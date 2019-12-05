 Після досягнення миру армія не перестане бути пріоритетом: сильне військо робить позицію держави впевненішою, - Зеленський. ВIДЕО

"Сьогодні українці довіряють армії більше, ніж будь-якому іншому органу або інституції України. І це справедливо, логічно й абсолютно заслужено. Адже саме ви захищаєте нашу незалежність після війни на сході України та анексії Криму Росією", - сказав він, виступаючи в четвер на урочистих зборах з нагоди 28-ї річниці Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський заявив, що в Україні ніколи не забудуть страшну ціну, яку довелося заплатити для захисту суверенітету країни. "Це тисячі поранених і тисячі загиблих наших воїнів, наших героїв, які віддали своє життя за Україну, за кожного з нас", - зазначив він.
"На жаль, ми маємо гіркий досвід і знаємо, що може бути, коли країна не готова захищати свої державні інтереси. Саме тому після досягнення довгоочікуваного миру армія не перестане бути нашим пріоритетом, бо це запорука нашого подальшого розвитку, нашої незалежності, права на самостійний вибір нашого власного шляху, яким рухається Україна", - підкреслив Зеленський.
"Увесь світ бачить, що ми дійсно хочемо миру. Ми обов'язково повернемо наших людей і наші території. І зараз ми досягаємо цього дипломатичним шляхом. Але сильне військо робить позицію будь-якої держави впевненішою", - заявив він.
Він пообіцяв, що армія і надалі буде посилювати свою боєздатність і буде реформуватися відповідно до стандартів НАТО.
"Ми не стоїмо на місці, ми зміцнюємо нашу боєздатність і майстерність, ми намагаємося не на словах, не на плакатах, а на ділі наближати наше військо до стандартів НАТО. Це стосується повноцінного реформування всіх сфер оборони, військового управління, логістики, підготовки озброєння і найголовніше - гідного забезпечення вас і ваших сімей", - звернувся глава держави до військовослужбовців.
День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня.
Вова, протри глаза... это не мир, а перемирие. Крым где? Не может быть мира с путинской Россией.
Ты ж, наверное, поэтому ездил в Золотое перед военными понты колотить..
Mikhail Golub
@golub
·56 мин
Оранжевые жилетки Коломойского под зданием НБУ
проводя выборы на оккупированных территориях???
зебилы, вам нравится зеленкина росссса???
моторола не дожил.. какая жалость..
ниче - новые моторолы мелкороссов будут юзать в г+г....
это которые гулаг + голодомор ))))
но ты вре равно его в жопу целуешь...
твой интерес совсем не скудный
он толстый жирный и лоснящийся ))))
у меня нет королей...
кроме одной королевы.... моей..)))
"На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС. ФОТОрепортаж."
https://censor.net.ua/news/3161145/na_linii_razgranicheniya_v_petrovskom_demontiruyut_blindaji_gschs_fotoreportaj
Зачем зе-командующий спешит разбирать блиндажи и куда вернутся бойцы в случае необходимости, в земляной окоп?
Як "ЛНР" зайняла сотню метрів українського берега в Станиці Луганській.
Кілька місяців тому представники так званої "ЛНР" перейшли міст у Станиці Луганській й під виглядом СЦКК чергують фактично на підконтрольному Україні березі.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50633160?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&fbclid=IwAR2H2T-qSnr2d6KK7yn3tgpjh_Ox1aYjA10lZYUmDnM3LURUlE_r8JSGJKQ
У 2019 році відбувся безпрецедентний провал оборонного замовлення
по лінії Генерального штабу не витрачено майже половину з 4,5 млрд гривень, які пропонувалося на цей рік. Найбільш провальні статті стосуються ремонту озброєнь, військової техніки, забезпечення живучості, забезпечення засобами зв'язку, засобами автоматизації та навіть такої чутливої сфери як охорона військових об'єктів", - сказав він.
Також він повідомив, що не менш негативна картина спостерігається за статтями із закупівлі озброєнь, військової техніки та дослідно-конструкторських робіт.
"Щодо закупівель маємо "яму" в 42% невитрачених ресурсів. За сферою розробок, тобто науково-дослідних і конструкторських робіт, є ще більша "яма" - 47%. Йдеться про втілення нових технологій в оборонній сфері
Зелупаврач говорит, смиритесь с болезнью.
https://cdn.jpg.wtf/futurico/be/6f/1575484173-be6f7c79854d28e3348d0a5ac5c76af6.mp4
Райанейр прислав повідомлення про відміну рейсу що мав відбутися у червні. Замінити рейс на іншу дату у червні неможливо. Бронювання приймається лише до 4 квітня.
Далі фсьо...
Цей лоукост схоже йде з України, комусь треба пояснювати в чиїх інтересах їх викидають?
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!