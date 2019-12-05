 Затримано двох зловмисників, які планували викрадення помічниці нардепа, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.
У листопаді 2019 правоохоронці отримали оперативну інформацію про діяльність злочинної групи, яка на території міста Києва готує викрадення людини з метою отримання винагороди. Слідчі Головного слідчого управління почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (замах на вимагання) Кримінального кодексу України, а потім разом зі співробітниками карного розшуку та оперативних служб почали документування їх злочинної діяльності.
4 грудня 2019 року в Києві співробітники Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку за участю бійців корду під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України затримали зловмисників, які планували викрадення жінки із застосуванням насильства.
Під час огляду у них вилучили молоток, ніж, два шприци з речовиною, схожою на наркотичну, і бойову гранату. Затримані - двоє раніше судимих жителів різних областей України, віком 31 і 47 років. Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілої, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення.
Зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри в скоєнні злочину. Згідно з санкцією статті, їм загрожує від 5-ти до 10-ти років позбавлення волі. В даний час проводяться слідчі дії.
Скандалы с депутатами от «Слуги народа» стали будничным явлением. Обозреватель выяснил, что помощником нардепа Анны Бондарь стал человек, осужденный к 14 годам за убийство участкового на Киевщине, но каким-то невероятным образом реабилитированный сразу после Революции Достоинства как политзаключенный.
Можливо, ти ще спиш.
Там ситуація дійсно була така, що сміття справді "добеспределился" до порції свинцю зі стовбура.
Тільки незрозуміло, якого дідька Запорожець вляпався в СН.
Цікаво, що то за депутат із зайвими півляма...
Ну тоді ясно, чому така сума.
Аффтар жги еще!
новини для дітей
Нихрена себе женщина-помощник!
Мне б такую!
- !!! ХТО?!
- Сволочі красниє.
Бред какой то! Поймали пару обкуренных наркоманов с бредовыми идеями, так это они под влиянием лнеЛоха умом тронулись, тот бред ещё похлеще несёт...
Ну гранату пришить можно, да и то если она не учебная...