 Державу, яка не піклується про свою армію, ніхто не поважатиме, - Зеленський. ВIДЕО

"Державу, яка не підтримує і не піклується про свою армію, ніхто ніколи не буде поважати. Тому ми зробимо все, щоб втілити в життя такі дуже необхідні зміни для Збройних сил України. Будемо не словами, а справами наближати їх до стандартів НАТО", - сказав він, виступаючи в п'ятницю перед військовослужбовцями ООС у місті Часовий Яр Донецької області з нагоди Дня ЗСУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зауважив, що українська армія має зміцнювати свою підготовку і боєздатність.

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"Усі ви маєте відчути, наскільки потрібні державі й кожному українцю. У нас дуже багато роботи, чимало труднощів, але ми обов'язково все подолаємо. Тому що на нашому боці найголовніше - правда, а значить і перемога буде на нашому боці", - наголосив він.

Президент зазначив, що шостий рік триває анексія Криму Російською Федерацією і війна на сході України.

"На жаль, за свою свободу Україна щодня платить життями і здоров'ям кращих синів і дочок. Ми схиляємо голови перед справжніми героями, які віддали свої життя за наше мирне майбутнє, за мирне майбутнє України", - зауважив президент.

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Зеленський звернув увагу на те, що Україна домагається миру на Донбасі дипломатичним шляхом, але вести переговори завжди легше і впевненіше, коли за спиною відчувається сила української армії.