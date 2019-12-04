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 Політика України
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Все про:ВР (6266) кнопкодавство (41) Опозиційна платформа - За життя (18)

 "Він вийшов у кулуари, а я йому допоміг трохи", - депутат ОПЗЖ Кальцев зізнався у кнопкодавстві за колегу по фракції Пономарьова. ВIДЕО

Депутат "Опозиційної платформи - "За життя" Володимир Кальцев визнав, що кнопкодавив 3 грудня.

"Був маленький грішок", - сказав він у коментарі проєкту Радіо Свобода "Ньюзрум", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, керівництво фракції "Опозиційної платформи - "За життя" зробило йому зауваження, що "так не треба робити", а він у відповідь вибачився перед ними.

Водночас Кальцев відмовився уточнити, скільки разів саме він тиснув кнопку іншого депутата.

Як зафіксував рух "Чесно", під час пленарного дня 3 грудня Володимир Кальцев 9 разів кнопкодавив за свого сусіда - ще одного депутата ОПЗЖ Олександра Пономарьова: вісім разів під час голосування за поправки до закону про Державне бюро розслідувань і один раз під час вечірньої реєстрації.

"Він вийшов у кулуари, а я йому допоміг трохи", - пояснив Кальцев.

На запитання про те, чи є між ним і Пономарьовим домовленість голосувати один за одного в разі чиєїсь відсутності, Кальцев відповів: "Та ні, не домовлялися".

Як зафіксуваа рух "Чесно", Олександр Пономарьов голосував за Володимира Кальцева 14 листопада.

Водночас співголова фракції "Опозиційна платформа - "За життя" Юрій Бойко стверджує, що не знає про факти кнопкодавства колег.

"Правда? Я не бачив. Я погано ставлюся (до кнопкодавства. - Ред.). Ми обов'язково розберемося, тому що я вперше чую, що у нас хтось кнопкодавив", - зазначив він.

На запитання про те, чи готові у фракції карати кнопкодавів, Бойко відповів: "Бачили, як кнопкодавила фракція "Слуги народу", але я щось не бачив, щоб їх притягнули до відповідальності". Він також пообіцяв, як нардепи від СН, пожертвувати зарплати на соціальні потреби.

Нагадаємо, перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді нового скликання стався 3 вересня. У кнопкодавстві викрили нардепа від "Слуги народу", мажоритарника з округу №156 в Рівненській області Сергія Литвиненка.

12 вересня активісти руху "Чесно" зафіксували неперсональне голосування з боку представниці фракції партії "Слуга народу" Олени Копанчук.

Пізніше на кнопкодавстві у Верховній Раді цього скликання ловили депутата від ОПЗЖ Василя Німченка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163508
 
 
 Топ коментарі
 
не знаю как кому, а мне уже настолько похеру что происходит в этой раде что даже уже не интересно и не смешно.
единственно я не понимаю - как же там чувствуют себя вменяемые нормальные люди среди всего этого сброда
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все просто. сегодня зебобики планировали принять закон по которому боевики получали статус УБД. и только благодаря ЕС это не прошло. теперь я надеюсь понятно кто вменяемый а кто дебил?
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Какая неожиданность - таможня снизила отчисления в бюджет ещё на 15%.
О чем это говорит ? В Украину стали ввозить меньше товаров для продажи ?
Нет. Просто таможня стала больше воровать то, что при "барыге" шло в бюджет. Теперь таможня самая честная
"Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 3607
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не знаю как кому, а мне уже настолько похеру что происходит в этой раде что даже уже не интересно и не смешно.
единственно я не понимаю - как же там чувствуют себя вменяемые нормальные люди среди всего этого сброда
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все просто. сегодня зебобики планировали принять закон по которому боевики получали статус УБД. и только благодаря ЕС это не прошло. теперь я надеюсь понятно кто вменяемый а кто дебил?
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Какая неожиданность - таможня снизила отчисления в бюджет ещё на 15%.
О чем это говорит ? В Украину стали ввозить меньше товаров для продажи ?
Нет. Просто таможня стала больше воровать то, что при "барыге" шло в бюджет. Теперь таможня самая честная
"Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 3607
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Конечно, же пэтя и ирка геращенко. Какой другой ответ вы ждёте от платного порохобота
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Сброд это ПЕСыки и ОПЗЖисты, я угадал. "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 3173
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Это новая какая-то фишка на форуме?
Вытаскиваю из спама - никакой реакции у кнопки "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 1593
Или это порохоботы беспрерывно тискают эту кнопку, похлеще депутанов в Раде? "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 1593
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******* депутати повеселитися! А от якщо кожнопу кнопкодаву після кнопкодавлення палець відрубувати? Весело буде,правда ж?
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Да, подтверждаю. Что не всегда удаётся расспамить нормальных (антисоевых).
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но это криминал, а именно: фальсификация документов
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Не плутай трактор з грейдером, невіглас. "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 5823
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Зато огнетушителем, как педалика в прошлый раз, не достанут. )
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Теперь он может с чистой совестью и яички немного помять
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Кнопкодавство є злочином. Тепер ми побачимо як відреагує ВР на цей злочин.
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А чего ты при режиме мародера все это время молчал.
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А чому ти мовчав? І взагалі моє мовчання чи не мовчання не стосується цього злочину.
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Та ты сам написал, что это "злочин". У тебя что старческий маразм, выпей бояры, попустит.
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Звичайно, що це злочин. Але ти мовчиш.
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это он оправдался за 1н раз, а за все остальные?
коллеги страдают недержанием? Адын только херой с крепким пузырем?
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а вообще понятно стает название фракции - СН, "Собственные Нужды"
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Видосик - как Лёха Гончаренко "порвал" сегодня слуг ,и их закон о рынке земли . Даже сами слуги аплодировали ему стоя ( в конце видео ) . "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 2526 .https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=m1PTt_ETAc8&fbclid=IwAR1kMwC45Z9AS_Z3xr7ZC-C09na8KPkh63xzytprdC2Cmg4eF_Z42P5KHUc&app=desktop
Крутой малый .!! "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 8757 .
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І під моїм коментарем ця пика з'явилася🐸
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Этот кальцев - редкая гадина. Несколько раз выдвигался в мэры Запорожья и его всякий раз не избирали. Занимал теплые места - вицегубернатором был и секретарем горсовета. Возглавлял городскую ПР. Нахватался городской земли, как ***** блох. Кроме офиса своей компании "Александр" гордится магазином бытовой техники "Добрыня". Несколько участков ждут своего часа (хочет втюхать в субаренду, но дураков нет). Нынешние его художества - вырубка сквера (более 2 га, 600 деревьев) в самом центре города. там он обещал построить огромный торгово-развлекательный центр. Землю "пробил" через горсовет в аренду на 49 лет своей кипрской компании. Этот кальцев - редкая гадина. Жадный и лживый.
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Насправді все було трохи не так. Депутат від "Опа Жопа" цього разу кнопкодавив за свого бойфренда і відомого соціал-онаніста Ківу, коли той вийшов в сортир переглянути останні новини партійного життя та зустріч вождя з однопартєйцамі. А за одне і трохи розім'яти свого "друга" 😃
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Нужно поступать как поляки - за кнопкодавство гнать в шею.
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Та вони ж європейці, а не те що ми, в нас тільки розстрілювати треба,як у Китаю.
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Не хвилюйся. Незабаром так і буде відразу, як тільки ваше ***** вже всю Рашку повністю китайцям продасть 😃
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Зачем сразу стрелять? Хватит принять закон!
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а мог бы и помочь ширинку растегнуть,а то сразу на кнопку
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