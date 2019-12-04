 Двох рекетирів затримано в Дніпрі під час одержання 50 тис. грн, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"13 листопада зловмисники затягли в автомобіль жителя Петропавлівського району, приставили пістолет і наказали віддати їм 50 тис. гривень. Коли чоловік повідомив, що не має такої суми, запропонували взяти кредит у банку. Побоюючись фізичної розправи, постраждалий погодився, після чого його привезли в один із банків у м.Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Під час розслідування поліцейські встановили, що до вимагання грошей причетні двоє жителів м.Первомайська 25 і 32 років. Членів злочинної групи затримали сьогодні, 4 грудня, під час спецоперації в Дніпрі в момент передачі їм грошей.

Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання), яка передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Поліція встановлює інших членів угруповання, а також людей, які постраждали від їхніх дій.

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