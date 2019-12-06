 Поставити хрест на законі про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не можна, він є частиною Мінських угод, - Потураєв. ВIДЕО

Про це в ефірі 1+1 розповів народний депутат із фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Часу на підготовку нового закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО немає. На жаль, цей закон є невід'ємною частиною Мінських угод. Вони були підписані в складних умовах, після важкої військової поразки нашої армії під Дебальцевим. Поставити хрест на законі неможливо, це створить загрозу для Мінських угод, які визнані всіма нашими друзями і союзниками, від США до європейських країн.
Тому необхідно продовжити дію чинного закону про особливості самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який ухвалювала попередня Рада. А наступного року, як і обіцяв Зеленський, внесуть новий закон, згідно з тими домовленостями, які будуть досягнуті на саміті в Парижі", - повідомив нардеп.
Той же закон писала злачинна влада "клятих бариг"...
Вони сцяться сказати це прямо?
а у ка, зебилятки, какие там у нас еще на сегодня мемы?
а сейчас аж в жопе зачесалось его выполнять
Но можно крест поставить на самих Минских соглашениях... Что они дают Украине?? НИЧЕГО!!! То что и есть нужного все равно путин выполнять не будет.
идет "размягчение" зелехтората перед 9 декабря, все проколы и предательства будут
списаны на "минские" (а куда деться?) - а зачит барыгу.
а вот приобретений не будет точно....
зачем она ето сделала? - каждый будет искать свой ответ,
но я свой точно не найду, скрепы у меня не хватает понять...
https://graniru.org/opinion/portnikov/m.277998.html?fbclid=IwAR1_5cDgLh-0DNpKLW4TMrfoqlPKPU8sz_Ya8R1cRH-_SC8hLa7xVrgTtrg
То тебе кацапи в методичці надурили.
а он все равно себя не жалея, героически борется за сдачу Украины *****...
Но у нас банана рипаблик, все можно. Есть Дарка Олефир, Айвазовская, Кучма, Марчук и прочие Медведчуки с непонятным юридическим статусом.
П.С.
Я уже позвонил помощникам своего депутата (телефоны на сайте Верховной Рады)
и уведомил, что ЗАПРЕЩАЮ голосовать за изменения в конституцию.
иноземного гибридного захвата без войны.Фермеры поняли эту зраду, вокруг них и надо обьединятся, а умничать уже поздно.
Ніж наші люмпен-патріоти!