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Все про:злодій у законі (135) Нацполіція (8610) Харків (1576)

 Поліція затримала злодія в законі Міндію Гальського, який прибув з РФ з метою встановити вплив на Харківщині. ВIДЕО

5 грудня правоохоронці затримали в Харкові злодія в законі на прізвисько Міндія Гальський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Міндія Гальський прибув до Харкова з РФ і планував зустрітися з кримінальними елементами, аби поновити свій вплив та визначитися з напрямками майбутньої "діяльності". Поліцейські встановили його місцеперебування і затримали. Тепер Міграційна служба звертатиметься до суду щодо його примусового видворення за межі України із забороною в'їзду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці затримали в Києві злодія в законі на прізвисько Дато Сфан. ВIДЕО

Міндія Гальський є так званим хрещеним батьком злодія в законі, відомого як Тенго Гальський (Пітерський). Тенго затримано 14 листопада на трасі Київ - Чоп.

2 грудня президент Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт про кримінальну відповідальність злодіїв у законі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163800
 
   
 Топ коментарі
 
Будет. Нужно скорее принимать закон против воров-в-законе. Вроде как Зеля законопроект уже в Раду внес - если примут в нормальной редакции - будет отлично - в таком случае их не выдворять, а сажать будут.
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Подобные новости периодически печатают на Цензоре с 2014го года как минимум.
Топорно работаешь, ботоферма.
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а шо так скромно - Миндий Гальский??? уже б Октавиан Август, или Юлий Цезарь.... Поліція затримала злодія в законі Міндію Гальського, який прибув з РФ з метою встановити вплив на Харківщині - Цензор.НЕТ 3211
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С приходом зебила кацапские бандиты в Украине чувствуют себя как дома Полиция задержала вора в законе Миндию Гальского, прибывшего из РФ с целью установить влияние на Харьковщине - Цензор.НЕТ 615
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Подобные новости периодически печатают на Цензоре с 2014го года как минимум.
Топорно работаешь, ботоферма.
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С приходом зебила у тебя уже и не стоит...вот че гады творять -то
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С приходом таких как Вы, засрали весь интернет.
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Я в этих кругах не вращаюсь....
Но была инфа, что все наши вору в законе лежат под рашкой!
И в 14 м была сходка в Москве по поводу войны.
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Неправда.
Многие украинские авторитеты, помогают ВСУ.
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Так это неправда что лежат и была сходка?
Или просто некоторые адекватные помогают?
Беня тоже был патриотом сначала.....
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По понятиям, все воры равны между собой, но в реальности у них есть определённые группы, где более авторитетные воры влияют на других.
Сходка возможно и была, но она никак не могла указать украинским ворам, что надо поддерживать Россию против Украины.
Максимум, что там могли решить, это типа воры над политикой и государством и война между странами не должна влиять на отношения между ворами.
Потому и многие украинские авторитеты вполне открыто помогали ВСУ.
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Последнего украинского авторитета из Львова избили и раскороновали кавказкие авторитеты в Киеве. Нет их больше, весь воровской мир Украины теперь под "черными".
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Воров в законе, которые по национальности украинцы, семь человек.
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через неделю снова будет здесь с такой дырявой границей
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Будет. Нужно скорее принимать закон против воров-в-законе. Вроде как Зеля законопроект уже в Раду внес - если примут в нормальной редакции - будет отлично - в таком случае их не выдворять, а сажать будут.
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Против "воров в законе" есть простые и ясные средства. Непарламентские.
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Это противозаконные методы - для их реализации должна быть чуть ли не диктатура и энтузиасты в органах. У нас такое малореально. Потому закон о криминальной ответственности воров-в-законе - тоже нормальный вариант.
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Вы действительно столь наивны что верите что Аваков работает на Украину, а не в своих бизнес интересах ?
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В этом нет никаких противоречий - так и Аваков работает одновременно и на Украину, и на свои бизнес-интересы, и Сеня с Петей также работали, и большинство из нынешних тоже так работают.
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а шо так скромно - Миндий Гальский??? уже б Октавиан Август, или Юлий Цезарь.... Поліція затримала злодія в законі Міндію Гальського, який прибув з РФ з метою встановити вплив на Харківщині - Цензор.НЕТ 3211
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Это потом...., когда на петушатню попадет.... )
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Лукашенко в своё время решил проблему "воров в законе" простым и надёжным методом: точечной канонизацией.
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В Ростове-на-Дону избили вора «в законе» Миндию Гальского.
Миндию жестоко избили, а потом отняли самое дорогое - воровское имя. Поліція затримала злодія в законі Міндію Гальського, який прибув з РФ з метою встановити вплив на Харківщині - Цензор.НЕТ 9056

26.09.2016
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Лукашенко как-то сказал "и где они теперь, эти Щавлики ?..."
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есть простое дешевое средство против этих авторитетов. Опустить и снять на видео. кадры для этих целей легко найти у бобиков-песыков
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Он уже опущенный, его раскороновали, и именно такие и бегут в Украину, потому как тут все "авторитеты" из таких.
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Бабок снимут и отпустят, на встречу с авторитетами
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