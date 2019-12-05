 "Припиніть бійку!" - нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували штовханину за колоною сесійної зали. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спікер парламенту Дмитро Разумков був змушений перервати засідання і закликати конфліктуючих депутатів до спокою.

"Шановні колеги, заспокойтеся. Припиніть у залі бійку", - звернувся Разумков до нардепів.

"Свого часу я дала прогноз, що перша бійка в сесійній залі буде між слугами. Щойно Максим Бужанський напав на свого колегу по фракції Гео Лероса. Він забіг у сектор "Європейської Солідарності", затягнув його за колону і нашим депутатам довелося зупиняти бійку і виганяти хулігана з нашого сектору", - пише про конфлікт нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко на своїй сторінці в соцмережі.

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