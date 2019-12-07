 "Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте", - Кравчук розкритикував заклик "Євросолідарності", "Батьківщини" та "Голосу" вийти на Майдан. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте Україні... Тут працює не інтерес допомогти Україні, а ненависть до того, що вони ("Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". - Ред.) не при владі", - сказав Кравчук.
"Якщо ви хочете допомогти процесу, то проти кого цей протест? ...Якщо ви хочете об'єднатися, то пишіть документи, які б об’єднували. А ви пишете документи, які роз'єднують, і говорите, що український народ хоче висловити свою волю", - сказав Кравчук.
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Він наголосив, що коли канцлер Німеччини Ангела Меркель чи президент Франції Емманюель Макрона їдуть на переговори, люди не виступають проти, а навпаки, їх підтримують.
"Є президент, йому доручено, обраний народом, він підписує. Якщо він приїде і зрадить, тоді ви виходите. Я сам проголосую проти, щоб його від влади усунули", - додав експрезидент.
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Зі свого боку, лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук, який був одним із підписантів документа із закликом вийти на акцію 8 грудня, підкреслив, що вважає вихід на Майдан "виявленням громадянської позиції".
"Недаремно люди хочуть вийти і сказати свою позицію, не після, а заздалегідь, не вірячи, а для того, щоб показати ці "червоні лінії" і підтримати в певному сенсі (президента. - Ред.)", - зазначив Вакарчук.
Якась дивна Коституція... Писана "під себе"..
если у Макрыча прорезается голос, то значит из запоребрика пришел транш.
Ця політкомпанія буде мати багато ефективних, в межах закону і безпечних механізмів. Дієвість політкомпанії буде в її масовості і самоорганізованості
Теперь будет называться "Незнайку на Луну!"
Обманули в прошлый раз, будут делать попытки обмануть Украину и в этот раз.
Там лиш у Тимошенко є програма по збереженню землі і ГТС за українцями, зниженню тарифів і корупційних поборів. А "Червоні лінії"- це не програма. Правда в тому, що Порошенко з сцявком так само як СН хочуть рейдернути землю і торганути з москалями.
і приймати рішення по Зеленському.
Воно ж курва навіть не каже, чого туди їде1 І ніяких там таємних зустрічей з х-лом, все має бути в прямому ефірі
з верблюжатами
В США відкрились архіви, як Україну позбавляли статусу ядерної держави.
https://dt.ua/HISTORY/nevipravdane-blagorodstvo-332005_.html
но никогда нельзя соскрести с себя коммуниста
- никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;
- никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей;
- никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма Украине;
- никакого прекращения международных судебных процессов против России;????
Ведь именно об этом и говорил кравчук и даже ельзик с этим согласен и причина не в линиях а как и сказал кравчук "незгасла ненависть до того що вони не при владі" а я бі сказал по другому, "страх за то что придется отвечать за воровство", который они и переносят на таких как ты, при этом их страх вполне реален а ваш страх фантомен.
Дивно, як всякі шмарклі, котрих на той час навіть ще не висрали, варнякають тут щось на дідуся.
кількість коментарів вказує на те , що питання поставлене вірно.
яка школа Гкчп? краще б ти сама собі не вірила
краще помовч, як розумні люди говорять. зійдеш за розумного.
Перший тур: 5 714 034 голосів, другий тур: 13 541 528 голосів.
Через 13 з половиною мільйонів дебілів решта 27 мільйонів громадян України повинні мовчки спостерігати за втратою суверенітету, та й просто честі й гідності країни?
На першому турі проголосувало за Зеленського 30,24% - це 5714034 виборців ( +18). Це його виборці. Решта виборців проголосувала за інших 41 кандидата.
Якщо раніше була у виборчому бюлетені графа "Не піддержую жодного кандидата", зараз її прибрали.
Тому майже 2,5% прогосувавших виборців тупо зіпсували бюлетені.
На Україні в списках виборців на день виборів було близько 30 млн. виборців.
Мовляв, хто на нас нападе...
Будапештский меморандум
Дата подписания: 5 декабря 1994
Подписали: Леонид Кучма; Борис Ельцин; Джон Мейджор; Билл Клинтон
Вступление в силу: с момента подписания
Напоминаю еще раз годы правления Кучмы -
Срок президентства: 19 июля 1994 г. - 23 января 2005 г.
Дата подписания Меморандума: 5 декабря 1994 г.
Петиков обидели!!!
Порохоботы подняты во все штыки
Нужно срочно заплевать Леонида Макарыча
Йде війна, а воно намагається вибити зброю з наших рук.
Яким чином?
Не бійтесь мітингів. Це ВОЛЯ НАРОДУ.
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Неправда.Непроплаченный митинг,это воля народа,а когда речь идёт о палатках и биотуалетах,это говорит ,что у митинга есть спонсоры,которые преследуют собственные цели.Вот вы пойдёте и в какой-то момент поймёте,ведь я не для этого сюда пришла,но ваше мнение уже никого интересовать не будет.
фото палаток давай.
Що прикрого для себе ви з Кравчуком в цьому вбачаєте ?
Не смішіть мене
Міхо, який сам торочив про неможливість договорняків з фуйлом, бо та істота їх не виконує, і він знає з власного досвіду втрачених територій ?
Про що той пан говорив ? А ?
"Мы поддерживаем нашего президента в этом,в этом и в этом.",
тем более,что он неоднократно говорил о своей позиции.
Вся беда,что акцию планируют не как поддержка и что может произойти во время акции никто не знает.Достаточно какой-нибудь провокации и чем это закончится?
Кто будет в ответе.
Все рівно їх не більше восьми процентів................. з ублюдками - десять.