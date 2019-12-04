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 Двох рекетирів затримано в Дніпрі під час одержання 50 тис. грн, - Нацполіція. ВIДЕО

У Дніпрі співробітники поліції затримали двох зловмисників, які погрожуючи фізичною розправою та знищенням майна, під вигаданим приводом погашення неіснуючого боргу, вимагали у людей гроші.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"13 листопада зловмисники затягли в автомобіль жителя Петропавлівського району, приставили пістолет і наказали віддати їм 50 тис. гривень. Коли чоловік повідомив, що не має такої суми, запропонували взяти кредит у банку. Побоюючись фізичної розправи, постраждалий погодився, після чого його привезли в один із банків у м.Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Під час розслідування поліцейські встановили, що до вимагання грошей причетні двоє жителів м.Первомайська 25 і 32 років. Членів злочинної групи затримали сьогодні, 4 грудня, під час спецоперації в Дніпрі в момент передачі їм грошей.

Двох рекетирів затримано в Дніпрі під час одержання 50 тис. грн, - Нацполіція 01

Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання), яка передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Поліція встановлює інших членів угруповання, а також людей, які постраждали від їхніх дій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163512
 
   
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То писець.... Чувак боіться повернутись на камеру ,що то курва за краіна третьего світу ???
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Що за рекетири такі. Жолної самоповаги - самі дверки відчиняють, лапки вверх, зразу на коліна падають до асфальту. 25 і 32 роки, просто найборзіші з місцевого ринку, ларьочників шугали, 50т.грн, хохма
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