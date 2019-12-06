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Все про:армія (2633) Зеленський (3790) День Збройних сил України (6) ЗСУ (393)

 Державу, яка не піклується про свою армію, ніхто не поважатиме, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що держава зробить все для підтримки і розвитку Збройних сил України.

"Державу, яка не підтримує і не піклується про свою армію, ніхто ніколи не буде поважати. Тому ми зробимо все, щоб втілити в життя такі дуже необхідні зміни для Збройних сил України. Будемо не словами, а справами наближати їх до стандартів НАТО", - сказав він, виступаючи в п'ятницю перед військовослужбовцями ООС у місті Часовий Яр Донецької області з нагоди Дня ЗСУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зауважив, що українська армія має зміцнювати свою підготовку і боєздатність.

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"Усі ви маєте відчути, наскільки потрібні державі й кожному українцю. У нас дуже багато роботи, чимало труднощів, але ми обов'язково все подолаємо. Тому що на нашому боці найголовніше - правда, а значить і перемога буде на нашому боці", - наголосив він.

Президент зазначив, що шостий рік триває анексія Криму Російською Федерацією і війна на сході України.

"На жаль, за свою свободу Україна щодня платить життями і здоров'ям кращих синів і дочок. Ми схиляємо голови перед справжніми героями, які віддали свої життя за наше мирне майбутнє, за мирне майбутнє України", - зауважив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ. ВIДЕО

Зеленський звернув увагу на те, що Україна домагається миру на Донбасі дипломатичним шляхом, але вести переговори завжди легше і впевненіше, коли за спиною відчувається сила української армії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163841
 
 
 Топ коментарі
 
і скасували нову систему харчування ЗСУ.
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Государство, которое не заботится о своей армии, никто не будет уважать, - Зеленский

Государя, который не заботится о своей армии... ваще... никто не будет уважать

Государство, которое не заботится о своей армии, никто не будет уважать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3465
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Мляяяять, заботливый то какой. Налоги в Украине не платит и от армии косил, как только мог, токо шо не через дурку, а тут такие речи. Государство, которое не заботится о своей армии, никто не будет уважать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 550
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Об этом пишет политтехнолог Сергей Гайдай

===На самом деле, ситуация, в которой сейчас находится Зеленский, как раз и была создана Петром Порошенко. Именно его неспособность эффективно действовать во время российской агрессии привела к Минским соглашениям, которые фактически являются договоренностями с врагом. И сегодня Зеленскому необходимо решить - будет ли он выполнять требования России, поскольку Минские соглашения де-факто являются требованиями Кремля.
Порошенко играет в простую игру - будучи автором ситуации, в которую мы все попали, он превратил ее в такую, которую якобы создал Зеленский, а сам ушел в оппозицию.
Но Зеленский лишь идет путем Порошенко - он проторил этот коридор под названием «Минские соглашения и формула Штайнмайера», просто оказался хитрее и заморозил ситуацию. А разгребать ее теперь приходится Зеленскому.===
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Еще один диванный полководец советы раздает
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Сколько бы нам ни твердили извне и сколько бы раз сами мы ни чувствовали, что будущность наша много зависит от качества внутреннего строя жизни, но живой, чисто реальный инстинкт подсказывает нам при этом всегда, что важнее-то всего оборона страны и организация ее военных сил. -




Дмитрий Менделеев
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«Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может»
Байрон
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А еще Зеля рассказал, как он сам уважает армию и как он пошел служить по первой же повестке.
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Он четыре раза ходил, а его не брали. Энурез, говорили, плоскостопие.
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