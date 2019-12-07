 Злодія в законі Гегу Озургетського, якого раніше видворяли з України, затримали на Київщині. ВIДЕО

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронцям надійшла інформація, що на територію України незаконно прибув злодій у законі Гега Озургетський, також відомий як Гега Модебадзе. За даними поліцейських, 44-річний громадянин Грузії приїхав у країну з єдиною метою: об'єднати молодь у злочинні групи і з їхньою допомогою дестабілізувати криміногенну ситуацію в столичному регіоні.

Після затримання Озургетського помістили в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Вирішується питання про його примусове видворення.

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Варто зазначити, що в лютому 2018-го правоохоронці вже затримували цього злодія в законі, якого згодом було депортовано до Туреччини із забороною в'їзду на територію України. У 2014 році його "коронували" в Греції. Також неодноразово він відбував покарання за скоєння майнових злочинів на території РФ.