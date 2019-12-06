 Поліція затримала злодія в законі Міндію Гальського, який прибув з РФ з метою встановити вплив на Харківщині. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Міндія Гальський прибув до Харкова з РФ і планував зустрітися з кримінальними елементами, аби поновити свій вплив та визначитися з напрямками майбутньої "діяльності". Поліцейські встановили його місцеперебування і затримали. Тепер Міграційна служба звертатиметься до суду щодо його примусового видворення за межі України із забороною в'їзду.

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Міндія Гальський є так званим хрещеним батьком злодія в законі, відомого як Тенго Гальський (Пітерський). Тенго затримано 14 листопада на трасі Київ - Чоп.

2 грудня президент Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт про кримінальну відповідальність злодіїв у законі.