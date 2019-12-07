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Все про:злодій у законі (136) Київська область (1077) Нацполіція (8617)

 Злодія в законі Гегу Озургетського, якого раніше видворяли з України, затримали на Київщині. ВIДЕО

На Київщині поліцейські затримали злодія в законі на прізвисько Гега Озургетський, якого в лютому 2018 року вже видворяли з України із забороною на в'їзд терміном на три роки.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронцям надійшла інформація, що на територію України незаконно прибув злодій у законі Гега Озургетський, також відомий як Гега Модебадзе. За даними поліцейських, 44-річний громадянин Грузії приїхав у країну з єдиною метою: об'єднати молодь у злочинні групи і з їхньою допомогою дестабілізувати криміногенну ситуацію в столичному регіоні.

Після затримання Озургетського помістили в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Вирішується питання про його примусове видворення.

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Варто зазначити, що в лютому 2018-го правоохоронці вже затримували цього злодія в законі, якого згодом було депортовано до Туреччини із забороною в'їзду на територію України. У 2014 році його "коронували" в Греції. Також неодноразово він відбував покарання за скоєння майнових злочинів на території РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164001
 
 
 Топ коментарі
 
Может уже начать им как то более доходчиво объяснять , что они нежелательные гости , а не просто за государственный счет отправлять обратно ?
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Раді конче необхідно приймати закон про кримінальну відповідальність для особи в статусі злодій в законі.. Років 10 ув'язнення в зоні , в котрій будуть утримуватись лише такі особи - назавжди відіб'є у них бажання мандрувати Україною..
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этим чертям носатым перед выдворением нужно большими буквами на лбу выбивать слово "петух" Вор в законе Гега Озургетский, которого ранее выдворяли из Украины, задержан на Киевщине - Цензор.НЕТ 5424
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Может уже начать им как то более доходчиво объяснять , что они нежелательные гости , а не просто за государственный счет отправлять обратно ?
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топить в Днепре потихоньку.....если по нормальному не понимают
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Раді конче необхідно приймати закон про кримінальну відповідальність для особи в статусі злодій в законі.. Років 10 ув'язнення в зоні , в котрій будуть утримуватись лише такі особи - назавжди відіб'є у них бажання мандрувати Україною..
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Надо и чем быстрее тем лучше...но меня другое забавляет как непримеримый борец за денежные знаки пан Бутусов соблюдает режим тишины относительно поданого Президентом закона...конечно можно подумать что ЮБ не хочет спугнуть воров раньше времени, но всё гораздо проще, у порохнявых случится истерика да и воры могут стать главными спонсорами майдана, с ними надо дружить! Воровской майдан это так мило!!!!
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это верно но тогда шла речь о другой касте воров, "воры на доверии", да и банды у них по более будут, а каждый кто за них голосует может считаться соучастником!
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к чему такие новости?? лучше расскажите сколько построили или рабочих мест создали, а то будни уголовного розыска - чес слово
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здесь сразу напрашиваются строки:
Я любив вас усіх та найбільше любив Україну,
Певно в цьому і є та найваща провина моя
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може хреновато выдворяете, если опять задержан в Украине?
тому кто написал "на Киевщине" руки переломать, а лучше с мозгами вместе....
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еще один ватан....
вас там в инкубаторе на москальщине строчят?
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А как правильно? На Вашингтонщине?
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Зараз всі вори в Україні зібралися.І всі до влади лізуть.
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та не - барыг всех уже зделали...
пришли чисто критальные люди - нарики и дрочуны.

и тетя соня с парикмахерской, шо на Отрадном - всегда зараза леворукая хреново стригла ,
но уже тоже депутат, шо не может не радовать.
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этим чертям носатым перед выдворением нужно большими буквами на лбу выбивать слово "петух" Вор в законе Гега Озургетский, которого ранее выдворяли из Украины, задержан на Киевщине - Цензор.НЕТ 5424
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а без очков))) я сначала даже вздрогнул...ну так похож...ну так похож... правда этот на 2 года старше))) но то таке... пришлось очки протирать ...и монитор)))))
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И как же он попал в Украину? Телепортировался?
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А потрібен був лише один закон,на довічне ув'язнення за належність до криміналу,і тоді жодної крадівської шушери в країні не залишилось.
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а еще лучше - расстрел. они все наркоманы неизлечимые.
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Всі без винятку "лімони" тобто ******* "злодії в законі" які прибувають на територію України за сприяння та за прямим завданням ФСБ РФ мають просто зникати безвісти. Ось так просто. Вїхав лімон і пропав. Зник безслідно. Це єдиний спосіб відбити охоту скурвлених паразитів влаштовувати в Україні кримінальний хаос і робити життя українців гіршим на користь *****. Це війна, придурки! Висилка ворога це капітуляція. "Якщо ворог не здається, то його знищують". Інакше ніяк.
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Ефективнішим буде сюжет на Ю-Туб , де кожного такого візитера в законі трахає волохатий мен в шкіряних обладунках з "Блакитної устриці" ..
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Вважаю "безслідне зникнення" більш гуманним актом. Ми ж не кацапи і не чурки - навіщо принижувати ворога і витрачати на це час, сили і засоби? Ефективність це мінімум зусиль і максимум результата. Невідомість жахає більше...
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Тек після такого неофіційного сюжету , інші "законники" не купуватимуть квитки до України . По іншому з такою мерзотою не справитись . Джігіти .
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Вже справлялися в славному місті Полтава. В 90-і туди припхалися чеченці. Творили повний беспрєдєл до того часу поки правоохоронці не створили групу яка ламала шию покидьку а труп кремувала. Потім ті хто приїздив "на розшуки пропавших" теж безслідно зникали. Через три місяці чеченці назавжди полишили Полтаву. Наскільки мені відомо, навіть зараз при слові "Полтава" чеченські та кавказські "злодії" нажахано і беззахисно пердять...
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Закон гамняний , тому й лізе в Україну всяка нечисть . Давали б пожиттєво , в одіночці , де тільки очко , шконка і табуретка , без права покидати камеру , свіданок , посилок , прогулок і тд. - хрен би лізли в Україну . Комусь це вигідно .
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Не страна, а проходной двор. Но зато сигареты в ЕС не пускаем! Грудью стоим. Злодія в законі Гегу Озургетського, якого раніше видворяли з України, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 562
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Срочно принимать Закон "О статусе вора в законе" и вносить изменения в КПК Украины и добавлять соответствующую статью до 20 лет с конфискацией. Их прижали на россии и в Грузии, так эти тараканы бегут к нам в Украину, а спецслужбы россии активно им в этом помогают, так как эти товарищи одним своим появлением дестабилизируют криминогенную обстановку не хуже ДРГ)
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сАбаков отпустил-запустил
медалька
и так 3 раза подряд
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Слава Лукашенко.Ни одного вора в законе нет в Беларуси и даже не заезжают.
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