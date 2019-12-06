 "Вибачте за нього", - казахстанський художник Ахмедьяров прийшов до посольства України в Нур-Султані просити вибачення за слова Токаєва про Крим. ВIДЕО

Журналістам Ахмедьяров сказав, що прийшов просити вибачення у народу України за нещодавні слова президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва про Крим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Азаттык.

Асхату Ахмедьярову не дозволили розгорнути плакат під стінами посольства. Майже відразу його схопили співробітники спеціалізованої служби охорони, які вирвали з його рук плакат. Представники посольства, що вийшли, попросили присутніх біля посольства відійти від входу. Вони відмовилися коментувати подію.

Прибулий до місця патруль не став затримувати Ахмедьярова. Він поїхав на своїй машині. Плакат йому не повернули. Поліція із заявами не виступила.

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Зображення осла, що нагадує президента Казахстану Токаєва, на плакаті Ахмедьярова, імовірно, є відсиланням до заяви глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, який, коментуючи слова Токаєва про те, що "анексія - це занадто важке слово стосовно Криму", вжив кримськотатарське прислів'я "Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz..." ("Наші діди говорили: осел не стане конем...").

"Сьогодні мені не дали провести одиночний пікет перед посольством України. Ось цей плакат вирвали в мене з рук поліцаї. Напис українською висловлює мою (нашу) незручність за президента Токаєва, і перекладається: "Вибачте за нього". Виходить що президент від імені народу КЗ може в інтерв'ю німецькому виданню не визнати анексію Криму путінською Росією, це обурливо! Я своїм дійством спробував заперечити цю думку, і прошу вибачення за нього в українського народу (на плакаті Токаєв асоціюється мною із сірим віслюком)", - заявив Ахмедьяров.

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Водночас користувачі соціальних мереж запустили флешмоб після висловлювань президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва про Крим. В Instagram і Twitter публікують фото плаката з головою осла, з яким напередодні вийшов на пікет у Нур-Султані казахстанський художник Асхат Ахмедьяров, щоб попросити вибачення у народу України. Також користувачі ставлять хештег "#вибачтезанього"​, саме цей напис був на плакаті Ахмедьярова.







