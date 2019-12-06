 Поліція затримала злодія в законі Міндію Гальського, який прибув з РФ з метою встановити вплив на Харківщині. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Міндія Гальський прибув до Харкова з РФ і планував зустрітися з кримінальними елементами, аби поновити свій вплив та визначитися з напрямками майбутньої "діяльності". Поліцейські встановили його місцеперебування і затримали. Тепер Міграційна служба звертатиметься до суду щодо його примусового видворення за межі України із забороною в'їзду.
Міндія Гальський є так званим хрещеним батьком злодія в законі, відомого як Тенго Гальський (Пітерський). Тенго затримано 14 листопада на трасі Київ - Чоп.
2 грудня президент Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт про кримінальну відповідальність злодіїв у законі.
Топорно работаешь, ботоферма.
Но была инфа, что все наши вору в законе лежат под рашкой!
И в 14 м была сходка в Москве по поводу войны.
Многие украинские авторитеты, помогают ВСУ.
Или просто некоторые адекватные помогают?
Беня тоже был патриотом сначала.....
Сходка возможно и была, но она никак не могла указать украинским ворам, что надо поддерживать Россию против Украины.
Максимум, что там могли решить, это типа воры над политикой и государством и война между странами не должна влиять на отношения между ворами.
Потому и многие украинские авторитеты вполне открыто помогали ВСУ.
Миндию жестоко избили, а потом отняли самое дорогое - воровское имя.
26.09.2016