 Зробіть висновки з Будапештського меморандуму. Не приїдьте з Нормандії з новим "Будапештом", - Яценюк - Зеленському. ВIДЕО

Як повідомили в пресслужбі НФ, Арсеній Яценюк наголосив, що під час Нормандської зустрічі "пріоритет номер один для президента – зайняти чітку, однозначну державну національну незалежну позицію": "Позицію, яка не дасть можливості нікому трактувати її чи німецькою, чи англійською, чи російською, чи французькою. А позиція, яка викладена українською і має одне беззаперечне трактування. Проявити силу. З цього починаються кожні переговори".

У цій позиції, підкреслив лідер "Народного фронту", безпековий компонент – це номер один. Арсеній Яценюк наголосив, що вибори на тимчасово окупованих територіях неможливі за присутності російських військ: "Це російські солдати будуть обирати представників від України? Які вибори, якщо жодна українська політична партія і українські медіа, українська Центральна виборча комісія, українське Міністерство юстиції, українське Міністерство внутрішніх справ, українська Національна поліція, українська Державна прикордонна служба не мають доступу до цих територій?"

"Це якесь ноу-хау - називати демократичними вибори під охороною російських військових", - додав він.

Арсеній Яценюк також підкреслив, що основоположною ідеєю Мінських домовленостей було повноцінне припинення вогню: "Цього ще не відбулося. Необхідне припинення вогню, розведення військ, виведення російських збройних формувань з території України. І тут не може бути іншої дискусії".

Щодо обміну полоненими, він наголосив: "Українські полонені – це заручники. А ті, хто тут, - це російські бандити. Ці дефініції треба дуже коректно говорити. Коли міняють Цемаха на Сенцова, Сенцов – це полонений і це герой, а Цемах – це міжнародний злочинець. Не треба змішувати понять".

Лідер "Народного фронту" також наголосив на важливості початку процесу передачі контролю над кордоном, чи то до цього буде залучена Спеціальна Моніторингова місія, чи ОБСЄ, чи миротворча місія: "Коли кордон відкритий, коли росіяни почуваються на українській суверенній території, як у себе вдома, ми ніколи не відновимо територіальну цілісність".

"І обов’язково президент має зазначити необхідність повернення Криму і ще раз наполягти на незаконній анексії Криму, що було відзначено в резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй", - наголосив Арсеній Яценюк.

Перший регіональний Безпековий форум молодих лідерів проводиться у Львові Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Він є своєрідним продовженням Форуму в Києві, який проходить уже сім років поспіль.

Тема нинішнього Форуму - "Міжнародна коаліція на підтримку України: як захистити та посилити єдність". Він проходить напередодні зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії, яка запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі. У центрі розмови – російська агресія проти України і війна на Донбасі.

Захід проводиться за підтримки Посольства Канади в Україні. До учасників Форуму звернулася новопризначена посол Канади в Україні Лариса Галадза. Форум став першим заходом, в якому посол взяла участь після призначення на пост.