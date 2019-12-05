 Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблої під час пожежі в одеському коледжі студентки Бабенко. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, всі знають про трагедію, яка сталася в Одесі. Загинула одна людина, на жаль, чотирнадцять осіб перебувають незрозуміло де, найімовірніше, під завалами. Це трагедія для держави, трагедія для батьків і близьких. Думаю, що тут слова зайві . Прошу вшанувати пам'ять хвилиною мовчання, і будемо сподіватися на диво", - заявив Разумков, відкриваючи засідання Верховної Ради в четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа в Одесі: загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовано, - Зеленський

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.