EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  3720  51
Все про:Казахстан (100) протест (1043) флешмоб (66) Токаєв (8)

 "Вибачте за нього", - казахстанський художник Ахмедьяров прийшов до посольства України в Нур-Султані просити вибачення за слова Токаєва про Крим. ВIДЕО

Казахстанський художник Асхат Ахмедьяров 5 грудня вийшов до будівлі посольства України в Нур-Султані з плакатом з написом українською мовою: "Вибачте за нього" і малюнком із зображенням голови осла, що нагадує президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Журналістам Ахмедьяров сказав, що прийшов просити вибачення у народу України за нещодавні слова президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва про Крим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Азаттык.

Асхату Ахмедьярову не дозволили розгорнути плакат під стінами посольства. Майже відразу його схопили співробітники спеціалізованої служби охорони, які вирвали з його рук плакат. Представники посольства, що вийшли, попросили присутніх біля посольства відійти від входу. Вони відмовилися коментувати подію.

Прибулий до місця патруль не став затримувати Ахмедьярова. Він поїхав на своїй машині. Плакат йому не повернули. Поліція із заявами не виступила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією", - президент Казахстану Токаєв

Зображення осла, що нагадує президента Казахстану Токаєва, на плакаті Ахмедьярова, імовірно, є відсиланням до заяви глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, який, коментуючи слова Токаєва про те, що "анексія - це занадто важке слово стосовно Криму", вжив кримськотатарське прислів'я "Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz..." ("Наші діди говорили: осел не стане конем...").

"Сьогодні мені не дали провести одиночний пікет перед посольством України. Ось цей плакат вирвали в мене з рук поліцаї. Напис українською висловлює мою (нашу) незручність за президента Токаєва, і перекладається: "Вибачте за нього". Виходить що президент від імені народу КЗ може в інтерв'ю німецькому виданню не визнати анексію Криму путінською Росією, це обурливо! Я своїм дійством спробував заперечити цю думку, і прошу вибачення за нього в українського народу (на плакаті Токаєв асоціюється мною із сірим віслюком)", - заявив Ахмедьяров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посла Казахстану Ордабаєва викликали в МЗС і висловили стурбованість позицією його країни щодо окупації Криму, - МЗС

Водночас користувачі соціальних мереж запустили флешмоб після висловлювань президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва про Крим. В Instagram і Twitter публікують фото плаката з головою осла, з яким напередодні вийшов на пікет у Нур-Султані казахстанський художник Асхат Ахмедьяров, щоб попросити вибачення у народу України. Також користувачі ставлять хештег "#вибачтезанього"​, саме цей напис був на плакаті Ахмедьярова.

Вибачте за нього, - казахстанський художник Ахмедьяров прийшов до посольства України в Нур-Султані просити вибачення за слова Токаєва про Крим 01
Вибачте за нього, - казахстанський художник Ахмедьяров прийшов до посольства України в Нур-Султані просити вибачення за слова Токаєва про Крим 02
Вибачте за нього, - казахстанський художник Ахмедьяров прийшов до посольства України в Нур-Султані просити вибачення за слова Токаєва про Крим 03
Вибачте за нього, - казахстанський художник Ахмедьяров прийшов до посольства України в Нур-Султані просити вибачення за слова Токаєва про Крим 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163875
 
   
 Топ коментарі
 
Всё как в Мордоре и Беларуси,одиночный пикет хранит опасность для окружающих или это запрещено?Зебилы хотите так жить или это ещё не "хуже не будет" ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Всё как в Мордоре и Беларуси,одиночный пикет хранит опасность для окружающих или это запрещено?Зебилы хотите так жить или это ещё не "хуже не будет" ?
 показати весь коментар
 
 
Замість того щоб підтримати презедента ви висловлюєте негатив і вводите його в дипресію! Як він зможе вести перемовини з кгбістом і лояльними до нього Макроном і Меркель? "Вибачте за нього", - казахстанский художник Ахмедьяров пришел к посольству Украины в Нур-Султане просить прощения за слова Токаева о Крыме - Цензор.НЕТ 7941
 показати весь коментар
 
 
Порохоботику нужна печенька. У нас много лет можно выйти на любую площадь в любом кол-ве и говорить что угодно и про кого угодно. Морально это приятно, вот только на хлеб не намажешь.
 показати весь коментар
 
Сейчас можно у нас,тебе говорят когда с мордором сблизятся,и будет тебе ни хлеба ни масла ни свободы,кацапы по твоему жируют?защищаещ мусорский произвол?,и смените методички если ктото против власти то порохоботы,я на твоего пороха клал также как и на зебила
 показати весь коментар
 
 
казахи як не крути але змушують місцевих урусов вчити казахську.. інакше кирдик з роботою
 показати весь коментар
 
 
в наши времена у некоторых людей есть совесть..., это дорогого стоит...
 показати весь коментар
 
 
Хороший ты человек, понимающий что к чему. Молодец! Успехов тебе!
 показати весь коментар
 
 
Наверно они следят за этим художником. "Вибачте за нього", - казахстанський художник Ахмедьяров прийшов до посольства України в Нур-Султані просити вибачення за слова Токаєва про Крим - Цензор.НЕТ 1751
 показати весь коментар
 
Він міг їм сам зателефонувати. Це нормально в такій країні.
 показати весь коментар
 
Ні. Дивіться люди на казахську "демократію". Адже США точно не допоможуть. Сумніваюся, що він на це розраховував.
 показати весь коментар
 
 
А может просто он у них на зарплате, как это обычно бывает.
 показати весь коментар
 
Цікаво, нащо американцям всім платити зарплату коли вони могли ту ж московію купити в 90-і роки зі скидкою?
 показати весь коментар
 
Да, это они прогадали. Они подумали что уже ее уничтожили. Самонадеянность.
 показати весь коментар
 
Нащо редактор ЦН перекладає надписи на плакаті, написані українською? Хтось не зрозуміє?
 показати весь коментар
 
 
Коли вже у Цензорі новини будуть публікуватись українскою мовою, раніше, ніж російською...
 показати весь коментар
 
 
А це редакційна полытика, продовжувати обрусачення українців.
Вони навіть ті новини, які появляються українською перекладають собачою мовою і публікують раніше, а український оригінал - за пів години!
 показати весь коментар
 
 
Мне так нравится это 2:02 для кого-то возможно уважаемый президент.
А разве не может быть президент просто - президент, и без надуманных глаголов-титулов?
Рабство глубоко под коркой многих постсовковых стран и у нас к сожалению тоже таких много. (но на сегодня уже меньше - только 55%). "Вибачте за нього", - казахстанський художник Ахмедьяров прийшов до посольства України в Нур-Султані просити вибачення за слова Токаєва про Крим - Цензор.НЕТ 9321
 показати весь коментар
 
 
Ну вот, есть же люди адекватные, которым не насрать....
 показати весь коментар
 
 
Как всегда, резкий диссонанс - президент полное гамно и простой народ.....
 показати весь коментар
 
Ішак казахський.
Правильно намалювали.
Чудова ілюстрація ватяного дибілізму.
 показати весь коментар
 
 
"Вибачте за нього", - казахстанський художник Ахмедьяров прийшов до посольства України в Нур-Султані просити вибачення за слова Токаєва про Крим - Цензор.НЕТ 1859
на месте нашего посольства я бы купил эту картину
 показати весь коментар
 
 
А мог ведь просто промолчать, да... Но, - нет!
 показати весь коментар
 
 
Жаль, лучше бы народ Казахстана выбрал себе президентом казахского художника Асхата Ахмедьярова, вместо кремлёвского осла - холуя Касым-Жомарта Токаева.
Да и несмотря на то что Касым-Жомарта Токаева чужой нам художник и Казах, он несравнимо лучше чем даже наш экс- клоун....резидент -капитулянт который очень похож на казахского осла - кремлёвского холуя Токаева ...
 показати весь коментар
 
Слишком все прямолинейно и идеализированно. Но, казахам нужна пока именно такой политик-перевертыш как этот осел, потому что только этот прогиб дает Казахстану время на обретение экономически независимого и сильного государства. Которое со временем сможет таки послать кремлядей на путина.
 показати весь коментар
 
Дякуємо. Сильно. Сподіваемось все буде у нього гаразд.
 показати весь коментар
 
Казахстан еще проснется, это первые ласточки. Скоро у рашки под брюхом будет очень бо-бо. Китайцы подольют масла в огонь.
 показати весь коментар
 
А президен то Казахстану й справді такий як на сатиричному шаржі його зобразив Асхат Ахмедьяров! Дуже вдалий ... портрет.
 показати весь коментар
 
Вчинок справжнього Мужика! Моя повага ! Казах відреагував на слова лизоблюда токаєва. а що там наше МЗС, мовчать? Ще ніякої команди не поступило, як відреагувати?
 показати весь коментар
 
ТАК ДОЛЖНЫ БЫЛИ РАСЕЯНЕ БЕГАТЬ С ПЛАКАТАМИ В 14-М, НО ОНИ БЕГАЛИ И ОРАЛИ КРЫМНАШ.
 показати весь коментар
 
Наивные люди ссылаются на "коституцию", "законы" и прочию юридическую хрень и писанину, которые ничего не стоит (даже замараной ими бумаги), если НЕКОМУ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ отстаивать, то что там написано, даже ценой своей жизни. В современном мире барыжничества и мещанства нет место принцыпам чести и достоинства СВОБОДНОГО человека!
 показати весь коментар
 
эта зарусняченная гнида тукаев весь казакский народ позорит.
 показати весь коментар
 
А у мене виникла думка. В Казакстані колись були мільйони українців. У них були громадські організації. Щось я про них останнім часом нічого не чую ( як в даному випадку). Я звичайно не можу хотіти ,щоб вони тисячами вийшли на мітинги проти оговорки Президента, але якесь коммюніке мало би бути. Хтось би про це чув. А так ми чуємо їх тільки коли іде Всесвітній конгрес українців - і основна тема - нема допомоги грошима. Прийде час, через 5\50 років біложопих будуть гнати з Казакстану с.аним віником. І от тоді українці( хохли -тобто )згадають звідки у них коріння і будуть пачками рвати на історичну Батьківщину. Так буде, нажаль.
 показати весь коментар
 
Пусть токаев прощение просит, а этот гражданин почти не причем...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору