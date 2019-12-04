 "Він вийшов у кулуари, а я йому допоміг трохи", - депутат ОПЗЖ Кальцев зізнався у кнопкодавстві за колегу по фракції Пономарьова. ВIДЕО

"Був маленький грішок", - сказав він у коментарі проєкту Радіо Свобода "Ньюзрум", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, керівництво фракції "Опозиційної платформи - "За життя" зробило йому зауваження, що "так не треба робити", а він у відповідь вибачився перед ними.

Водночас Кальцев відмовився уточнити, скільки разів саме він тиснув кнопку іншого депутата.

Як зафіксував рух "Чесно", під час пленарного дня 3 грудня Володимир Кальцев 9 разів кнопкодавив за свого сусіда - ще одного депутата ОПЗЖ Олександра Пономарьова: вісім разів під час голосування за поправки до закону про Державне бюро розслідувань і один раз під час вечірньої реєстрації.

"Він вийшов у кулуари, а я йому допоміг трохи", - пояснив Кальцев.

На запитання про те, чи є між ним і Пономарьовим домовленість голосувати один за одного в разі чиєїсь відсутності, Кальцев відповів: "Та ні, не домовлялися".

Як зафіксуваа рух "Чесно", Олександр Пономарьов голосував за Володимира Кальцева 14 листопада.

Водночас співголова фракції "Опозиційна платформа - "За життя" Юрій Бойко стверджує, що не знає про факти кнопкодавства колег.

"Правда? Я не бачив. Я погано ставлюся (до кнопкодавства. - Ред.). Ми обов'язково розберемося, тому що я вперше чую, що у нас хтось кнопкодавив", - зазначив він.

На запитання про те, чи готові у фракції карати кнопкодавів, Бойко відповів: "Бачили, як кнопкодавила фракція "Слуги народу", але я щось не бачив, щоб їх притягнули до відповідальності". Він також пообіцяв, як нардепи від СН, пожертвувати зарплати на соціальні потреби.

Нагадаємо, перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді нового скликання стався 3 вересня. У кнопкодавстві викрили нардепа від "Слуги народу", мажоритарника з округу №156 в Рівненській області Сергія Литвиненка.

12 вересня активісти руху "Чесно" зафіксували неперсональне голосування з боку представниці фракції партії "Слуга народу" Олени Копанчук.

Пізніше на кнопкодавстві у Верховній Раді цього скликання ловили депутата від ОПЗЖ Василя Німченка.