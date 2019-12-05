EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1782  38
Матеріали за темою:
Все про:корупція (2748) лікарі (293) Корчинська (21) інвалідність (14)

 Офіцери давали хабарі лікарям $4-5 тис. для висновку про гіпертонію або остеохондроз, отримані під час захисту батьківщини. Потім держава їм виплачувала 440-560 тис, - Корчинська. ВIДЕО

Волонтер, громадський діяч, депутат 8-го скликання Оксана Корчинська разом із постраждалим від хабарництва в системі військової медицини десантником Петром Олексюком розповіли про корупцію під час видачі груп інвалідності військовим.

Як передає Цензор.НЕТ, сюжет із виступом Корчинської розміщено на сервісі You tube.

Корчинська говорить про розгалуджену систему хабарництва у військовій медицині. Особливо це помітно під час надання інвалідності воїнам.


Читайте також: Правоохоронці викрили групу шахраїв, які оформляли липові інвалідності учасникам АТО і привласнили сотні тисяч гривень соцвиплат. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163736
 
 
 Топ коментарі
 
если ты не в курсе, то Супрун уже давно не при делах, а разрушать войсковую медицину активно начали именно в последние несколько месяцев...
А о простонародье лучше вообще помолчать - простота хуже воровства..., - чем проще, тем тупее... Офицеры давали взятки врачам $4-5 тыс. для заключения о гипертонии или остеохондрозе, полученных при защите родины. Потом государство им выплачивало 440-560 тыс, - Корчинская - Цензор.НЕТ 4101
Возьми амебу к примеру...
 показати весь коментар
 
Без грошей,інвалідність навіть безногому не дадуть,всі лікарі там цілковита мафія.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
а шо на это скажет некая супрун, в простонародье - "доктор смерть"???????
 показати весь коментар
 
 
если ты не в курсе, то Супрун уже давно не при делах, а разрушать войсковую медицину активно начали именно в последние несколько месяцев...
А о простонародье лучше вообще помолчать - простота хуже воровства..., - чем проще, тем тупее... Офицеры давали взятки врачам $4-5 тыс. для заключения о гипертонии или остеохондрозе, полученных при защите родины. Потом государство им выплачивало 440-560 тыс, - Корчинская - Цензор.НЕТ 4101
Возьми амебу к примеру...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Супрун уже давно не при делах"___________ три месяца, порохобот!
 показати весь коментар
 
 
Если министр здравоохранения юрист по образованию, если премьер правовед, а президент клоун, то хоть три месяца, хоть три года. Разницы никакой. А реакция должна быть мгновенной. СБУ, ГБР, САП, МВД. Где их реакция по заявлению гражданина Украины?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Если министр здравоохранения юрист по образованию"______________почему то вспомнил, юру луценка...известный "юрист" был в "уряде профессионалов"))))))))))))) Офіцери давали хабарі лікарям $4-5 тис. для висновку про гіпертонію або остеохондроз, отримані під час захисту батьківщини. Потім держава їм виплачувала 440-560 тис, - Корчинська - Цензор.НЕТ 5172
 показати весь коментар
 
Супрун уже три месяца как в отставке. Что новый кабинет зебуинов сделал для прекращения поборов?
 показати весь коментар
 
 
Я спокоен как удав. И про поборы в МОЗ знаю с детства. Только:
1. При совке реальные бабки брали стоматологи и гинекологи. Остальные конфеты да коньяк. Санитаркам и медсестрам рубль или трояк. и все.
2. Зачем мне сравнение с совком. Там жизнь военнослужащего не стоила и гроша. Примеров масса.
3. Хай поднял твой кореш vad. У вас во всем виноваты папередники
 показати весь коментар
 
 
ты меня не правильно понял, я не ровняю с СССР, я написал со времен СССР... в СССР довольно неплохо карали, а вот с 90-х почалось...
 показати весь коментар
 
У вас во всем виноваты папередники________а у вас наступники!
 показати весь коментар
 
Дебилоидное,смерть - это зеленая мразота,которая сейчас на верхушке И не полимают это только клинические дебилы
 показати весь коментар
 
 
в простонародье - єто у шария? Єто ж и рос пропаганда ее так называли.
к нам русский брат пришел сюда))
 показати весь коментар
 
 
мне не интересно как у "шария" и "рос пропаганда" а ты, я смотрю - интересуешься??!!
 показати весь коментар
 
vad: а шо на это скажет некая супрун, в простонародье - "доктор смерть"
Нє в "простонародьє", а просто в зебільє.
За зебланів відповідає Радуцький:

Офіцери давали хабарі лікарям $4-5 тис. для висновку про гіпертонію або остеохондроз, отримані під час захисту батьківщини. Потім держава їм виплачувала 440-560 тис, - Корчинська - Цензор.НЕТ 5160
 показати весь коментар
 
 
Без грошей,інвалідність навіть безногому не дадуть,всі лікарі там цілковита мафія.
 показати весь коментар
 
 
Та да. Когда ампутантов гоняют на ВТЭК по тостоянно - это лютый трешак. Они реально ждут чуда?
 показати весь коментар
 
 
Всегда так было. Не будет никакого шухера.
 показати весь коментар
 
 
Что Зоряну выносить будете Офицеры давали взятки врачам $4-5 тыс. для заключения о гипертонии или остеохондрозе, полученных при защите родины. Потом государство им выплачивало 440-560 тыс, - Корчинская - Цензор.НЕТ 7047? Одну, или вместе с Гончаруком Офицеры давали взятки врачам $4-5 тыс. для заключения о гипертонии или остеохондрозе, полученных при защите родины. Потом государство им выплачивало 440-560 тыс, - Корчинская - Цензор.НЕТ 9078 ?
 показати весь коментар
 
Гипертонию можно заработать и сидя в кабинете. Важно другое. Кто большее зло? Знаем мы этих "бескорыстных" эскулапов.
Офицеры давали взятки врачам $4-5 тыс. для заключения о гипертонии или остеохондрозе, полученных при защите родины. Потом государство им выплачивало 440-560 тыс, - Корчинская - Цензор.НЕТ 8787
 показати весь коментар
 
05.12.19 20:08 Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча. Об этом пишет польское издание "Газета Выборча", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.
"Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине. Наказывая бывшего президента "за коррупцию", он фактически будет заключен за защиту Украины от российской агрессии. Чтобы показать украинцам цену, которую каждый из них заплатит за сопротивление против России", - отмечает издание. Источник: https://censor.net.ua/n3163722»
 показати весь коментар
 
 
റഷ്യയാണ് ശത്രു

Малая́лам (несклоняемое[1]; самоназв. മലയാളം) - дравидийский язык, распространённый на юго-западе Индии (в основном среди народа малаяли) и состоящий в тесном родстве с тамильским языком; один из 23 официальных языков страны. На малаялам говорят свыше 35 миллионов человек (малаяли) - прежде всего, в индийском штате Керала.
 показати весь коментар
 
 
റഷ്യയാണ് ശത്രു - рашка враг (в переводе).
 показати весь коментар
 
І саме за це ти його заспамив, Єлажєв? Для тебе рашка друг?
 показати весь коментар
 
Украинцы - нация взяточников. Ничем, в этом отношении, от кацапов не отличающаяся. Из 10 негодующих - 7 или 8 (а может 9) поступили бы точно также в схожей ситуации.
 показати весь коментар
 
 
Такие же дела проворачивали в свое время и "афганцы", и "чернобыльцы".
 показати весь коментар
 
 
ну так всегда, при выходе на пенсию делается......
 показати весь коментар
 
 
такое сплош и рядом. родину защищают ради родины или ради денег? уберите все выплаты. душу й тило ми положим за свою свободу или за бабло?????????
 показати весь коментар
 
Остеохондроз практически у всех есть. Сакские грязи очень помогают.
 показати весь коментар
 
так это не только у военных..и с регрессами так же.. на производстве 60-70 тыс гр как с куста.. за ежемесячный регресс в 4 тыс грн.но там система аж до Киева идет..Типа отлежать надо в больнице для вида..Вот только после 2014 разовые выплаты маленькие..не отбивают сразу затраты....как раньше
 показати весь коментар
 
Он чому мого друга, котрий отримав важке поранення в АТО почали так тягати...Нога ледве працює, а інвалідність знімають.
Не хвилюйтеся, тепер пенсії отримають ось такі, типу Валы Гетьманчук. До речі, документи на отримання групи в Україні вона вже здала.
Офіцери давали хабарі лікарям $4-5 тис. для висновку про гіпертонію або остеохондроз, отримані під час захисту батьківщини. Потім держава їм виплачувала 440-560 тис, - Корчинська - Цензор.НЕТ 4624
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору