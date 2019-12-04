 Макрон, Трюдо і Джонсон висміяли Трампа, той образився і зі скандалом покинув саміт НАТО. ВIДЕО

Відео, на якому Макрон, Трюдо і Джонсон обговорюють Трампа у нього за спиною, опублікував телеканал CBC, інформує Цензор.НЕТ. Розмова відбулася напередодні ввечері під час прийому в Букінгемському палаці.

"Ніхто не називає імені Дональда Трампа, але, схоже, вони обговорюють його тривалу імпровізовану прес-конференцію раніше в цей день", - сказано в підписі до ролика.

"Так ось чому ви запізнилися?" - сказав Джонсон, звернувшись до Макрона.

"Він запізнився, тому що його імпровізована пресконференція тривала 40 хвилин... О, так, так, так. Він оголосив..." - сказав прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Після цього репліку вимовляє Макрон, який стоїть спиною до камери і його слів не чути.

"Ви тільки спостерігали, як у його команди відпала щелепа", - додав пізніше Трюдо.

Трамп після публікації відео скасував заплановані пресконференції і скоротив свою участь у саміті НАТО, повідомляє The Independent.

"Ну, він лукавий. Чесно кажучи, Трюдо хороший хлопець, я вважаю його дуже приємним хлопцем. Але ви знаєте правду, що я подзвонив йому через те, що він не платить 2% (прим. Частина ВВП країн Альянсу, яка виділяється для НАТО), і я думаю, що він не дуже радий цьому", - прокоментував ролик Трамп.