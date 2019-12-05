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 Політика України, Суспільство
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 "Шостий рік ви вірите в нас і невпинно допомагаєте", - бійці ЗСУ і добровольці з передової передали привітання з Міжнародним днем ​​волонтера. ВIДЕО

У Міжнародний день волонтерів бійці ЗСУ і добровольці з передової передали привітання українським волонтерам, які допомагають протистояти російській окупації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни записали спеціальне відеозвернення.

"Шостий рік ви вірите в нас і невпинно допомагаєте, що дозволяє нам рухатися вперед. Дякуємо за теплі речі, транспорт, чай і солодощі, запчастини та медикаменти", - кажуть бійці.

Відео Михайла Ухмана

Зі словами вдячності і привітанням звернувся до волонтерів і заступник командира 28 бригади ЗСУ Олександр Вдовиченко, позивний Слов'ян.

Відео Михайла Ухмана

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163588
 
   
 Топ коментарі
 
Низкий поклон вам всем - воинам, добровольцам и волонтерам свободной Украины!!!!!
Слава Украине!!! Смерть - путину-хуйлу!!!!
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Огромная благодарность и низкий поклон волонтерам.........
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ну було би вас, наші Герої, довелося би годувати чужу армію. Слава Україні! Героям СЛАВА!!!!
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Спасибо а мы ,все украинцы,верим вам и поддерживаем
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Низкий поклон вам всем - воинам, добровольцам и волонтерам свободной Украины!!!!!
Слава Украине!!! Смерть - путину-*****!!!!
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А цей час.Военный комиссар Ивано-Франковской области Владимир Ярмошук на оперативном совещании у главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля заявил, что осенняя призывная кампания продвигается с большим трудом. По его словам, в области насчитывается 25 тысяч мужчин призывного возраста, но военкомы не могут выполнить план по призыву всего 460 человек. "Пока что выполнили план на 37%. Это просто смешно, что из 25 тысяч юношей призывного возраста на Прикарпатье мы не можем призвать 460 человек. Мы вызвали четыре тысячи, из них более двух тысяч просто не появились. Вынуждены ездить по домам, вытаскивать их, ловить. А полиция не слишком хочет нам помогать. Все игнорируют, никто не хочет идти", - пожаловался он. По словам военкома, такая ситуация и в соседних областях - Львовской, Волынской и других. Призыв фактически сорван, констатировал Ярмошук.
Доходит до абсурда. Во Львове соседи призывника избили военнослужащего Сиховского районного военного комиссариата, который принес повестку призывнику, не являющемуся в военкомат. Призывник открыл двери, военком сказал, что проводит его на медкомиссию и надо взять с собой личные вещи, но парень пошел на хитрость. Он позвонил своему другу, живущему этажом выше, и тот вместе с еще одним соседом избили военкома. Сам призывник закрылся в квартире и угрожал офицеру из окна.
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***
По Киеву гуляет молодежь,
Майдан опять шумит, а двух шагах
Чиновничья зажравшаяся вошь
Сбивает пешехода, "на рогах"
Гоня в своем поршѐ, как на пожар.
Сто миллионов гривен - как с куста,
Гуляй, чувак, украденное - дар.
Гуляй, как будто с чистого листа.

Здесь славный Днепр и ранняя весна,
Монтируют тарзанки на мостах,
И офисы в строительных лесах…
Скрывают недоверие и страх.
Отсюда вечно сонный волонтёр,
Надев камок, на Марик гонит бус.
Забыв на время сложный разговор
С женой. Ему важней доставить груз.

Здесь платят все за тысячи свечей,
Которые у избранных горят,
И важное за кучей мелочей
Привычно не улавливает взгляд.
Тут винегрет из судеб, слов и снов,
Просеянный сквозь решето постов…
Открой… и посмотри в свое окно -
В стране идет война, а не гибридное АТО.

Автор: Позывной КЕП, 2015
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Огромная благодарность и низкий поклон волонтерам.........
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Спасибо Вам ребята! А волонтерам само собой огромное спасибо!
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ложка дегтя в бочку меда, очень символично ... в этот день!

"Шостий рік ви вірите в нас і невпинно допомагаєте", - бійці ЗСУ і добровольці з передової передали привітання з Міжнародним днем ​​волонтера - Цензор.НЕТ 778



"На день волонтера Командование операции объединенных сил решило волонтерам сделать подарок - войскам предписано вернуть избыточные волонтерские машины назад. Ага.

Прекратить. Оптимизировать. Вернуть. Так и написано. Распоряжение Р-6791, за подписью генерал-майора Танцюры.

Они упали. С дуба. Высокого. И ударились головой." ©
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Волонтерам приготуватися: ЗЄплісняві не сподобається така шана від ВСУ.
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Немного на армию волонтерам дал, около 1000 долларов (за 5 лет это мало)... Но, что мог.
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Десь таку ж суму. Більше відправляв на лікування пораненим
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Насправді я вже не один раз говорив, що в підручниках з історії цей нелегкий період має бути записаний, як "війна ворів з ворами (жидиків рассейскіх та українських) за рабів, яка велася руками рабів і за гроші, які в них вкрали"
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Дякую всім, хто допомагав і допомагає нашим захисникам! Господи, бережи наших захисників
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