (с 16 октября 1989 по 21 декабря 1995 года «Червона Украина») - флагман Тихоокеанского флота.

«Украина» (бывший «Комсомолец», с 23 марта 1985 по 20 марта 1993 «Адмирал флота Лобов») - в 1993 году вошёл в состав ВМС Украины будучи готовым на 95%.
В 2017 году Президент Украины (*** і ПАТРІОТ)Пётр Порошенко принял решение о демонтаже оборудования и продаже недостроенного крейсера на лом[4].


Пєтя Вирішив замінити на бронекатери"Гюрза"...
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Дурдуватий, а ти можеш пояснити, на йуха на озері Чорне море, чим воно є,Україні потрібний такий крейсер з величезним запасом ходу, який проектувався та будувався для океану?
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Хто там робив навал на наш буксир Яни Капу?
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Доработать бы её... Шоб летала не над водой, а над пересечённой местностью с огибанием!
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допрацювати би невидимість і швидкість..

Хоча і так непогано.

Морські цілі - малозахищені як на тепер ,відкриті і повільні..
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апропо..
радарна система "Форта" не бачить цілі нижче 25 м. )
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Испытания сначала над водой,потом над землёй.Всё по порядку.
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Щоб там кацапи не варнякали , але фактор "жимжим" за свої корита ще ніхто не відмінив .
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Низькорентабельний КБ "Луч" приватизувати. Як говорять деякі новоприбулі "ефективні менеджери" з соросової шобли ліберастів. На його землях в центрі Києва вийде збудувати надприбуткову філію ТРЦ "Більшовик".
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порохоботи.. у вас бурхливі фантазії..
і піна з рота...
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Тєк зєлі певно вже включили в його список під приватизцію "ефективними власниками" . Земля там дуже актуальня для ТРЦ , або житла . А на зєбілів і всю Україну вони болт поклали . Зєлєбєні .
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Отличное видео. Не хватает только финала с попаданием "Нептуна" в парашное корыто.Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" - Цензор.НЕТ 8724
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Вообще то на твоем фото попадание северокорейской ракеты в мишень
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если такая скорость , то ракета с истребителя их снимет легко
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Ракета с истребителя легко снимет любую крылатую ракету. А вот корабельное ПВО летящую на высоте 5 метров над поверхностью воды может и не успеть снять.
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на дозвуке поражение летящей ракеты средствами пыо корабля почти 93%
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Шикарное видео! Благодаря А. Турчинову за 5 лет Украина полностью восстановила высокоточное ракетостроение! Будем клепать врага -кацапов (мокселей/мокшан)
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Забыл Турчинову еще четыре "Ку" сделать! Смотри - вторая ракета в тебя...
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В рот тебя кпепать олень винторогий. Каждый день смотри видео как американцы на куски рвали элитный ватный спецназ возле н.с. Хишам. За 5 минут уничтожено более 200 русских иванов. А выжившие ватные псевдо-спецназовцы, бросив оружие бежали несколько км, ссыкуны русские.
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Высота полета пипец, тяжело будет заметить и что-то с ней успеть сделать.
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ЕЕ не надо замечать,на дозвуке ее перехватят в 10 км от корабля средства пво,а сопровождение будет примерно за 250 км.Я так понимаю ей же не по лодочкам и катерам хотят стрелять
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Вот вы спрашиваете - как можно сбивать крылатые ракете? Да вот так, подлетает сзади истребитель и расстреливает из пушки.
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Багато кацапи таких же дозвукових Томагавків в Сирії збили? Засікти як, в композитно-пластмасовому корпусі. З ЕПР на рівні чайки, на висоті 2м.
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У чайки нет горячего выхлопа турбореактивного движка.
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А много "томагавков" попало в кацапские базы или корабли?
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Российский эксперт о бездействии ПВО РФ в Сирии: В силу кривизны земной поверхности мы не можем достать крылатые ракеты

Всего по аэродрому было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк", 58 из которых достигли цели. Израильская "Имиджсат Интернешнл" (ISI) оценила последствия удара. По оценке экспертов ISI, 44 цели были поражены ракетами, некоторые из них - более чем одной ракетой.
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Не смеши - даже амеры засцали нанести удар по базу Хмэймим - а там самолеты стояли на стоянках в линию, как в 41-ом. А у нас забздели даже вертушку поднять по русским колоннам летом 2014 года. Начинать надо не оттуда, а с себя! Слабой бабе меч - обуза и источник повышенного травматизма!
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Да у вас кацапов попри трупаки тони спаленої техніки шо бачить весь світ, токо обсерон шо з новоросієй, шо з томагавками, шо з наступом за єфрат - зразу "нас там нєт". Теж з хемеймім, твоєю, поки ціла, "ви там єсть", коли розібють - "нас там нєт".
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В рот тебя кпепать олень винторогий. Каждый день смотри видео как американцы на куски рвали элитный ватный спецназ возле н.с. Хишам. За 5 минут уничтожено более 200 русских иванов. А выжившие ватные псевдо-спецназовцы, бросив оружие бежали несколько км, ссыкуны русские.
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Правильно пише.
Гаюлий Серега

Не смеши - даже амеры засцали нанести удар по базу Хмэймим - а там самолеты стояли на стоянках в линию, как в 41-ом. А у нас забздели даже вертушку поднять по русским колоннам летом 2014 года. Начинать надо не оттуда, а с себя! Слабой бабе меч - обуза и источник повышенного травматизма!
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для цього ьреба знати де вона буде летіти і летіти за нею, а літак не автомобіль швиико не розверненшся
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Музыка как в российских мультиках - нет шоб хорошему композитору, типа Поля Мориа заплатить за "Оду радости"...
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путин сдохнет а параша распадется, верно сынок?
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ее нужно как израильтяне сразу делать среднего радиуса, с разгонным блоком до 10 макс выводя на гиперзвук, и ставить тактическую 5 килотонн ядерную боеголовку (как опцию, или ставить под ядерную тактику стандарта НАТО) - чтобы в случае чаво впахать ядерной ********* тактикой до сибири
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Сначала нужно сделать ту самую, хотя б на килотонну! А поом можно и с гастарбайтерами в Москву доставлять...
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Кацап, не пылай ты так сильно, не пылай, скоморох казламордый...
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Вот эта ракета на истребителе (под левым крылом).
Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" - Цензор.НЕТ 2080
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Этож расейский самолёт, ты че зраду лепишь
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Какая разница? Можно значит и на наш повестить. Обе ракеты однотипны - родом из совкового прототипа 80-х годов прошлого века, только кацапы лет на 20 раньше её допилили.
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Скоріше перепилили спіжжений американський Гарпун.
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Хоча потім вони розвинули далі цей проект до габаритних ракет П-700, П-800 у яких вже швидкість 2-4 Маха, але і ймовірність виявлення більша.
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Как раз нет. П-700 принят на вооружение значительно раньше Х-35.
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молодцы.и ядерное восстановим.дело времени
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" Time is money" в переводе на украинский звучит "Час, чкий ми маємо - це гроші, яких у нас немає!"
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денег нет на яо,ну если около триллиона есть ,то да скоро
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Дорого такую ракету использовать - это та же авиационня бомба ФАБ-500, только в десятки, если не сотни, раз дороже. Томагавки эффективны только с ядерным наконечником. А за те деньги, сколько такая ракета стоит, можно местное население подкупить, чтобы они охрану напоили, объект спалили и по кирпичам разнесли по домам.
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Что мешает сейчас подкупить население Донбасса??
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Стратег, твою мать. Один вражеский эсминец стоит в сотни раз дороже, так что если, скажем, три такие ракеты его уничтожат, то это уже супервыгодно даже по деньгам, не говоря уж о военных выгодах.
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Три не уничтожат. На эсминец нужно минимум ракет 10 в залпе.
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На американский да, на российский и двух хватит.
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У кацапов нет эсминцев в Чёрно море ("Москва" не на ходу - ожидает ремонта).
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Одной хватит . Вспомни английский "Шеффилд" , в которьій попала одна "Єкзосет".
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У англичан было очень слабое ПВО/ПРО, в них попадали даже неуправляемые аргентинские бомбы.
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"Шеффилд" на то время бьіл суперсовременньім єсминцем , но ему хватило попадания ОДНОЙ ПКР "Єкзосет", я про поражающую способность ракетьі.
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Ну так-то да. Если удачно попасть, можно и авианосец одной ракетой завалить. Но я как раз про противоракетную оборону кораблей писал, а не про их бронирование и живучесть.
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Я то стратег, и понимаю, что для того, чтобы уничтожить только отданные москалям в 2014 году корабли, нужно будет три десятка таких ракет...
Да и вообще - об чем мы говорим - нужно военнообязанным оружие раздать и чтобы москали про это знали! А мы блин письками меряемся. как в детсом садике, в туалете, когда нянечка не смотрит...
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Обычная вполне ПКР на уровне мировых аналогов. Сопоставима с такими ракетамии, как Пингвин, Гарпун, Экзосет и подобные.

Вполне годится для поражения не особо защищённых кораблей и наземных целей.
Да, это не последняя новинка в плане характеристик, ни и таким оружием вполне можно воевать. Конструкторы просто здраво оценили свои силы и сделали рабочий вариант.
Создать сейчас что-то очень современное, на уровне хотя-бы П-800, не говорю уже, что бы лучше, мы просто не сможем. Нет столько денег просто в стране. Да и время на разработку и доводку чего-то особенного может уйти непозволительно много.
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Если по морской цели стрелять не одной такой ракетой, а парой, вероятность поражения достигает почти 100%. В ПВО при борьбе с воздушными целями это обычно так.
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Это зависит от ПВО корабля. Современный эсминец или крейсер с парой таких ракет справится. Конечно, чем больше ракет на одну цель, тем вероятность уничтожения цели выше. Но на счёт 100% я бы не говорил.
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Тут такое дело! Стоимость такой крылатой ракеты по сравнению со стоимостью корабля, который она может утопить, несоизмеримо низкая. Вспомните, как во время войны за Фолкленды аргентинская ракета Эзосет французского производства утопила суперсовременный на то время британский эсминец Ковентри.
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У этой ракеты, есть один огромный плюс.
Она сделана в Украине.
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С одной стороны никогда не испытывал приятных эмоций от оружия. Его предназначение убивать людей. Но как горбатого могила исправит, так кацапов только ракета.... к сожалению
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Шикардос Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" - Цензор.НЕТ 7740 Зеленский, прекрати разваливать Армию Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" - Цензор.НЕТ 9291
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Ему сам Павло Дурда помогает, боюсь все у него получится
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От КБ"Южного" должньі бьіть более продвинутьіе ракетьі...
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