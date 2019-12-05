 Офіцери давали хабарі лікарям $4-5 тис. для висновку про гіпертонію або остеохондроз, отримані під час захисту батьківщини. Потім держава їм виплачувала 440-560 тис, - Корчинська. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, сюжет із виступом Корчинської розміщено на сервісі You tube.
Корчинська говорить про розгалуджену систему хабарництва у військовій медицині. Особливо це помітно під час надання інвалідності воїнам.
Як передає Цензор.НЕТ, сюжет із виступом Корчинської розміщено на сервісі You tube.
Корчинська говорить про розгалуджену систему хабарництва у військовій медицині. Особливо це помітно під час надання інвалідності воїнам.
А о простонародье лучше вообще помолчать - простота хуже воровства..., - чем проще, тем тупее...
Возьми амебу к примеру...
1. При совке реальные бабки брали стоматологи и гинекологи. Остальные конфеты да коньяк. Санитаркам и медсестрам рубль или трояк. и все.
2. Зачем мне сравнение с совком. Там жизнь военнослужащего не стоила и гроша. Примеров масса.
3. Хай поднял твой кореш vad. У вас во всем виноваты папередники
к нам русский брат пришел сюда))
Нє в "простонародьє", а просто в зебільє.
За зебланів відповідає Радуцький:
"Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине. Наказывая бывшего президента "за коррупцию", он фактически будет заключен за защиту Украины от российской агрессии. Чтобы показать украинцам цену, которую каждый из них заплатит за сопротивление против России", - отмечает издание. Источник: https://censor.net.ua/n3163722»
Малая́лам (несклоняемое[1]; самоназв. മലയാളം) - дравидийский язык, распространённый на юго-западе Индии (в основном среди народа малаяли) и состоящий в тесном родстве с тамильским языком; один из 23 официальных языков страны. На малаялам говорят свыше 35 миллионов человек (малаяли) - прежде всего, в индийском штате Керала.
Не хвилюйтеся, тепер пенсії отримають ось такі, типу Валы Гетьманчук. До речі, документи на отримання групи в Україні вона вже здала.