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 Політика України
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Все про:Крим (7914) марш (249) Чубаров (392)

 "Ми йдемо до себе додому", - Чубаров анонсував Марш гідності в Крим. ВIДЕО

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ - проти насильства і окупації. Марш гідності", яку планують провести у формі пішої ходи до Криму.

Про це Чубаров сказав 6 грудня на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

За словами голови Меджлісу, після анексії Криму "Росія не виконала жодного міжнародного рішення і така акція допоможе повернути її в правові рамки". Також, додав він, це "допоможе міжнародним організаціям реалізувати рішення, які були ухвалені щодо Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замовчування про Крим на нормандському саміті в Парижі буде подарунком Путіну, - Чубаров

"Меджліс кримськотатарського народу виступає з публічною ініціативою підготовки до проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ – проти насильства і окупації. Марш гідності". Формою проведення такої акції ми бачимо організацію ходи з материкової частини української держави в іншу частину української держави – до кримського півострову. Ми йдемо до себе додому", – сказав Чубаров.

Для її підготовки створено Штаб, склад якого визначиться в ході консультацій з українськими та міжнародними партнерами.

Також для підготовки проведення цієї мирної ходи з території материкової України в окупований Крим Меджліс планує звернутися до таких організацій та осіб:

- постійних представників 15 держав-членів Ради Безпеки ООН;

- представників держав-членів Ради з прав людини ООН;

- членів Постійного форуму ООН з питань корінних народів;

- суддів Міжнародного Суду ООН і представникам Секретаріату Міжнародного Суду ООН;

- парламентарів-членів Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі, Парламентської Асамблеї Чорноморського економічного співробітництва, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї Грузії, України, Азербайджану, Молдови (ГУАМ);

- голів і членів Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні;

- голів і членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні;

- дипломатів представництв іноземних держав, міжнародних організацій і місій, акредитованих в Україні;

- представників міжнародних і національних правозахисних організацій;

- народних депутатів України;

- громадських активістів, політиків, громадських діячів, експертів, волонтерів, які поділяють ідею міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності".

Чубаров додав, що дата акції буде відома пізніше, оскільки підготовка "може зайняти не один, і не два місяці".

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"Місце і строк проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності" будуть визначені штабом акції після проведення всіх необхідних консультацій з потенційними партнерами та учасниками", - зазначив Чубаров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163854
 
   
 Топ коментарі
 
если ухватить с собой двух председателей подмышку ООН и ОБСЕ в виде живого щита то может и получится.......
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у кацапо-фашистов сраки рвет знатно!
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Крым - это Украина! Русские (кацапы/моксели) - это обоссаные опущенные черти, скот. Все акции коренного народа Крыма - крымских татар однозначно поддерживаются Украинцами ,так мы с ними братья. Чубаров - патриот Украины.
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так есть народ, за бабло, канешна
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путин сдохнет, а параша распадется, согласен?
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Генсек НАТО который одобряет формулу штайнмацера агент путина и капитулянт согласен?
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мало украинских пленных в рашке - он хочет еще добавить
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канешна пойдет,точно также как наш бывший говнокомандующий через керченский пролив ходил с морячками ,только он потом из теплой кроватки на х@йло тявкал,а морячки на нарах годик провели.
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А для чего ж вы терпиллы говнокомандующего такого терпите? Мы своего Овоща быстро на суп пустили, вы б своего куйла также могли б... "Ми йдемо до себе додому", - Чубаров анонсував Марш гідності в Крим - Цензор.НЕТ 8432
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щас лаптеногие скрепыши не пропустят темы что бы швырнуть какашку
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Пропоную йти влітку і смицького не забудьте, довбні мають йти разом.
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Ну кому що, кому Тасос, кому море з мазутом.
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если ухватить с собой двух председателей подмышку ООН и ОБСЕ в виде живого щита то может и получится.......
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вопрос стоит в том,будут ли рроходить парашктнскую "таможню".єсли да то ето пук в лужу
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головне, щоб чупакабров не злив цей марш саме так, як він з іншими "керівниками" злив наприкінці 2015 кримблокаду
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та очень просто. подойдут к границе, поорут, и пойдут обратно
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у кацапо-фашистов сраки рвет знатно!
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О!, а когда два дебила захотели в лннерию поехать, кричали зебил, що ты тваришь?))))..а тут целый голова меджлиса из ЕСа)))
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Крым - это Украина! Русские (кацапы/моксели) - это обоссаные опущенные черти, скот. Все акции коренного народа Крыма - крымских татар однозначно поддерживаются Украинцами ,так мы с ними братья. Чубаров - патриот Украины.
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Всі акції??? Де ті акції, де вбиті татарами ******* Кузнецови та Ватутіни?
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портнов, шарий, медведчук, бужанский - враги Украины и будут сидеть в тюрьме, верно?
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Принимается. Тогда отвечаю на поставленный вопрос - после первой же смерти кацапского сотрудника милиции/омон/беркут от руки крымского татарина враги включают "пропагандистскую машину", "находят подставных свидетелей", объявляют татар пособниками Игил, хизбутахрир и т.д. и начинают этнические чистки ,прикрываясь борьбой с терроризмом.
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Для озброєнного повстання в них не вистачить сил, а от до терору проти москалів да, при цьому необов'язково їх фізично нищити, достатньо інфраструктуру.
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Это в фильмах про войну партизаны пускают поезда под откос и их никто не видит и не вычислит. А на ежедневно милитаризируемом полуострове, который превращается в полноценную военную базу, такие "вылазки" чреваты теми последвиями, о которых я написал выше.
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Сейчас кацапы еще смотрят в сторону Совета Безопасности ООН. И если ты подстрекаешь татар к вооруженному восстанию - это равнозначно в нынешних условиях, к призывам к самоубийству.
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Он шо, диб-л?
Хочет рашке своих людей сдать?
Он ТВ не смотрит...... Там мужик на пробежку вышел - ему 3 года впаяли..... Я уже не говорю, если у тебя бутылка пласт. с водой будет - это терроризм и нанесение тяжких.....
Делать нех.... пройдись вдоль границы..... Пообрезай всякие .... проводы. Прошерсти (спали) контрабас, а он 100% есть. И по земле и по морю!!!!
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канешна, на Майдане потусоваться, кофе попить и за красные линии потрындеть - безопаснее, но не так эффективно.
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Ну если делать нех и здоровья своего и близких не жалко - так езжай в Севастополь пой укр гимн, размахивай укр флагом с плакатом "Вернем Крым Украине"!!!!!
Результат тот же, только быстрее!!!!
А пользы - 0. Только за тебя ид-та придется рашинских диверсантов и шпионов отдавать! Явно не выгодный обмен.
За 1 го рашинского агента надо сотню тупых ид-ов давать!! Или поболее!!!!
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Ну і кому такий похід на руку?
Уявляю що буде коли Росія спокійно пропустить його учасників та на цьому фоні організує масову піар-кампанію.
А може це так і заплановано? "Ми йдемо до себе додому", - Чубаров анонсував Марш гідності в Крим - Цензор.НЕТ 8172
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Вы читайте внимательно "до Криму", идут картинку тля "кацап ТВ" делать.
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А що тут читати?
Ідуть пішки до Криму. Все залежить від того які будуть дії Росії і як і хто це висвітлюватиме.
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проснулось чудо.. дайте ему катер хай йде на прорив
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В Крымское ханство? Или ещё дальше к истокам..
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во как в комментах срань кацапская взбудоражилась...
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Идея хорошая - всех этих ооновцев-обсешников к Крыму подвести, что б их ЛИЧНО послали!
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Тогда их прямо на КПП просто арестуют.
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А якщо ні?
Якщо пропустять, дадуть піліційний супровід та організують дружелюбну масовку, яка розповідатиме про те як їм добре живеться. І це все в присутності іноземних репортерів.
Що тоді?


PS. Перш ніж планувати подібні акції - потрібно врахувати всі моменти. Вже і так "наломали багато дров" перед світовою спільнотою.
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Меджліс кримсько-татарського народу кацапи офіційно записали до "екстрєміскіх арганізацій", а гасло "Крим - це Україна" тлумачать кацапською як "пакушенія на целаснасть расії". Тож звісно ходу зорганізовану меджлісом пропустять, і дадуть поліційний супровід, і дружелюбна кацапська омбуц-мент розповідатиме про те як їм добре живеться десь за полярним колом, де цим мирним ходокам нададуть безкоштовне житло на кільканадцять років.
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Интересно кива с Кордом (Беркутом) придет ) ?
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Их Газы на Израиль так регулярно ходят. Получают по мозгам и возвращаются в Газу. "Ми йдемо до себе додому", - Чубаров анонсував Марш гідності в Крим - Цензор.НЕТ 2273
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читаю коменты -горько становится..да вы,все вместе-мизинца Чубарова не стоите,дурни..ну еще понимаю вату кацапскую..но ведь немало и наших..хотя-какие они наши..так,малоросы-хохлы..(((
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Ты к Мосту сразу иди посмотри, посмотри на аэропорт новый, дороги, посмотри на 3 языка государственных, выступи перед людьми в Севастополе, расскажи что бындёра это классно, что опоры ты взрывал ради крымчан и воду им перекрыл для их блага. А потом беги чучело. Может успеешь
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