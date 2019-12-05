 Офіцери давали хабарі лікарям $4-5 тис. для висновку про гіпертонію або остеохондроз, отримані під час захисту батьківщини. Потім держава їм виплачувала 440-560 тис, - Корчинська. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, сюжет із виступом Корчинської розміщено на сервісі You tube.

Корчинська говорить про розгалуджену систему хабарництва у військовій медицині. Особливо це помітно під час надання інвалідності воїнам.





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