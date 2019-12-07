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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кравчук (180) протест (1043) Батьківщина (363) Голос партія (107) Європейська Солідарність (180)

 "Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте", - Кравчук розкритикував заклик "Євросолідарності", "Батьківщини" та "Голосу" вийти на Майдан. ВIДЕО

Перший президент України Леонід Кравчук не підтримує представників фракцій "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", які закликали українців вийти на Майдан 8 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте Україні... Тут працює не інтерес допомогти Україні, а ненависть до того, що вони ("Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". - Ред.) не при владі", - сказав Кравчук.

"Якщо ви хочете допомогти процесу, то проти кого цей протест? ...Якщо ви хочете об'єднатися, то пишіть документи, які б об’єднували. А ви пишете документи, які роз'єднують, і говорите, що український народ хоче висловити свою волю", - сказав Кравчук.

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Він наголосив, що коли канцлер Німеччини Ангела Меркель чи президент Франції Емманюель Макрона їдуть на переговори, люди не виступають проти, а навпаки, їх підтримують.

"Є президент, йому доручено, обраний народом, він підписує. Якщо він приїде і зрадить, тоді ви виходите. Я сам проголосую проти, щоб його від влади усунули", - додав експрезидент.

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Зі свого боку, лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук, який був одним із підписантів документа із закликом вийти на акцію 8 грудня, підкреслив, що вважає вихід на Майдан "виявленням громадянської позиції".

"Недаремно люди хочуть вийти і сказати свою позицію, не після, а заздалегідь, не вірячи, а для того, щоб показати ці "червоні лінії" і підтримати в певному сенсі (президента. - Ред.)", - зазначив Вакарчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164000
 
   
 Топ коментарі
 
старое коммунистическое чмо вылезло из под дивана. Чувак, тебе черти прогулы пишут, а ты все по студиям скачешь
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А Кравчук у свій час дуже Україні допоміг. Так допоміг, що досі допомогу відчутно.
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ти задав питання тролякі, яку відповідь ти від нього очікуєш?
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у вас за поребриком, за звичай такі питання вирішують в сортирі
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Зараз є Конституція і вибори. Ще з часів Володимира, а потім Пилипа Орлика Конституція. Через кілька років хто хочу може проголосувати за іншого Президента.
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Тобто висловити йому свою недовіру шляхом мирних зібрань (читай Конституцію) ми не взмозі? І запропонувати повернути булаву, скласти повноваження і піти у відставку ми теж не можемо?
Якась дивна Коституція... "Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте", - Кравчук розкритикував заклик "Євросолідарності", "Батьківщини" та "Голосу" вийти на Майдан - Цензор.НЕТ 8389 Писана "під себе"..
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То про мирні. А це про свинопсевдомайдани.
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Приходь 9-го на Майдан... Почуєш шо кажуть люди про твого "..нормального, ********* Президента.."
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це старе комуняцьке багно допатякається до того що буде бовтатись на гілляці.
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Пока влада не наказала попередникив это один и тот же хамелион.Юля исключение подтверждающее правило.Тест один,если попередники не сидят с косфикацией то на манеже одни и те же.
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Посадить всех кто работал везде от ВР, Кабмин, Министерства, АП, обл-рай-гос администрации, Прокуратуре, Милиции, Судах...? Или кого то оставить?
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Народная примета:
если у Макрыча прорезается голос, то значит из запоребрика пришел транш.
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В Україні зараз перший нормальний, ******** Президент, не ордінський комуняка. Ця орда, що терорищує Україну вже років з 1000, хоче реваншу. Думаю, що Український народ при всіх своїх вадах вже набрався достатньо мудрощі і розуму щоб знову не стати лохами за чиїсь персональні ординські багатсьтва.
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В А З -06 (шестерка) на ростовской регистрации.
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Вот скотина! Здравствуй, старость, где же мудрость?(с) Это совсем надо без совести быть, чтобы говорить, что Голос и ЕС - желают зла стране. А зелёная шобла, ложащаяся по одному рашку,конечно, желает добра.
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Не обов'язково всім виходити на Майдан. В разі несприйняття дій Зеленського в українців є можливість почати загальноукраїнську політкомпанію "Зєлю геть! Дострокові!".
Ця політкомпанія буде мати багато ефективних, в межах закону і безпечних механізмів. Дієвість політкомпанії буде в її масовості і самоорганізованості
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Ти ж до досракових уже 28 років закликаєш. І що, діє?
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Так я ж закликаю до мирних протестів. Виключно до мирних. До потужного і зрілого громадянського суспільства, що є гарантією демократичної системи вільних людей. Бо як може бути успішним суспільство, якщо люди продають свою совість в мережах, або виходять на мітінги по наказу керівництва бюджетних закладів?
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Голосовал за этого клоуна, а теперь хочешь перевыборов)))) Ты лох или нелох?
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Батько "Економіки в Тіні" знов виліз на замовлення рашки відробляти ********. Бо на гачку в рашковського кдб по саму печінку.
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"Украина без Кучмы" - сработало неплохо.
Теперь будет называться "Незнайку на Луну!"
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Кучма вспомнил предупреждение Миттерана по поводу подписантов Будапештского меморандума: Молодой человек, они вас обманут.
Обманули в прошлый раз, будут делать попытки обмануть Украину и в этот раз.
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все правильно Кравчук говорить: об`єднана опозиція має висувати позитивні тези, котрі об'єднують суспільство.
Там лиш у Тимошенко є програма по збереженню землі і ГТС за українцями, зниженню тарифів і корупційних поборів. А "Червоні лінії"- це не програма. Правда в тому, що Порошенко з сцявком так само як СН хочуть рейдернути землю і торганути з москалями.
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а виходити на Майдан- ОБОВ'ЯЗКОВО
і приймати рішення по Зеленському.

Воно ж курва навіть не каже, чого туди їде1 І ніяких там таємних зустрічей з х-лом, все має бути в прямому ефірі
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Мало хто вдіяв Україні стільки шкоди як цей старий козел!
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Так у цього старого козла ст старечий маразм.
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Ця комуністична падлюка здала Україну після проголошення Незалежності. Щойно Верховна Рада проголосувала Акт про Незалежність, Кравчук, як голова ВР виніс його на референдум з надією, що більшість українців проголосує проти. А коли 1 грудня 1991 року майже 93% проголосували "ЗА" Незалежність, цей московський лакей рівно через сім днів здав Україну Єльцину, 8 грудня 1991 року створивши у Біловезькій пущі СНД, з якого Україна досі не може вилізти. А потім була здача ядерної зброї в обмін на пусті обіцянки. Цю падлюку судити мало.

В США відкрились архіви, як Україну позбавляли статусу ядерної держави.
https://dt.ua/HISTORY/nevipravdane-blagorodstvo-332005_.html
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Кравчук прав в том,что Украина не едина и в этом беда и позор Украины
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Та в цьому і надія, що Україна збережеться. Якби ми були такі єдині як у криму чи на донбасі, то нас би вже не було
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ця стара сволота невідчувае ніякого сорому ні пред нацією, ні перед нащадками. За гроші готовий виступати будь де і будь на якому каналі.
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А що ти хотів від жидівського хлопчика який в роки війни прибився до родини українців ?
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можно выдавить из себя раба,

но никогда нельзя соскрести с себя коммуниста
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С какой из "красных линий" несогласен ты ЛИЧНО?
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- Никаких компромиссов по унитарности государства и никакой федерализации;
- никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;
- никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей;
- никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма Украине;
- никакого прекращения международных судебных процессов против России;????
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Тебе не кажется что ты бьешся лобом в открытую дверь?
Ведь именно об этом и говорил кравчук и даже ельзик с этим согласен и причина не в линиях а как и сказал кравчук "незгасла ненависть до того що вони не при владі" а я бі сказал по другому, "страх за то что придется отвечать за воровство", который они и переносят на таких как ты, при этом их страх вполне реален а ваш страх фантомен.
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Стара , тупа перзота, яка перша зрадила і обікрала Україну. Ти не маєш права навіть відкривати свого смердючого рата.
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Кравчук провів Референдум про Незалежність і втілив його. А також післав нах ГКЧП, за що міг легко життя позбутися
Дивно, як всякі шмарклі, котрих на той час навіть ще не висрали, варнякають тут щось на дідуся.
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і вся хоботня путіна-пораша дивіться, як дружно забрехала
кількість коментарів вказує на те , що питання поставлене вірно.
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Кравчук ФСБшна тварюка возглавил протест видя что украинцы востали против Кремля!! "Не можешь придушить протест,возглавь его и управляй сдачей интересов страны,что это **** Кравчук -коммунист и делал вместе с Кучмой и Януковичем!!! Украина белее 20 лет была под управлением Кремля,потому и не было реформ и развития!
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Пригадую його воплі що московія без України не протягне, а якщо Україна накриється то московіти згинуть....довгенько плутав ,..... Вірити не можна. генетика і школа гкчп.
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за масковію абідна?
яка школа Гкчп? краще б ти сама собі не вірила
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Через це падло Чорноморський флот дістався Росії. Після проголошення Незалежності ЧФ, який базувався у Севастополі повинен був залишитись Україні, моряки ЧФ готові були присягнути на вірність Україні. Делегація від ЧМ на чолі з тодішнім командувачем Касатоновим приїхала до Києва, щоб узгодити з Кравчуком. Він делегацію не прийняв, в АП сказали чекайте, чекали тиждень, прийшли в АП а їм кажуть: "Їдьте в Крим і чекайте, ми вас повідомимо". Касатонов з пересердя набирає телефон Єльцина і питає, що нам робити, Кравчук не хоче у нас приймати присягу". П'яний Єльцин йому відповів: "Тагда прієзжай в Маскву, ми подимєм на флоте андрєєвскій флаг", Касатонов з делегацією сідає в поїзд і на Москву. А Україні дістались ті підрозділи, які відмовились присягати росії.
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а ти де був? чому не кричав?
краще помовч, як розумні люди говорять. зійдеш за розумного.
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Президент, обраний народом, пилять???

Перший тур: 5 714 034 голосів, другий тур: 13 541 528 голосів.

Через 13 з половиною мільйонів дебілів решта 27 мільйонів громадян України повинні мовчки спостерігати за втратою суверенітету, та й просто честі й гідності країни?
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Підтримую.
На першому турі проголосувало за Зеленського 30,24% - це 5714034 виборців ( +18). Це його виборці. Решта виборців проголосувала за інших 41 кандидата.
Якщо раніше була у виборчому бюлетені графа "Не піддержую жодного кандидата", зараз її прибрали.
Тому майже 2,5% прогосувавших виборців тупо зіпсували бюлетені.
На Україні в списках виборців на день виборів було близько 30 млн. виборців.
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Але тут пропердів голос "ведмедчука", він же комуняцька мерзота "кравчук"...
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Угораздило же украинцев в своё время за этого урода проголосовать, а не за Черновола. "Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте", - Кравчук розкритикував заклик "Євросолідарності", "Батьківщини" та "Голосу" вийти на Майдан - Цензор.НЕТ 5430
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Кравчук переконував що і війни не буде.
Мовляв, хто на нас нападе...
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Нехай розкаже як його Будапештський меморандум допоміг Україні, старий комуняцький пердун!
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Для тех кто в танке!

Будапештский меморандум
Дата подписания: 5 декабря 1994
Подписали: Леонид Кучма; Борис Ельцин; Джон Мейджор; Билл Клинтон
Вступление в силу: с момента подписания
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Для тих хто не дуже розуміється в функціях президента: на той час Кравчук був президентом і гарантом конституції і без його згоди нічого не було б підписано.
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Надо было меньше прогуливать уроки...
Напоминаю еще раз годы правления Кучмы -

Срок президентства: 19 июля 1994 г. - 23 января 2005 г.

Дата подписания Меморандума: 5 декабря 1994 г.
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Так, я трохи попутав історичні події. Мабуть за те що Кравчук дуже вже виправдовував цей меморандум. Але посилатися на мої прогуляні уроки нн слід, маючи під боком вікіпєдію.
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Термин "Меморандум" (будапештский, или не будапештский) переводится как памятная записка! Никто, ничего Украине в Будапеште не гарантировал!
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Кучма підптсав срану записку і за це відмовився від ядерної зброї - типовий "НЕЛОХ"!
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А почему старый цоп не рассказывает, как продавал и вывозил Украину в 90-х. Хакнув ее на уровень дна.
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Караул!!!
Петиков обидели!!!
Порохоботы подняты во все штыки "Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте", - Кравчук розкритикував заклик "Євросолідарності", "Батьківщини" та "Голосу" вийти на Майдан - Цензор.НЕТ 9649
Нужно срочно заплевать Леонида Макарыча "Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте", - Кравчук розкритикував заклик "Євросолідарності", "Батьківщини" та "Голосу" вийти на Майдан - Цензор.НЕТ 9649
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Бо Макарович наразі працює проти країни. Свідомо чи несвідомо.
Йде війна, а воно намагається вибити зброю з наших рук.
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Таким. Робить з нас покірних телят, які підуть на заклання.
Не бійтесь мітингів. Це ВОЛЯ НАРОДУ.
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Не бійтесь мітингів. Це ВОЛЯ НАРОДУ.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Неправда.Непроплаченный митинг,это воля народа,а когда речь идёт о палатках и биотуалетах,это говорит ,что у митинга есть спонсоры,которые преследуют собственные цели.Вот вы пойдёте и в какой-то момент поймёте,ведь я не для этого сюда пришла,но ваше мнение уже никого интересовать не будет.
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ти вже здійснив рейд по туалетах ?
фото палаток давай.
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Хіба це погано, якщо збируться люди і продемонструють світові, що країна буде відстоювати свою державність ?
Що прикрого для себе ви з Кравчуком в цьому вбачаєте ?
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Петя і державність?!
Не смішіть мене
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А хто у вас державник ?
Міхо, який сам торочив про неможливість договорняків з фуйлом, бо та істота їх не виконує, і він знає з власного досвіду втрачених територій ?
Про що той пан говорив ? А ?
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Конечно хорошо,если они выйдут и скажут
"Мы поддерживаем нашего президента в этом,в этом и в этом.",
тем более,что он неоднократно говорил о своей позиции.
Вся беда,что акцию планируют не как поддержка и что может произойти во время акции никто не знает.Достаточно какой-нибудь провокации и чем это закончится?
Кто будет в ответе.
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Те, кто между позором и войной выбирают позор, в конце концов, получают и то, и другое.
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Это позиция СДПУ-О или это позиция Кравчука?
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Нє-є-є! Маємо бути зеленими вівцями!...
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А мог бы сидеть на нарах, а не выступать по телевизору...
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Отвратительная лицемерная деменциозная старикашка этот Кравчук со своей тупой демагогией)) И Арахмания с выпученными глазами задающая глупые вопросы "А сего вы не то, а чего вы не сё"... Придет время, Арахмания, и тебя спросят, почему вы не сделали, что обещали и что были должны, что тогда кукарекать будешь?
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Та нехай ідуть................
Все рівно їх не більше восьми процентів................. з ублюдками - десять. "Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте", - Кравчук розкритикував заклик "Євросолідарності", "Батьківщини" та "Голосу" вийти на Майдан - Цензор.НЕТ 1175
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ВИнторогий ждёшь ацвабадителей козломордый??
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Послушаешь и думаешь - или то ещё его мысли, или уже болезнь ? Ну почему в таком возрасте не відпочивати, радіти внукам та правнукам, ну сходил бы в гости к Филарету, поделились бы между собой о чём наболело.
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С майдана отправляйте этих проплаченных попрохоботов в Иловайск, посмотрим на этих патриотов.
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А ты чего тут заблудилась русишвайка? У тебе на засРашке все проблемы решены?
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Кравчук вьівел на чистую воду политических банкротов , типа Палубия. Жалко , Порошенко увильнул от прямого єфира. А вот что мне совершенно непонятно , как попала в єту гоп-компанию Тимошенко? Не ожидал...
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О головний помічник України, секретар ЦК КПУ в минулому, з'явився. Де друга Франція, сиве падло?
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Мокшанская ботва беснуется под видео на Youtube))
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Хорошо помню как эта падаль комсомольская в своё время топила за Януковича аж усералось.
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На могиле Кравчука установят большую ржавую "кравчучку".
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вафельная бригада,а точнее свора,опять получила от Шоколадного команду ФАС
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