 "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ. ВIДЕО

"Дорогі наші захисники! Усі, хто відважно боронить Батьківщину на суші, воді та в повітрі. Ті, хто зараз стоїть на сторожі нашої безпеки, і ті, хто віддав життя за Україну. Щодня, а особливо сьогодні, в День Збройних сил, кожен українець від щирого серця каже вам: "Дякую!". За вашу доблесть, хоробрість та витримку. За наші мирні міста, села, спокійний сон і мирне небо", - сказав президент у відеопривітанні, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що 5 років тому українська армія багато чого не мала, але вистояла, бо мали волю і непереможний дух.
"Сьогодні ми набагато міцніші. Ми загартовані, досвідчені і так само незламні. І сьогодні весь цивілізований світ бачить, що ми дійсно прагнемо миру. Ми не хочемо щодня втрачати найкращих. І ми обов'язково повернемо наших людей та наші території. Донбас - це Україна. Луганськ - це Україна. Крим - це Україна", - заявив президент України.
Він також підкреслив, що не можна забувати про те, що буває, коли країна не дбає про свою армію і виявляється не готовою захищати свої державні інтереси.
"Саме тому, після досягнення довгоочікуваного миру, потужне українське військо залишаться нашим пріоритетом. Ви знаєте, наскільки високим є рівень довіри до армії серед українців. Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували. Відчували в усьому: в умовах, в озброєнні, гідному забезпеченні вас і ваших родин", - зазначив Зеленський.
Президент привітав військовослужбовців зі святом і побажав: "Нехай, незалежно від складності бойових завдань, ваші рідні та близькі отримують від вас таке бажане смс-повідомлення:"Зі мною все добре, зі мною все в порядку!" Повертайтеся живими!", - сказав Зеленський.
Зачем нам чтение по бумажке неискренних поздравлений армии и волонтеров, если оборонный заказ за первый год твоего правления провален? Зачем нам заявления об уважении тобой ветеранов и павших героев, если ты позволяешь руководить собой всем, кому не лень? Не лень людям Коломойского, не лень людям из-за поребрика, не лень местным коллаборантам. Прекращены или заторможены процессы восстановления и ремонта военной техники, сворачиваются программы в сфере обеспечения армии, 42% оборонного бюджета на закупки не освоено, "яма" в отношении разработок для оборонной сферы на 47% (по данным В. Бадрака, Украинский институт исследований безопасности). Провал по обеспечению средствами связи, средствами автоматизации, охране военных объектов. Ухудшение системы питания армейцев, задержки, провоцирующие потерю половины 2020 года для обеспечения ВСУ. Вот она, прямая обязанность президента страны под названием Украина! Имеющей такую форму правления, как парламентско-президентская.
То есть, на мой взгляд, наша новая власть ведет себя так, будто война уже окончена, а российские войска, кураторы, гумконвои и пропагандисты уже убрались с нашей территории. Мы армию сознательно сейчас ослабляем? Вот назойливая мысль, что не дает покоя. Сознательно и намеренно? И разве это не носит признаки государственной измены на самом высшем уровне?
Хорошо, не веришь в военную нашу победу - просто ГОВОРИ. Говори о Донбассе. Говори о Крыме, черт возьми! Не переставай говорить на всех площадках, подпитывай финансированием украинские фильмы, книги, проекты. Вон, пример потерянной страны, совсем рядом - Лукашенко я сама считала хитрым гусем, способным как-то выживать под колпаком у России. Но он молодежь Беларуси воспитал россиянами! А мы тут хотя и имеем поколение тупых куриц, смеющихся над похоронами героев войны, мальчиков-"я не при делах", но все еще имеем шанс. Имеем. Не можешь выиграть войну силой - удержи нацию на плаву, хотя бы хитростью. Не пуская сюда российских всяких "вороваек" с концертами, российские сериалы и книги. Поддержи своих. Сделай хотя бы это, и тогда ты проедешь этот маршрут на трамвае относительно безболезненно, сделав хотя бы что-то. Если уж так боишься смотреть в глаза войне…
В общем, да. Вопрос риторический…
"Совпадєніє? Нє думаю!"
а тебя запенят, в опу.....................
"Совпадєніє?, да Совпадєніє."
Він у 2014 постачав армії бронежилети за подвійною ціною, він сам про це журнашлюхам казав! А ще таке паливо, що від нього танки глохли.
Али ви все одно його обрали президентом!
Телеканал "Звезда" @zvezdanews
Порошенко и Тимошенко созвали украинцев на Майдан перед нормандским саммитом:
во сколько трансляция на прямом?
обязательно посмотрю
такоко отврата как лицемерное свиняче рыло предыдущего пока не вызывает)
доживём до понедельника (це)
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Може хтось буде зі мною не згідний, але пропоную цього зеленого чмиря міняти на дострокових. Не тягне він. Чи він - гандон, чи він - ніякий, але все в країні йде не туди. І в кадровій політиці, і в питанні Лугандону, і в економіці, і в земельному питанні. Все йди не туди. Дострокові. Негайно. Бо втратимо країну. Хоч все літо агітував за Вовіка.
https://www.patreon.com/feaouill
...
петеботов = по будкам пеце дупу лизать!!!
Хотя, в одном ряду - Донбасс, Луганск, Крым - это некорректно...
не по мародерски да.. ибо мародер крым сдал
Правда ЗЕ и ведет себя в роли президента, как порноактриса.
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А що тоді святкується 14 листопада?