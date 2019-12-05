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 Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко разом із братом Володимиром відкрили після реконструкції легкоатлетичний манеж Київської міської школи вищої спортивної майстерності на Березняках.

"Сьогодні ми відкриваємо оновлений легкоатлетичний манеж. Знаковий спортивний об’єкт для столиці. Та, думаю, і для країни загалом. Бо подібних спортивних об’єктів в Україні немає. Манежу – 40 років, і він вже не відповідав сучасним вимогам. Тому до старого приміщення, в якому здійснили термомодернізацію і повністю замінили інженерне обладнання, прибудували дві одноповерхові та одну двоповерхову будівлю", – сказав Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міськради.

Після реконструкції на території манежу з’явилися сучасний зал із трибунами на 300 місць, тренувальні зали, зокрема, з біговими доріжками. Є майданчик для стрибків у довжину. А також – зали для боксу, настільного тенісу та вільної боротьби, нові роздягальні та душові.

Для манежу закупили понад 1,3 тис. одиниць професійного спортивного обладнання, виготовленого в Україні, Європі та США.

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Вмонтовані у покриття манежу датчики підраховують кола під час бігу на 3-5 км. Також є система фіксації фальстарту та фотофінішу, яка дозволяє відстежувати результати великої кількості учасників змагань. На інформаційні табло автоматично виводиться результат змагань.

Будівля манежу є енергоощадною та має сучасні системи вентиляції та опалення. Створені умови і для комфортного пересування людей з інвалідністю. Здійснили і благоустрій території навколо спортивного приміщення.

"Цей спортивний об’єкт стане однією з найкращих тренувальних баз в Україні. Ми поспілкувалися зі спортсменами – всі задоволені. За рівнем оснащення легкоатлетичний манеж на Березняках може претендувати на сертифікацію для проведення національних та міжнародних змагань. Переконаний, у цій будівлі буде дуже багато спортивних досягнень, що підніматимуть нашу країну ще на вищий рівень", – додав мер Києва.

Володимир Кличко разом із мером оглянув зали манежу, де вже тренуються спортсмени. І зіграв партію в настільний теніс. Він зазначив, що можливість тренуватися у таких умовах мотивує займатися спортом і досягати високих результатів.

"Я подивився, як тут відремонтували зали, скільки нового обладнання – ми з братом у таких умовах не тренувалися, – сказав Володимир Кличко. – Спортсмени, які тут тренувалися, завоювали чотири олімпійських медалі на останніх олімпійських іграх в Ріо. А в цих, найкращих умовах, я переконаний, і результати будуть високими. Сподіваємося, що на наступних олімпійських іграх матимемо щонайменше 10 медалей".

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В оновленому манежі вже тренуються олімпійці, члени національних збірних, відомі легкоатлети, борці. Але доступ до манежу матимуть і школярі та всі активні кияни, які займаються фітнесом, оздоровчою фізкультурою та любительським спортом. Манеж працює з 6 до 22 години.

Шоу, присвячене святковому відкриттю, підготували студенти Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, учні київських дитячих спортивних шкіл та майстри Національного цирку України.

"Відкриття після реконструкції багатофункціонального спортивного манежу в Києві на Березняках! Біг, бокс, боротьба, багатоборство, настільний теніс та багато іншого. Вийшло круто! Найсучасніший і класний спортивний манеж країни. Спорт доступний кожному!" - розповів радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.

Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 01
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 02
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 03
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 04
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 05
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 06
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 07
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 08
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 09
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 10
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 11
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 12
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 13
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 14
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 15
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 16
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 17
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 18
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 19
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 20
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 21
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 22
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 23
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 24
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 25
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 26
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 27
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 28
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 29
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 30
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 31
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 32
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 33
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 34
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 35
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 36
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 37
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 38
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 39
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві 40

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163559
 
   
 Топ коментарі
 
лучший мер Киева - за всю историю независимой Украины - факт
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одно дело грабить страну и вот пример как можно ее любить и строить,получив при этом не одну порцию говна в свою сторону...Слава братьям Кличко!!!!!
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Священная обязанность каждого зебила - попытаться разрушить, не получится - поджечь!
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головне, щоб вони не пригали, як тоді на мосту))
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На манеже всё те же - але для спортсменів та дітей це щастя!
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лучший мер Киева - за всю историю независимой Украины - факт
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Але кіоскери, які виграли суд проти Кличка з цим не погоджуються.
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Хоча він дійсно у тих випадках був неправий. Я просто сам бачив ці події та з деякими знайомий.
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А кіоскери голосували за моніку - воно їм манєжи побудує , як у путінс-ху..а .
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Вовка ждем видосиков с манежа,это ж твое родное
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Ты тот седой хрен в очках? Бенин главный пропагандист, я и забыл как звать-то его...
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Поки артисти займаються жіжіталізацією, боксери будують.
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В тебе вкрали . А зе посадить . А бігус-анус розслідує . А одним словом - маразм .42 роки і не лох !!!
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Священная обязанность каждого зебила - попытаться разрушить, не получится - поджечь!
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У пети всё получалось
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Столько складов с боеприпасами сгорело ))
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одно дело грабить страну и вот пример как можно ее любить и строить,получив при этом не одну порцию говна в свою сторону...Слава братьям Кличко!!!!!
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Порохобот-тормоз выталык занят своим любимым делом,отмывание и распил госсредств
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Шикарный манеж!
Спортивный манеж - это лучше, чем супермаркет. Молодцы Клычки.
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Зараз вилізе ботоферма Зєєєлі Зє!люді і почне срати:
Ко-ко-ко! Распіл-аткат-баригфсьоукралі-і-і-і!
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За 5 лет построил первый спортивный обьект - это конечно достижение... Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві - Цензор.НЕТ 2387 И если учесть что оно само спортсмен-боксерун знает лично инфраструктуру спорта в Киве не по наслышке и удилил внимание спорту в Киеве только под выборы мера которые замаячили на горизонте ... Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві - Цензор.НЕТ 5903
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Как замаячили, взял быстренько и построил. Почему я не удивлён олегофреничностью ЗЕлупонышей?
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я сам не удивляюсь олигофренам что Песам что Зелупам , да и вообще людям которые мыслят категориями дятлов клавиатуры а по простому даунов..

Этот мер хуже чем был даже Леня-космос - засрать, разворовать так мой Киев нужно еще уметь, и пиарится что за ПЯТЬ лет построил(еще вопрос кто его построил) один спортобьект !!!
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Щас клоун дезертир запишет очередной ролик с беговой дорожки для стада зебуинов
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Зебил может только обосрать лучшего мера Киева и президента Украины а само ни на что не способно ...
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