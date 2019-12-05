 Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблої під час пожежі в одеському коледжі студентки Бабенко. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я думаю, всі знають про трагедію, яка сталася в Одесі. Загинула одна людина, на жаль, чотирнадцять осіб перебувають незрозуміло де, найімовірніше, під завалами. Це трагедія для держави, трагедія для батьків і близьких. Думаю, що тут слова зайві . Прошу вшанувати пам'ять хвилиною мовчання, і будемо сподіватися на диво", - заявив Разумков, відкриваючи засідання Верховної Ради в четвер.
Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.
Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.
5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.
Если нет, то почему?
Почему ВР не объявляет тогда минуту молчания по каждому погибшему украинцу?
Чем студентка (земля ей пухом) лучше других граждан?
Зателефонуйте і запитайте чому.
Це показуха чистої вони і мені гидко...
Скільки від нещасних випадків гине українців щодня, щогодини? Якщо за кожним хвилину мовчання у ВР, то коли вона працюватиме? А якщо ні, то чим цей випадок відрізняється від решти.
Втім, за новим планом ЗЄкоманди, Рада збирається лише для підняття рук "За". Отже може собі дозволити й помовчати.