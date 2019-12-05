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Все про:ВР (6276) Нацполіція (8604) викрадення (372) помічник депутата (16)

 Затримано двох зловмисників, які планували викрадення помічниці нардепа, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники Нацполіції запобігли викраденню жінки-помічника народного депутата України. Зловмисників, які чітко спланували викрадення з метою вимагання викупу в розмірі 500 000 доларів США, затримано. В рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

У листопаді 2019 правоохоронці отримали оперативну інформацію про діяльність злочинної групи, яка на території міста Києва готує викрадення людини з метою отримання винагороди. Слідчі Головного слідчого управління почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (замах на вимагання) Кримінального кодексу України, а потім разом зі співробітниками карного розшуку та оперативних служб почали документування їх злочинної діяльності.

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4 грудня 2019 року в Києві співробітники Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку за участю бійців корду під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України затримали зловмисників, які планували викрадення жінки із застосуванням насильства.

Під час огляду у них вилучили молоток, ніж, два шприци з речовиною, схожою на наркотичну, і бойову гранату. Затримані - двоє раніше судимих ​​жителів різних областей України, віком 31 і 47 років. Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілої, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення.

Затримано двох зловмисників, які планували викрадення помічниці нардепа, - Нацполіція 01
Затримано двох зловмисників, які планували викрадення помічниці нардепа, - Нацполіція 02
Затримано двох зловмисників, які планували викрадення помічниці нардепа, - Нацполіція 03
Затримано двох зловмисників, які планували викрадення помічниці нардепа, - Нацполіція 04
Затримано двох зловмисників, які планували викрадення помічниці нардепа, - Нацполіція 05
Затримано двох зловмисників, які планували викрадення помічниці нардепа, - Нацполіція 06
Затримано двох зловмисників, які планували викрадення помічниці нардепа, - Нацполіція 07

Зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри в скоєнні злочину. Згідно з санкцією статті, їм загрожує від 5-ти до 10-ти років позбавлення волі. В даний час проводяться слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163661
 
   
 Топ коментарі
 
Якщо читаєш новини і не бачиш якоїсь нової дичини від СН - треба себе ущипнути.
Можливо, ти ще спиш.
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...навіть яременко більше 100$ за "помощницу" не платить ...вони що окуїли ...пів ляма ...
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Помощник депутата от «Слуги народа» был осужден за убийство начальника милиции!



Скандалы с депутатами от «Слуги народа» стали будничным явлением. Обозреватель выяснил, что помощником нардепа Анны Бондарь стал человек, осужденный к 14 годам за убийство участкового на Киевщине, но каким-то невероятным образом реабилитированный сразу после Революции Достоинства как политзаключенный.

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Помощник депутата от «Слуги народа» был осужден за убийство начальника милиции!



Скандалы с депутатами от «Слуги народа» стали будничным явлением. Обозреватель выяснил, что помощником нардепа Анны Бондарь стал человек, осужденный к 14 годам за убийство участкового на Киевщине, но каким-то невероятным образом реабилитированный сразу после Революции Достоинства как политзаключенный.

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Якщо читаєш новини і не бачиш якоїсь нової дичини від СН - треба себе ущипнути.
Можливо, ти ще спиш.
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А. Тоді норм, беру слова про "дичину" назад. Треба ж хоч прізвища називати.
Там ситуація дійсно була така, що сміття справді "добеспределился" до порції свинцю зі стовбура.
Тільки незрозуміло, якого дідька Запорожець вляпався в СН.
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Ольгиский ты спалился. Это Виталий Запорожец , Народный Герой.
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Сабж казнил мусорского упыря, приспешника кровавого режима Януковича. И перед законом он чист.
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...навіть яременко більше 100$ за "помощницу" не платить ...вони що окуїли ...пів ляма ...
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теж звернув увагу... чим так вона допомогала депутату, щоби той пів ляма за неї віддав?
Цікаво, що то за депутат із зайвими півляма...
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кристальной души депутан ...честнейший из честнейших
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за 500 к. $, тут на сайті відсотків 99 дало би...
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Шо? Бубочка тещу пристроїв в "памощніцьі"?
Ну тоді ясно, чому така сума.
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Зелёные помощники в цене.Видать большие деньжата крутятся!
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Показывали, что раньше помощники торговали всякими депутатскими запросами и информацией. Ну и девушки нетяжелого поведения. Как сейчас, кто его знает.
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решили по лёгкому срубить бабла , но судьба злодейка срубила их по жизни . Два дебила это сила .
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Пардон за выражение. Чья-то с.ска, наверное.
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Похищение с целью вознагрождения!?
Аффтар жги еще!
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Хач один раз покажуть справжніх бандитів а не фейкових ?....
новини для дітей
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Де тут записують у депутати від Слуги народу?
Задержаны двое злоумышленников, планировавших похищение помощницы нардепа, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9455
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женю юзика хотели похитить? это объясняет молот Тора на фото.
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Два наркомана со шприцами хотели срубить полляма зелени на дозу. Что-то попахивает новогодней сказкой.
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Блин, сорвали обряд похищения невесты. Барбарбия Кергуду！ Если вы откажетесь,- мы вас зарэжэм！😀😀😀😀😀
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Дайте фото! Щоб ми знали за шо там півляма.
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Мабуть, тут як в анекдоті про знайомство- "...я девушка полная. Очень полная. Так что, как вам объяснить... В общем, где брошка - там перёд".
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Які півляма - заберіть її задарма, я ще доплачу! Затримано двох зловмисників, які планували викрадення помічниці нардепа, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1162
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"Работники Нацполиции предотвратили похищение женщины-помощника народного депутата Украины. Злоумышленники, которые четко спланировали похищение с целью вымогательства выкупа в размере 500 000 долларов США"
Нихрена себе женщина-помощник!
Мне б такую!
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Цікаво від чого має відволікти ця рукотворна новина?
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Может миньетчици нардепа??? Таких надо полюбому задерживать а то депутана не сможет расслабиться после работы!
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- Украсть хочуть Гриню нашого...
- !!! ХТО?!
- Сволочі красниє.
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Интересненько ,а что это за помошница ,что за нее полляма зелени захотели ? Мисс МИРА ? Может жена пани Моники ?Может воровка в ЗАКОНЕ ?
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Походу Аваковская инсцинеровка ,доверие оказанное нужно оправдывать...
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Это часом не та помощница нарлепа, которая бровистка? Это как же она бровки щиплет, что за нее хотели такой выкуп? Или не бррвки? И не щиплет, а...боюсь и представить.
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Нож на фото барахло, на холодное оружие не тянет, не соответствует по параметрам длинны лезвия, толщины лезвия да и угол заточки там вряд-ли "криминальный". Молот обмотанный им нахрена? Где верёвки мадам-барышню связывать? Где скоч рот заклеивать? Где упаковка прокладокнаконец, а то вдруг как в рекламе "А раптом кров"...
Бред какой то! Поймали пару обкуренных наркоманов с бредовыми идеями, так это они под влиянием лнеЛоха умом тронулись, тот бред ещё похлеще несёт...
Ну гранату пришить можно, да и то если она не учебная...
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