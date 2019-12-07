 "Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте", - Кравчук розкритикував заклик "Євросолідарності", "Батьківщини" та "Голосу" вийти на Майдан. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте Україні... Тут працює не інтерес допомогти Україні, а ненависть до того, що вони ("Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". - Ред.) не при владі", - сказав Кравчук.

"Якщо ви хочете допомогти процесу, то проти кого цей протест? ...Якщо ви хочете об'єднатися, то пишіть документи, які б об’єднували. А ви пишете документи, які роз'єднують, і говорите, що український народ хоче висловити свою волю", - сказав Кравчук.

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Він наголосив, що коли канцлер Німеччини Ангела Меркель чи президент Франції Емманюель Макрона їдуть на переговори, люди не виступають проти, а навпаки, їх підтримують.

"Є президент, йому доручено, обраний народом, він підписує. Якщо він приїде і зрадить, тоді ви виходите. Я сам проголосую проти, щоб його від влади усунули", - додав експрезидент.

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Зі свого боку, лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук, який був одним із підписантів документа із закликом вийти на акцію 8 грудня, підкреслив, що вважає вихід на Майдан "виявленням громадянської позиції".

"Недаремно люди хочуть вийти і сказати свою позицію, не після, а заздалегідь, не вірячи, а для того, щоб показати ці "червоні лінії" і підтримати в певному сенсі (президента. - Ред.)", - зазначив Вакарчук.