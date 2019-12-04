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Все про:Трюдо Джастін (97) Трамп (2300) Джонсон Борис (123) Макрон Емманюель (330)

 Макрон, Трюдо і Джонсон висміяли Трампа, той образився і зі скандалом покинув саміт НАТО. ВIДЕО

Лідери Франції, Великої Британії і Канади в приватній розмові дозволили собі глузування над президентом США Дональдом Трампом. Їх підслухали і зняли журналісти. Коли Трамп дізнався про це, він назвав Трюдо "лукавим" і поспіхом покинув саміт НАТО, скасувавши прес-конференцію.

Відео, на якому Макрон, Трюдо і Джонсон обговорюють Трампа у нього за спиною, опублікував телеканал CBC, інформує Цензор.НЕТ. Розмова відбулася напередодні ввечері під час прийому в Букінгемському палаці.

"Ніхто не називає імені Дональда Трампа, але, схоже, вони обговорюють його тривалу імпровізовану прес-конференцію раніше в цей день", - сказано в підписі до ролика.

"Так ось чому ви запізнилися?" - сказав Джонсон, звернувшись до Макрона.

"Він запізнився, тому що його імпровізована пресконференція тривала 40 хвилин... О, так, так, так. Він оголосив..." - сказав прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Після цього репліку вимовляє Макрон, який стоїть спиною до камери і його слів не чути.

"Ви тільки спостерігали, як у його команди відпала щелепа", - додав пізніше Трюдо.

Трамп після публікації відео скасував заплановані пресконференції і скоротив свою участь у саміті НАТО, повідомляє The Independent.

"Ну, він лукавий. Чесно кажучи, Трюдо хороший хлопець, я вважаю його дуже приємним хлопцем. Але ви знаєте правду, що я подзвонив йому через те, що він не платить 2% (прим. Частина ВВП країн Альянсу, яка виділяється для НАТО), і я думаю, що він не дуже радий цьому", - прокоментував ролик Трамп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163467
 
   
 Топ коментарі
 
А що там такого вони наговорили? Просто розповідали свіжі анекдоти про Моніку і Трампа . І більше нічого.. 😃
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Жаль. Я ожидал от вас более осмысленной дискуссии. Не склалось.
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Человек понимает так- как ему объясняют...на то она и дискуссия, а в противном случае, это навязывания своего мнения. В этом плане-да... дискуссия несклалась!
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Сейчас я вынужден прерваться, но у меня к вам есть вопрос "на засыпку".
Почему для руководства СССР было чрезвычайно важным уничтожение Вильгельма Кубе ? Он не был СС-овец, занимался в основном какими-то хозяйственными делами; более того, он конфликтовал с СС. Однако советское руководство выбрало в качестве мишени именно его, а за его убийство исполнительницам было присвоено звание Героев Советского Союза.
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Он пытался вдохнуть жизнь беларусским патриотам в своё время, так?
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Ничего такого обидного Трюдо о рыжем мудаке не сказал. Просто кремлешлюхе трампу нужен любой повод, даже высосанный из пальца, чтобы вредить и НАТО, и Западу в целом, отрабатывая паРаше.
Импичмента рыжему идиоту и резиденту мало, его до конца его дней следует изолировать на цугундере, чтобы более не повадно было продаваться рашистской мрази и отработать ей долг, подрывая и весь Запад и свою страну в частности. Позор!
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Трамп сделал обрезание в 2017 году - тут еть что обсудить в кулуарах саммита.
Возможно, что-то пошло не так - Джонсону, Макрону и Трюдо там виднее.
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Два без'яйка , Мікрон і Трюдоп, ''осміяли'' Трампа, при якому амерська економіка процвітає, фінансування амії радикально збільшено, і який переобереться наступного року тоді як приспущеному мудаку трудо мало не дали копняк на останніх виборах і який навряд чи добyде свій термін... Та забив Трамп на них.
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Трамп в Сирии умыл руки, предоставив путину полную свободу - это не позор ?
Даже если подать это под лозунгом "Америка прежде всего" ???
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Про Трампа есть интересные видео в ютубе:
Трамп сделал обрезание в 71 год (по Тании). Эдуард Ходос.



" Тайна , которую не скрывают !" Брифинг и разбор полётов №25 от Эдуарда Ходоса .


Закат Хабад. Алмазный Король Путина.
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«Трамп является марионеткой Путина»

Президент США Дональд Трамп заявил, что солидарен с президентом Франции Эммануэлем Макроном касательно необходимости построения диалога с Российской Федерацией на уровне высокой дипломатии и союзничества.

«Трамп является марионеткой Путина и этим объясняются причины и мотивы его действий. Под руководством Трампа США отказались от лидирующей роли среди стран Запада.

Более того, Трамп делает всё, чтобы посеять раздор и недоверие среди союзников. Он предпринимает шаги и действия, направленные на ослабление (и в последующем - разрушение) западных политических и военных институтов - ЕС и НАТО.

Трамп имеет и своих помощников в этом - это Макрон, Орбан (Виктор Орбан - премьер-министр Венгрии - прим. ред.) и некоторые другие.

Олег Пономарь.
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