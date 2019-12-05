EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  805  12
Все про:ВР (6276) Одеса (2214) пожежа (1887) Разумков Дмитро (310)

 Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблої під час пожежі в одеському коледжі студентки Бабенко. ВIДЕО

Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять студентки, яка загинула під час пожежі в Одеському коледжі права та економіки, Ксенії Бабенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, всі знають про трагедію, яка сталася в Одесі. Загинула одна людина, на жаль, чотирнадцять осіб перебувають незрозуміло де, найімовірніше, під завалами. Це трагедія для держави, трагедія для батьків і близьких. Думаю, що тут слова зайві . Прошу вшанувати пам'ять хвилиною мовчання, і будемо сподіватися на диво", - заявив Разумков, відкриваючи засідання Верховної Ради в четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа в Одесі: загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовано, - Зеленський

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163568
 
 
 Топ коментарі
 
Здуріти можна. Просто сюр якийсь. Шкода дитини звісно, але в нас кожен день гинуть люди на фронті, в госпіталях від поранень що не лікують бо нема медикаментів і т.д.
Це показуха чистої вони і мені гидко...
 показати весь коментар
 
а погибших недавно, защищавших Украину подполковников почтила?
Если нет, то почему?
Почему ВР не объявляет тогда минуту молчания по каждому погибшему украинцу?
Чем студентка (земля ей пухом) лучше других граждан?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а погибших недавно, защищавших Украину подполковников почтила?
Если нет, то почему?
Почему ВР не объявляет тогда минуту молчания по каждому погибшему украинцу?
Чем студентка (земля ей пухом) лучше других граждан?
 показати весь коментар
 
 
Здуріти можна. Просто сюр якийсь. Шкода дитини звісно, але в нас кожен день гинуть люди на фронті, в госпіталях від поранень що не лікують бо нема медикаментів і т.д.
Це показуха чистої вони і мені гидко...
 показати весь коментар
 
 
Народ по Украине горит десятками КАЖДУЮ неделю.
 показати весь коментар
 
 
Не, давайте молчать с утра до вечера.
 показати весь коментар
 
Пожар в коледже - это спецоперация по информационному прикрытию провала другой спецоперации - расстрел депутата Соболева. Вмешался Случай, и вместо бизнесмена погиб ребенок. А по замыслу - должен быть ликвидирован "бизнесмен-сепаратист" "мстителем-добровольцем". Ну а далее в ход пустили бы Нац. дружины, Азов и ПС с призывами - освободить "героя АТО" , и все протесты против Капитуляции и против продажи Земли во время войны, были бы информационно заглушены клоунами Билецкого и Яроша.
 показати весь коментар
 
 
Шоу, зажди шоу, з будь чого шоу. Дебіл-шоу - нове амплуа української влади.
Скільки від нещасних випадків гине українців щодня, щогодини? Якщо за кожним хвилину мовчання у ВР, то коли вона працюватиме? А якщо ні, то чим цей випадок відрізняється від решти.

Втім, за новим планом ЗЄкоманди, Рада збирається лише для підняття рук "За". Отже може собі дозволити й помовчати.
 показати весь коментар
 
 
Вообще работа пожарных у меня вызвала чувство неудовлетворения.Не всё сделано для мгновенной локализации пожара,недостаточное количество лестниц,машин,личного состава.А самое главное- полное отсутствие пены.На всевозможных шоу её полно,а на пожаре 0.Штаб тушения работал отвратительно.Можно было задействовать и резервы морского порта.Что пионерлагерь,что дом профсоюзов.Везде провалы пожарного начальства.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору