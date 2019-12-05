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 Політика України
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Все про:Зеленський (3773) Яценюк (1693)

 Зробіть висновки з Будапештського меморандуму. Не приїдьте з Нормандії з новим "Будапештом", - Яценюк - Зеленському. ВIДЕО

Сьогодні виповнюється 25 років з часу підписання Будапештського меморандуму. З цього документа треба зробити висновки: "Прошу Президента України зробити ці висновки і не приїхати з Нормандії з новим "Будапештом", - наголосив двічі прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк 5 грудня, відкриваючи Безпековий форум молодих лідерів, що відбувається у Львові.

Як повідомили в пресслужбі НФ, Арсеній Яценюк наголосив, що під час Нормандської зустрічі "пріоритет номер один для президента – зайняти чітку, однозначну державну національну незалежну позицію": "Позицію, яка не дасть можливості нікому трактувати її чи німецькою, чи англійською, чи російською, чи французькою. А позиція, яка викладена українською і має одне беззаперечне трактування. Проявити силу. З цього починаються кожні переговори".

У цій позиції, підкреслив лідер "Народного фронту", безпековий компонент – це номер один. Арсеній Яценюк наголосив, що вибори на тимчасово окупованих територіях неможливі за присутності російських військ: "Це російські солдати будуть обирати представників від України? Які вибори, якщо жодна українська політична партія і українські медіа, українська Центральна виборча комісія, українське Міністерство юстиції, українське Міністерство внутрішніх справ, українська Національна поліція, українська Державна прикордонна служба не мають доступу до цих територій?"

"Це якесь ноу-хау - називати демократичними вибори під охороною російських військових", - додав він.

Арсеній Яценюк також підкреслив, що основоположною ідеєю Мінських домовленостей було повноцінне припинення вогню: "Цього ще не відбулося. Необхідне припинення вогню, розведення військ, виведення російських збройних формувань з території України. І тут не може бути іншої дискусії".

Щодо обміну полоненими, він наголосив: "Українські полонені – це заручники. А ті, хто тут, - це російські бандити. Ці дефініції треба дуже коректно говорити. Коли міняють Цемаха на Сенцова, Сенцов – це полонений і це герой, а Цемах – це міжнародний злочинець. Не треба змішувати понять".

Лідер "Народного фронту" також наголосив на важливості початку процесу передачі контролю над кордоном, чи то до цього буде залучена Спеціальна Моніторингова місія, чи ОБСЄ, чи миротворча місія: "Коли кордон відкритий, коли росіяни почуваються на українській суверенній території, як у себе вдома, ми ніколи не відновимо територіальну цілісність".

"І обов’язково президент має зазначити необхідність повернення Криму і ще раз наполягти на незаконній анексії Криму, що було відзначено в резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй", - наголосив Арсеній Яценюк.

Перший регіональний Безпековий форум молодих лідерів проводиться у Львові Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Він є своєрідним продовженням Форуму в Києві, який проходить уже сім років поспіль.

Тема нинішнього Форуму - "Міжнародна коаліція на підтримку України: як захистити та посилити єдність". Він проходить напередодні зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії, яка запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі. У центрі розмови – російська агресія проти України і війна на Донбасі.

Захід проводиться за підтримки Посольства Канади в Україні. До учасників Форуму звернулася новопризначена посол Канади в Україні Лариса Галадза. Форум став першим заходом, в якому посол взяла участь після призначення на пост.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163622
 
   
 Топ коментарі
 
Если они уже готовят изменения в конституцию, о каких выводах из Будапештского меморандума идет речь ??? Или может Российская сторона вместо втюхивания прямых переговоров с лидерами ордло пошла на какие-то уступки ??? Там будет обычная сдача интересов Украины, которую нам потом разжуют в русле, что другого выхода небыло…
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Зеля привезёт не "Будапешт", а "Мюнхен".
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И также,как Чемберлен 81 год назад заявит:"Я привез вам мир".Но вместо мира мы получим сперва позор и потом войну.
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Еще один гавно советчик. Строитель мега забора. Чем \та мартышка теперь занимается.
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Один из главных коррупционеров и воров Яценюк раздаёт советы...

Какая только мразь не повылазила, что бы похайпить.
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Ніяких бутапешгських, тільки хардкор! Ну на крайняк акт о капітуляції України.
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На крайняк - Яценяк, а на крайнюк - Яценюк. Куля в лоба - і вперед!
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Так йому й пиши. Навіщо мені пишеш, віза моя потрібна? - не питання, поставлю. Зробіть висновки з Будапештського меморандуму. Не приїдьте з Нормандії з новим "Будапештом", - Яценюк - Зеленському - Цензор.НЕТ 584
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го"но, давно стенку с рабицы не строил от танков?
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Стену строили не от танков, а от блуждающих засранцев, лайно ты собачье.
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"два белгородских охотника потеряли ориентировку на местности и пересекли границу с Украиной."
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Если они уже готовят изменения в конституцию, о каких выводах из Будапештского меморандума идет речь ??? Или может Российская сторона вместо втюхивания прямых переговоров с лидерами ордло пошла на какие-то уступки ??? Там будет обычная сдача интересов Украины, которую нам потом разжуют в русле, что другого выхода небыло…
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Ну да, для тебе гниль зеленая, мониканелох самый лучший **********, правда? Зад помыл, побрил, приготовился с моникой встречать твоих руцких хозяев? Стань сразу в позу и не забудь раздвинуть булки! Не утруждай твоих хозяев!
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Тут крім шидівських покидьків,більш ніхто не має права голосу,ми точно в Україні панове???
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Зеля привезёт не "Будапешт", а "Мюнхен".
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Учитывая, что Украину в Париже будет представлять кацапский шпион Ермак ЗЕчемберлен привезет с Парижа мирную капитуляцию....все знают что было потом😠
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И также,как Чемберлен 81 год назад заявит:"Я привез вам мир".Но вместо мира мы получим сперва позор и потом войну.
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К сожалению, да. Если зелёную банду никто вовремя не остановит
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боюсь уже и назначены сроки октябрь 2020года
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Будапештский меморандум был навязан Украине Соединенными Штатами
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І взагалі, війну розпочала НАТА в угоду бандерам.
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Какая разница ? Есть подписанты, гарантирующие территориальную целостность Украины. Один из подписантов подтёрся этим Меморандумом.
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да нихрена там не было гарантировано. Пустая бумажка, а не полноценный договор. Лохонулся Кучма по полной программе
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Неважно. Там стоят подписи Президентов. Под эти подписи Украина отказалась от ЯО.
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а "пакт молотова-риббентропа" не хо? Он же "посредине" поехал договариваться
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Смотрю я на этот цирк-шапито уже пол года, и скажу так, - главное, что бы этот шут гороховый из Парижа с ЙОЛКОЙ не приехал. Но видя его природную тупость, в его понимании, что такое ЙОЛКА, сильно сомневаюсь.
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На гиляку продажную тварюгу Яценю!
Проверьте его щета!!
откуда бабло идет?
Подсказ - бело-сине-червона
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Судя по твоему бело-сине-червоному флажку,ты спонсор Яценюка.
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одне недолуге дає пораду іншому.
а ще кажуть, що усі "богоізбранці" розумні))
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Це быльше Макрона та Меркель стосуеться: 1938№2
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//// (везде знаки))))))
В Париже сегодня проходит общенациональная забастовка.
Акция связана с пенсионной реформой, что заберет у транспортников привилегии раннего выхода на пенсию - 55 лет. Эта реформа коснется работников и других отраслей. Поэтому кульминацией сегодня станет шествие профсоюзов, к которой должны присоединиться тысячи протестующих и, возможно, даже «желтые жилеты». Если власть не пойдет на уступки, забастовка продлится до конца недели
200-километровые пробки в этот день сформировались на въезде в Париж. Да и самим городом передвигаться фактически невозможно: 14 из 16 веток метро не работают вообще. Школы в Париже тоже закрыты.Лувр откроется позже, а Эйфелева башня просит туристов отложить визиты...
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Только высокий ж\бетонный збор между россией и Украиной способен принести мир украине на многие десятилетия вперёд! Проживём длого и счастливо и бес дохлого донбасса и крыма. А когда здохнет путин, снова вернёмся к решению этого вопроса.
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Мир Украине может принести только полный развал мордора.
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Іди - жуй морквину, клоун.................. Зробіть висновки з Будапештського меморандуму. Не приїдьте з Нормандії з новим "Будапештом", - Яценюк - Зеленському - Цензор.НЕТ 3608
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Вот кролику с алкашом, американская пиписька больше по вкусу была, стране не очень.
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а тебе руцкая грязная жопа нравится, а им твоя. Сгинь отселява, тварь кремлевская.
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Мовчав би вже, муджахед гідності...
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У Арсения новая фамилия Яценюк-Зеленскому
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Яценюк, почему ты с Порошенко не вспомнил Будапешт в 2014 году, и с какого перепуга понеслись у Минск?
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кожна шушера з помийки історії, хоче показать себе в незапятнаному вигляді. де ж ви суки були декілька років тому? шо з забором, зайка?
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При этом сам Яйценюк с Оффшоренко никаких выводов не сделали и пальцем не пошевельнули для возобновления ЯО в соответствии с меморандумом.
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