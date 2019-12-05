 Апеляційна палата Антикорупційного суду скасувала Садовому заставу і відпустила під особисте зобов'язання. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовий подав апеляцію на обрання йому застави в розмірі 1 млн 56 тис. грн

Так, ВАКС скасував заставу в 1 млн 56 тис. 550 грн і застосував новий запобіжний захід - особисте зобов'язання до 20 січня 2020 року.

Садовий має прибувати до прокурорів і слідчих на кожну вимогу, а також утримуватися від спілкування зі свідками кримінального провадження.

У разі, якщо Садовий не виконуватиме зобов'язання, на нього можуть накласти штраф від 525 до 4,2 тис. грн.

Контролювати виконання особистих зобов'язань будуть детективи Національного антикорупційного бюро.

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Водночас суд відмовив у задоволенні вимог Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо збільшення до 50 млн грн застави Садовому.

Нагадаємо, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".

27 листопада суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн.