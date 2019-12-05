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 Апеляційна палата Антикорупційного суду скасувала Садовому заставу і відпустила під особисте зобов'язання. ВIДЕО

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляцію Львівського міського голови Андрія Садового.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовий подав апеляцію на обрання йому застави в розмірі 1 млн 56 тис. грн

Так, ВАКС скасував заставу в 1 млн 56 тис. 550 грн і застосував новий запобіжний захід - особисте зобов'язання до 20 січня 2020 року.

Садовий має прибувати до прокурорів і слідчих на кожну вимогу, а також утримуватися від спілкування зі свідками кримінального провадження.

У разі, якщо Садовий не виконуватиме зобов'язання, на нього можуть накласти штраф від 525 до 4,2 тис. грн.

Контролювати виконання особистих зобов'язань будуть детективи Національного антикорупційного бюро.

Також читайте: Садовий подасть до суду на прокурорів, які ведуть його справу

Водночас суд відмовив у задоволенні вимог Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо збільшення до 50 млн грн застави Садовому.

Нагадаємо, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".

27 листопада суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163534
 
   
 Топ коментарі
 
Зелёные боятся военного переворота.
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Жмадофіл, чи зрадофоб? Чи людина з альтернативним мисленням? А може з альтернативної реальності? Як тобі вдається дивитися на світ "мутнимі глазамі порохоботов"? Навчи. 😁
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ОбезДОЛЯний Садовий відбувся легким спреляком. Бойовий генерал Марченко сидить. Може. Садовий вніс за Марченка заставу?
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Зелёные боятся военного переворота.
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А какашечно-шоколадные думкой багатеют Апеляційна палата Антикорупційного суду скасувала Садовому заставу і відпустила під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 9456 особенно под чужим флагом Апеляційна палата Антикорупційного суду скасувала Садовому заставу і відпустила під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 295
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Садіку симпатизують тільки ті в кого нічого вкрав і від кого не бере відкат. Львів'яни добре знають ціну Долі. Він реально має сидіти так само як дубневичі.
Але сидить поки що генерал Марченко.
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это зрада мутными глазами порохоботов
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Жмадофіл, чи зрадофоб? Чи людина з альтернативним мисленням? А може з альтернативної реальності? Як тобі вдається дивитися на світ "мутнимі глазамі порохоботов"? Навчи. 😁
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Не фанат садового, але справа проти нього це помста євреїв за те, що став між ними та грошима, які вони намилилися украсти.
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Несколько минут послушал дебильное выступление прокурора где через одно или два слова он АКАЛ вспоминая слова и теряя смысл... . Это кошмар!!! Какие долбаёбы в прокуратуре!!!
Закономерно что в суде из-за таких обвинителей и не лучших следователей, дела разваливаются. А возможно такую цельи преследуют наши "ДОБЛЕСТНЫЕ" правоохранительные органы !!!
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Про "слєдоватєлєй" ліпше не кажіть. Туди потрапляє переважно така публіка, що в школі не могли дати раду квадратному рівнянню.
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Порохобот, а чё львовяне так быстро забыли про мусор и откуда ноги растут и дружно проголосовали за чоколятного брехуна ?
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Ви також не можете розв'язати квадратне рівняння? Апеляційна палата Антикорупційного суду скасувала Садовому заставу і відпустила під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 5304
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Мусор у тебя в башке кацарылый. А Львовяне проголосовали правильно.И это уже видно!
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Ти зрозумій,що молодь Львова була на заробітках в Європі.Тому вийшло так , а пенсія голосувала за пороха,питаю чому?Бо він досвідчиний і виглядає на президента.
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Причому тут це? Львів'яни НІКОЛИ не проголосують за російськомовного неукраїнця!
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буквально ВСЕ созданное при порошенке - ГНИЛОЕ, ПРОДАЖНОЕ, НЕ РАБОТАЮЩЕЕ!!!!!!!
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Дивимось у майбутнє. Девяте число вже не за горами...
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Що сталось? Судді вирішили не гратись у брудні ігри Зелених? Бояться що потім доведеться відповідати? Ну... це теж один із способів досягнення чесного правосуддя. Шкода, що страх рушійна сила, а не честь та Закон, але хоч так!
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