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Все про:Донбас (13974) мінські угоди (1667) нормандська четвірка (749) Єрмак Андрій (45) Формула Штайнмаєра (169)

 Повний текст виступу Єрмака в Лондоні. ВIДЕО

Помічник президента Андрій Єрмак на конференції в Лондоні розповів, з чим Україна їде на зустріч в "нормандському форматі" в Парижі і на що готова заради повернення контролю за окупованим Донбасом.

За словами Єрмака, Україна виконала свої зобов'язання щодо розведення сил і засобів і при цьому повністю контролює ситуацію в точках, в яких це розведення відбулося, інформує Цензор.НЕТ. Сили і засоби розвели в рамках підготовки до саміту в "нормандському форматі", на якому нашу позицію підтримуватимуть Франція і Німеччина.

Альтернативи мінським угодам як майданчика для переговорів немає, і вибори на Донбасі відбудуться, але тільки за українськими законами і за умови, що наші сили контролюватимуть кордон із РФ.

Україна готова внести зміни до Конституції і надати окремим районам Донецької і Луганської областей особливі повноваження. Але це станеться тільки в рамках децентралізації. Федералізація - неприйнятна, і Україна ніколи на це не піде. Автономних республік не буде.

Вибори мають відбутися одночасно на всій території України. Це може статися 31 жовтня 2020 року. Проведення виборів можливе тільки за законами України і тільки в разі, якщо наша країна повністю контролюватиме кордон із РФ.

Якщо зупинити війну дипломатичним шляхом вийде, доведеться "будувати стіну" на кордоні з Донбасом. У цьому випадку Україна задіє досвід Ізраїлю.

Видання "Європейська правда" публікує повний текст його виступу.

Про "нормандський саміт": припинення вогню, обмін полоненими, мінські угоди

Залишилося три дні до "нормандського саміту" – найважливішої події в міжнародній політиці України в цьому році.

У Парижі серед перших будуть два питання: негайне припинення вогню і обмін полоненими.

Тому, як мінімум, ми очікуємо від цієї зустрічі домовленості про припинення вогню, про продовження обміну полоненими та про чіткі сигнали щодо руху до виконання Мінських домовленостей.

Також ми хочемо змінити формулу представництва територій у Мінську, у Тристоронній контактній групі.

З чим наша команда поїде до Парижа?

Про розведення сил і засобів: ми контролюємо ситуацію

Перш за все, Україна повністю виконала всі передумови для зустрічі лідерів, узгоджені у вересні. Пройшло розведення в трьох місцях: це Станиця Луганська, Петрівське та Золоте, причому сьогодні всі ці три місця повністю контролюються українською владою. Зроблено все, щоби і наші військові, і громадяни, які проживають у цих місцях, почувалися у безпеці. І якщо з того боку будуть відбуватися якісь порушення, щоб українська армія була в змозі миттєво відповісти на них.

Про міжнародну підтримку: Німеччина і Франція - за нас

Ми відвідали ці місця разом із послами Німеччини, Франції, Великої Британії та США. Лідери Франції та Німеччини мають повне уявлення, що відбувалося і що відбувається сьогодні в місцях розведення. Міжнародна підтримка наших партнерів є одним із найважливіших елементів успіху мирного урегулювання на Донбасі. Незважаючи на багато публікацій, розмов, пліток – ми їдемо до Парижа, відчуваючи повну підтримку з боку наших партнерів з нормандського формату, а також з боку США, Британії, ЄС, Канади та багатьох інших наших партнерів.

Останні декілька тижнів ми проводимо постійні щоденні консультації, зустрічі з нашими партнерами. Сьогодні буде телефонна розмова між президентом Зеленським і президентом Макроном. Я відверто можу вам сказати, я не відчуваю будь-яких коливань або будь-яких відступів від підтримки України в нормандському форматі ні з боку Німеччини, ні з боку Франції. У нас із ними повністю узгоджена позиція.

Про зняття санкцій з Росії

І, забігаючи вперед, можу сказати, що питання щодо зняття санкцій з РФ не може розглядатися до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Про мінські домовленості: іншої платформи для переговорів немає

Мінські домовленості – далеко не бездоганні. У мене дуже багато питань до Мінських угод. Але це єдиний існуючий документ і єдина платформа, на якій можливо вести переговори. Ми зробимо все від нас залежне, щоб їх виконати.

Але звісно, оскільки Мінським домовленостям уже п'ять років, дещо сьогодні потребує оновлення.

Про вибори на окупованих територіях: тільки за нашими законами і з контролем України над кордоном

Найважливішим етапом "Мінська" ми вважаємо проведення місцевих виборів на територіях, які сьогодні не підконтрольні Україні. Так, ми хочемо провести вибори одночасно по всій території України, 31 жовтня наступного року. Але є дуже велика кількість умов для проведення цих виборів і для того, щоб сьогодні українська ЦВК визнала ці вибори.

Ці вибори повинні відбутися винятково відповідно до українського законодавства. А це означає, що на територіях, на яких відбуваються вибори, не можуть перебувати будь-які іноземні військові або інші нелегальні з точки зору українського законодавства озброєні групи.

Також відповідно до українського законодавства на день проведення виборів контроль за державним кордоном повинен бути за українським урядом.

Безумовно, під час підготовки виборів необхідно, щоб хтось охороняв і забезпечував безпеку на цій території і мав змогу допустити спостерігачів, українські політичні партії, українські медіа. Можу вас запевнити, що це обов’язково буде відбуватися за участі ОБСЄ. Для цього ми вже говоримо з ОБСЄ щодо розширення її мандата.

Все це буде обговорюватися в Парижі.

Важливо, що законність цих виборів має бути підтверджена двома інституціям – українською ЦВК та (місією зі спостереження за виборами БДІПЛ) ОБСЄ. ЦВК має підтвердити, тому що ми проводимо вибори за українським законодавством, і ОБСЄ – тому що фраза про це є у формулі Штайнмаєра.

Про зміни в Конституції: децентралізація, а не федералізація

Україна готова виконати пункт з Мінських домовленостей, який передбачає проведення конституційної реформи, в основі якої є децентралізація.

Перш за все, хочу зазначити: ми відкидаємо будь-які розмови щодо федералізації. Ми ніколи на це не підемо.

Йдеться про децентралізацію, в результаті якої місцева влада отримає більше повноважень. На додаток до цього, окремі райони Донецької і Луганської областей можуть отримати додаткові повноваження, які, повторю, не означатимуть ані федералізацію, ані якісь автономні республіки.

Про готовність суспільства прийняти погляд президента на реінтеграцію Донбасу

Ми сподіваємося, суспільство зрозуміє, що ми повинні об’єднуватися, навіть якщо ми маємо різні думки. Бо це – питання життя наших громадян. Тому я вважаю, що всі патріотично налаштовані громадяни повинні підтримати у цьому питанні президента і його команду.

Про "особливий статус" Донбасу: все залежить від зустрічі в нормандському форматі

Що таке "особливий статус Донбасу" або особливості місцевого самоврядування?

Ви знаєте, що в Україні діє закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який припиняє дію 31 грудня цього року. Президент України готовий за результатами саміту в Парижі (я підкреслюю, за результатами, тобто це залежатиме від результатів цього саміту!) внести на розгляд парламенту законопроєкт про продовження дії цього закону.

Після цього, вже в 2020 році, ми готові запропонувати зміни до цього закону. В першу чергу, серед цих змін буде імплементація формули Штайнмаєра.

Це означає, що о восьмій годині вечора дня виборів закон про особливості місцевого самоврядування, так званий "особливий статус", вступає в силу на тимчасовій основі, яка переходить на постійну після того, як законність виборів підтвердять ЦВК та ОБСЄ.

Про амністію бойовиків: вирішить парламент

Відповідно до "Мінська", парламент повинен ухвалити закон про амністію. І якщо ми, як я сподіваюся, будемо рухатися шляхом виконання Мінських домовленостей, то будемо готувати цей законопроєкт. Буде відкрита дискусія із суспільством, а потім і в парламенті.

Про стіну на кордоні з Донбасом: задіємо досвід Ізраїлю

Україна зробить все від нас залежне для припинення війни і досягнення миру дипломатичним шляхом.

Але ми, безумовно, маємо і "план Б".

Якщо ми не побачимо готовності з боку РФ йти до миру, виконувати Мінські домовленості – що ж, тоді будемо буквально, а не фігурально, будувати стіну і жити із цим далі. Будемо залучати досвід Ізраїлю.

Я не буду проговорювати цей "план Б" в деталях, бо ми все ж їдемо в Париж із бажанням домовитися. Але ми не будемо чекати роками. Є чітко визначений термін, який ми даємо і собі, і другій стороні переговорного процесу, щоб домовитися. Але якщо це не вдасться, будемо розглядати "план Б".

Про представників Донбасу в Мінську: там мають бути делегати від переселенців

Хочу поділитися з вами ідеєю, з якою ми теж їдемо до Парижа. Ми хочемо змінити формулу представництва територій у Тристоронній контактній групі.

Як ви знаєте, у Мінську в ТКГ присутні Росія, Україна і ОБСЄ, але є також так звані "експерти", які представляють території (окуповану частину Донбасу. – ЄП). І ви знаєте, що в Мінських домовленостях практично за кожним пунктом є згадка про те, що їх виконання повинно бути погоджено з "представниками територій".

Всі ці роки чомусь "представниками територій" були представники ніким не визнаних організацій. Ми вважаємо, що це несправедливо. Хочу нагадати, що до війни на цих територіях проживало більше 6 мільйонів людей. Сьогодні – тільки 1,5 мільйони.

Тому пропонуємо наступну ідею: ми маємо 9 районів у Луганській області і 9 районів в Донецькій області. І було б логічно мати по одному представнику, тобто 18 людей, від "тієї частини", і 18 людей, яких призначимо ми.

Багато людей виїхали від війни та проживають сьогодні на території, підконтрольній Україні. І ми хочемо запропонувати, щоби представниками територій були люди, які мають зв'язок із цими районами – мають прописку в одному з тих 18 районів, мають якусь нерухомість, якийсь бізнес, тобто юридичне підтвердження, що вони можуть репрезентувати ці райони.

І ми хочемо, щоб це були люди, до яких дослухаються, які мають дуже поважну репутацію – спортсмени, діячі культури. Ці 36 виберуть шість людей, трьох від Донецької і трьох від Луганської області.

І саме вони стануть "представниками територій".

Якщо ми погодимо це, то це буде революційне рішення, яке кардинально змінить розклад.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163729
 
 
 Топ коментарі
 
А пенделя этому Ермаку надо дать чтоб до Ростова за два часа своим ходом "ОРДЛО могут получить больше полномочий", - полный текст выступления Ермака в Лондоне - Цензор.НЕТ 9417
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Больше полномочий? А за что им такие полномочия, они что особенные? За то что убивали, пытали и насиловали украинцев? Ето типа как кадыровцы на Рашке будет у нас? Может вы пойдете нах*** со своим даунбасом и не разжигайте гражданскую войну в Укарине. Как минимум половина облрад Украины проголосовала против передачи даунбасу особого статуса.
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от гнида така, вже в них зебілов більше повноважень кацапам хочуть дати, так потрошке лайно вбрасують....
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А пенделя этому Ермаку надо дать чтоб до Ростова за два часа своим ходом "ОРДЛО могут получить больше полномочий", - полный текст выступления Ермака в Лондоне - Цензор.НЕТ 9417
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Путина затолкали в жопу. Не плохой уровень украинской внешней политики. Не то, что делал этот понтарь Порошенко, корча из себя врага Путина, напоказ. Молодец, Зеленский! Прижал таки мацково-кремлевского нациста!
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Слишком пафосно, но в целом верною Наконец кто-то начал действовать для возвращения Донбасса, а не просто бить себя в грудь какой он патриот.
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"и выборы на Донбассе состоятся, но только по украинским законам и при условии, что наши силы будут контролировать границу с РФ."
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Жёстко!
Порохоботам тяжело будет найти здесь зраду!
Хотя, от них что угодно можно ожидать "ОРДЛО можуть отримати більше повноважень", - повний текст виступу Єрмака в Лондоні - Цензор.НЕТ 5628
Они вместо обсуждения статьи, набросились на Злого
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Но Пукин на это не пойдет..так что ,,стена"...по крайней мере в финансовом плане. и запрет на шастанье туда-сюда...За 60 млрд ежегодных пенсий в ОРДЛО можно жилья переселенцам накупить... и строить Украину
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Вот эти полномочия, которые они собираются давать ОРДЛО за нашими спинами и развалят страну. Когда Галичина, Бессарабия, Закарпатье и др. объявят себя республиками, то особенно и противопоставить будет нечего. Можно будет только порадоваться за них.
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Никогда такого не будет.
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гнида

Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

Знаете как говорят Луганске про мост в Станице Луганской ? Спасибо Леонид Ивановичу Пасечнику , за мост . Скажите что мол мост делали украинские рабочие за Украинские деньги , это верно , но делали то они это потому что Украина осознала вину перед ЛНР и теперь возмещает ущерб
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Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

Ну их понят можно , давайте посмотрим чьи флаги над мостом , кто пользуется мостом , чьи солдаты стоять по обе стороны моста . Так что да это мост ЛНР , и платим за это как всегда мы Украинцы . Зачем это было делать мне так и не мог ни кто объяснить , ибо объяснение тут одно ЛОХИ
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Ну когда будет стена его взорвут..делов то
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И мы хотим, чтобы это были люди, к которым прислушиваются, которые имеют солидную репутацию - спортсмены, деятели культуры. Эти 36 выберут шесть человек, трех от Донецкой и трех от Луганской области. И именно они станут "представителями территорий"."Спортсмен"- Юзик, "деятель культуры"- Сивохо. Осталось выбрать третьего. На Лубянке подскажут. "ОРДЛО могут получить больше полномочий", - полный текст выступления Ермака в Лондоне - Цензор.НЕТ 6820
Источник: https://censor.net.ua/v3163729
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та одать им стока незалэжности, скока унесут, а там посмотрим
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Выборы должны состояться одновременно на всей территории Украины. Это может произойти 31 октября 2020 года какие выборы с какой кстати чем они особые от других что так захотел ботоксный? какие даты одновременно если там боевики и они контролируют границу-децентрализация по Ермаку это тот же особ статус но он озвучил чтоб не так кидались громкое слово если вдруг даже представим что границу возьмем нужен срок минимум 5 лет при Украине только тогда возможны выборы а так это статья 111 гос измена https://lawbook.online/ugolovnyiy-kodeks-ukrainyi/statya-111-gosudarstvennaya.html
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речь идет о ВЫПОЛНЕНИИ "минских" соглашений! А КТО ПОДПИСЫВАЛ МИНСКИЕ "СОГЛАШЕНИЯ"? ПОРОХОБОТЫ! ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ????
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В минских соглашениях такой х***ни нету пускай не п***т. К тому же в минских соглашениях особый статус даунбаса на временной основе а не на постоянной как пропихивает нам ***** со Штанмаером.
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почитай петины "минские соглашения"!!!!
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В 2016 году Петя высказывался позитивно о формуле Штайнмайера.
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Больше полномочий? А за что им такие полномочия, они что особенные? За то что убивали, пытали и насиловали украинцев? Ето типа как кадыровцы на Рашке будет у нас? Может вы пойдете нах*** со своим даунбасом и не разжигайте гражданскую войну в Укарине. Как минимум половина облрад Украины проголосовала против передачи даунбасу особого статуса.
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Треба, щоб Донбас знову годував всю Україну! Хоча при курсі 8 грн за долар Донецька область отримувала з бюджету на 35 млрд грн більше, ніж давала у бюджет. Виходить, що вони не кормільці🐸
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даже в етом, абсолютно неприемлемом для Украины сценарии есть белое пятно - пункт 3.
никуда кацапня с ордло не уйдет и ничего Украине не отдаст, не для того они туда вперлись.
нелоха разведут на все пункты тут и сомнений нет.
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Рождаев малядец "ОРДЛО можуть отримати більше повноважень", - повний текст виступу Єрмака в Лондоні - Цензор.НЕТ 3119
А Зеркаль в курсе того, что она это говорила? "ОРДЛО можуть отримати більше повноважень", - повний текст виступу Єрмака в Лондоні - Цензор.НЕТ 3119
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Тепер дивіться уважно. Президент України, обраний на виборах не вирішу нічого, не говорить нічого, не має власних думок, лише інколи транслює чужі. Державою керує якийсь колект вний Зєлєнскій, який складається з у яких Єрмаків, Богдані і ще невідомо кого. Ці люди незаконно перебрали на себе повноваження, які можливо отримати лише на виборах. Зєлєнскій швидше за все усунутий від прийняття рішень, ізольований і контролюється невідомо ким у антиконституційний спосіб. Тобто є лише ширмою узурпаторів. Що це, як не ант конст туційний державний переворот? А два автобуси охорони швидше за все викоримюсьовуються не для охорони Зєлєнского, а для контролю над ним, щоб не втік.
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порохнявая гнида! прослушал эфир Зеркаль на НВ - я на месте Зеркаль, набил бы тебе рожу, что б не распространял НАГЛУЮ БРЕХНЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Повний текст виступу Єрмака в Лондоні - Цензор.НЕТ 7923 https://nv.ua/radio/time-to-answer/intervyu-nv-s-elenoy-zerkal-smotret-i-slushat-onlayn-novosti-ukrainy-50057142.html
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Почему мы почти 30 лет только и слышим об исключительности лугандона? Самый депрессивный, завистливый, жадный и бандитский. Почему им опять надо давать какую то исключительность? Большинство из них пригнали туда после голодомора, и мы знаем кого туда пригнали. ПРи овоще везде было засилье даунецких, все будет данбас,-кричали они и грабили. Теперь, при ваЗЕлине, везде засилье лугандонских. Опять ждать грабижей?
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Треба тоді і Галичині надати додаткових повноважень!
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Как с веками меняется цена предательства от 30 серебряников до целой страны.
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Украина готова внести изменения в Конституцию и предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей особые полномочия.Источник: https://censor.net.ua/v3163729

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Що значить асобиє палнамочія атдєльним районам? Що це за палнамочія? Там будуть великі зарплати не буде податків,чи люди з тих територій будуть вищого сорту і наділені надможливостями і правами? Полный текст выступления Ермака в Лондоне - Цензор.НЕТ 8077 Поясніть,зебіли? Шо *** за 18 биків от "той части"?, шуфрич мертведчук ахмєтов бойко рабінович мураєв і т.п. лайно? Що за та часть? Це -Україна і ніяких совкодрочерів от той часті не може бути! а краще-тимчасово забор і через декілька років з півтора ляма вати там нічого не лишиться
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однозначно - паркан і нехай щастить за пенсіями....
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Кто такое этот Ермак, что дает пресс конференции?
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Вопрос правильный- ответ известен. Он один из кураторов Зеленского. От РФ. Есть и другие кураторы- Богдан от Коломойского, например.
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...як ці брехливі НЕЛОХИ дістали своїм циркомПолный текст выступления Ермака в Лондоне - Цензор.НЕТ 467
В Станице Луганской на подконтрольном Киеву берегу находятся представители террористического бандформирования «ЛНР», которые несколько месяцев назад перешли мост. Без оружия, но в российском камуфляже они делают замечания людям, переходящим через мост. Об этом сообщает BBC News Украина.
Согласно Минским договоренностям, линия разграничения тут проходит через середину реки Северский Донец, а соответственно - и через середину моста.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344977-zanjali_chastj_ukrainskoj_territorii_boeviki_uhe_razgulivajut_po_stanitse_luganskoj

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Если Украина еще останется независимой страной после правления Зеленых- буду сильно удивлен. Хотя, может дегенеративному населению все равно?
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Почему помощник выступает на конференции в Лондоне? Неужели должностные обязанности помощника включают и такие функции? Народ Украины выбирал его как представителя своей страны для решения вопросов внешней политики, подписания документов? Может не нужно всенародного избрания Президента, ведь у нас все президенты, кому это позволяет Кремль.
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а пэпастый по каким обязанностям разъезжает трубить по миру?
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Израильский вариант - СТЕНЫ, нам не очень то подходит, более рациональным был бы вариант между Южной и Северной Кореями, и желательно такой же на границе не только с ОРДЛО , но и с оккупированными Крымом, Приднестровьем, страной агрессором, ну если придется то и с его "союзной провинцией- единого государства" ( без ворот и щелей) Какая разница если везде на нас от туда смотрят рашен реваншисты через прицел.
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это прикол, я даже текст выступления Хрущева в ООН не читал)))кто это чмо?
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Какая нахер стена??? это наша территория! Россия только и хочет, чтобы Украина или особый статус (по сути независимый статус) дала или стену, чтобы тоже Донбасс независимый стал. Если это территория Украины, то Украина за нее должна воевать, пока всех русских захватчиков не уничтожит! А если это не Украины территория, то Украина признает ее захваченной РФ и утраченной и завтра РФ уже будет в Харьков ломиться и в Одессу и т.д. Ермак говорит 2 плана РФ и оба Украину не устраивают и оба устраивают Россию потому что РФ победитель получается, а Украина проигрывает и белый флаг поднимает. Это позор! Этот Ермак уже все в мире знают, что он супер агент России! Почему он представляет интересы Украины??? эти власти, это предатели и брехуны! Медведев заявил, что Зеленский хочет Украину к РФ присоединить, но ему мешают нацисты и он не знает, как от них отбиться. То бишь Зеленский врет националистам и патриотам и ведет шаг за шагом Украину в кровожадную пасть России.
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умник..иди воюй!!!Если бы с одним лугандоном воевать ..Так что пусть касабы кормят..
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"то есть 18 человек, от "той части"

Визнання колаборантських сил де-юре і де-факто.
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Эта власть говорит одно, а делает другое про российское! Они обманщики!
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Про які вибори за українськими законами йдеться, коли навіть на контрольованих територіях, у Бахмуті днями побили хлопця за українську мову, зараз в комі: "А на нармальном языке ты не можешь?" Які можуть бути вибори в таких умовах? Хто там буде спостерігачами та членами комісії, як там можна агітувати, де візьмуться кандидати від патріотичних сил? Це тупо легітимізація колаборантів через вибори, кидок перш за все патріотичних донбасівців, які хто втік, а кого й вбили чи на підвали і назад вони за таких умов не повернуться.
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Хто такий цей єрмак? Чому висловлюється від імені України? Яку відповідальність він понесе за маніпуляції, "формулу штайнмаєра" та інше фсбешне лайно?
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Особый статус - это начало развала Украины! Они уничтожить хотят Украины и воссоединиться со своей русской мафией!
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запасаемся попкорном , вилами, топорами, лопатами и ждем нормандских базаров ))))))
наблюдаем за тем как янелоха куйло сделает полным лохом)))))
ну и по результатам выносим решение выносить или нет общественное "порицание" зебобикам)))))
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эти нелюди (бронштейны) скоро будет раскачиваться на берёзах
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