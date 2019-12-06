 "Ми йдемо до себе додому", - Чубаров анонсував Марш гідності в Крим. ВIДЕО

Про це Чубаров сказав 6 грудня на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
За словами голови Меджлісу, після анексії Криму "Росія не виконала жодного міжнародного рішення і така акція допоможе повернути її в правові рамки". Також, додав він, це "допоможе міжнародним організаціям реалізувати рішення, які були ухвалені щодо Росії".
"Меджліс кримськотатарського народу виступає з публічною ініціативою підготовки до проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ – проти насильства і окупації. Марш гідності". Формою проведення такої акції ми бачимо організацію ходи з материкової частини української держави в іншу частину української держави – до кримського півострову. Ми йдемо до себе додому", – сказав Чубаров.
Для її підготовки створено Штаб, склад якого визначиться в ході консультацій з українськими та міжнародними партнерами.
Також для підготовки проведення цієї мирної ходи з території материкової України в окупований Крим Меджліс планує звернутися до таких організацій та осіб:
- постійних представників 15 держав-членів Ради Безпеки ООН;
- представників держав-членів Ради з прав людини ООН;
- членів Постійного форуму ООН з питань корінних народів;
- суддів Міжнародного Суду ООН і представникам Секретаріату Міжнародного Суду ООН;
- парламентарів-членів Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі, Парламентської Асамблеї Чорноморського економічного співробітництва, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї Грузії, України, Азербайджану, Молдови (ГУАМ);
- голів і членів Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні;
- голів і членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні;
- дипломатів представництв іноземних держав, міжнародних організацій і місій, акредитованих в Україні;
- представників міжнародних і національних правозахисних організацій;
- народних депутатів України;
- громадських активістів, політиків, громадських діячів, експертів, волонтерів, які поділяють ідею міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності".
Чубаров додав, що дата акції буде відома пізніше, оскільки підготовка "може зайняти не один, і не два місяці".
"Місце і строк проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності" будуть визначені штабом акції після проведення всіх необхідних консультацій з потенційними партнерами та учасниками", - зазначив Чубаров.
Хочет рашке своих людей сдать?
Он ТВ не смотрит...... Там мужик на пробежку вышел - ему 3 года впаяли..... Я уже не говорю, если у тебя бутылка пласт. с водой будет - это терроризм и нанесение тяжких.....
Делать нех.... пройдись вдоль границы..... Пообрезай всякие .... проводы. Прошерсти (спали) контрабас, а он 100% есть. И по земле и по морю!!!!
Результат тот же, только быстрее!!!!
А пользы - 0. Только за тебя ид-та придется рашинских диверсантов и шпионов отдавать! Явно не выгодный обмен.
За 1 го рашинского агента надо сотню тупых ид-ов давать!! Или поболее!!!!
Уявляю що буде коли Росія спокійно пропустить його учасників та на цьому фоні організує масову піар-кампанію.
А може це так і заплановано?
Ідуть пішки до Криму. Все залежить від того які будуть дії Росії і як і хто це висвітлюватиме.
НА Крым.
І що тоді?
Якщо пропустять, дадуть піліційний супровід та організують дружелюбну масовку, яка розповідатиме про те як їм добре живеться. І це все в присутності іноземних репортерів.
Що тоді?
PS. Перш ніж планувати подібні акції - потрібно врахувати всі моменти. Вже і так "наломали багато дров" перед світовою спільнотою.