 Після досягнення миру армія не перестане бути пріоритетом: сильне військо робить позицію держави впевненішою, - Зеленський. ВIДЕО

"Сьогодні українці довіряють армії більше, ніж будь-якому іншому органу або інституції України. І це справедливо, логічно й абсолютно заслужено. Адже саме ви захищаєте нашу незалежність після війни на сході України та анексії Криму Росією", - сказав він, виступаючи в четвер на урочистих зборах з нагоди 28-ї річниці Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що в Україні ніколи не забудуть страшну ціну, яку довелося заплатити для захисту суверенітету країни. "Це тисячі поранених і тисячі загиблих наших воїнів, наших героїв, які віддали своє життя за Україну, за кожного з нас", - зазначив він.

"На жаль, ми маємо гіркий досвід і знаємо, що може бути, коли країна не готова захищати свої державні інтереси. Саме тому після досягнення довгоочікуваного миру армія не перестане бути нашим пріоритетом, бо це запорука нашого подальшого розвитку, нашої незалежності, права на самостійний вибір нашого власного шляху, яким рухається Україна", - підкреслив Зеленський.

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"Увесь світ бачить, що ми дійсно хочемо миру. Ми обов'язково повернемо наших людей і наші території. І зараз ми досягаємо цього дипломатичним шляхом. Але сильне військо робить позицію будь-якої держави впевненішою", - заявив він.

Він пообіцяв, що армія і надалі буде посилювати свою боєздатність і буде реформуватися відповідно до стандартів НАТО.

"Ми не стоїмо на місці, ми зміцнюємо нашу боєздатність і майстерність, ми намагаємося не на словах, не на плакатах, а на ділі наближати наше військо до стандартів НАТО. Це стосується повноцінного реформування всіх сфер оборони, військового управління, логістики, підготовки озброєння і найголовніше - гідного забезпечення вас і ваших сімей", - звернувся глава держави до військовослужбовців.

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День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня.