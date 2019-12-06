EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  708  16
Все про:армія (2633) війна (1868) Донбас (13974) волонтери (541) добровольці (373) День Збройних сил України (6)

 "Хлопці, тримайтеся до кінця і ні кроку назад", - волонтери і добровольці привітали своїх побратимів-армійців із Днем ЗСУ. ВIДЕО

Волонтери і добровольці, які перебувають на Донбасі, привітали українських армійців із Днем ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для своїх побратимів вони записали святкове відеозвернення.

"Вітаємо вас із вашим святом. Хлопці, тримайтеся до кінця і ні кроку назад. Ми з вами поряд із 2014 року. Бажаємо здоров'я, сил і мирного неба над головою", - йдеться у зверненні.

Відео: Михайло Ухман.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163816
 
   
 Топ коментарі
 
не до конца , а до победы "Хлопці, тримайтеся до кінця і ні кроку назад", - волонтеры и добровольцы поздравили своих побратимов-армейцев с Днем ВСУ - Цензор.НЕТ 2872
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Донеччани скаржаться, що таких потужних залпів не чули з 2014 року. За їх словами, в Авдіївці на промзоні були сильні бої:
«Донецк Что это было около двух ночи? Ну не салют же… Грохот стоял такой, как в четырнадцатом году, но не более получаса»;
«Мы уже отвыкли от тяжеляка, от того, чтобы зимой спать по очереди с открытыми окнами, ожидая обстрелов. А тут спали и вдруг тяжеляк. Стираем штаны»;
«Авдеевская промка - жесточайший замес».
 показати весь коментар
 
Да уже назад сделали не один шаг, а целых 2-3км. И все ради того чтобы Зелупа через три дня стал на колени перед ****** и отсосал ему
 показати весь коментар
 
 
Дайте їм почитати соціологію українського наріду.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
жидів на ножі!!!
 показати весь коментар
 
"Хлопці, тримайтеся до кінця і ні кроку назад" - это, типо, подкололи про развод?...
 показати весь коментар
 
 
Дякую Вам, рідненькі. Бережи вас Господь
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору