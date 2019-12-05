 "Шостий рік ви вірите в нас і невпинно допомагаєте", - бійці ЗСУ і добровольці з передової передали привітання з Міжнародним днем ​​волонтера. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни записали спеціальне відеозвернення.

"Шостий рік ви вірите в нас і невпинно допомагаєте, що дозволяє нам рухатися вперед. Дякуємо за теплі речі, транспорт, чай і солодощі, запчастини та медикаменти", - кажуть бійці.

Відео Михайла Ухмана

Зі словами вдячності і привітанням звернувся до волонтерів і заступник командира 28 бригади ЗСУ Олександр Вдовиченко, позивний Слов'ян.

Відео Михайла Ухмана

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