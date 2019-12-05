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 Політика України
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 В Одесі відбулася церемонія присвоєння найменування новому артилерійському бронекатеру ВМС України. ВIДЕО

Сьогодні, 5 грудня, в Одесі відбулася церемонія присвоєння назви новозбудованому для Військово-Морських Сил ЗС України малому броньованому артилерійському катеру. Катер проекту 58155 отримав назву "Костопіль".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Министерства обороны.

Захід проходив за участі представників Командування ВМС ЗС України, міського голови Костополя, представників ПАО "Завод "Кузня на Рибальському", ветеранів, волонтерів та особового складу екіпажів кораблів.

"Напередодні Дня Збройних Сил України ми присвоюємо найменування черговому новому малому броньованому артилерійському катеру, який після завершення випробувань увійде до складу ВМС ЗС України. Це назва українського міста, де народився і виріс наш побратим — морський піхотинець Олексій Кондратюк, який загинув в бою 17 березня 2017 року в районі с. Водяне, Донецької області. "Костопіль" — так іменуватиметься сьомий броньований артилерійський катер, який продовжить справу "Вірного завжди" героя, морського піхотинця — боронитиме Батьківщину з морського напрямку", — зазначив командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко.

В Одесі відбулася церемонія присвоєння найменування новому артилерійському бронекатеру ВМС України 01

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Вже найближчим часом на малий броньований артилерійський катер "Костопіль" чекає низка державних випробувань, за результатами яких його буде включено до складу Військово-Морських Сил ЗС України.

Також Воронченко висловив свою вдячність волонтерам та громадським активістам за щиру підтримку і допомогу у розбудові ВМС ЗС України та у знак подяки нагородив їх грамотами і почесними відзнаками. Нагороди отримали військовослужбовці ВМС ЗС України, які проявили високий професіоналізм під час виконання завдань за призначенням.

В Одесі відбулася церемонія присвоєння найменування новому артилерійському бронекатеру ВМС України 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163740
 
   
 Топ коментарі
 
Мне только одному показалась на этом фото ржавчина на этом новопостроеном бронекатере.
В Одессе состоялась церемония присвоения наименования новому артиллерийскому бронекатеру ВМС Украины - Цензор.НЕТ 3894
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Трудно сказать, по чьему заказу РАН выполнила это исследование. Но то, что перспектива распада слишком реальна, сомневаться уже не приходится. В Одесі відбулася церемонія присвоєння найменування новому артилерійському бронекатеру ВМС України - Цензор.НЕТ 8272
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Российская академия наук выпустила доклад, в котором она рассмотрела «гипотетический» сценарий распада России и способность образованных в результате этого макрорегионов поддержать уровень своего развития в состоянии «независимости» (или автаркии).
Минусом доклада является то, что он рассматривает крайне гипотетическую ситуацию распада по существующим административным границам федеральных округов.
В реальности распад, безусловно, будет идти совсем по другим территориальным линиям разломов, а потому оценка РАН интересна тоже весьма условно.
Логично то, что наименее пострадавшим в случае распада станет Северо-Запад. В любой конфигурации он, безусловно, обладает серьезными «конкурентными» преимуществами - два порта, не до конца разрушенный нынешними преступниками промышленный потенциал, довольно большая численность населения.
Хуже всего в прогнозе выглядит Центральный округ. Причем вполне предсказуемо.
Москва способна существовать в нынешнем виде только за счет предельно несправедливой бюджетной политики, благодаря которой регион Москвы обладает колоссальными финансовыми ресурсами.

В Одесі відбулася церемонія присвоєння найменування новому артилерійському бронекатеру ВМС України - Цензор.НЕТ 2322

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толку мало от "малых" "бронекатеров" - деньги на ветер!
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КАКОЙ??? можно на самолет поставить!
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господи да не позорьтесь бронекатеру присваивать какое то имя. Это было при пети
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прикинь, дружок своей моторке на Днепре присвоил имя "ЯНА"и ни одной твари не нашлось ему сказать "не позорься".
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цей човенне какойто там задрипаный крейсер, эсминец или авианосец, а целый шароварный линкор, в бою значащий гораздо боле, нежели две жалкие пиндосские ауг
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Лишнехромосомный, потому твой ***** засекретил потери в "мирное" время, что шаровары тут ни при чём?
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по моему главная потеря щас и здесь це ты - сначала научись свистеть и тока потом играй на флейте
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шо, парниковые пускашь?
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вася это резиновая лодка только для ловли рыбы на пруду
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Зеб, если ты не слышал о москитном флоте о том, что авианосец по Днепру не пустят, т.к. у каждого свои задачи, то продолжай играть на флейте с лишнехромосомным.
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Малорос, изучи русский язык, а то вы за него боретесь, но них не понимаете его.
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Лишнехромосомный, я же тебе подсказал - изучай русский язык, чтобы выглядеть хотя-бы малороссом.
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у тебя все кто против Пети - кацапы и агенты Богдана-Зеленского.
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Малоросс, все, кто за Коломойского и проект Буратино - предатели.
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У тебя все малоросы, кроме тебя и Святого Петра, кацап.
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Мне только одному показалась на этом фото ржавчина на этом новопостроеном бронекатере.
В Одессе состоялась церемония присвоения наименования новому артиллерийскому бронекатеру ВМС Украины - Цензор.НЕТ 3894
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Тоже хотив написать, що вин дуже потрепаный для новову)))
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Лишних кораблей, конечно, не бывает, но такие катера ничем нам не помогут в борьбе против РФ.
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Колись Хрущов заявив що тепер будемо воювати ракетами, що літаки вже не потрібні і похерив авіацію.
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Какое это имеет отношение к ситуации с катерами для ВМСУ?
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не проще ли было назвать его череповцом? В Одессе состоялась церемония присвоения наименования новому артиллерийскому бронекатеру ВМС Украины - Цензор.НЕТ 3115
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Кто скажет чем примечательна фотка с этими будущими руснявыми самотопами?
В Одесі відбулася церемонія присвоєння найменування новому артилерійському бронекатеру ВМС України - Цензор.НЕТ 9065
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не полинився и погуглил картинку:

"В понедельник, 25 ноября, стало известно, что «Адмиралтейские верфи» передали Военно-морскому флоту России подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский». Судно построили для Тихоокеанского флота. Оно стало первым из шести заказанных кораблей."
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Всё верно. Но примечательно не только это. На заднем плане патрульный ледокол "Папанин" у достроечной стенки, за ним ледокол "Черномырдин" (сейчас на испытаниях). На другой стороне речушки атомные ледоколы "Арктика" и "Сибирь" в достройке и справа видно часть корпуса атомного ледокола "Урал" (спущен на воду, но строить ещё долго).
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Российская академия наук выпустила доклад, в котором она рассмотрела «гипотетический» сценарий распада России и способность образованных в результате этого макрорегионов поддержать уровень своего развития в состоянии «независимости» (или автаркии).
Минусом доклада является то, что он рассматривает крайне гипотетическую ситуацию распада по существующим административным границам федеральных округов.
В реальности распад, безусловно, будет идти совсем по другим территориальным линиям разломов, а потому оценка РАН интересна тоже весьма условно.
Логично то, что наименее пострадавшим в случае распада станет Северо-Запад. В любой конфигурации он, безусловно, обладает серьезными «конкурентными» преимуществами - два порта, не до конца разрушенный нынешними преступниками промышленный потенциал, довольно большая численность населения.
Хуже всего в прогнозе выглядит Центральный округ. Причем вполне предсказуемо.
Москва способна существовать в нынешнем виде только за счет предельно несправедливой бюджетной политики, благодаря которой регион Москвы обладает колоссальными финансовыми ресурсами.

В Одесі відбулася церемонія присвоєння найменування новому артилерійському бронекатеру ВМС України - Цензор.НЕТ 2322

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Трудно сказать, по чьему заказу РАН выполнила это исследование. Но то, что перспектива распада слишком реальна, сомневаться уже не приходится. В Одесі відбулася церемонія присвоєння найменування новому артилерійському бронекатеру ВМС України - Цензор.НЕТ 8272
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Ну теперь можно штурмовать рашку, цэ наш авианосец
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Звездочку нужно убрать потому что он бОльший антисоветчик и антикоммунист чем самый "здычавилый" бандеровец
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В Одесі відбулася церемонія присвоєння найменування новому артилерійському бронекатеру ВМС України - Цензор.НЕТ 2496Александр Трынькин
Зачем живут "окурки"?
История жизни русских в фотографиях.Читать дальше...
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