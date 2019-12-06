 "Хлопці, тримайтеся до кінця і ні кроку назад", - волонтери і добровольці привітали своїх побратимів-армійців із Днем ЗСУ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для своїх побратимів вони записали святкове відеозвернення.

"Вітаємо вас із вашим святом. Хлопці, тримайтеся до кінця і ні кроку назад. Ми з вами поряд із 2014 року. Бажаємо здоров'я, сил і мирного неба над головою", - йдеться у зверненні.

Відео: Михайло Ухман.

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