EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  26633  139
Все про:депутат (1026) бійка (482) парламент (340)

 "Припиніть бійку!" - нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували штовханину за колоною сесійної зали. ВIДЕО

Народні депутати влаштували бійку за колоною сесійної зали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спікер парламенту Дмитро Разумков був змушений перервати засідання і закликати конфліктуючих депутатів до спокою.

"Шановні колеги, заспокойтеся. Припиніть у залі бійку", - звернувся Разумков до нардепів.

"Свого часу я дала прогноз, що перша бійка в сесійній залі буде між слугами. Щойно Максим Бужанський напав на свого колегу по фракції Гео Лероса. Він забіг у сектор "Європейської Солідарності", затягнув його за колону і нашим депутатам довелося зупиняти бійку і виганяти хулігана з нашого сектору", - пише про конфлікт нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко на своїй сторінці в соцмережі.

Також дивіться: Нардеп Дубневич двічі підкріпив дулею свої аргументи під час виступу з трибуни парламенту. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163580
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
У ПГМ-нутых такого нет конечно. Там по списку набрали исключительно с диагнозом "Порошенко Головного Мозга" поэтому все мыслят как один сывочолый гетьман. Голосуют по свистку, выступают по единой утвержденной линии партии.
 показати весь коментар
 
 
топлю против воришки Свинарчука.))) А этот Зе уже успел накрасть? Или просто бе-бе-бе?))


 показати весь коментар
 
 
А что, есть решение суда по свинарчуку? Где они сидят? Есть инфа? Или просто бе-бе-бе...?))
 показати весь коментар
 
Если бы Разумков не сказал, никто б не узнал о драке.
 показати весь коментар
 
 
Ох уж эти колонны в сессионном зале! Может их(колонны) пора убрать? Ну, что бы не отвлекали депутатов трудиться на благо страны и народа.
 показати весь коментар
 
Це ж елементарно, могли б і Петрушу в замєс затягти!
 показати весь коментар
 
два дыбила это сила)))
в данном случае это уродливые слуги)
 показати весь коментар
 
 
Жизнь в стае зеленых мартышек невозможна без такого.
 показати весь коментар
 
 
це не садочок, це класична українська школа. Усе: і драка, і збіговисько, і увесь зал устав, щоб хоч і з місця, но поглазєть.
 показати весь коментар
 
Это они за пакетик Миши Добкина так сражаись?
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь слуги сами себя передавят.Пачкаться не придеться.
 показати весь коментар
 
 
вот и славно, а теперь слуги на первый-второй рассчитайсь, стали лицом друг к другу… и вперёд месить хавно.
 показати весь коментар
 
 
Походу в "Слуге Вора" одни проходимцы, убийцы, криминальные элементы и т.д. с нулевым IQ...
 показати весь коментар
 
 
"Драку" в студию! Неужели у Ириски Геращенко камера на лбу ,направленная круглосуточно на СН , вспотела? Или наклонилась к петюниным чреслам как раз?..Крови!Крови! Народ требует!
 показати весь коментар
 
Підсіла на бєнін фаллоімітатор ? Тому і чорна заздрість до Іриски Геращенко за порохняві "чєрєсла" ?
 показати весь коментар
 
Сподіваюсь, головний совкодрочер Бужанський отримав по сусалах?
 показати весь коментар
 
 
Возмутительно!!! Дамский угодник Бужанский побежал бить Гея Леру!!! А тот прятался среди "своих". "Припиніть бійку!" - нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували штовханину за колоною сесійної зали - Цензор.НЕТ 7294 И только любительница старых членов...партии мисс Попа смогла их выгнать из своего курятника.
 показати весь коментар
 
 
Геращенко на картах "прогнозировала в своё время" или на чём другом? Хотелось бы посмотреть все её прогнозы.
 показати весь коментар
 
Я так понял, что для Цензора самое важное в этом "событии" это комментарий геращенко. И цензор решил, что нам будет интересно его почитать. Все, что она говорит не интересно уже очень давно
 показати весь коментар
 
 
Колонны должны быть програчными - дабы суть парламентаризма видна была.
 показати весь коментар
 
 
Пространство «за колонной сессионного зала» - это территория Ильи Кивы. Драться там некомильфо - оттудова следует выходить «на расслабоне».
 показати весь коментар
 
 
Нє , там допа молодший кокс нюхає. То його зона .
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору