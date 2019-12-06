"Державу, яка не підтримує і не піклується про свою армію, ніхто ніколи не буде поважати. Тому ми зробимо все, щоб втілити в життя такі дуже необхідні зміни для Збройних сил України. Будемо не словами, а справами наближати їх до стандартів НАТО", - сказав він, виступаючи в п'ятницю перед військовослужбовцями ООС у місті Часовий Яр Донецької області з нагоди Дня ЗСУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський зауважив, що українська армія має зміцнювати свою підготовку і боєздатність.
"Усі ви маєте відчути, наскільки потрібні державі й кожному українцю. У нас дуже багато роботи, чимало труднощів, але ми обов'язково все подолаємо. Тому що на нашому боці найголовніше - правда, а значить і перемога буде на нашому боці", - наголосив він.
Президент зазначив, що шостий рік триває анексія Криму Російською Федерацією і війна на сході України.
"На жаль, за свою свободу Україна щодня платить життями і здоров'ям кращих синів і дочок. Ми схиляємо голови перед справжніми героями, які віддали свої життя за наше мирне майбутнє, за мирне майбутнє України", - зауважив президент.
Зеленський звернув увагу на те, що Україна домагається миру на Донбасі дипломатичним шляхом, але вести переговори завжди легше і впевненіше, коли за спиною відчувається сила української армії.
===На самом деле, ситуация, в которой сейчас находится Зеленский, как раз и была создана Петром Порошенко. Именно его неспособность эффективно действовать во время российской агрессии привела к Минским соглашениям, которые фактически являются договоренностями с врагом. И сегодня Зеленскому необходимо решить - будет ли он выполнять требования России, поскольку Минские соглашения де-факто являются требованиями Кремля.
Порошенко играет в простую игру - будучи автором ситуации, в которую мы все попали, он превратил ее в такую, которую якобы создал Зеленский, а сам ушел в оппозицию.
Но Зеленский лишь идет путем Порошенко - он проторил этот коридор под названием «Минские соглашения и формула Штайнмайера», просто оказался хитрее и заморозил ситуацию. А разгребать ее теперь приходится Зеленскому.===
Дмитрий Менделеев
Байрон