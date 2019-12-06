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Все про:армія (2633) Зеленський (3790) привітання (442) День Збройних сил України (6) ЗСУ (393)

 "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Збройних сил України.

"Дорогі наші захисники! Усі, хто відважно боронить Батьківщину на суші, воді та в повітрі. Ті, хто зараз стоїть на сторожі нашої безпеки, і ті, хто віддав життя за Україну. Щодня, а особливо сьогодні, в День Збройних сил, кожен українець від щирого серця каже вам: "Дякую!". За вашу доблесть, хоробрість та витримку. За наші мирні міста, села, спокійний сон і мирне небо", - сказав президент у відеопривітанні, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що 5 років тому українська армія багато чого не мала, але вистояла, бо мали волю і непереможний дух.

"Сьогодні ми набагато міцніші. Ми загартовані, досвідчені і так само незламні. І сьогодні весь цивілізований світ бачить, що ми дійсно прагнемо миру. Ми не хочемо щодня втрачати найкращих. І ми обов'язково повернемо наших людей та наші території. Донбас - це Україна. Луганськ - це Україна. Крим - це Україна", - заявив президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мирне небо над головами українців поза зоною ООС - це заслуга виключно ваша", - Загороднюк привітав військовослужбовців і ветеранів із Днем ЗСУ

Він також підкреслив, що не можна забувати про те, що буває, коли країна не дбає про свою армію і виявляється не готовою захищати свої державні інтереси.

"Саме тому, після досягнення довгоочікуваного миру, потужне українське військо залишаться нашим пріоритетом. Ви знаєте, наскільки високим є рівень довіри до армії серед українців. Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували. Відчували в усьому: в умовах, в озброєнні, гідному забезпеченні вас і ваших родин", - зазначив Зеленський.

Президент привітав військовослужбовців зі святом і побажав: "Нехай, незалежно від складності бойових завдань, ваші рідні та близькі отримують від вас таке бажане смс-повідомлення:"Зі мною все добре, зі мною все в порядку!" Повертайтеся живими!", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Після досягнення миру армія не перестане бути пріоритетом: сильне військо робить позицію держави впевненішою, - Зеленський. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163777
 
 
 Топ коментарі
 
Если ты говоришь о территориальной целостности Украины, но твои поступки носят иной характер - значит, ты этот вопрос отодвигаешь к тем, кто будет разгребать это после тебя. Потому что боишься видеть эту войну. Потому что война эта кем-то начата, и она не окончена, а ты попросту боишься посмотреть ей в лицо и увидеть ее полные крови и цинизма глаза, с отображающимся в них триколором. Ты похож на пассажира, заскочившего на подножку едущего трамвая и готового спрыгнуть при первой возможности. И тут вопрос следующий: вы, такие модные, приходите на пост президента, чтобы что-то делать для страны или чтобы просто удерживать падающий рейтинг? Ты или балабол, или займешь свое достойное место в истории? И я сейчас не только Украину имею ввиду.
Зачем нам чтение по бумажке неискренних поздравлений армии и волонтеров, если оборонный заказ за первый год твоего правления провален? Зачем нам заявления об уважении тобой ветеранов и павших героев, если ты позволяешь руководить собой всем, кому не лень? Не лень людям Коломойского, не лень людям из-за поребрика, не лень местным коллаборантам. Прекращены или заторможены процессы восстановления и ремонта военной техники, сворачиваются программы в сфере обеспечения армии, 42% оборонного бюджета на закупки не освоено, "яма" в отношении разработок для оборонной сферы на 47% (по данным В. Бадрака, Украинский институт исследований безопасности). Провал по обеспечению средствами связи, средствами автоматизации, охране военных объектов. Ухудшение системы питания армейцев, задержки, провоцирующие потерю половины 2020 года для обеспечения ВСУ. Вот она, прямая обязанность президента страны под названием Украина! Имеющей такую форму правления, как парламентско-президентская.
То есть, на мой взгляд, наша новая власть ведет себя так, будто война уже окончена, а российские войска, кураторы, гумконвои и пропагандисты уже убрались с нашей территории. Мы армию сознательно сейчас ослабляем? Вот назойливая мысль, что не дает покоя. Сознательно и намеренно? И разве это не носит признаки государственной измены на самом высшем уровне?
Хорошо, не веришь в военную нашу победу - просто ГОВОРИ. Говори о Донбассе. Говори о Крыме, черт возьми! Не переставай говорить на всех площадках, подпитывай финансированием украинские фильмы, книги, проекты. Вон, пример потерянной страны, совсем рядом - Лукашенко я сама считала хитрым гусем, способным как-то выживать под колпаком у России. Но он молодежь Беларуси воспитал россиянами! А мы тут хотя и имеем поколение тупых куриц, смеющихся над похоронами героев войны, мальчиков-"я не при делах", но все еще имеем шанс. Имеем. Не можешь выиграть войну силой - удержи нацию на плаву, хотя бы хитростью. Не пуская сюда российских всяких "вороваек" с концертами, российские сериалы и книги. Поддержи своих. Сделай хотя бы это, и тогда ты проедешь этот маршрут на трамвае относительно безболезненно, сделав хотя бы что-то. Если уж так боишься смотреть в глаза войне…
В общем, да. Вопрос риторический…
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Если ты говоришь о территориальной целостности Украины, но твои поступки носят иной характер - значит, ты этот вопрос отодвигаешь к тем, кто будет разгребать это после тебя. Потому что боишься видеть эту войну. Потому что война эта кем-то начата, и она не окончена, а ты попросту боишься посмотреть ей в лицо и увидеть ее полные крови и цинизма глаза, с отображающимся в них триколором. Ты похож на пассажира, заскочившего на подножку едущего трамвая и готового спрыгнуть при первой возможности. И тут вопрос следующий: вы, такие модные, приходите на пост президента, чтобы что-то делать для страны или чтобы просто удерживать падающий рейтинг? Ты или балабол, или займешь свое достойное место в истории? И я сейчас не только Украину имею ввиду.
Зачем нам чтение по бумажке неискренних поздравлений армии и волонтеров, если оборонный заказ за первый год твоего правления провален? Зачем нам заявления об уважении тобой ветеранов и павших героев, если ты позволяешь руководить собой всем, кому не лень? Не лень людям Коломойского, не лень людям из-за поребрика, не лень местным коллаборантам. Прекращены или заторможены процессы восстановления и ремонта военной техники, сворачиваются программы в сфере обеспечения армии, 42% оборонного бюджета на закупки не освоено, "яма" в отношении разработок для оборонной сферы на 47% (по данным В. Бадрака, Украинский институт исследований безопасности). Провал по обеспечению средствами связи, средствами автоматизации, охране военных объектов. Ухудшение системы питания армейцев, задержки, провоцирующие потерю половины 2020 года для обеспечения ВСУ. Вот она, прямая обязанность президента страны под названием Украина! Имеющей такую форму правления, как парламентско-президентская.
То есть, на мой взгляд, наша новая власть ведет себя так, будто война уже окончена, а российские войска, кураторы, гумконвои и пропагандисты уже убрались с нашей территории. Мы армию сознательно сейчас ослабляем? Вот назойливая мысль, что не дает покоя. Сознательно и намеренно? И разве это не носит признаки государственной измены на самом высшем уровне?
Хорошо, не веришь в военную нашу победу - просто ГОВОРИ. Говори о Донбассе. Говори о Крыме, черт возьми! Не переставай говорить на всех площадках, подпитывай финансированием украинские фильмы, книги, проекты. Вон, пример потерянной страны, совсем рядом - Лукашенко я сама считала хитрым гусем, способным как-то выживать под колпаком у России. Но он молодежь Беларуси воспитал россиянами! А мы тут хотя и имеем поколение тупых куриц, смеющихся над похоронами героев войны, мальчиков-"я не при делах", но все еще имеем шанс. Имеем. Не можешь выиграть войну силой - удержи нацию на плаву, хотя бы хитростью. Не пуская сюда российских всяких "вороваек" с концертами, российские сериалы и книги. Поддержи своих. Сделай хотя бы это, и тогда ты проедешь этот маршрут на трамвае относительно безболезненно, сделав хотя бы что-то. Если уж так боишься смотреть в глаза войне…
В общем, да. Вопрос риторический…
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тупой копипаст
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Это знаменитый копипастер - порохобот кадровый.
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знаю я в интернете такую шоблу . они и голосовалки накручивают пустыми фейко-аккаунтами.

"Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ - Цензор.НЕТ 2426
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вы сегодня в паре пашете, лахтовские ********?
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та не..собачьими стаями только порохоботы работают. сделают по 30 аккаунтов на рыло и создают массовость. так же и с протестами- за бабло навезут неполноценных которые гавкают по расписанию и ходят с плакатами напечатаными одним шрифтом. ну немного тупых затесавшихся под шумок там походит..
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Дивна річ- більшість критики чинного президента лунає російською.
"Совпадєніє? Нє думаю!"
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да, да, скоты, у нас преследуют за русский язык..............
а тебя запенят, в опу.....................
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Именно так общаются кацапы. "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ - Цензор.НЕТ 6240
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так до Моники малоросской лучше доходит.
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Просто, у порохоботов - лишняя хромосома. "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ - Цензор.НЕТ 8228
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та невже? судячi з зеленої бiомаси в Радi, зайва хромосома у цензорних зебуїнiв. "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ - Цензор.НЕТ 7309
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И с русским матом. "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ - Цензор.НЕТ 3722
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Закономірність:теперішній прєзік,та все його оточення -суцільно російськомовні,і це не совпадєніє.
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Ольгіно та свідєтєлі святого Мародьора - це одна шайка-лєйка.. тількі сліпі не бачать "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ - Цензор.НЕТ 3713
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i з якого це дива ольгiно за Майдан та проти капiтуляцiї топить?
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Ясно як божий день, більшість 73 відсоткових взагалі не знають української мови.
"Совпадєніє?, да Совпадєніє."
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То коли Барига на допит з"явиться? Чи не просихає?
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Барига у нас один, Це Коломойський!
Він у 2014 постачав армії бронежилети за подвійною ціною, він сам про це журнашлюхам казав! А ще таке паливо, що від нього танки глохли.
Али ви все одно його обрали президентом!
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"Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали", - Зеленский поздравил военнослужащих с Днем ВСУ - Цензор.НЕТ 8856Телеканал "Звезда"‏ @zvezdanews
"Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали", - Зеленский поздравил военнослужащих с Днем ВСУ - Цензор.НЕТ 8856 Телеканал "Звезда" @zvezdanews

Порошенко и Тимошенко созвали украинцев на Майдан перед нормандским саммитом:
"Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали", - Зеленский поздравил военнослужащих с Днем ВСУ - Цензор.НЕТ 4583
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Ну так путча в декабре не буде! А от в грудні.......
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I у груднi не буде. Буде y цицнi. "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ - Цензор.НЕТ 4638
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выходить с порохоботами на один майдан- взападло
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и Пэця прийде?
во сколько трансляция на прямом?
обязательно посмотрю
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ты уже не стесняешься писать, что ты против Украины? похвально.
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только выродок может мерять патриотизм отношением к рошеновской жирной харе
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только тупое зелёное быдло может приравнять Майдан к Порошенко.
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тупое пе быдло может приравнять майдан и барыгана
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потому что лищнехромосомные - кавото напоминают)))
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не гони)
такоко отврата как лицемерное свиняче рыло предыдущего пока не вызывает)
доживём до понедельника (це) "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ - Цензор.НЕТ 2289
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отойди от зеркала
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то до пластичного лікаря сходи.. чого мучишся? "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ - Цензор.НЕТ 4757
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Вовік! Дірявий ти чмирь! Роби амністію атовцям, ушльопок! Вже пів року ти мнеш щось там в штанях, а хлопці продовжують задурно маринуватися по буцегарням! Бо їх судили за цивільним законодавством, а не за законами військового часу! Добровольців саджали за те, що вони були присутніми на Донбасі з незареєстрованою, автоматичною зброєю. А торнадівці досиджують вже п'ятий рік, бо винайшли контробанду зброєю Порошенка і Матіоса до сєпарів. Ти хочеш разом з ними бути притягнутим до відповідальності? Як спільник?
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это много раз судимым убийцам-насильникам Торнадовцам шоль?
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На торнадівців нічого нема. Є двоє постраждалих - один нарік, інший ексгібіціоніст. Обоє були на гачку у місцевих мусорів і давали на торнадівців плутані, протиречливі покази. Сьогодні обоє сховались в Лугандоні і на виклик до суду не реагують. Матіос притягнув до суду збочене порно відіо з неграми на мобільнику, скачене ним з інтернету, але судді навіть не призначили цій блювоті експертизу. Щоб всю цю ганьбу приховати, суд зробили закритим. Тепер не знають, як з цього тупіка викрутитись, бо фактично по закону сісти мають самі судді з Матіосом. От вони і тягнуть з апеляціями
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ну в твоей параллельной вселенной может и нема... а свидетели утверждают обратное.
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Та оцени его высеры. Оно, по-твоему, еще на что-то способно?
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Там, скоріше, не "упороті", а куплені Матіосом. Бо Матіос, що і дня не працював бізнесменом, є доларовий мультімільонер. Навіть по закону, що нещодавно зелена монобільшість прийняла про "незаконне збагачення", дядю Толю вже давно треба загоняти під шконку. Але зелена мерзота всілась на корупційні схеми мародера Порошенка і їй там сподобалось.
_______________
Може хтось буде зі мною не згідний, але пропоную цього зеленого чмиря міняти на дострокових. Не тягне він. Чи він - гандон, чи він - ніякий, але все в країні йде не туди. І в кадровій політиці, і в питанні Лугандону, і в економіці, і в земельному питанні. Все йди не туди. Дострокові. Негайно. Бо втратимо країну. Хоч все літо агітував за Вовіка.
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та да. все купленные. Майдан проплаченный. Ваня, заканчивай уже. твоя ж бахиня тебя на Майдан зовёт. "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ - Цензор.НЕТ 9320
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ну ну а патрульная "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ - Цензор.НЕТ 6337 память як у гупака га "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ - Цензор.НЕТ 1123
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Це взагалі окрема тема. Цю патрульну треба за лжесвідчення притягати до відповідальності, але ніхто навіть допиту не робить. Сам Матіос видумав таку форму примусу до сексу, що не потребує ніяких доказів, лише свідчення постраждалої. Мов би Оніщенко примушував її йому мастурбірувати. Це взагалі притомне звинувачення? 10 років ув'язнення? Ніякого фізичного насилля ж не було. Заради цього треба суд робити закритим? Там по процедурі КПКУ цих суддів можна закривати навіть без рішення вищої інстанції
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Где вы это все берете?)))) Есть какой-нибудь сайт? Мне эти мульты просто очень нравятся)))
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фу..совковый солдафон
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і якому гєнєралу ти туалєт строїл?
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"Он мог просто пошутить", - Разумков о словах Зеленского,
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Хай эта ЗЕленая самка собаки Марченко в тюрьме поздравит.
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супер спасибо
петеботов = по будкам пеце дупу лизать!!!
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Хороший текст, не более.
Хотя, в одном ряду - Донбасс, Луганск, Крым - это некорректно...
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все верно
не по мародерски да.. ибо мародер крым сдал "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ - Цензор.НЕТ 1110
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Клован переобулся? А как же его высказывания, о том как российские солдаты немного двигают границы?
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Да и вобще он президент немецкой порноактрисы.

Правда ЗЕ и ведет себя в роли президента, как порноактриса.
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На фоне сообщений о разоружении, охраной президента,караула охраняемого МинОбороны,перед приездом "солнцеликого" - все звучит не искренне и лживо.
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главное крым упомянул - а наши ребята уже в донецке
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Луганск упомянул, а Донецк нет, что он этот город не Украина??
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Це сьогодні таке свято? "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ - Цензор.НЕТ 2242
А що тоді святкується 14 листопада?
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