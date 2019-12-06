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Все про:наглядова рада (26) Укрзалізниця (861) Гончарук_Олексій (336)

 До кінця року очікуємо серйозних кадрових змін в "Укрзалізниці", - Гончарук. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук очікує до кінця року серйозних кадрових змін в Акціонерній компанії "Укрзалізниця", які має провести наглядова рада компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час Години запитань до уряду.

"Ми як уряд зверталися до наглядової ради для того, щоб вони переглянули ефективність роботи менеджменту "Укрзалізниці" і ухвалити відповідні кадрові рішення", - сказав він.

За словами Гончарука, в компанії дуже складна ситуація, оскільки є багато питань, пов'язаних з корупцією, але на менеджмент компанії безпосередньо може вплинути тільки незалежна наглядова рада.

"Я очікую, що вже до кінця цього року ситуація в "Укрзалізниці" серйозно зміниться", - додав він.

Нагадаємо, раніше Гончарук анонсував ухвалення рішення про зміну керівництва "Укрзалізниці". За його словами, працівники підприємства скаржаться на "дику корупцію", оскільки менеджмент "займається своїми кишенями, а не тим, як ідуть справи в "Укрзалізниці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наглядова рада "Укразлізниці" заслухає звіт Кравцова й ухвалить рішення про його відставку

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163821
 
 
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это там, где у руководителя зарплата больше, чем у президента США? Обаму пригласят, шоли?
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А я от вас уже ничего не жду, все что вы можете это обещать
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Замена одних коррупционеров-казнокрадов на других)))
Укрзализныця - это государственная монополия, такой себе колхозик, где председатель не справился - отправили в другой колхозик, а с другого колхозика присылают в этот...))) круговорот "эффективных госмарадеров")))
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