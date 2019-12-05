 "Просила би без матів". - "Нех#й робити": оприлюднено листування в чаті "Слуг народу", через яке побилися Лерос і Бужанський. ВІДЕО+ФОТО

Це листування в чаті "Sluga Speakers" вдалося зафіксувати в залі засідань ВР виданню #Буквы, передає Цензор.НЕТ.
У ньому нардепи обговорювали законопроєкти, які сьогодні стоять на порядку денному. Паралельно йшов обмін репліками між Верещук і Леросом.
Так, судячи з фото, Ірина Верещук закликала Лероса не використовувати мати у розмові.
"Якщо дозволите, то просила би без матів писати, пане Гео, а посміємося завтра разом, ок?" - написала Верещук.
Відповідь Лероса була досить лаконічною і мала такий вигляд: "Нех#й робити".
Тоді Верещук знову спробувала закликати Лероса до коректних висловлювань і вибачень.
"Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решта - все обговоримо спокійно і виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою", - зазначила Верещук у листуванні.
У відповідь Лерос дав зрозуміти, що вибачатися не має наміру. "У мене щільний графік, років через 8 давай", - написав він.
Раніше в ході сьогоднішнього засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали. Пізніше стало відомо, що нардепи побилися в Раді через Верещук. За її словами, Лерос грубо висловився на її адресу, і Бужанський попросив його вибачитися.
Лерос зі свого боку заявив, що він нікого не ображав і попросив Верещук вказати конкретно, "що я написав і що адресував їй і, якщо там буде якась образа, адресована їй конкретно, то я вибачусь".
У кого насморк? Насморкайте каждой этой женщине по зеленой сопле.
а я где то писал что это реальное фото?
но так как ты кинулся искать оригинал в интернете означает одно - ты боялся что это таки правда
вот так и палитесь на ровном месте по причине отсутствия мозга
Выражение восходит к эпохе античности. Древнегреческий оратор и публицист Сократ (436-338 до н. э.) в своем сочинении «Ареопагетик» (ок. 354 до н. э.) писал: «Народ должен назначать представителей власти, (...) а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа» (перевод К. М. Колобовой).
Популярным это выражение стало благодаря И. В. Сталину (1878- 1953), который на предвыборном собрании в Большом театре (11 декабря 1937 г.) сказал: «Депутат должен знать, что он слуга народа». Позже это выражение неоднократно использовалось на предвыборных плакатах советского времени.
космонавтыдепутаты", до дубинского, радуцкого и портнова вам еще "пердеть и пердеть"...
Это вас, суки мрачные, такими делают ксива нардепа и 5000$ в конверте?!
Или бабло и власть просто обнажают вашу сущность?
Посмотрите переписку у джокера в телеграме
Там Лерос послал. За то что она на ньюсван ходит
Кстати тот же Лерос сказал про депута Шевченко месяц назад:
Депутат (тот что матрешка) Шевченко подставляет Президента, когда выносит свою ватную риторику в публичную плоскость. Его с радостью приглашают на каналы, где он извергает свой сепарский бред, натягивая его на всю партию. Не в защиту Европейской Солидарности, он как раз своими высказываниями даёт почву для критики оппонентов всей политической силы. Это его одинокое мнение, мнение ущербного и травмированного российской пропагандой человека, который либо делает это по задаче Москвы, либо от своей недоумковатости.
Понятно, что сепару Бужанскому не нравится Лерос. И он пошел бить ему морду.. за проукраинскую позицию.
Так что Леросу реально респект!
Мінімум два (класика і гомосексуальне).
Від Чорновола чи там Лук'яненка ми ніколи навіть слова "дупа" не чули! А тут слуги народу матюкаються один лєпше іншого...