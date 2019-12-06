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Все про:Донбас (13974) мінські угоди (1667) деокупація (343) Потураєв (26)

 Поставити хрест на законі про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не можна, він є частиною Мінських угод, - Потураєв. ВIДЕО

Поставити хрест на законі про "особливий статус" Донбасу не можна, оскільки він є невід'ємною частиною Мінських угод.

Про це в ефірі 1+1 розповів народний депутат із фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Часу на підготовку нового закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО немає. На жаль, цей закон є невід'ємною частиною Мінських угод. Вони були підписані в складних умовах, після важкої військової поразки нашої армії під Дебальцевим. Поставити хрест на законі неможливо, це створить загрозу для Мінських угод, які визнані всіма нашими друзями і союзниками, від США до європейських країн.

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Тому необхідно продовжити дію чинного закону про особливості самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який ухвалювала попередня Рада. А наступного року, як і обіцяв Зеленський, внесуть новий закон, згідно з тими домовленостями, які будуть досягнуті на саміті в Парижі", - повідомив нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163744
 
 
 Топ коментарі
 
Крест поставить вот так сразу, может быть и нельзя, но саботировать можно. А что мы видим? Зе-команда вприпрыжку бежит его выполнять впереди паровоза, предвосхищая все желания Путина в неудержимом желании угодить ему как можно больше и даже с перевыполнением плана.
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Не звизди, в "порошенковском" законе об особом статусе есть приписка, что местное самоуправление невозможно без вывода незаконных вооруженных формирований...
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Может Украине будет проще поставить крест на самом Потураеве и его сюзерене ?
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Статус зачумленої території буде саме то.
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А шо з турборежимом?
Той же закон писала злачинна влада "клятих бариг"...
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Крест поставить вот так сразу, может быть и нельзя, но саботировать можно. А что мы видим? Зе-команда вприпрыжку бежит его выполнять впереди паровоза, предвосхищая все желания Путина в неудержимом желании угодить ему как можно больше и даже с перевыполнением плана.
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«Они были подписаны в сложных условиях, после тяжелого военного поражения нашей армии ОТ АРМИИ РОССИИ под Дебальцево Источник: https://censor.net.ua/v3163744»

Вони сцяться сказати це прямо?
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Пристайко также уцепился в этот Минск-о словам "то, что будут внесены определенные конституционные изменения на основе децентрализации, обещал еще предыдущее правительство и это было записано в Минских договоренностях. "Это то, что было обещано, это то, что было сделано под военным давлением, когда на нас наступали, когда наши люди погибали. Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем." Було обіцяно під тиском російської агресії , коли у нас не було армії . Але зараз громадяни України проти якихось незрозумілих змін до Конституції . Ці зміни знищать Україну . Для чого нам оті регіони , що нам в турборежимі ******** ?Так зачем делать то, что от нас требовали под военным давлением? И при чем здесь предыдущее правительство. Оно действовало тогда в крайне тяжелых условиях. У вас же есть теперь все - армия, отлаженный государственный механизм, консолидированная власть,зачем ищите предлог чтоб выполнить именно сейчас антиураинский Минск?
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ничаво нипалучицо у Украины без ордло!...бубочка нагнул Мертветчука перед встречей с ******!...
а у ка, зебилятки, какие там у нас еще на сегодня мемы?
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Ну-ка, пецики, расскажите почему раньше этот закон был перемогой, а теперь зрада зрадная. Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев - Цензор.НЕТ 892
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потому что раньше никто и не собирался его выполнять,

а сейчас аж в жопе зачесалось его выполнять
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Лахта, в "петином" законе местное самоуправление невозможно.
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Лахта, будь внимательней, уже осталось мало дебилов, которые верят на слово и инфантильным "аргументам".
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Хрюша, не переживай так, врядли они станут с тобой конкурировать за пецины подачки. Кстати, на Майдан пойдешь?
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Ты мыло свое, дурик, приготовил, ну чтоб людям не тратиться?))
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Этот закон и раньше был зрадой, потому Порошенко и не пошел на его реализацию, но вы, твари зелёные, аж ссытесь от желания услужить *****.
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Предатели оба и барыга и шмаркля. Если бы сейчас был барыга он делал бы то же самое. А шмаркля его бы критиковал. Петя бы и землю уже продавал олигархам.
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Может Украине будет проще поставить крест на самом Потураеве и его сюзерене ?
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Не звизди, в "порошенковском" законе об особом статусе есть приписка, что местное самоуправление невозможно без вывода незаконных вооруженных формирований...
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Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,..

Но можно крест поставить на самих Минских соглашениях... Что они дают Украине?? НИЧЕГО!!! То что и есть нужного все равно путин выполнять не будет.
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Зачем на Минских ставить крест, если к их выполнению Кацапией привязаны санкции против Кацапии ?
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а можно делать так как было раньше? вроде есть но исполнять его нет никакой возможности по обьективным причинам.
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ты уже умный человек.
идет "размягчение" зелехтората перед 9 декабря, все проколы и предательства будут
списаны на "минские" (а куда деться?) - а зачит барыгу.
а вот приобретений не будет точно....
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Украина проиграла 21 апреля.
зачем она ето сделала? - каждый будет искать свой ответ,
но я свой точно не найду, скрепы у меня не хватает понять...
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Как было раньше, уже не будет. Народ четко это сказал на выборах
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,,Путин отправляется в Париж, чтобы принять капитуляцию зарвавшегося телевизионного комика, возомнившего себя ровней товарищам из КГБ и посмевшего добиваться встречи с "собирателем земель". Задача Макрона - давить на комика, объяснять ему, как устроена жизнь, и всем своим видом демонстрировать, что лучших предложений Украина уже не получит. А госпоже Меркель лучше бы просто помолчать и не мешать Путину. Вот, собственно, и вся мизансцена."-

https://graniru.org/opinion/portnikov/m.277998.html?fbclid=IwAR1_5cDgLh-0DNpKLW4TMrfoqlPKPU8sz_Ya8R1cRH-_SC8hLa7xVrgTtrg
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І за особливий статус і за мінський договорняк з формулою швайнмаєра подякуємо Мародеру. Зелений карлик успішно імплементує ці "перемоги" Пораженка
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та не було ніякої формули штайнмайера в Мінському протоколі.

То тебе кацапи в методичці надурили.
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Тварь, твої руки по лікті в крові патріотів. Це ти привів росіян до влади.
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Нихрена себе заявочки
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Як тобі парад російських танків в Мінську? Квіти під траки кидав, білоросіянин?
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давай 2й куплет про папереников, которые шмаркле руки связали,
а он все равно себя не жалея, героически борется за сдачу Украины *****...
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да уж, "наградил" трипером украинцев "сивочелый гетьман" в виде "минских соглашений"!
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ты об себе на мосту в станице не холодно а Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев - Цензор.НЕТ 1564 vad
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мамуля ордловская, аккуратнее, вы теряете инстинкт самосохранения жителя дамбаса на Цензоре Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев - Цензор.НЕТ 8027
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Лузерам (оппозиционерам) из Евросолидарности очень обидно что адекватные действия и единственно правильные решения по возвращению оккупированных РФ территорий Украины принимают не они, поэтому им мало просто унизить и оскорбить представителя новой, уверенной в своих силах и пользующейся высоким доверием у общества, власти, им важно, как в совковых традициях - сожрать человека живьем.
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высокое доверие это у вовки а гена давай зажигай как твой предко шамкаючи вставной шелюстью на парт активе Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев - Цензор.НЕТ 4270
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Что с тобой, тебя побили негодяи у винно-водочного?! Прости своих обидчиков. Ты же знаешь пароль,Ты видишь ориентир, Ты же веришь, что с похмелья, Спасет тебя кефир!)
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геша полёт фантазии свой оставь хомякам которых я отымел всместе с тобой ещё во времена Фидо и впреде в армию там стрелять не надо так что ты пригодишся в отряде членограй имени моцного вовки воеваки из 95 го квартала Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев - Цензор.НЕТ 8007
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Помни, алкоголь не только разрушит твою печень, но он уже! сделал тебя дебилом!!Прискорбно)) Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев - Цензор.НЕТ 4639
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А тот олигофрен, что тянет тебе лыбу с зеркала, он чьих будет?))
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Никакого "тяжелого поражения под Дебальцего" не было. Был отвод войск - трудный, были ошибки, были потери... Но ВСУ уничтожили в 3-4 раза больше россиян и их пособников, чем сами потеряли. Потому что почему-то орки там решили повоевать по-жуковски: "бабы нарожают". В стратегическом плане также отвод войск оправдался: новая линия обороны т.н. Светлодарская дуга более удобна для активных оборонительных действий и построения многоэшелонных укреплений, чем старый Дебальцевский выступ. Поэтому, это подлость - аппелировать цитатами с рашаТВ народным депутатам. Так только предатели информацию подают.
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Да да, мы знаем, Петя победил, и под дебальцево, и под илловайском, и под изварино, ну и конечно, вишенка на торте - минская дипломатическая победа.
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Ну, не забудь два наступления зе, и как вишенка на торт, парижская дипломатическая победа.
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Потураев,шо ты тут дурочку врубаешь?!Любые показания,а в данном случае Минские угоды,выбитые под давлением в данном случае Рашкой, не признаёт ни один суд.В том числе Гаагский Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев - Цензор.НЕТ 8635
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Надо подождать, пока меркель, олланд, путин и кучма откинутся, и сказать - все, ничего не знаем, подписанты жмурики, можно не выполнять. Для надежности еще можно и порошенко того....
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Кому шо, а кацапам- Порошенко. Опустил он вас. От злости даже мост построили, но не пропускает.
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Минские договоренности противоречат конституции Украины и потому их нужно признать невыполнимыми! Минские договоренности - это план Кремля! Порошенко - это предатель и его друзья - это агенты кремля - Ахметов и Медведчук! А Зеленский, если продолжает дело предателя Порошенко, то Зеленский тогда тоже предатель Украины!
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Присмотрись к своей жене - может и она???
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Зебил, так бери его и продлевай на год. Всё равно ничего лучшего вы не напишите. Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев - Цензор.НЕТ 2491
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Владимир Александрович! гоните депутатов, прошедших в раду на Вашей спине! эти козлы роют могилу Украине...
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Минские соглашения - это вообще незаконные и преступные соглашения, в военное время таких переговорщиков трибунал очень быстро расстреливает.
Но у нас банана рипаблик, все можно. Есть Дарка Олефир, Айвазовская, Кучма, Марчук и прочие Медведчуки с непонятным юридическим статусом.
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ставить крест НУЖНО. Избиратели запрещают депутатам за это голосовать.
П.С.
Я уже позвонил помощникам своего депутата (телефоны на сайте Верховной Рады)
и уведомил, что ЗАПРЕЩАЮ голосовать за изменения в конституцию.
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Влада распродает страну и продолжает дело пети.Эти не тронутые петины барыги и зеля явно с одного гнезда сороса. Факты упрямая вещь. Распродаже лесов и водоемов это тест
иноземного гибридного захвата без войны.Фермеры поняли эту зраду, вокруг них и надо обьединятся, а умничать уже поздно.
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За какие такие заслуги им особенности? За 13 тыс. наших сыновей и дочерей?
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Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений - надо положить Х#R на Минские соглашения в целом - картонную и абсолютно нелигитимную дурилку , которой нам Е##T мозги свои и чужие враги Украины. Если с рашки снимут санкции, но мы запретим олигархам красть, наведём порядок с таможней и прекратим обирать средний класс - МВФ нам и на на на . Вы только гляньте на него ! Сидит в украинском экране урод и прибаюкивает нас отдать кусок Украины, отдать волю, стать в рашское стойло. Как он попал в управленцы? Нах народу блудливые холопы ?
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Минские соглашения не является чем то "сокральным" и "священным". Поэтому от них вполне можно отказаться. Чем обосновать.., да сто причин. 1) Они были навязаны под угрозой применения силы страной начавшей агрессию против нейтрального государства. 2) Агрессор нарушил Будапештские соглашения 3) Агрессор нарушил условия Большого договора и многих других между Украиной и РФ 4) Не смотря на неоднократные договоренности включая минские и объявленные перемирия агрессор продолжает постоянные обстрелы украинской территории, что ведет к человеческим жертвам.5) Противоположная сторона ( РФ) в нарушение минских соглашений и прилагаемых к ним карт, произвела дальнейшие захваты украинской территории , в том числе г.Дебальцево и значительные территории на юг и юго- восток от Донецка ( и не собирается их возвращать под контроль Украины, чем явно нарушает условия минского соглашения) 6) и т.д. Исходя из заявлений власти , РФ может нарушать все что угодно ( по праву сильного а не основании юридических и международных правил, а мы как "слабые" должны все это проглотить и выполнять навязанное нам соглашение ( кстати не известно кем подписанные). Вот пожалуй и все. Кроме этого , а почему наша территория Крыма и Севастополя выведена за "скобки", ведь по всем международным правилам это наши территории. ( или опять право сильного, а не закон ) Сейчас скажут, если мы откажемся то с РФ снимут санкции, но забывают одно , если мы примем условия РФ то с них тоже снимут санкции. так какая тогда разница. Кроме конечно позора и унижения.
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А в чём проблема? Вон Гройсман передавал местным громадам земельные участки - вот и внесите в Конституцию!
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Немає більшої гидоти,
Ніж наші люмпен-патріоти!
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