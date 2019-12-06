 "Хлопці, тримайтеся до кінця і ні кроку назад", - волонтери і добровольці привітали своїх побратимів-армійців із Днем ЗСУ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для своїх побратимів вони записали святкове відеозвернення.
"Вітаємо вас із вашим святом. Хлопці, тримайтеся до кінця і ні кроку назад. Ми з вами поряд із 2014 року. Бажаємо здоров'я, сил і мирного неба над головою", - йдеться у зверненні.
Відео: Михайло Ухман.
«Донецк Что это было около двух ночи? Ну не салют же… Грохот стоял такой, как в четырнадцатом году, но не более получаса»;
«Мы уже отвыкли от тяжеляка, от того, чтобы зимой спать по очереди с открытыми окнами, ожидая обстрелов. А тут спали и вдруг тяжеляк. Стираем штаны»;
«Авдеевская промка - жесточайший замес».
.