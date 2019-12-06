 Поставити хрест на законі про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не можна, він є частиною Мінських угод, - Потураєв. ВIДЕО

Про це в ефірі 1+1 розповів народний депутат із фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Часу на підготовку нового закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО немає. На жаль, цей закон є невід'ємною частиною Мінських угод. Вони були підписані в складних умовах, після важкої військової поразки нашої армії під Дебальцевим. Поставити хрест на законі неможливо, це створить загрозу для Мінських угод, які визнані всіма нашими друзями і союзниками, від США до європейських країн.

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Тому необхідно продовжити дію чинного закону про особливості самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який ухвалювала попередня Рада. А наступного року, як і обіцяв Зеленський, внесуть новий закон, згідно з тими домовленостями, які будуть досягнуті на саміті в Парижі", - повідомив нардеп.