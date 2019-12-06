 До кінця року очікуємо серйозних кадрових змін в "Укрзалізниці", - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час Години запитань до уряду.

"Ми як уряд зверталися до наглядової ради для того, щоб вони переглянули ефективність роботи менеджменту "Укрзалізниці" і ухвалити відповідні кадрові рішення", - сказав він.

За словами Гончарука, в компанії дуже складна ситуація, оскільки є багато питань, пов'язаних з корупцією, але на менеджмент компанії безпосередньо може вплинути тільки незалежна наглядова рада.

"Я очікую, що вже до кінця цього року ситуація в "Укрзалізниці" серйозно зміниться", - додав він.

Нагадаємо, раніше Гончарук анонсував ухвалення рішення про зміну керівництва "Укрзалізниці". За його словами, працівники підприємства скаржаться на "дику корупцію", оскільки менеджмент "займається своїми кишенями, а не тим, як ідуть справи в "Укрзалізниці".

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