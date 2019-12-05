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 Політика України
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Все про:ВР (6276) бійка (482) Бужанський (11) Верещук (38) Лерос Гео (4)

 "Просила би без матів". - "Нех#й робити": оприлюднено листування в чаті "Слуг народу", через яке побилися Лерос і Бужанський. ВІДЕО+ФОТО

Приводом для нинішньої бійки в стінах Верховної Ради між нардепами від "Слуги народу" Гео Леросом і Максимом Бужанським стало листування у внутрішньому чаті фракції. А саме груба лексика на адресу нардепа від "СН" Ірини Верещук із боку Лероса.

Це листування в чаті "Sluga Speakers" вдалося зафіксувати в залі засідань ВР виданню #Буквы, передає Цензор.НЕТ.

У ньому нардепи обговорювали законопроєкти, які сьогодні стоять на порядку денному. Паралельно йшов обмін репліками між Верещук і Леросом.

Так, судячи з фото, Ірина Верещук закликала Лероса не використовувати мати у розмові.

Читайте також: Верещук готова опублікувати листування з Леросом, яке спровокувало конфлікт у Раді

"Якщо дозволите, то просила би без матів писати, пане Гео, а посміємося завтра разом, ок?" - написала Верещук.

Відповідь Лероса була досить лаконічною і мала такий вигляд: "Нех#й робити".

Тоді Верещук знову спробувала закликати Лероса до коректних висловлювань і вибачень.

Читайте також: "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук

"Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решта - все обговоримо спокійно і виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою", - зазначила Верещук у листуванні.

У відповідь Лерос дав зрозуміти, що вибачатися не має наміру. "У мене щільний графік, років через 8 давай", - написав він.

Просила би без матів. - Нех#й робити: оприлюднено листування в чаті Слуг народу, через яке побилися Лерос і Бужанський 01
Просила би без матів. - Нех#й робити: оприлюднено листування в чаті Слуг народу, через яке побилися Лерос і Бужанський 02

Раніше в ході сьогоднішнього засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали. Пізніше стало відомо, що нардепи побилися в Раді через Верещук. За її словами, Лерос грубо висловився на її адресу, і Бужанський попросив його вибачитися.

Лерос зі свого боку заявив, що він нікого не ображав і попросив Верещук вказати конкретно, "що я написав і що адресував їй і, якщо там буде якась образа, адресована їй конкретно, то я вибачусь".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163667
 
 
 Топ коментарі
 
Цікаво, хто цю шалупєнь, завів у приміщення законодавчого органу України?
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Цікаво, хто цю шалупєнь, завів у приміщення законодавчого органу України?
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О, у кацапів ;бабушки Пукина;, а у нас ;бабушки Зеленсково;.
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то есть русский флаг сзади этих шмар не смущает?
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Ні. За Зеленського- кацапи, вата і сєпари.
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Почитай биографию людей из фракции ЕС. Например Забродского или Яны Зинкевич. В чем проблема?
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давай тогда читать биографию БПП? а то как то там картишками краплеными играют, как по мне ))
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Это, кажется, картинка руцкая, в оригинале там на плакате про путяру.
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Треба їм назву якусь вигадати, наприклад: ЗЕленушки-ЗЕлохушки.
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а шо вам терпилам остается.. только что-то выдумывать
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Наши бабы любят такое"Просила бы без матов". - "Нех#й делать": обнародована переписка в чате "слуг народа", из-за которой подрались Лерос и Бужанский - Цензор.НЕТ 8824
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Он там шото прячет...или памперс, или бутылочка!
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Хочеш сказати що у Порошенка чоловіче достоінство більше ніж весь Зеленський?
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Він ним вміє стукати на піаніно "собачий вальс"?..Якщо так,то треба було його лишити...
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Хочу сказати, шо пляшку якось не так треба ховати
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Збоченець . Только про и думаешь , как бы "подудеть " в петрову "дудку ". "Просила би без матів". - "Нех#й робити": оприлюднено листування в чаті "Слуг народу", через яке побилися Лерос і Бужанський - Цензор.НЕТ 9129 .
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Вертів Петро на дудці всіх піаністів у купі з велосипедістами - конєшно ето в смьіслє пєрєносном.
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Ну, чего хочет женщина - того хочет Бог.
У кого насморк? Насморкайте каждой этой женщине по зеленой сопле.
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Кроме как переделать русские картинки, ни на что не способен?
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Зате суть передана правильно - більша половина виборців хоче дитину від свого кумира, включаючи і чоловіків. "Просила бы без матов". - "Нех#й делать": обнародована переписка в чате "слуг народа", из-за которой подрались Лерос и Бужанский - Цензор.НЕТ 7736
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Хочу такого, как Путин? "Просила бы без матов". - "Нех#й делать": обнародована переписка в чате "слуг народа", из-за которой подрались Лерос и Бужанский - Цензор.НЕТ 3751 Холуистые сучки.
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соєва кацапня знову зліпила недолугий фейк
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идиотик
а я где то писал что это реальное фото?
но так как ты кинулся искать оригинал в интернете означает одно - ты боялся что это таки правда
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Бородатый фейк с фейсбука. А тебя в бан за оскорбления.
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угу. но главное - ты подумал "неужели правда" и полез искать оригинал
вот так и палитесь на ровном месте по причине отсутствия мозга
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Не оправдывайся.. Стрелок в салфетку.
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а с чего ты взял что я оправдываюсь? перед кем? перед тобой? дима лгбт
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Какое всё-таки гнусное название для партии - "слуга народа". Тупое и бессмысленное. Тупее даже названия "партии регионов".
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Назвали в честь Сраліна. Це ж його крилатий вислів- ;Дєпутат- слуга народа;.
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Слуга народа

Выражение восходит к эпохе античности. Древнегреческий оратор и публицист Сократ (436-338 до н. э.) в своем сочинении «Ареопагетик» (ок. 354 до н. э.) писал: «Народ должен назначать представителей власти, (...) а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа» (перевод К. М. Колобовой).
Популярным это выражение стало благодаря И. В. Сталину (1878- 1953), который на предвыборном собрании в Большом театре (11 декабря 1937 г.) сказал: «Депутат должен знать, что он слуга народа». Позже это выражение неоднократно использовалось на предвыборных плакатах советского времени.
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Кстати "ЕС" недалеко ушла - Антиколорадос рассказывал как надо называть партии, был уверен что "у Петра" его читают, а после того как партию переименовали - нехило обосрался от беспомощности и возможно уныния. Но выносливо все стерпел и сделал вид шо не особо то и страшно.
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Тю, е*ать-пердеть, без матов так без матов, е*анись они об колено в трип*здиную бл*доскважину через пятый х*й семиз@лупного х*екрыла.
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Ой-ой, видаляйте, вас забанять, а нам буде сумно.
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слабенько, батенька, "таких не берут в космонавты депутаты", до дубинского, радуцкого и портнова вам еще "пердеть и пердеть"...
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А ПОЧЕМУ У НЕГО ЭСТОНСКИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА? (+372)
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У них у всех под мессенджеры иностранные номера, чтобы симку нельзя было подделать.
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Ну що,зе-біомаса,задоволені своїм вибором?
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Ипучий случай - скажуть зєлєбоби, - вони такі ж як ми!!!
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Цікаво! Номер теж на євробляхах - естонських!
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в очередной раз, вроде бы, интеллигентный на вид, современный и продвинутый "слуга народа" оказывается обыкновенным быдланом с черным ртом и босяцкими замашками.
Это вас, суки мрачные, такими делают ксива нардепа и 5000$ в конверте?!
Или бабло и власть просто обнажают вашу сущность?
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Був український поет Гео Шкурупій, який писав українською вірші. І є ЗЕлене "нєдоразумєніє", яке пише московитською московитське матюччя.
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Как на Цензоре , матюги - табу , а в Раде значит можно н...й делать . Радуцкий , теперь этот Лерос . И никто не банит , на три дня . .
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Лерос молодец..
Посмотрите переписку у джокера в телеграме
Там Лерос послал. За то что она на ньюсван ходит

Кстати тот же Лерос сказал про депута Шевченко месяц назад:
Депутат (тот что матрешка) Шевченко подставляет Президента, когда выносит свою ватную риторику в публичную плоскость. Его с радостью приглашают на каналы, где он извергает свой сепарский бред, натягивая его на всю партию. Не в защиту Европейской Солидарности, он как раз своими высказываниями даёт почву для критики оппонентов всей политической силы. Это его одинокое мнение, мнение ущербного и травмированного российской пропагандой человека, который либо делает это по задаче Москвы, либо от своей недоумковатости.

Понятно, что сепару Бужанскому не нравится Лерос. И он пошел бить ему морду.. за проукраинскую позицию.

Так что Леросу реально респект!
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Перед ним будуть кілька зґвалтувань.
Мінімум два (класика і гомосексуальне).
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Лерос доказал, что он из народа. Плоть от плоти. Свой в доску, то есть в "смарт". Пишет прямо, без экивоков. Видно, что слава Ляшко ему покоя не дает. Далеко пойдет Лерос. Если СН не остановит.
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Олег, вынеси козла - Олег, Олег... Недава Бужанский! - Вынеси козла! Ну ничего не меняется "Просила би без матів". - "Нех#й робити": оприлюднено листування в чаті "Слуг народу", через яке побилися Лерос і Бужанський - Цензор.НЕТ 6065
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в Эстонии был, у него там график на 8 лет, а она к нему прецепилась с каким-то законом
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А Скалецкая на Радуцкого в свое время за такое-же не обиделась... Как говорил Ляшко, "Лерус ты что то не то делаешь", а то Верещук понравилось-бы... "Просила би без матів". - "Нех#й робити": оприлюднено листування в чаті "Слуг народу", через яке побилися Лерос і Бужанський - Цензор.НЕТ 9216
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Ахаха достойные люди управляют страной.
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Дожилися! От кого понавибирали?
Від Чорновола чи там Лук'яненка ми ніколи навіть слова "дупа" не чули! А тут слуги народу матюкаються один лєпше іншого...
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..а Кива тем временем. тихо нестора своего лохматил...
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Залиште Ківу у спокої! "Он хер поправлял!" (в турборежимі)
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Перефразовуючи актуальну останнім часом "Автобіографію" Аркадія Аверченка: "Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, во фракциях СН и Оппоблока собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, наркоманов, криминалитета, сексуальных извращенцев и маньяков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света".
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Мама дарагая! Ви, хлопці, просто нічого не розумієте. Цей Гео Ланос -насправді голова підкомітету з культурної політики. Ага! Він просто раніш працював з муралами - ну самі, знаєте - і це у нього професійне. От у громадських таулетах теж мурали... І на заборі можна щось таке, культурне зобразити! Депутати! Якщо у Верховній Раді десь у сортирі щось з"явиться таке художньо-культурне - автор вже відомий.
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