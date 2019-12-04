 Макрон, Трюдо і Джонсон висміяли Трампа, той образився і зі скандалом покинув саміт НАТО. ВIДЕО

Відео, на якому Макрон, Трюдо і Джонсон обговорюють Трампа у нього за спиною, опублікував телеканал CBC, інформує Цензор.НЕТ. Розмова відбулася напередодні ввечері під час прийому в Букінгемському палаці.
"Ніхто не називає імені Дональда Трампа, але, схоже, вони обговорюють його тривалу імпровізовану прес-конференцію раніше в цей день", - сказано в підписі до ролика.
"Так ось чому ви запізнилися?" - сказав Джонсон, звернувшись до Макрона.
"Він запізнився, тому що його імпровізована пресконференція тривала 40 хвилин... О, так, так, так. Він оголосив..." - сказав прем'єр Канади Джастін Трюдо.
Після цього репліку вимовляє Макрон, який стоїть спиною до камери і його слів не чути.
"Ви тільки спостерігали, як у його команди відпала щелепа", - додав пізніше Трюдо.
Трамп після публікації відео скасував заплановані пресконференції і скоротив свою участь у саміті НАТО, повідомляє The Independent.
"Ну, він лукавий. Чесно кажучи, Трюдо хороший хлопець, я вважаю його дуже приємним хлопцем. Але ви знаєте правду, що я подзвонив йому через те, що він не платить 2% (прим. Частина ВВП країн Альянсу, яка виділяється для НАТО), і я думаю, що він не дуже радий цьому", - прокоментував ролик Трамп.
Почему для руководства СССР было чрезвычайно важным уничтожение Вильгельма Кубе ? Он не был СС-овец, занимался в основном какими-то хозяйственными делами; более того, он конфликтовал с СС. Однако советское руководство выбрало в качестве мишени именно его, а за его убийство исполнительницам было присвоено звание Героев Советского Союза.
Импичмента рыжему идиоту и резиденту мало, его до конца его дней следует изолировать на цугундере, чтобы более не повадно было продаваться рашистской мрази и отработать ей долг, подрывая и весь Запад и свою страну в частности. Позор!
Возможно, что-то пошло не так - Джонсону, Макрону и Трюдо там виднее.
Даже если подать это под лозунгом "Америка прежде всего" ???
Трамп сделал обрезание в 71 год (по Тании). Эдуард Ходос.
" Тайна , которую не скрывают !" Брифинг и разбор полётов №25 от Эдуарда Ходоса .
Закат Хабад. Алмазный Король Путина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что солидарен с президентом Франции Эммануэлем Макроном касательно необходимости построения диалога с Российской Федерацией на уровне высокой дипломатии и союзничества.
«Трамп является марионеткой Путина и этим объясняются причины и мотивы его действий. Под руководством Трампа США отказались от лидирующей роли среди стран Запада.
Более того, Трамп делает всё, чтобы посеять раздор и недоверие среди союзников. Он предпринимает шаги и действия, направленные на ослабление (и в последующем - разрушение) западных политических и военных институтов - ЕС и НАТО.
Трамп имеет и своих помощников в этом - это Макрон, Орбан (Виктор Орбан - премьер-министр Венгрии - прим. ред.) и некоторые другие.
Олег Пономарь.