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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:війна (1868) Бутусов Юрій (1144) Сухаревський Вадим (8) Своя війна (16)

 СВОЯ ВІЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревський: "Перше питання від полоненого:"Звідки ви взялися? Нам сказали, що армії в Україні немає". ВIДЕО

Вадим Сухаревський - заслужений герой, командир 503-го батальйону морської піхоти, в першій частині інтерв'ю розповів, як 13 квітня 2014 року, в бою під Слов'янському вперше у війні українські військові відкрили вогонь по ворогу, про бої за Семенівку, а також про оборону Луганського аеропорту і трагічну загибель екіпажу і десантників у збитому російсько-окупаційними військами літаку Іл-76 14 червня 2014 року.

Сьогодні Вадим Сухаревський - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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01.40 - Вадим Сухаревський "візитка"

03.50 - Про свій перший бій і що цьому передувало

10.05 - "На льоту висадилися люди, які почали стріляти"

13.45 - Як не послухався наказу і відкрив вогонь на ураження на захист України

14.45 - Чому Вадим Сухаревський порушив наказ

15.40 - "В Іраку я вважав ганьбою нашої армії боязнь офіцерського складу ухвалювати рішення"

18.00 - Про першу команду стріляти: Очевидці кажуть, був мат, але, загалом, це було в стилі "Що ти на мене дивишся? Стріляй"

19.10 - "Противники діяли дуже професійно і були дуже круто екіпіровані"

20.20 - "Перший наш полонений думав, що в Україні немає армії:"Звідки ви тут взялися? Нам сказали, що вас немає"

22.00 - Що відбувалося напередодні бою 24 квітня під Слов'янськом

29.30 - Про перебіжчика Ярослава Аніка: "В академії ми дивилися на нього з досадою за Збройні сили"

36.35 - Про бій 5 травня під Семенівкою

43.00 - "Були часті обстріли і два повні оточення"

43.30 - "В домашньому музеї є прошита в решето тільняшка, яка сохла на командному пункті. В ній я повертався в 2004-му з Іраку"

44.30 - "За той час, що ми були на блокпосту, у нас було чотири дні без обстрілів"

45.00 - Про десантування в Луганський аеропорт

49.00 - Про те, які сили були в Луганському аеропорту і неймовірний порятунок від засідки, яка збила ІЛ-76 з українськими бійцями

51.42 - "Знайшли місце падіння збитого ІЛ-76, зайняли кругову оборону, взяли мішки і почали збирати те, що залишилося від хлопців"

53.50 - Про настрої бійців після аварії літака ІЛ-76: "Ми були одержимі помстою"

Вадим Сухаревський став першим офіцером ЗСУ, який наказав відкрити вогонь по російських найманцях, це сталося 13 квітня 2014 року. Сухаревський відкрив вогонь всупереч наказу "не стріляти", який дав йому його командир бригади полковник Копачинський, і тим самим врятував співробітників СБУ, яких атакували терористи. Такі дії повністю в характері Сухаревського - це агресивний, самостійний і незалежний у судженнях командир, один з найкращих військових лідерів нової української армії. Вадим був поранений під Луганськом у серпні 2014-го, коли з групою бійців пішов у розвідку і зіткнувся з дозором російських десантників майже упритул. Сухаревський відстрілявся вдало, але його також зачепило осколком: його врятувала нагрудна бронеплита, яка прийняла в себе дві кулі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163790
 
 
 Топ коментарі
 
А я за отвод войск ВСУ до законных границ Украины.
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Майдан зірвав Хуйлу всі плани по захопленню України.
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Анекдот:
Идут два кацапа по тёмному переулку, навстречу им прохожий...
Один другому:
- "Давай ему наваляем!"
Второй:
- "Давай!... не, подожди, смотри какой здоровый. Вдруг он нам наваляет?"
Первый, недоумевая:
-"А нам-то за что?!!!"
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Майдан зірвав ***** всі плани по захопленню України.
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да, и передал ее Пете пятому и ко, на разграбление
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и пецины тоже - не проканало - печалька
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Не засмучуйся, проканаЄт у коломИйського з блаЗЄнським
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Я с уважением отношусь к защитникам территориальной целостности Украины, но давайте без откровенных сказок. Там же не идиоты какие то на той стороне. Да там разведка такая, что знают все, везде сидят российские шпионы, которых до сих пор не вылущили. Нельзя делать из противника клоунов, это ни к чему хорошему не приведет. Противника надо оценивать объективно.
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Шо ты мелешь?, кто говорит об идиотах???
Наловили алкашей, дали им стволы и сказали, - идите, там никого нету!
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Разные были и есть. Есть хорошие профи,а есть лапти которым нужно растолковать картинки на "мухе". Те,которые верили "армии Украины нет" и "у хохлов одна винтовка на троих" давно кончились. БОльшая часть, совсем кончилась.
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Але в нас багато ще і своїх тупих гнид--в яких Петя все розікрав. Все по методичках написаних в фсб.
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Так дивлячись ТВ,як "интер" наприклад,саме ці думки і закладалися в недорозвинене напорозуміня між вухами!
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Если ты будешь оценивать трезво, то как ты будешь поддерживать настрой диванных воинов. Ты посмотри на их высказывания после таких публикаций. Они же в бой рвутся, но у дивана оказываюся сдуты колеса.
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Это самокритика или Вы на передовой?
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Я за отвод войск ВСУ. Зачем мне передовая.
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А я за отвод войск ВСУ до законных границ Украины.
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Так садись и договаривайся напрямую с ДНР и ЛНР.
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ВСУ с макаками воюет? Круто.
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В принципі да, ти ж не пишишеш динирійською мовою.
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Мне уже надоело показывать прикидывающимся шлангами истории десантников Козловых из расеи. Гугл у вас еще не прикрыли? Поищите, на НТВ была передача о нем.
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Просто звичайний тупий москаль, в якого дві програми тб.
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У нас Петя только Яндекс перекрыл.
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Значит найдете. Если не хватит способностей, обращайтесь, помогу.
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какой смысл договариваться с марионеткой? если уж и говорить - то с кукловодом, который собственно управляет ее ртом, движениями - всем.
СВОЯ ВОЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревский: "Первый вопрос от пленного: "Откуда вы взялись? Нам сказали, что армии в Украине нет" - Цензор.НЕТ 7726
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Сейчас Зеленский поедет на Нормандскую встречу, Путин скажет что договаривайтесь напрямую с республиками. Зеля приедет, вы заведете диваны и пойдете в наступления. Вот все действия.
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Если Зеля не хочет войти в историю наравне с другими дегенератами, которых вспоминают и проклинают как предателей Украины, то не должен идти на поводу у пуйла.
Воевать есть кому, а я буду помогать как и раньше, хотя бы материально.
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Пішли вони в дупу, паркан з ними і хай з Газпрому сосуть.
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А зачем с тобой договариваться ? Все равно без куратора в кацапии вы лугандонцы никаких решений не принимаете
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Нет никаких днр-лнр. Есть ОРДЛО, временно оккупированные РФией. С РФией по этому поводу и имеет смысл о чем-то договариваться, а не с ее марионетками из коллаборационистов, которые не решают ничего.
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Отводить войска до западной границы Украины?
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зачем? там и так Украина. До восточной. Включая Тузлу.
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Их главарь сам клеит из себя шута. Почти за 100 км от границы повязали его десантников, а оно выпучив зеньки рассказывает "Они заблудились".
Они дегенераты? Крутых раша-десантников не смогли обучить ориентироваться на местности, читать буквы на дорожных указателях с названиями населенных пунктов, отличать русский язык от украинского?
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За шесть лет войны два пограничника, круто.
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Диниряка просто не в курсі, скільки росвояк сидить в Україні, за 2000 перевалило.
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Остальные - ипотечные в несвежем виде.
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пара сотен в сумме, в числе которых с десяток офицеров, каких два пограничника?

ну и главное доказательство присутствия РФ на Донбассе которое и не скрывается - финансирование Лугандона. Как "бюджетников", так и "армии новороссии".

Как только финансирование прекратится, вся капитуляция сепаров Лугандона займет пару месяцев. Причем свалят сами.
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Ты,лапоть,шо нибудь кроме раша тв смотриш? Хоть DW на крайняк?
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Какие нафиг 2 пограничника? В августе 14го было взято в плен 2 группы российских десантников в Донецкой области, затем - в бою были взяты в плен 2 офицера ГРУ РФ, майор-снабженец ВС РФ и тд.
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Даже если только два (а это совсем не так ), то это не достаточное доказательство?
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Правильно. И обязательно учитывать, что противник может напасть не только с востока и юга, но и с севера. Это объективно.
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Как сказал наш Лукашенко, мы если к вам приедем, то только на тракторе
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только Лукашенко забыл сказать что на территории Беларуси сейчас дислоцируются части армии РФ примерно от 20 до 50 тыс голов.
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Может то он может,только НЕ сможет. Поголовья не хватит.
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Звісно неможна, але історія свідчить що якщо десь можна всратись, москалі займуть перші три місця завжди.
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добавлю: общался летом в Турции с кацапом из Новосиба... там у них воинская часть - эти твари брали отпуск на 1-1,5 года и ехали воевать в Украину! целенаправленно, за бабло, зарабатывали при этом на 2 квартиры примерно. Вот такие ОНИЖЕБРАТЬЯ! и все об этом там знают. это у них норма, получается, укропов стрелять! мрази!!!!!!!!!!!!!!!!
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На таких офіцерах ще тримаються ЗСУ, але багато там ще і держиморди.
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Вася! "Агрессивный, независимый в суждениях командир..." - боюсь, нет у него будущего в ВСУ, особенно сейчас, в часы зеленого шапито. С удовольствием ошибусь! Да, и с праздником всех!!
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мужик рассказал как он вышел из ЛА? оттуда выходили двумя путями - был еще один рейс, уже после сбитого - удачный. И последние уходили по тылам противника, это около 20 км вокруг Луганска в сторону Счастья.
кстати, и второй вылет и отход ан тылам планировал тот самый Назаров, на которого повесили всех собак.
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про несбитый третий рейс есть ссылка посмотреть? а то болтология получается
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...а блаЗЄнських капітулянтів не менше СВОЯ ВІЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревський: "Перше питання від полоненого:"Звідки ви взялися? Нам сказали, що армії в Україні немає" - Цензор.НЕТ 9900
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